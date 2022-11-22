Как провести инвентаризацию

Виды и задачи инвентаризации

Инвентаризация — это проверка активов и обязательств компании путём сопоставления фактического наличия с данными бухучёта. Инвентаризацию можно разделить на виды по нескольким признакам.

Обязательная и инициативная. Обязательную инвентаризацию проводят по закону, а инициативную — по решению собственников или руководства компании в дополнение к обязательным проверкам. Например, директор решил проверять деньги в кассе раз в месяц или раз в неделю.

Плановая и внеплановая. Плановые проводят в соответствии с заранее утвёржденным графиком, а внеплановые — при определённых непредсказуемых событиях (стихийное бедствие, хищение), либо по отдельному решению руководства.

Сплошная и выборочная. Проверяют либо все активы и обязательства компании, либо определённый вид ценностей, отдельный склад, конкретное материально-ответственное лицо.

Натуральная и документальная. При натуральной инвентаризации проверяют фактическое наличие и состояние материальных ценностей путем осмотра, пересчёта, обмера, взвешивания и т.п. Такие методы используют для проверки основных средств, товаров, материалов и других активов, которые имеют вещественную форму. В ходе документальной инвентаризации анализируют и сопоставляют бухгалтерские документы. Такие методы применяют при проверке нематериальных активов, финансовых вложений и расчётов.

Инвентаризация решает следующие задачи: Проверка сохранности имущества. Подтверждение достоверности записей бухучёта. Контроль за техническим состоянием машин, оборудования, транспорта и других подобных объектов. Проверка соблюдения правил хранения материальных ценностей. Контроль за соблюдением правил эксплуатации помещений, оборудования, транспортных средств. Выявление неучтённого имущества и других активов. Выявление активов, которые не приносят экономической выгоды и подлежат продаже или списанию.

Когда нужно проводить инвентаризацию

Перечень ситуаций, когда инвентаризация необходима, приведен в пункте 27 положения, утверждённого приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н. Все организации обязаны проводить полную инвентаризацию один раз в год перед составлением годовой бухгалтерской отчётности. Обычно такую проверку проводят в ноябре или декабре. Крупные компании с большим количеством активов могут начать ежегодную инвентаризацию и раньше, чтобы успеть обработать все результаты и внести изменения в учёт.

Из этого правила есть несколько исключений:

Основные средства можно проверять раз в три года, потому что их состав обычно меняется не так часто, как у других активов. Инвентаризацию фондов библиотек можно проводить раз в пять лет. В районах Крайнего Севера и приравненных к ним труднодоступных местностях проверять материальные ценности можно не в конце года, а тогда, когда их остатки минимальны. Если имущество уже проверяли после 1 октября текущего года, то повторную инвентаризацию по нему проводить не нужно.

Кроме подготовки к годовому отчёту инвентаризация необходима в следующих случаях:

При продаже, выкупе или передаче в аренду имущества компании. При реорганизации или ликвидации юридического лица. После хищения, порчи имущества или других злоупотреблений. После пожара, наводнения или других подобных чрезвычайных ситуаций. При смене материально-ответственного лица. Если в компании установлена коллективная (бригадная) материальная ответственность и произошло одно из следующих событий ( п. 1.6 методических указаний, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 ):

сменился руководитель коллектива;

из коллектива выбыли более половины членов;

один или несколько членов коллектива потребовали провести проверку.

Как подготовиться к проведению инвентаризации

1. Разработать положение об инвентаризации. Его можно включить как самостоятельный раздел в учётную политику, но удобнее оформить в виде приложения к ней. В положении нужно подробно описать порядок проведения инвентаризаций в компании: подготовка, непосредственная проверка, оформление результатов, принятие решений по итогам.

Если руководитель компании решил проводить дополнительные инвентаризации помимо обязательных, эту информацию нужно включить в положение.

2. Назначить постоянно действующую инвентаризационную комиссию (п. 2.2 приказа № 49). Обычно в неё включают представителей разных подразделений компании: администрации, бухгалтерии, технических служб. Если в компании есть служба внутреннего аудита, в инвентаризационную комиссию должен войти её представитель.

Утвердить состав комиссии нужно приказом руководителя. Форма приказа ИНВ-22 утверждена постановлением Госкомстата РФ от 18.08.98 № 88. Этим же постановлением утверждены и другие бланки, связанные с оформлением инвентаризации, на которые мы будем ссылаться ниже. Использовать типовые бланки при инвентаризации не обязательно, компания может разработать свои. На практике большинство организаций продолжает использовать готовые формы от Госкомстата. Приказ о проведении инвентаризации нужно зарегистрировать в специальном журнале (форма ИНВ-23).

В крупных компаниях при большом количестве проверяемых объектов в помощь постоянно действующей инвентаризационной комиссии часто назначают рабочую комиссию. Если же объем работ небольшой и в организации действует ревизионная комиссия, то проведение инвентаризации можно возложить на неё.

3. Убедиться, что все остатки материальных ценностей верно зафиксированы в учёте. Для этого бухгалтерская служба должна:

отразить в учёте максимально возможное количество приходных и расходных документов за период, предшествующий дате инвентаризации;

передать инвентаризационной комиссии все непроведённые документы.

Все материально-ответственные, а также другие лица, получившие ценности под отчёт, должны перед началом инвентаризации дать расписку со следующей формулировкой:

все полученные материальные ценности, находящиеся на моей ответственности, оприходованы, а выбывшие списаны в расход;

все приходные и расходные документы на указанные ценности сданы в бухгалтерию.

Как провести инвентаризацию

Общие правила проведения инвентаризации

Инвентаризацию нужно обязательно проводить в присутствии материально ответственных лиц. Инвентаризационные описи можно распечатывать на принтере или заполнять шариковой ручкой разборчивым почерком, без помарок и подчисток. Описи нужно составить не менее, чем в двух экземплярах. Один экземпляр затем передают в бухгалтерию для отражения результатов инвентаризации в учёте, а второй остаётся у материально ответственного лица. Экземпляров может быть и больше. Например, если инвентаризацию проводят в рамках аудиторской проверки, то нужно оформить третий экземпляр для аудиторской компании. Инвентаризационную опись должны подписать все члены комиссии и материально ответственное лицо. Кроме того, в конце описи материально-ответственные лица дают расписку об отсутствии претензий к комиссии. Если в опись необходимо внести исправление, то неверный показатель надо зачеркнуть и сверху написать правильный. Исправление должны заверить все члены комиссии и материально ответственное лицо. Если проверка длится несколько дней, то помещения на время отсутствия инвентаризационной комиссии нужно опечатывать.

Инвентаризация основных средств

Проверку нужно начать с изучения бухгалтерских и других документов, в которых содержится информация об основных средствах:

Инвентарные карточки, инвентарные книги, описи. Техпаспорта и другая техническая документация. Документы, которые подтверждают поступление / сдачу основных средств в аренду или на ответственное хранение: договоры, акты приёма-передачи. Для недвижимости и других объектов, право собственности на которые нужно регистрировать, необходимо проверить документы, подтверждающие это право.

Бухгалтерские документы нужно сверить с технической, договорной документацией и другой информацией об основных средствах. Если будут найдены расхождения — внести исправления.

Затем нужно осмотреть каждый объект основных средств и внести в опись по форме ИНВ-1 информацию о нём: инвентарный номер, наименование, технические характеристики. Например, для автомобиля это будет марка и модель, заводской номер, год выпуска, мощность двигателя.

Если найдены неучтённые объекты или объекты, по которым указаны неверные данные, то в описи следует указать их правильные характеристики. Отдельные описи нужно составить на: Основные средства, которые непригодны к эксплуатации из-за полного износа или других причин. Основные средства, взятые в аренду или находящиеся на ответственном хранении.

Инвентаризация нематериальных активов

Нематериальные активы (НМА) не имеют вещественной формы, поэтому проверить их фактическое наличие, по аналогии с основными средствами, невозможно. Это, например, электронные базы данных, компьютерные программы, права на товарные знаки и т.п. Комиссия должна сверить документы, которые подтверждают права компании на использование НМА, с данными бухучёта. Результаты проверки нематериальных активов нужно занести в опись по форме ИНВ-1а.

Инвентаризация финансовых вложений

В зависимости от состава активов, может быть проведена, как проверка их фактического наличия, так и анализ документов. У компании могут быть ценные бумаги, которые оформлены на бланках, например, векселя. В этом случае нужно проверить их наличие, сохранность, сверить номера и номиналы с данными бухучёта. Результаты проверки вносят в опись по форме ИНВ-16.

Остальные виды финансовых вложений нужно проверить на основании бухгалтерских документов. Это относится к ценным бумагам, права на которые учтены в депозитариях, предоставленным займам, вкладам в уставные капиталы других компаний.

Инвентаризация товарно-материальных ценностей

При инвентаризации товаров, материалов, сырья и других подобных ценностей комиссия проверяет их фактическое наличие и сверяет с учётными данными. В зависимости от объекта проверки члены комиссии используют разные методы: пересчёт, взвешивание, обмер. Результаты проверки нужно внести опись по форме ИНВ-3. Отдельно следует проверить ценности, принятые на ответственное хранение и занести информацию о них в опись по форме ИНВ-5.

Не все материальные ценности компании возможно проверить физически. На основании документальной проверки нужно составить отдельные акты на следующие категории ценностей:

находящиеся в пути ( форма ИНВ-6 );

форма ИНВ-6 отгруженные, но не оплаченные ( форма ИНВ-4 );

форма ИНВ-4 переданные на ответственное хранение или переработку в другие организации.

Инвентаризация незавершённого производства

На промышленных и сельскохозяйственных предприятиях нужно провести контроль остатков незавершённого производства (НЗП). Методика здесь в целом не отличается от общего порядка проверки материальных ценностей. Комиссия также осматривает, пересчитывает, обмеряет проверяемые объекты. Но проверяют не исходное сырье (материалы) или готовую продукцию, а промежуточную стадию: отдельные узлы, детали, не полностью собранные изделия, незавершённые строительством объекты. Если позволяет технология, то нужно перед инвентаризацией сдать на склады максимально возможное количество узлов, деталей, которые в настоящий момент не нужны на производстве.

Утверждённой общей формы описи инвентаризации незавершённого производства нет. Поэтому организация должна разработать её самостоятельно, с учетом специфики деятельности. За основу можно взять опись по основным средствам или по товарно-материальным ценностям. Сельхозпредприятия могут использовать ведомственную форму 23-АПК. В описи нужно указать степень готовности по каждому изделию или объекту.

Инвентаризация сельскохозяйственных животных и растений

Сельскохозяйственных животных, в зависимости от их категории, нужно включать в опись по форме 20-АПК в индивидуальном или в групповом порядке. Индивидуально нужно учитывать крупный рогатый скот и рабочий скот (включая молодняк), свиноматок и хряков, а также особо ценные экземпляры других животных, например — племенных овец. При этом в описи по каждому животному указывают номер, год рождения, породу, упитанность и живой вес (кроме рабочего скота). Остальных животных и птиц, включают в опись по группам в разрезе возраста и пола внутри каждого вида. По каждой группе нужно указать количество голов и общий живой вес.

По многолетним насаждениям указывают вид растения, возраст, год сдачи в эксплуатацию, количество деревьев или кустарников, среднюю высоту (форма 21-АПК). По питомникам растений указывают породу, площадь и количество сеянцев и саженцев, отдельно по незавершённому производству и готовой продукции (форма 22-АПК).

Инвентаризация денежных средств, денежных документов и бланков строгой отчётности

При инвентаризации кассы нужно пересчитать наличные денежные средства, а также другие ценности, если они есть: почтовые марки, путёвки, авиабилеты и т.п. Итоги проверки нужно сопоставить с данными бухучёта и внести в акт по форме ИНВ-15. Если в кассе хранятся ценные бумаги и бланки строгой отчётности, то результаты их проверки нужно расшифровать в описи по форме ИНВ-16 с указанием наименования, номера и номинала по каждому документу. Чтобы проверить деньги на расчётных счетах, нужно сравнить выписки банков с данными бухгалтерского учёта.

Инвентаризация расчётов

В рамках инвентаризации нужно проверить расчёты с контрагентами, бюджетом и сотрудниками, сопоставив первичные документы с данными бухучёта. Суммы дебиторской и кредиторской задолженности должны быть подтверждены актами сверки с контрагентами и государственными органами. При инвентаризации расчётов нужно выявить:

Суммы дебиторской и кредиторской задолженности, которые необходимо списать из-за истечения срока исковой давности или по другим основаниям. Невыплаченные суммы зарплаты сотрудникам, которые необходимо депонировать. Переплату по зарплате с указанием причины. Не возвращённые в срок подотчётные суммы.

Результаты проверки расчётов нужно отразить в акте по форме ИНВ-17 с прилагаемой справкой. Для инвентаризации расчётов за товарно-материальные ценности, находящиеся в пути, нужно использовать специальную форму акта — ИНВ-6.

Инвентаризация резервов и расходов будущих периодов

Нужно проверить правильность отражения в бухучёте расходов будущих периодов (РБП). Например, это могут быть расходы на оплату лицензии или страхование, которые необходимо списывать постепенно.

Общие правила учёта оценочных резервов приведены в ПБУ 21/2008. Порядок учёта резерва по сомнительным долгам отражён в п. 70 положения, утверждённого приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н. Об учёте резерва под снижение стоимости материальных ценностей говорится в п. 30 ФСБУ 5/2019. Резерв под обесценение финансовых вложений нужно создавать и проверять в соответствии с п. 38-40 ПБУ 19/02. Методика проверки зависит от конкретного резерваа. Например, при инвентаризации резерва по сомнительным долгам нужно проверить сумму задолженности по каждому проблемному контрагенту и оценить вероятность её погашения.

Результаты инвентаризации РБП нужно отразить в акте по форме ИНВ-11. Утверждённой формы акта инвентаризации резервов нет, компания должна разработать его самостоятельно, с учётом специфики проверяемых объектов.

Контроль результатов инвентаризации

По завершению инвентаризации директор может назначить выборочную контрольную проверку. Её должен провести уполномоченный руководителем сотрудник, не входящий в комиссию. Проверку нужно проводить в присутствии членов комиссии и материально ответственного лица до начала работы проверяемого места хранения. Результаты контрольной проверки нужно отразить в акте по форме ИНВ-24, акт необходимо зарегистрировать в журнале по форме ИНВ-25.

Бухгалтерский и налоговый учёт результатов инвентаризации

Если по итогам инвентаризации и последующего контроля все фактические остатки совпали с данными учёта, то никаких операций по итогам проверки делать не нужно. Если же выявлены отклонения, то комиссия сначала должна составить сличительные ведомости: для основных средств и НМА по форме ИНВ-18, а для товарно-материальных ценностей — по форме ИНВ-19. Затем всю информацию о выявленных отклонениях и свои предложения по их урегулированию комиссия отражает в сводном документе — ведомости результатов, выявленных инвентаризацией (ИНВ-26). Результаты утверждает руководитель своим приказом и после этого их можно отражать в учёте.

Учёт излишков

Обнаруженные при инвентаризации излишки нужно отнести на прочие доходы в корреспонденции со счетами по учёту соответствующих материальных ценностей:

Дт 01, 10, 41, 43… Кт 91.1.

Излишки нужно приходовать по рыночным ценам. Здесь можно воспользоваться общедоступной информацией о рыночных ценах на подобное имущество, либо привлечь независимого оценщика. В налоговом учёте излишки следует относят на внереализационные доходы (п. 20 ст. 250 НК РФ). При этом выявленные ценности нужно признать в налоговом учёте по стоимости, равной этому доходу (п. 1 ст. 257 НК РФ и п. 2 ст. 254 НК РФ).

Далее материалы можно списывать, а основные средства — амортизировать на общих основаниях. Единственная разница — нельзя использовать амортизационную премию, так как в данном случае у налогоплательщика нет затрат на приобретение или создание объекта (письмо Минфина РФ от 29.12.2009 № 03-03-06/1/829).

Учёт недостач

Недостачу в бухучёте сначала нужно перенести в дебет счёта 94 в корреспонденции со счётом по учёту тех ценностей, которых недосчитались:

Дт 94 Кт 01, 10, 41, 43…

Если недостача не превышает норм естественной убыли, то эту сумму нужно отнести на текущие расходы:

Дт 20, 23, 25, 26, 29, 44… Кт 94.

Нормы естественной убыли при использовании, хранении и транспортировке различных видов ценностей утверждают профильные ведомства. Например, нормы для продуктов в сфере торговли и общепита утверждены приказом Минпромторга от 01.03.2013 № 252.

Если нормы естественной убыли для данной ситуации не утверждены, или недостача превысила их, то нужно найти виновное лицо. Недостачу относят на расчёты с ним: на счёт 73, если виновный работает в организации, и на счёт 76 — если не работает:

Дт 73, 76 Кт 94.

Далее сумму следует взыскать с виновного лица или удержать из зарплаты. Возможна и ситуация, когда виновный сам внесёт деньги в кассу организации:

Дт 51, 70, 50 Кт 73, 76.

Если виновное лицо не нашли, то сверхнормативную недостачу нужно отнести на прочие расходы:

Дт 91.2 Кт 94.

Такую же проводку нужно сделать и в случае, если виновный найден, но взыскать ущерб с него не удалось. Например, работник обратился в суд, который вынес решение в его пользу. В налоговом учёте недостачу в пределах норм естественной убыли при хранении и транспортировке следует относить на текущие материальные расходы (пп. 2 п. 7 ст. 254 НК РФ). Нормы должны быть утверждены профильными ведомствами в соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.11.2002 № 814.

Недостачи, которые не указаны в нормах, либо сверхнормативные, можно отнести на внереализационные расходы. Но для этого должно выполняться одно из условий:

Недостача возникла вследствие чрезвычайной ситуации, что подтверждено актом государственного органа. Например, при пожаре это будут документы, составленные противопожарной службой МЧС РФ ( письмо Минфина РФ от 17.10.2017 № 03-07-11/67464) . Недостача возникла по вине работников или иных лиц и есть документы, подтверждающие одну из двух ситуаций:

виновный признал вину письменно, либо есть решение суда о взыскании ( письмо Минфина РФ от 27.04.2020 № 03-03-06/1/34033) ;

письмо Минфина РФ от 27.04.2020 № 03-03-06/1/34033) виновный не установлен и есть документ государственного органа, который подтверждает этот факт (письмо Минфина РФ от 27.04.2020 № 03-03-07/34451 ).

Когда нужно признавать в учёте выявленные излишки и недостачи

В бухгалтерском учёте дата признания выявленных отклонений зависит от основания для проведения инвентаризации (п. 5.5 приказа № 49):

При годовой инвентаризации результаты должны быть отражены в годовом отчёте — признавать их нужно в декабре. При всех остальных видах инвентаризации отклонения нужно отразить в том месяце, когда проверка была завершена.

В налоговом учёте все излишки, а также недостачи в пределах норм естественной убыли нужно отразить на дату окончания инвентаризации. Сверхнормативные недостачи или списание затрат при отсутствии норм нужно отражать в налоговом учёте в одну из следующих дат, в зависимости от ситуации:

дата признания работником вины;

дата вступления в силу решения суда;

дата выдачи государственным органом документа, подтверждающего невозможность найти виновного.

Учёт пересортицы

В отдельных случаях в бухучёте можно применить специальный метод урегулирования отклонений при инвентаризации — зачёт пересортицы. Для этого должны выполняться следующие условия (п. 5.3 приказа № 49):

Обнаружены одновременно недостачи и излишек материальных ценностей одного наименования в одинаковых количествах. Например — это могут быть яблоки разных сортов. Пересортица возникла на одном складе, у одного материально ответственного лица, за один проверяемый период.

Материально ответственные лица должны дать подробные объяснения о причинах пересортицы. Это может быть, например, ошибка при отражении одноимённых ценностей в учёте. Окончательное решение о зачёте пересортицы принимает руководитель организации. Если недостачи и излишки полностью не перекрывают друг друга, то разницу нужно учесть на общих основаниях.

В сличительной ведомости ИНВ-19 для пересортицы предназначены графы 18-23. Также эту информацию нужно отразить в графе 7 сводной ведомости ИНВ-26. Проводка делается внутри соответствующего счёта между субконто по учёту видов ценностей, по которым обнаружена пересортица. Например, если это товары:

Дт 41.Товар 1 Кт 41.Товар 2.

В налоговом учёте понятие пересортицы отсутствует. Все выявленные при инвентаризации излишки и недостачи нужно в любом случае относить на доходы и расходы по отдельности (письмо Минфина РФ от 23.05.2016 № 03-03-06/1/29309).

Корректировки и списание задолженностей по результатам инвентаризации

При инвентаризации расчётов может быть выявлено неверное отражение суммы задолженности. Исправлять ошибку нужно в соответствии с нормами раздела II ПБУ 22/2010. Если ошибка возникла в текущем году, то исправительную проводку делают в том месяце, когда были утверждены результаты инвентаризации. Ошибки прошлых лет исправляют с учётом существенности и даты сдачи отчётности.

Например, бухгалтер в июле 2022 года не оприходовал входящую накладную на поступление материалов, а выяснилось это только во время инвентаризации в ноябре 2022 года. Ошибку нужно исправить в ноябре проводкой:

Дт 10 Кт 60.

Кроме того, при инвентаризации могут быть выявлены задолженности, которые нужно списать, как безнадёжные. Наиболее распространенная причина списания долгов — это истечение срока исковой давности. В общем случае это три года, но для отдельных видов обязательств в законах могут быть прописаны другие сроки. Списать по истечении срока исковой давности можно дебиторскую и кредиторскую задолженность, как в бухгалтерском, так и в налоговом учёте (п. 77, 78 приказа № 34н, п. 2 ст. 266 и п. 18 ст. 250 НК РФ). Могут быть и другие основания для признания долга безнадёжным, например, ликвидация контрагента.

В бухучёте безнадёжную дебиторскую задолженность в общем случае нужно списывать за счёт резерва в дату истечения срока исковой давности:

Дт 63 Кт 62, 60, 76…

Если резерва недостаточно, то разницу нужно отнести на прочие расходы:

Дт 91.2 Кт 62, 60, 76…

В налоговом учёте безнадежную дебиторку нужно отнести на внереализационные расходы на последнюю дату того отчётного периода, когда истёк срок исковой давности или выполнилось другое условие для признания долга безнадёжным (пп. 2 п. 2 ст. 265 НК РФ). Если компания создавала в налоговом учёте резерв по сомнительным долгам, то безнадёжные долги списывают за счёт него. Если резерва не было, или его недостаточно, то непокрытую сумму списания дебиторки нужно относить на внереализационные расходы (п. 5 ст. 266 НК РФ).

Списанную кредиторскую задолженность в бухучёте нужно относить на прочие доходы организации в дату истечения срока исковой давности:

Дт 60, 62, 76… Кт 91.1.

В налоговом учёте безнадёжную кредиторку в общем случае нужно относить на внереализационные доходы на последнюю дату отчётного периода, в котором истёк срок исковой давности. Исключение — списанная кредиторка по расчётам с бюджетом и внебюджетными фондами. Эти суммы не нужно включать в облагаемые доходы (пп. 21 п. 1 ст. 251 НК РФ).

Обзор проекта ФСБУ «Инвентаризация»

Минфин опубликовал проект нового ФСБУ «Инвентаризация». Стандарт должен вступить в силу с 2025 года. В нём описаны условия для обязательной инвентаризации, правила её проведения, порядок оформления документов и отражения результатов в бухучёте.

Кардинальных изменений по сравнению с действующими положениями в новом ФСБУ нет. Однако там уточнены и конкретизированы некоторые моменты:

1. Новый стандарт не распространяется на бюджетные организации.

2. Можно будет не проводить инвентаризацию при реорганизации в форме преобразования.

3. Указаны конкретные сроки проведения инвентаризации для каждой ситуации:

перед годовой отчётностью — на отчётную дату, кроме районов Крайнего Севера и объектов, которые уже проверяли после 1 октября;

при передаче имущества в аренду, продаже, выкупе — непосредственно перед указанной операцией;

при смене материально ответственного лица, бригадира, увольнении более половины членов бригады — на день передачи дел;

по требованию одного или нескольких членов бригады — непосредственно после предъявления требования;

при утрате или порче имущества — сразу после выявления этих фактов;

при реорганизации или ликвидации — перед составлением передаточного акта, разделительного баланса или промежуточного ликвидационного баланса.

4. Определена степень охвата объектов учёта в зависимости от причины инвентаризации:

перед годовым отчётом, реорганизацией или ликвидацией нужно проверить все активы и обязательства организации;

в иных ситуациях проверке подлежат только активы или обязательства, которые связаны с причиной проведения. Например, при сдаче в аренду нужно провести инвентаризацию только тех активов, которые будут переданы арендатору.

5. Внесены дополнения в регламент проверки товарно-материальных ценностей:

если активы хранятся в неповреждённой упаковке от поставщиков, то можно занести в опись их количество на основании документов. Но при этом нужно вскрыть несколько упаковок и сверить фактическое количество с данными в документах поставщика;

если проверить количество активов путем пересчёта, обмера или взвешивания невозможно, либо это связано с существенными затратами, в отдельных случаях можно использовать альтернативные методы проверки. О чём конкретно идёт речь, в стандарте не расшифровано. Сказано лишь, что применяемый метод должен обеспечить достижение основных целей инвентаризации. Это обеспечение сохранности имущества и подтверждение достоверности данных бухучёта.

6. Уточнены периоды отражения результатов инвентаризации в бухучёте в зависимости от основания для её проведения:

перед составлением годовой отчётности — последний календарный день отчётного года. Если инвентаризацию проводили после 1 октября, то можно учесть результаты в периоде её завершения, но в любом случае не позднее окончания года;

при реорганизации или ликвидации — перед составлением передаточного акта, разделительного баланса или промежуточного ликвидационного баланса;

в остальных случаях — в том отчётном периоде, в котором была завершена инвентаризация.

Установлено, что выявленные при инвентаризации излишки нужно приходовать по справедливой стоимости в соответствии МСФО (IFRS) 13. Исключение — излишки, которые образовались из-за ошибок в бухучёте. Такие материальные ценности нужно принимать на учёт по фактическим затратам на их покупку или создание.

Перечислены обязательные сведения, которые должны содержать инвентаризационные описи и акты: