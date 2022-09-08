За что отвечает главбух

Должностные обязанности главбуха

При составлении должностной инструкции можно за основу взять профессиональный стандарт «Бухгалтер». Строго соблюдать его должны только публичные акционерные общества, страховые и некоторые другие компании, остальные коммерческие организации могут им пользоваться в качестве ориентира.

Обычно главбухи делают такую работу:

Формируют учётную политику. Организуют работу по подготовке рабочего плана счетов, разработке бланков первичных документов, форм внутренней отчётности, положения об инвентаризации, графика документооборота. Организуют учёт имущества, обязательств, операций и других фактов хозяйственной жизни компании. Контролируют, чтобы первичные документы оформляли, хранили и передавали в архив правильно и вовремя. Контролируют правильность расчёта и перечисления налогов, взносов, зарплаты и других платежей. Организуют работу по предупреждению недостач и других видов незаконного использования ресурсов компании. Контролируют проведение инвентаризаций. Если нашли недостачу — участвуют в оформлении документов, а когда нужно — контролируют передачу документов в правоохранительные органы. Обеспечивают составление бухгалтерской отчётности и предоставление её в налоговую инспекцию и заинтересованным лицам. Контролируют финансовую и кассовую дисциплину. Организуют привлечение кредитов и размещение свободных денег компании на депозитах. Контролируют своевременность платежей по кредитам и займам. Участвуют в проведении экономического анализа деятельности компании. Помогают работникам других подразделений по вопросам, связанным с бухучётом. Руководят бухгалтерией.

Конкретный перечень обязанностей главбуха в разных организациях может отличаться, но главная задача главбуха — обеспечить ведение бухгалтерского и налогового учёта в компании.

В небольших компаниях главбух часто не только занимается общим руководством и контролем, но и сам ведёт какой-нибудь сложный участок. Например, калькулирование себестоимости или начисление зарплаты. А в микробизнесе главбух — это и швец, и жнец, и на дуде игрец, который делает всё сам: от обработки первички до баланса и налоговых деклараций.

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Последствия ошибок главбуха для компании

За нарушения в налогах и бухучёте компании грозят в первую очередь штрафы. Суммы зависят от вида нарушения и его масштабов. Например, за грубое нарушение правил ведения бухучёта сумма штрафа начинается от 5 тыс. руб. и может при повторном нарушении достичь 20 тыс. руб. (ст. 15.11 КоАП РФ). К грубым нарушениям относят, например, искажение любой статьи бухгалтерской отчётности более, чем на 10%.

За неуплату налогов и взносов придётся заплатить 20% от суммы недоимки, а если проверяющие докажут, что компания уклонялась умышленно, то 40% (ст. 122 НК РФ). Кроме того, за каждый день просрочки нужно будет заплатить пени, исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ.

В некоторых случаях могут заблокировать расчётные счета. Например, если нарушить срок сдачи декларации более, чем на 20 дней (п. 3 ст. 76 НК РФ). Из-за невозможности вести расчёты бизнес будет на время парализован, а это может стать причиной убытков.

Все это — потери и траты компании, а не главбуха. А теперь посмотрим, может ли компания как-то компенсировать эти потери за счёт нерадивого главбуха.

Ответственность главбуха перед работодателем

В общем случае работодатель может взыскать с работника ущерб только в пределах его среднемесячного заработка (ст. 241 ТК РФ). Оплатить ущерб в полном объёме работник обязан только в следующих случаях:

1. Если с ним заключён договор о полной материальной ответственности.

2. В одной из ситуаций, которые перечислены в ст. 243 ТК РФ:

недостача;

умышленное причинение ущерба;

причинение ущерба в состоянии опьянения;

причинение ущерба в результате преступления или административного правонарушения, факт которого подтверждён государственными органами или судом;

разглашение служебной или иной охраняемой законом тайны;

причинение ущерба не при исполнении служебных обязанностей.

Закон разрешает работодателю заключать с главбухом договор о полной материальной ответственности. Если такого договора нет, то взыскать с главбуха всю сумму ущерба можно только перечисленных выше случаях. На это обращает внимание Верховный Суд РФ в п. 10 постановления от 16.11.2006 № 52.

Работодатель в любом случае, вне зависимости от наличия договора о материальной ответственности, имеет право взыскать с работника только прямой действительный ущерб. Упущенную выгоду взыскивать нельзя. Таким образом, взыскать с главбуха убытки компании из-за блокировки счетов не получится.

Прямой ущерб — это уменьшение количества имущества работодателя или ухудшение его состояния, а также необходимость работодателя произвести дополнительные затраты по восстановлению имущества или возмещению ущерба третьих лиц (ст. 238 ТК РФ).

Роструд в своем письме от 19.10.2006 № 1746-6-1 отмечает, что штрафы, уплаченные работодателем, относятся к прямому ущербу. Но судебная практика говорит не в пользу работодателя и показывает, что вряд ли он сможет взыскать с главбуха штрафы, уплаченные компанией из-за его ошибки.

Например, главбух одной из московских компаний ошиблась при расчёте страховых взносов. В результате организация заплатила пени и штрафы на общую сумму 282 тыс. руб. Директор решил взыскать эту сумму с главбуха, но Московский городской суд не поддержал его требование. Судьи отметили, что компания не обосновала связь между полученным ущербом и противоправными действиями бухгалтера. Суд решил, что результат внутренней проверки, проведённой в организации — недостаточное доказательство (апелляционное определение от 14.10.2019 по делу № 33-46177).

Похожее дело рассматривал Второй кассационный суд общей юрисдикции. Здесь компания из-за ошибок главного бухгалтера заплатила штрафы по налогам и страховым взносам на сумму 942 тыс. руб. Суд, как и в предыдущем примере, отказался взыскивать сумму штрафов компании с главбуха. Но аргументы здесь были другие. Судьи отметили, что уплата штрафа — обязанность виновного лица, то есть самой организации. Если же взыскать эту сумму с главбуха, то компания фактически будет освобождена от ответственности, что противоречит целям НК РФ (постановление от 09.02.2021 по делу № 88-30984/2020).

Когда компании не придётся платить за ошибки главбуха

Есть надёжный способ избавиться от рисков и не платить штрафы за чужие ошибки — передать бухгалтерию на аутсорсинг. В таком случае речь идёт об отношениях между двумя юридическими лицами. Стороны могут согласовать и отразить в договоре любой порядок компенсации убытков заказчика, и ограничения из ТК РФ тут не действуют.