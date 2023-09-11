Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
Первая Экспертная Бухгалтерия
НДС

Как упрощенке подружиться с НДС

Компании и ИП на УСН не обязаны выставлять счета-фактуры и работать с НДС. Однако всегда есть исключения — как на законодательном уровне, так и в обычной бизнес-практике. Рассказываем, как правильно провести сделку с НДС на упрощенке. Спойлер: все не так страшно, как кажется на первый взгляд.
36
Как упрощенке подружиться с НДС
Иллюстрация: irestock/Freepik
Скачать

НДС — это косвенный налог на добавленной стоимости, его настоящим плательщиком является конечный покупатель, и его сумма заложена в цену товара. Его обязаны платить только компании и ИП на общей системе налогообложения.

Но иногда и предпринимателям на упрощенке все же приходится сталкиваться с этим налогом — например, когда покупают товары у иностранной компании или же контрагент на ОСНО согласен на сотрудничество только при выставлении счета-фактуры.

Давайте разберемся, когда нужно и можно выставить НДС и как это оформить.

В каких случаях на УСН обязательно нужно заплатить НДС

Если продавец не может сам заплатить НДС, компания на УСН становится налоговым агентом и платит налог за контрагента. Так, заплатить налог на добавленную стоимость придется, когда:

  • покупаете товары или услуги у иностранной компании и планируете реализовать их на территории РФ;

  • арендуете или покупаете помещение или другое имущество у государства.

Это наиболее распространенные случаи, когда компании или ИП на упрощенке будут являться налоговыми агентами.

К более редким ситуациям относятся сделки по продаже конфискованного имущества, кладов и прочих богатств, покупке имущества у банкрота. Также придется заплатить НДС, если вы построили судно, но не зарегистрировали его в Международном реестре судов в течение 46 дней.

Как налоговый агент, предприниматель на УСН обязан перечислить в бюджет налог и сдать декларацию вместо продавца.

Когда можно продавать с НДС

Компания на упрощенной системе имеет право продавать товары и услуги с НДС, это не запрещено законом. Другое дело, что не все хотят это делать, потому что придется разбираться с уплатой и декларацией. Кроме того, на УСН не получится получить вычет.

Если ваш контрагент просит выставить НДС, у вас есть 2 варианта:

  1. Предложить скидку в 20%. Так компания на ОСНО не потеряет деньги на вычете НДС, ведь сэкономит ту же сумму благодаря вашей скидке. 

  2. Выставить счет-фактуру, а после оплаты сдать декларацию в налоговую и заплатить налог.

Несмотря на кажущуюся простоту первого варианта, у него есть большой недостаток — вы потеряете в прибыли из-за предоставления скидки

Начислить НДС на самом деле выгоднее: как правило, покупатели, которые настаивают на сделке с НДС, готовы доплатить сумму налога сверху стоимости товара.

Сравним:

  • Вы продаете товар за 10 000 рублей, и чтобы заключить контракт с ОСНО, идете на уступки и делаете скидку на сумму налога. В итоге вы получите только 8000 рублей.

  • Если же вы соглашаетесь начислить НДС сверху и выставляете счет-фактуру на 12 000 рублей, 2000 из которых — налог, вы получаете свои 10 000 рублей и не теряете в прибыли.

Так что мы рекомендуем все же не бояться выставлять счета-фактуры и потратить время на расчет с налоговой — зато сохранить и выгодного контрагента, и первоначальную стоимость.

На практике, учет на упрощенке — один из самых сложных: слишком много нюансов и лимитов. Если ваш бухгалтер не сдает отчетность в срок или сдает с ошибками, за которые вы платите штрафы или объясняетесь с ФНС — мы готовы разобраться.

Проблемы с декларациями и платежами?

Берем на себя комплексное ведение бухгалтерии и отдельные участки учета в помощь вашему бухгалтеру

Хотите заниматься бизнесом, а не разборками с бухгалтером или ФНС?

Оставьте заявку в форме ниже — мы перезвоним и обсудим вашу ситуацию

Я ознакомлен с условиями пользовательского соглашения, даю согласие на обработку персональных данных и принимаю условия оферты

Что делать, если выставили счет-фактуру

Если вы выставили в адрес покупателя на ОСНО счет-фактуру с НДС, вам не нужно регистрировать его в книге продаж. 

После того как выставили счет-фактуру:

  • подайте в налоговую декларацию по НДС в электронном виде не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

  • перечислите НДС в бюджет. В 2023 году обновился порядок уплаты НДС из-за перехода на единый налоговый платеж. Теперь платить НДС нужно равными частями ежемесячно до 28 числа в течение квартала, следующего за отчетным периодом.

Например:

Компания выставила счет-фактуру 29 мая 2023. Это II квартал, значит подать декларацию нужно до 25 июля — это месяц, следующий за кварталом, когда вы выставили счет-фактуру.

Сумму налога к уплате нужно разделить на три равные части и перечислить в бюджет до 28 июля, 28 августа и 28 сентября 2023 года.

Отчетный период для НДС — квартал, так что если в течение квартала вы выставили несколько счетов-фактур, то укажите в декларации все товары и услуги, которые вы продали с НДС и общую сумму налога к уплате. 

Скачать образец счета-фактуры.

Скачать образец декларации по НДС компании на УСН.

Какие могут возникнуть сложности

Если до этого вы отчитывались в налоговую на бумаге, то с НДС сохранить старый порядок сдачи деклараций не получится — декларацию по налогу на добавленную стоимость можно подать только в электронном виде. А значит, придется настроить для этого ЭДО и сервис для сдачи электронной отчетности. 

Помочь с настройкой ЭДО могут эксперты Первой Экспертной Бухгалтерии. Они также проследят за сроками сдачи декларации и уплаты налога, сами подготовят необходимые документы и отправят их в инспекцию. 

Если вам не хочется тратить время и силы на заполнение декларации и электронную отчетность, есть «лайфхак», который изобрели сами предприниматели. У нас в практике встречались ИП, которые выставляли счета-фактуры и сообщали об этом налоговой в письме. В ответ на письмо ИП приходило требование от ФНС заплатить налог.

Предприниматель просто переводил нужную сумму в бюджет и забывал об НДС до следующего клиента на ОСНО, которому очень важно получить счет-фактуру.

По сути, нарушения здесь нет: деньги в бюджет перечислены, налоговая довольна. 

А если счет-фактуру выставили вам

В таком случае вам не нужно сдавать никаких деклараций и перечислять НДС в бюджет. Это забота вашего контрагента. От вас требуется только оплатить счет.

Вычесть НДС на упрощенке не получится, зато вы можете учесть сумму оплаты с учетом налога в расходах, если применяете УСН «Доходы минус расходы».

Бесплатно проверим ваш бухгалтерский, налоговый и кадровый учет за предыдущие 1,5 года

Возьмем ответственность за проверенный период, как будто учет вели мы

Реклам: ООО «Центр Бухгалтерских Решений», ИНН 5902063551, erid: LjN8K6kaA

Первая Экспертная Бухгалтерия

Первая Экспертная Бухгалтерия

Открываем малому и среднему бизнесу возможности крупных корпораций

129 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Найдите лучшую работу в вакансиях дня от «Клерка»!

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    11
    Логотип Модульбанк
    Модульбанк
    Мотивация персонала

    Как внедрить систему мотивации персонала кофейни 

    Текучка кадров в ресторанном бизнесе одна из самых высоких по рынку. Персонал кофеен меняется каждые 3-6 месяцев, и это считается нормой. Но при грамотно выстроенной системе мотивации этот период можно увеличить, сформировать эффективную и сплоченную команду, настроенную на общий успех. Реальные способы, как удержать работников в сфере общепита.

    Как внедрить систему мотивации персонала кофейни 
    1
    542
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    💥 Внимание! Самое масштабное бухгалтерское событие осени «Клерк.Конференция 2023» – уже завтра!

    Завтра, 12 сентября 2023 года, состоится «Клерк.Конференция» – мероприятие с топовыми лекторами и темами, в которых нужно уже сейчас разбираться каждому бухгалтеру: налоговые проверки, последние июльские изменения в НК, воинский учет, ФСБУ, отчетность за 9 месяцев 2023 года и многое другое. Вы еще успеваете купить билеты на онлайн-участие!

    💥 Внимание! Самое масштабное бухгалтерское событие осени «Клерк.Конференция 2023» – уже завтра!
    949
    Логотип nlukina
    nlukina
    Общество

    Не лезь в бутылку! Сегодня в России отмечают Всероссийский день трезвости и День граненого стакана

    Россияне 11 сентября отмечают Всероссийский день трезвости. Отмечается с 1911 года, в 1913 году этот день стал официальным праздником, который привлекает внимание к проблеме алкогольной зависимости. Почему возник такой праздник и сколько человек умирает из-за алкоголя? Сейчас разберемся. А еще расскажем про граненый стакан.

    Не лезь в бутылку! Сегодня в России отмечают Всероссийский день трезвости и День граненого стакана
    7
    108
    Логотип EnDocs
    EnDocs
    Ведение бизнеса

    Зачем бизнесу нужен ОЦО: и как он экономит бюджет компании

    Деньги, которые зарабатывает компания могут расходоваться эффективно – идти на разработку новых проектов, улучшение товаров и услуг, или утекать «в трубу» на организацию внутренних процессов.

    Зачем бизнесу нужен ОЦО: и как он экономит бюджет компании
    38
    Логотип prokofafan
    prokofafan
    Зарплата

    Где деньги, Зин? Почти половина россиян никогда не получала премии на работе

    Служба исследований hh.ru провела опрос среди трудоустроенных соискателей и выяснила, как часто они получают премии. Опрос проводился среди 5 334 российских соискателей с 28 августа по 6 сентября 2023 г.

    9
    Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
    Первая Экспертная Бухгалтерия
    Ведение бизнеса

    Вредные советы для предпринимателей

    Как не стоит вести бизнес — читайте топ вредных советов от лидера и основателя Первой Экспертной Бухгалтерии Сергея Кравченко. Он объяснил, чем грозят незаконные «лайфхаки», и описал случаи из личной практики.

    Вредные советы для предпринимателей
    95
    Читать еще
    Мнения