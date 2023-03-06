Возможно ли привлечение бухгалтера к субсидиарной ответственности при банкротстве компании

Вопросы субсидиарной ответственности регламентированы Гражданским кодексом и законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Важное значение для понимания правил применения субсидиарной ответственности также имеет постановление Пленума ВС от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве».

Первое, на что необходимо обратить внимание, – субсидиарная ответственность (или по-латински subsidiarus, то есть резервный, вспомогательный) всегда возникает, только если основной должник не погашает задолженность перед кредитором.

То есть привлечь бухгалтера к субсидиарной ответственности можно только после проведения процедуры взыскания долга с основного должника и фиксации факта неисполнения им соответствующих требований.

Второй момент, который необходимо учитывать, – для возложения субсидиарной ответственности необходимо, чтобы бухгалтер (как и любое контролирующее лицо) был каким-то образом причастен к возникновению долга. В законе это называется «давал обязательные для исполнения должником указания или иным образом определял действия должника» (ст. 61.10 Закона о банкротстве).

Бухгалтер – это обычный наемный работник и, казалось бы, не должен отвечать за грехи руководства или собственника организации. Но не все так просто.

В каких случаях бухгалтера могут привлечь к субсидиарной ответственности

Субсидиарная ответственность бухгалтера при банкротстве возможна в случаях, например, когда:

Недобросовестно исполнял свои обязанности и при этом имел корыстный умысел. Установлен факт утраты финансовых документов. Следует иметь в виду, что это не только документы бухгалтерского учета. Привлечь к субсидиарной ответственности бухгалтера могут также за утрату любых документов, отражающих экономическую деятельность организации, а также баз данных, если обязанность составлять и хранить документы об экономической деятельности, а также вести базы данных была возложена на бухгалтера.

Когда выясняется, что бухгалтер просто добросовестно выполнял свои обязанности, не являясь по факту контролирующим лицом, суды обычно отказывают в привлечении к субсидиарной ответственности бухгалтера при банкротстве.

Но нужно учитывать, что отсутствие вины должно доказываться самим бухгалтером (лицом, которое «обвиняется» в нарушении обязательства, согласно п. 2 ст. 401, п. 2 ст. 1064 ГК). И судебная практика требует от бухгалтера доказать свою непричастность к осуществлению контроля над организацией.

В качестве примера можно привести постановление АС МО от 10.09.2018 по делу № А40-161647/2015. В данном акте суд указал, что доказательства отсутствия вины главного бухгалтера, привлекаемого к субсидиарной ответственности, должны быть представлены самим лицом, привлекаемым к субсидиарной ответственности.

Как определить степень влияния

Итак, по каким же признакам суд может определить возможность и степень влияния на действия должника? Эти признаки раскрыты в постановлении Пленума Верховного Суда от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве»:

во-первых, в силу нахождения с должником (руководителем или членами органов правления должника) в отношениях родства , определенного должностного положения, чьи указания являются обязательными для исполнения;

во-вторых, в силу наличия полномочий совершать сделки от имени должника, основанных на доверенности, нормативном правовом акте либо ином специальном полномочии;

в-третьих, в силу должностного положения (в частности, замещения должности главного бухгалтера, финансового директора должника и др.).

При этом следует учитывать, что если в организации на бухгалтера возлагаются функции главного бухгалтера без применения в наименовании должности «главный», то при рассмотрении вопроса о привлечении такого бухгалтера к субсидиарной ответственности наименование должности не будет иметь никакого значения. Это вытекает из ч. 3 ст. 7 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», согласно которой руководитель экономического субъекта обязан возложить ведение бухгалтерского учета на главного бухгалтера или иное должностное лицо этого субъекта либо заключить договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета.

В ст. 61.11 закона о банкротстве указаны конкретные случаи, когда бухгалтера привлекают к субсидиарной ответственности:

в случае, если документы бухгалтерского учета и (или) отчетности отсутствуют или не содержат информацию об объектах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, формирование которой является обязательным;

если указанная информация искажена, в результате чего существенно затруднено проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе формирование и реализация конкурсной массы.

В судебной практике нашли отражение следующие действия бухгалтера, послужившие основанием для его привлечения к субсидиарной ответственности:

Непредставление арбитражному управляющему бухгалтерских документов и отчетов для осуществления процедуры банкротства. Отражение в бухгалтерских документах операций, которые не подтверждены первичной документацией. Искажение показателей бухгалтерского учета и отчетности. Потеря или уничтожение бухгалтерских документов и отчетов. Неотражение в документах информации об объектах, формирующих конкурсную массу, за счет которой удовлетворяются требования кредиторов. Непроведение инвентаризации имущества организации-должника. Несдача отчетов в госорганы.

Как определяется размер субсидиарной ответственности

Размер субсидиарной ответственности, возлагаемой на бухгалтера, составляет совокупный размер тех требований, которые включаются в реестр требований кредиторов, а также размер их непогашенных требований по текущим платежам.

К примеру, после продажи всех активов должника и частичного погашения долги в рамках привлечения к субсидиарной ответственности составляют еще 10 млн руб. Тогда эти долги будут выплачивать контролирующие лица компании. Если ими признают директора и бухгалтера, размер субсидиарной ответственности будет поделен между ними в равных долях – по 5 млн руб. Но размер субсидиарной ответственности можно уменьшить – для этого бухгалтер должен доказать, что вред, который причинен им, не соразмерен с требованиями кредиторов (п. 11 ст. 61.11 закона о банкротстве).

Можно ли избежать субсидиарной ответственности

Привлечения бухгалтера к субсидиарной ответственности можно избежать, если будут доказательства, что у бухгалтера нет вины в искажении информации или уничтожении бухгалтерских документов, которая могла бы привести к невозможности взыскания задолженности (п. 24 постановления Пленума ВС от 21.12.2017 № 53).

Срок привлечения к субсидиарной ответственности

Еще одним важным аспектом, заслуживающим внимания бухгалтера, является срок субсидиарной ответственности. Привлечение к ней контролирующего лица возможно и после прекращения производства по делу о банкротстве (п. 16 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 2021).

Следует помнить, что кредиторы могут подать иск о привлечении контролирующего лица к субсидиарной ответственности не только во время процедуры банкротства, но и в течение трех лет после ее начала. С момента самого нарушения при этом должно пройти не более десяти лет (ст. 61.14 закона о банкротстве).

При этом факт увольнения бухгалтера (расторжение договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета) до введения процедуры банкротства роли не играет.

В завершение можно отметить, что применительно к каждому конкретному обособленному спору о привлечении контролирующих должника лиц, в том числе бухгалтера, к субсидиарной ответственности требуется тщательно анализировать, исследовать и оценивать действия привлекаемых к ответственности лиц, учитывать все нюансы законодательства и судебной практики.

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