Как составить учётную политику на 2022 год

Учётная политика для целей бухгалтерского учёта

Информация, которая должна быть в бухгалтерской учётной политике, перечислена в п. 4 ПБУ 1/2008 «Учётная политика организации».

Рабочий план счетов

Полный перечень счетов утверждён приказом Минфина от 30.10.2000 № 94н. Но мало кто применяет все эти счета. Поэтому нужно составить рабочий план счетов, которые использует именно ваша организация.

Компании, которые ведут упрощённый бухучёт, имеют право укрупнять счета. Например, можно учитывать все затраты на производство на счёте 20 «Основное производство», а все расчёты с контрагентами — на счете 76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами». Такой подход нужно отразить в учётной политике. Мы рассказывали об этом подробно в отдельной статье.

Формы первичных бухгалтерских документов, учётных регистров и отчётности

Компания может использовать унифицированные формы первичных документов, утверждённые Госкомстатом. Об этом нужно упомянуть в учётной политике. Можно разработать свои формы «первички», с учётом требований статьи 9 закона № 402-ФЗ. Тогда каждую такую форму нужно приложить к учётной политике.

Регистры бухучёта должны соответствовать требованиям статьи 10 закона № 402-ФЗ. Большинство организаций используют для ведения бухучёта специальное программное обеспечение, куда уже встроены свои формы регистров. Этот момент тоже нужно отразить в учётной политике и указать наименование программы.

Если организация сдаёт бухгалтерскую отчётность по типовым формам, отдельно приводить их в учётной политике не нужно. Исключение — компании, которые ведут упрощённый бухучёт. Они должны указать в учётной политике, что сдают упрощённую отчётность.

Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств

Все организации, как минимум раз в год перед составлением годовой бухгалтерской отчётности, обязаны проводить инвентаризацию имущества и обязательств. Есть и другие ситуации, когда инвентаризация обязательна: перед продажей имущества, при смене материально ответственного лица (пункт 27 положения, утверждённого приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н).

В учётной политике нужно отразить:

Дополнительные условия для проведения инвентаризации, не указанные в приказе № 34н, если они установлены в компании. Процедуру проведения инвентаризации:

издание приказа;

состав комиссии;

сроки проведения;

документальное оформление;

утверждение результатов и их отражение в бухучёте.

Можно включить регламент инвентаризации непосредственно в учётную политику, или составить отдельное положение и сослаться на него в тексте политики.

Способы оценки активов и обязательств

По многим вопросам у организации есть выбор из разных методов учёта. Например, начисление амортизации, разделение расходов на прямые и косвенные, списание запасов при выбытии. В таких случаях в учётной политике нужно выбрать применяемый вариант. Писать нужно только о тех видах операций, которые компания фактически использует в своей деятельности.

Правила документооборота и технология обработки учётной информации

В этом разделе нужно указать:

Лиц, которые отвечают за составление и подписание первичных документов. Сроки и порядок передачи документов между сотрудниками и подразделениями. Сроки и порядок передачи документов в архив.

Удобно сделать это в виде графика документооборота. Если компания использует электронный документооборот (ЭДО), это нужно прописать и указать области применения ЭДО и программное обеспечение.

Порядок контроля за хозяйственными операциями

Здесь нужно описать, как в компании организован внутренний контроль, кто за него отвечает. В крупных компаниях обычно создают специальную службу внутреннего аудита. В малом и среднем бизнесе эти функции чаще всего выполняет директор совместно с главбухом.

В учётной политике приведите перечень материально-ответственных лиц, опишите порядок приёмки и списания материальных ценностей и организацию работы с бланками строгой отчётности. Если в компании проводятся внутренние аудиторские проверки, приложите к учётной политике их график.

Другие решения для организации бухучёта

Это важная информация об организации бухучёта в компании, которая не вошла в другие разделы:

Сведения о том, кто ведёт бухучёт: сам руководитель, штатная бухгалтерия, аутсорсер. Форма ведения бухучёта — как правило, это автоматизированный учёт Вариант упрощённого ведения учёта для тех, кто имеет на это право. Например, микропредприятия могут не использовать двойную запись и отражать все операции в специальной книге.

Когда и как вносить изменения в бухгалтерскую учётную политику

Менять учётную политику нужно в следующих случаях (п. 10 ПБУ 1/2008):

Изменились нормативные акты, как общие, так и специализированные, если это касается правил ведения бухучёта. Организация внедрила новые способы ведения учёта, чтобы повысить качество бухгалтерской информации. Существенно изменились условия работы, например, компания провела реорганизацию.

Чтобы утвердить изменения учётной политики, руководитель должен издать приказ или распоряжение. Изменения в бухгалтерскую учётную политику нужно вносить с начала года и ретроспективно (п. 12, 15 ПБУ 1/2008). Это значит, что все операции нужно пересчитать таким образом, как будто новые правила действовали с момента возникновения того или иного факта хозяйственной жизни.

Есть несколько исключений:

Если ситуация изменилась в течение года, например, компания провела реорганизацию, то ждать начала следующего года не нужно. Компании, которые ведут упрощённый учёт, могут в общем случае отражать изменения перспективно — с даты вступления в силу новой учётной политики. Кроме того, перспективный метод имеют право применять все компании, если изменения несущественны, или если нет возможности надежно оценить их влияние на предыдущие периоды. Если в нормативном акт прописан специальный порядок отражения изменений в учёте, нужно руководствоваться этим порядком.

Если в законодательстве и деятельности организации за год не произошло никаких изменений, отдельно утверждать учётную политику на следующий период не обязательно. Компания может продолжать использовать прошлогодний документ.

С 1 января 2022 году вступили в силу изменения, которые касаются почти всех, поэтому учётную политику на этот год пересмотреть нужно обязательно. Изменения на 2022 год нужны в следующих разделах: Учёт имущества, полученного и сданного в аренду, в соответствии с ФСБУ 25/2018 . Учёт капитальных вложений в соответствии с ФСБУ 26/2020 . Учёт основных средств в соответствии с ФСБУ 6/2020 . Организация работы с документами в соответствии с ФСБУ 27/2021 .

Перечень изменений в каждой компании зависит от особенностей деятельности и от того, есть ли право на упрощённый бухучёт. Если такое право есть, можно не применять отдельные положения новых стандартов.

Учётная политика для целей налогообложения

Формировать учётную политику для налогового учёта обязаны организации, которые используют общую систему налогообложения (статья 313 НК). В законах не прописано, какую именно информацию обязательно нужно туда включить. Чтобы обеспечить безошибочное ведение налогового учёта, пропишите такие моменты:

Порядок обработки данных первичных учётных документов.. Учётные регистры и порядок расчёта налоговой базы. Налоговый учёт, как и бухгалтерский, организации обычно ведут с помощью специализированного программного обеспечения и применяют сводные документы, сформированные программой. Об этом нужно сказать в налоговой учётной политике. Регистры налогового учёта и расчёт налоговой базы должны соответствовать требованиям статей 313-315 НК РФ. Варианты учёта доходов или расходов в тех случаях, когда это разрешено НК. Например, можно выбрать метод начисления амортизации и списания материальных запасов или перечень создаваемых резервов.

При УСН и ЕСХН подробная налоговая политика по закону не требуется. Правила исчисления налогов на этих режимах подробно прописаны в Налоговом кодексе и инструкциях по заполнению КУДиР. Однако и здесь бывают варианты, которые стоит прописать в учётной политике.

При УСН нужно выбрать вариант определения налоговой базы «Доходы» или «Доходы минус расходы». Во втором случае в учётной политике отразите:

Выбор метода списания стоимости товаров после реализации. Решение налогоплательщика воспользоваться правом на перенос убытков на будущее.

При ЕСХН можно выбрать продолжительность периода списания затрат на покупку земли и право переноса убытков на будущее.

Когда и как вносить изменения в налоговую учётную политику

Налоговую учётную политику меняют, если изменились:

Правила налогового законодательства. Методы учёта, которые применяет компания. Существенные параметры бизнеса. Например, если компания начала новый вид деятельности.

Вносить изменения в налоговую учётную политику можно с начала нового налогового периода или с даты вступления в силу изменений законодательства. Но изменения чаще всего и так вступают в силу с нового налогового периода. По мнению Минфина можно внести изменения в учётную политику в течение налогового периода, если бизнес начал заниматься новым видом деятельности (письмо от 03.07.2018 № 03-03-06/1-45756).

Любые изменения налоговой учётной политики должен утвердить руководитель организации своим приказом или распоряжением. С 2022 года не было принципиальных изменений в налоговом законодательстве. Поэтому, если в компании не было внутренних изменений, корректировать налоговую политику не придётся.

Нужна ли учётная политика индивидуальным предпринимателям

ИП имеют право не вести бухучёт, а значит и бухгалтерская учётная политика им не нужна. Если предприниматели ведут бухучёт добровольно, нужно составить бухгалтерскую учётную политику, чтобы упорядочить организацию учёта.

ИП на ОСНО должны вести учёт расходов для НДФЛ по правилам, аналогичным налогу на прибыль организаций (п. 1 ст. 221 НК). Поэтому им налоговая политика нужна. Составляют её по тем же правилам, что организации на ОСНО.

ИП на УСН «Доходы минус расходы» и ЕСХН могут составить краткую налоговую учётную политику, отразив там порядок учёта отдельных видов расходов и переноса убытков.

Предпринимателям на УСН «Доходы» и ПСН налоговая учётная политика не нужна, потому что все правила для них уже прописаны в Налоговом кодексе.

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Алексей Иванов — директор по знаниям и развитию учётной системы интернет-бухгалтерии «Моё дело». Людмила Архипкина — ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело».

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