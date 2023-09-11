Как упрощенке подружиться с НДС

Компании и ИП на УСН не обязаны выставлять счета-фактуры и работать с НДС. Однако всегда есть исключения — как на законодательном уровне, так и в обычной бизнес-практике. Рассказываем, как правильно провести сделку с НДС на упрощенке. Спойлер: все не так страшно, как кажется на первый взгляд.

НДС — это косвенный налог на добавленной стоимости, его настоящим плательщиком является конечный покупатель, и его сумма заложена в цену товара. Его обязаны платить только компании и ИП на общей системе налогообложения.

Но иногда и предпринимателям на упрощенке все же приходится сталкиваться с этим налогом — например, когда покупают товары у иностранной компании или же контрагент на ОСНО согласен на сотрудничество только при выставлении счета-фактуры.

Давайте разберемся, когда нужно и можно выставить НДС и как это оформить.

В каких случаях на УСН обязательно нужно заплатить НДС

Если продавец не может сам заплатить НДС, компания на УСН становится налоговым агентом и платит налог за контрагента. Так, заплатить налог на добавленную стоимость придется, когда:

покупаете товары или услуги у иностранной компании и планируете реализовать их на территории РФ;

арендуете или покупаете помещение или другое имущество у государства.

Это наиболее распространенные случаи, когда компании или ИП на упрощенке будут являться налоговыми агентами.

К более редким ситуациям относятся сделки по продаже конфискованного имущества, кладов и прочих богатств, покупке имущества у банкрота. Также придется заплатить НДС, если вы построили судно, но не зарегистрировали его в Международном реестре судов в течение 46 дней.

Как налоговый агент, предприниматель на УСН обязан перечислить в бюджет налог и сдать декларацию вместо продавца.

Когда можно продавать с НДС

Компания на упрощенной системе имеет право продавать товары и услуги с НДС, это не запрещено законом. Другое дело, что не все хотят это делать, потому что придется разбираться с уплатой и декларацией. Кроме того, на УСН не получится получить вычет.

Если ваш контрагент просит выставить НДС, у вас есть 2 варианта:

Предложить скидку в 20%. Так компания на ОСНО не потеряет деньги на вычете НДС, ведь сэкономит ту же сумму благодаря вашей скидке. Выставить счет-фактуру, а после оплаты сдать декларацию в налоговую и заплатить налог.

Несмотря на кажущуюся простоту первого варианта, у него есть большой недостаток — вы потеряете в прибыли из-за предоставления скидки

Начислить НДС на самом деле выгоднее: как правило, покупатели, которые настаивают на сделке с НДС, готовы доплатить сумму налога сверху стоимости товара.

Сравним:

Вы продаете товар за 10 000 рублей, и чтобы заключить контракт с ОСНО, идете на уступки и делаете скидку на сумму налога. В итоге вы получите только 8000 рублей.

Если же вы соглашаетесь начислить НДС сверху и выставляете счет-фактуру на 12 000 рублей, 2000 из которых — налог, вы получаете свои 10 000 рублей и не теряете в прибыли.

Так что мы рекомендуем все же не бояться выставлять счета-фактуры и потратить время на расчет с налоговой — зато сохранить и выгодного контрагента, и первоначальную стоимость.

На практике, учет на упрощенке — один из самых сложных: слишком много нюансов и лимитов. Если ваш бухгалтер не сдает отчетность в срок или сдает с ошибками, за которые вы платите штрафы или объясняетесь с ФНС — мы готовы разобраться. Проблемы с декларациями и платежами? Берем на себя комплексное ведение бухгалтерии и отдельные участки учета в помощь вашему бухгалтеру Хотите заниматься бизнесом, а не разборками с бухгалтером или ФНС? Оставьте заявку в форме ниже — мы перезвоним и обсудим вашу ситуацию Отправить

Что делать, если выставили счет-фактуру

Если вы выставили в адрес покупателя на ОСНО счет-фактуру с НДС, вам не нужно регистрировать его в книге продаж.

После того как выставили счет-фактуру:

подайте в налоговую декларацию по НДС в электронном виде не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

перечислите НДС в бюджет. В 2023 году обновился порядок уплаты НДС из-за перехода на единый налоговый платеж. Теперь платить НДС нужно равными частями ежемесячно до 28 числа в течение квартала, следующего за отчетным периодом.

Например:

Компания выставила счет-фактуру 29 мая 2023. Это II квартал, значит подать декларацию нужно до 25 июля — это месяц, следующий за кварталом, когда вы выставили счет-фактуру.

Сумму налога к уплате нужно разделить на три равные части и перечислить в бюджет до 28 июля, 28 августа и 28 сентября 2023 года.

Отчетный период для НДС — квартал, так что если в течение квартала вы выставили несколько счетов-фактур, то укажите в декларации все товары и услуги, которые вы продали с НДС и общую сумму налога к уплате.

Скачать образец счета-фактуры.

Скачать образец декларации по НДС компании на УСН.

Какие могут возникнуть сложности

Если до этого вы отчитывались в налоговую на бумаге, то с НДС сохранить старый порядок сдачи деклараций не получится — декларацию по налогу на добавленную стоимость можно подать только в электронном виде. А значит, придется настроить для этого ЭДО и сервис для сдачи электронной отчетности.

Помочь с настройкой ЭДО могут эксперты Первой Экспертной Бухгалтерии. Они также проследят за сроками сдачи декларации и уплаты налога, сами подготовят необходимые документы и отправят их в инспекцию.

Если вам не хочется тратить время и силы на заполнение декларации и электронную отчетность, есть «лайфхак», который изобрели сами предприниматели. У нас в практике встречались ИП, которые выставляли счета-фактуры и сообщали об этом налоговой в письме. В ответ на письмо ИП приходило требование от ФНС заплатить налог.

Предприниматель просто переводил нужную сумму в бюджет и забывал об НДС до следующего клиента на ОСНО, которому очень важно получить счет-фактуру.

По сути, нарушения здесь нет: деньги в бюджет перечислены, налоговая довольна.

А если счет-фактуру выставили вам

В таком случае вам не нужно сдавать никаких деклараций и перечислять НДС в бюджет. Это забота вашего контрагента. От вас требуется только оплатить счет.

Вычесть НДС на упрощенке не получится, зато вы можете учесть сумму оплаты с учетом налога в расходах, если применяете УСН «Доходы минус расходы».

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