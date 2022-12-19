Главные изменения в законах с 2023 года, о которых нужно знать бухгалтеру

Единый налоговый платёж

Согласно Федеральному закону № 263-ФЗ от 14 июля 2022 г. эксперимент для желающих в 2022 году перетекает в обязанность абсолютно для всех. С 2023 года всем организациям и предпринимателям откроют единый налоговый счёт (ЕНС), а налоги, сборы и взносы нужно будет перечислять единым налоговым платежом (ЕНП). Подробно о новых правилах работы мы рассказали в статье про ЕНП, напомним основные:

Почти все налоги и взносы в бюджет теперь нужно перечислять до 28 числа месяца на ЕНС, а сдавать отчёты — до 25 числа.

До 25 числа каждого месяца нужно будет сдавать уведомления о рассчитанных суммах налога, чтобы в налоговой инспекции знали, сколько списывать с ЕНС на конкретные налоги и взносы.

Все долги и переплаты будут в одном «котле» — нельзя будет иметь переплату по одному налогу и одновременно недоимку по другому. И не получится рассчитаться с бюджетом по более поздним обязательствам, если есть недоимка по старым — с ЕНП будут списывать долги в хронологическом порядке, начиная с более ранних.

Объединение ПФР и ФСС

Вместо ПФР и ФСС будет один Фонд социального и пенсионного страхования, или Социальный фонд России (СФР). Подробно о том, что изменится в связи с этим, мы писали в этой статье, коротко перечислим главные положения Федерального закона № 236-ФЗ от 14 июля 2022 г.:

Не будет отдельных тарифов на пенсионное, медицинское и социальное страхование. Работодатели будут считать взносы по единому тарифу и перечислять единым платежом, а в СФР их самостоятельно распределят по видам страхования. Стандартный общий тариф по-прежнему 30%, для малого и среднего бизнеса — 15% с начислений свыше МРОТ, для ИТ-компаний — 7,6%. Есть и другие льготники. В целом все льготные категории объединили в три группы со ставками 15%, 7,6% и 0%. Изменения не коснутся страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Предельная база для начисления взносов будет одна для всех взносов, которые входят в единый тариф: пенсионное медицинское, на случай временной нетрудоспособности и материнства. За физлиц по договорам ГПХ нужно будет платить не только пенсионные и медицинские взносы, но и взносы по страхованию на случай временной нетрудоспособности и материнству. А значит, эти физлица будут получать больничные и декретные, но только если такие взносы за них платили в предыдущем году. Вместо отчётов СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД, ДСВ-3 и 4-ФСС будет единый отчёт ЕФС-1, но с разными сроками сдачи для отдельных разделов.

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Новые коэффициенты-дефляторы

В 2023 году будут действовать такие коэффициенты (Приказ Минэкономразвития № 573 от 19 октября 2022 г.):

Для УСН при расчёте предельных размеров доходов для перехода на УСН и для работы на спецрежиме — 1,257.

Для НДФЛ при расчёте фиксированного авансового платежа по налогу отдельными категориями иностранных работников при приобретении патента на работу — 2,270.

Для торгового сбора при ограничении максимального размера ставки сбора в отношении деятельности по организации розничных рынков — 1,729.

Для НДД (налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья) — 1,215.

Изменения в страховых взносах

Единая предельная база для страховых взносов. В 2023 году будет единая база в размере 1 917 000 руб. для всех видов обязательного страхования кроме взносов «на травматизм» (постановление № 2143 от 25 ноября 2022 г.). При достижении этой суммы основной тариф взносов снижается с 30% до 15,1%.

Форма РСВ. Начиная с отчётности за первый квартал 2023 года нужно применять новую форму, утверждённую приказом ФНС России № ЕД-7-11/878 от 29 сентября 2022 года. По итогам 2022 года нужно отчитаться по старой форме.

Новый отчёт «Персонифицированные сведения о физических лицах». Эта форма заменит СЗВ-М и сдавать её нужно будет в налоговую инспекцию ежемесячно до 25 числа. В ней указывают данные по каждому сотруднику и сумму начисленного дохода. Первый раз нужно будет отчитаться в феврале за январь 2023 года. Форма утверждена тем же приказом, что новый РСВ.

Страховые взносы ИП за себя. Сумма теперь единая без разделения на пенсионные и медицинские взносы, поэтому отдельные платежи по видам взносов оформлять не нужно — в Социальном фонде России их распределят самостоятельно. На 2023 год совокупный размер фиксированных взносов составляет 45 842 руб. Плюс дополнительный взнос на пенсионное страхование в размере 1% от суммы дохода, превышающего 300 000 руб., но не более 257 061 руб. за 2023 год.

Изменения в НДС

НДС на присоединённых территориях. Налогоплательщики с присоединенных территорий при реализации товаров НДС рассчитывают с межценовой разницы расчётным методом по расчётным ставкам 0%, 9,09% и 16,67% (Ст. 162.3 НК РФ в новой редакции), если:

На 30 сентября 2022 года они имели в ЛНР, ДНР, Херсонской или Запорожской области место нахождения постоянно действующего исполнительного органа, либо место нахождения иного органа или лица, имеющих право действовать от имени организации без доверенности, либо место жительства. Товары приобретены до начала применения налогового законодательства РФ и учтены при инвентаризации, проведенной по правилам ч. 12-17 ст. 313 НК РФ.

Продлили нулевую ставку НДС для российских лизингодателей. На 2023 год продлили ставку 0% для реализации судов, принадлежащих на праве собственности российской лизинговой компании и зарегистрированных в Российском международном реестре судов (пп. «а» п. 4 ст. 2 закона № 443-ФЗ от 21 ноября 2022 г.).

Новое уведомление о выборе обособленного подразделения иностранной организации, ответственного за НДС. Раньше такое уведомление предоставляли в произвольной форме на бумаге. С 2023 года появится рекомендованная форма, а предоставлять её можно будет по ТКС через оператора ЭДО (письмо ФНС № СД-4-3/13797 от 14 октября 2022 г.).

Изменения в налоге на прибыль

Новая форма декларации. Уже отчёта за 2022 год декларацию нужно сдавать по новой форме. Изменения внесли приказом ФНС № СД-7-3/753@ от 17 августа 2022 г.

Налогообложение обеспечительных платежей. В главу 25 НК РФ внесли уточнения, что при расчёте налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются доходы и расходы в форме обеспечительного платежа. Кроме того, прописали особенности налогообложения операций займа ценными бумагами и операций с ценными бумагами в рамках обеспечительного платежа (п. 4-7 ст. 1, ч. 3 ст. 4 закона № 96-ФЗ от 16 апреля 2022 г.).

Необлагаемые доходы. С 2023 года при расчёте налога на прибыль не нужно учитывать доходы в виде безвозмездно полученного имущества при условии, что налогоплательщик — получатель подарка по закону обязан принять дар в собственность (закон № 196-ФЗ от 28 июня 2022 г.).

Порядок учёта отрицательных курсовых разниц. Отрицательные разницы, возникшие в 2023-2024 годах по требованиям и обязательствам, учитываются только при прекращении или исполнении этих требований и обязательств, за исключением авансов. Больше не придётся ежемесячно переоценивать валютные обязательства и учитывать их дооценку или уценку. Это правило распространяется и на требования по валютным банковским вкладам (п. 13 ст. 2 закона № 67-ФЗ от 26 марта 2022 г.).

Порядок распределения налога между бюджетами. До 2030 года сохранили действующую систему: 3% будет поступать в федеральный бюджет, и 17% — в региональный (пп. «а» п. 19 ст. 2 закона № 433-ФЗ от 21 ноября 2022 г.).

Инвестиционный налоговый вычет. В перечень расходов для применения такого вычета добавили расходы:

на оплату установки, тестирования, адаптации, модификации программ для ЭВМ и баз данных, включенных в реестр российского ПО или РЭП;

на обучение работников, обслуживающих такие программы;

по стоимости имущества и денег, безвозмездно переданных образовательным организациям с госаккредитацией.

Субъекты РФ могут прописывать свои условия для применения таких вычетов (законы № 430-ФЗ от 4 ноября 2022 г., № 323-ФЗ от 14 июля 2022 г.).

Повышающий коэффициент для учёта расходов на российскую радиоэлектронную продукцию и ПО. При покупке ПО и радиоэлектронной продукции из российских реестров можно будет учитывать расходы с повышающим коэффициентом 1,5. При условии, что эти ПО и РЭП относятся к сфере искусственного интеллекта (законы № 323-ФЗ, № 321-ФЗ от 14 июля 2022 г.).

Порядок получения льготы по налогу на прибыль для IT-компаний. Изменили и расширили перечень доходов, которые с 2023 года не учитываются при расчёте доли профильных доходов, дающих право на нулевую ставку. Например, не нужно учитывать доходы от предоставления прав, которые дают возможность участвовать в госзакупках, проводить безналичные переводы, получать банковские услуги и т.д. (абз. 8 п. 3 ст. 1 закона № 321-ФЗ от 14 июля 2022 г.).

Нулевая ставка по доходам от акций российских высокотехнологичных (инновационных) компаний. Льгота действует, если необходимый минимальный срок непрерывного владения — пять лет. При этом ограничения по составу активов соблюдать не нужно (ч. 5 ст. 4 закона № 396-ФЗ от 29 декабря 2015 г.).

Налогообложение международных холдинговых компаний (МХК). Ввели ставки 5% и 10% для отдельных доходов, источник которых МХК, и для некоторых доходов, получаемых МХК (Федеральный закон № 66-ФЗ от 26 марта 2022 г.).

Налогообложение участников СЗПК. Установили особенности расчёта налога на прибыль для участников соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), стороной которых является Россия. Они должны вести раздельный учёт и могут уменьшать налог на прибыль на специальный налоговый вычет (закон № 225-ФЗ от 28 июня 2022 г.).

Налог на прибыль на присоединённых территориях. Налогоплательщики с присоединённых в ЛНР, ДНР, Херсонской или Запорожской области до 31 марта 2023 года должны провести инвентаризацию, результаты отправить в ИФНС. Это будут начальные данные на дату начала применения налогового законодательства РФ и их нельзя будет впоследствии уточнять. Введены правила для определения первоначальной и остаточной стоимости амортизируемого имущества (п. 12-13, 17, 22 ст. 2, закона № 443-ФЗ от 21 ноября 2022 г.).

Изменения в НДФЛ

Новая форма 6-НДФЛ. Форму актуализировали под новые правила в связи с введением ЕНП. Первый отчёт по новой форме нужно сдать по итогам первого квартала 2023 года. Отчёт по итогам 2022 года нужно заполнить по старой форме (Приказ ФНС России № ЕД-7-11/881 от 29 сентября 2022 г.).

НДФЛ с аванса. В связи с введением ЕНП датой получения дохода при оплате труда больше не считается последний день месяца. Датой получения дохода будет считаться день его выплаты. Соответственно, удерживать налог нужно в том числе и с первой части зарплаты (аванса), и перечислять её работнику за минусом НДФЛ (п. 12 ст. 2 закона № 263-ФЗ от 14 июля 2022 г.).

Новый срок уплаты НДФЛ. С 2023 года будет один срок уплаты удержанного НДФЛ для всех видов доходов. Налоговые агенты не позднее 28 числа должны перечислить НДФЛ, который удержали за период с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего.Особые сроки установлены для декабря и января. НДФЛ, удержанный с 23 по 31 декабря нужно заплатить не позднее последнего рабочего дня календарного года, а удержанный с 1 по 22 января — не позднее 28 января (п. 13 ст. 2 закона № 263-ФЗ от 14 июля 2022 г.)

НДФЛ за счёт налогового агента. Отменен запрет на уплату НДФЛ за счёт налогового агента. Теперь работодатель может без применения мер ответственности перечислить НДФЛ в составе ЕНП в авансовом порядке — до того, как удержит его из зарплаты (пп. «в» п. 13 ст. 2 закона № 263-ФЗ от 14 июля 2022 г.).

Новая форма декларации 3-НДФЛ. Отчитаться по новой форме нужно уже с декларации за 2022 год (Приказ ФНС № ЕД-7-11/880 от 29 сентября 2022 г.).

Изменения в УСН

Новые лимиты. В связи с увеличением коэффициента-дефлятора до 1,257 изменились лимиты для применения УСН:

Чтобы перейти на УСН с 2024 года, доход организации за 9 месяцев 2023 года не должен превышать 141,41 млн руб. Чтобы оставаться в пределах стандартных ставок 6% и 15% годовой доход должен быть не больше 188,55 млн руб. Чтобы не «слететь» со спецрежима в течение 2023 года, доход должен оставаться в пределах 251,4 млн руб.

Другие изменения

Новая форма декларации по налогу на имущество организаций. Её нужно применять с отчётности за 2022 год (Приказ ФНС № ЕД-7-21/766 от 24 августа 2022 г.)

Продлена программа субсидирование на наём безработных. До конца 2023 года работодатели могут получить по три МРОТ за трудоустройство молодёжи до 30 лет, безработных, беженцев с Украины (постановление № 2134 от 24 ноября 2022 г.)

Новый МРОТ. На 2023 год планируется утвердить МРОТ на уровне 16 242 руб., что больше предыдущего значения на 963 рубля.

Новая форма трудовой книжки. С 2023 года, если нужно завести на сотрудника новую трудовую, применяют новую форму. Это касается только тех случаев, когда у сотрудника уже была бумажная трудовая, но нужно завести новую из-за того, что она закончилась или была утеряна (п. 3 Постановления Правительства РФ № 1250 от 24 июля 2021 г.).

Вступают в силу Основные требования к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда. Их действие приостановлено с 29 марта 2022 года, но после 1 января 2023 года работодатели должны обеспечить соответствие инструкций по охране труда этим требованиям (Приказ Минтруда № 140н от 17 марта 2022 г.).

Отменена обязанность выдавать справку о доходах 182н сотрудникам при увольнении. С 2023 года для расчёта больничных за первые три дня болезни работодатель будет запрашивать информацию в Социальном фонде России (пп. «б» п. 7 ст. 9 закона № 237-ФЗ от 14 июля 2022 г., информация Минтруда).

Упрощённый порядок спецоценки рабочих мест для микропредприятий. С 1 марта 2023 года отдельный порядок будет действовать микропредприятий в определенных сферах, например в области права, бухучёта, информационных технологий, инженерного проектирования. Работодатели смогут вместе с работниками идентифицировать потенциально вредные и опасные факторы без привлечения специализированной организации. Если условия труда признаны допустимыми, на них оформляется декларация, а если выявлен хотя бы один потенциально вредный фактор — проводится СОУТ в обычном порядке (приказ Минтруда № 699н от 31 октября 2022 г.).