ОФД: личный кабинет и сервисы для бизнеса

Ежегодные исследования рынка операторов ОФД показывают, что такие организации уже давно выбирают не столько по надежности передачи чеков регулятору, сколько по наличию и качеству дополнительных услуг. Рассмотрим, какие из них наиболее полезны для руководителя и бухгалтера, помогают ускорить работу, избежать ошибок и решить другие вопросы.

По данным исследования CNews Analytics, «Платформа ОФД» — крупнейший оператор фискальных данных, который обслуживает 29,9% всех онлайн-касс. Компания лидирует по количеству и качеству дополнительных сервисов.

В личном кабинете клиента ОФД собрано самое необходимое для управления торговлей и работы с государственными органами.

Какие сервисы «Платформа ОФД» помогают руководителю управлять бизнесом и контролировать торговлю

После регистрации в ЛК становятся доступны 11 разделов: предпринимателю будут особенно полезны разделы «Бизнес» и «Аналитика». В первом можно узнать:

Выручку за определенный период. Можно проанализировать поступление и возврат денег в разрезе магазинов, касс, разных видов оплаты, посмотреть график с изменением выручки в течение периода времени.

Сумму среднего чека. Можно построить график с динамикой среднего чека в течение недели, месяца, квартала или года.

Пять самых продаваемых товаров за неделю или месяц.

Магазины с наибольшей выручкой и средним чеком за предыдущий день.

Расход денежных средств — для тех компаний, которые выдают деньги с использованием онлайн-касс, в том числе букмекерских и кредитных компаний, ломбардов.

Выручку по двум кассам или магазинам за нужный период в сравнении.

Состояние и статус кассы. С помощью виджета «Мониторинг касс» удобно контролировать ситуации, требующие оперативного реагирования: например, если чеки формируются с ошибкой, в течение двух суток не передаются ОФД, ФН требует замены. Фильтры для отслеживания можно настроить самостоятельно. Благодаря полю «Статусы кассы» вы всегда будете знать, корректно ли работает ККТ.

В разделе «Аналитика» можно выгрузить отчеты по продажам, чекам и кассам и проанализировать:

динамику выручки за неделю или месяц;

средний чек и и количество чеков по выбранной ККТ или всем кассам за три дня, неделю или месяц.

Инструменты ЛК помогают руководителю принимать управленческие решения.

Зная, какие магазины приносят наименьшую выручку, вы сможете проверить работу персонала в торговой точке и принять решение о найме новых сотрудников. На основе сведений о среднем чеке можно корректировать ценообразование или маркетинговую стратегию. Информация о наиболее продаваемых товарах помогает управлять товарной матрицей.

Личный кабинет Сервисы «Платформа ОФД» для управления бизнесом Зарегистрироваться

Дополнительные сервисы для руководителя

В разделе «Купить ФН»вы можете заказать нужный фискальный накопитель на 15 или 36 мес. и отследить статус заказа. Заказ доставят на выбранный адрес.

По закону от 22.05.2003 № 54-ФЗ кассовые документы должны создаваться на основе фискальных документов. «Интеграция 1С» упрощает получение фискальных данных от ОФД — сервис передает их в 1С. Подключить сервис «Интеграция 1С»

Сервис автоматизирует создание документов: «Отчет о розничных продажах», «ПКО», «Поступление товаров», «Оплата платежной картой». Можно синхронизировать каждую позицию из чека с номенклатурой 1С и сравнивать сведения по имеющимся в 1С документам с данными ОФД, чтобы избежать ошибок. Расписание загрузки документов выбирается самостоятельно.

Как с помощью инструментов «Платформа ОФД» упростить работу бухгалтера

«Платформа ОФД» помогает бизнесу соблюдать закон. Кроме мониторинга касс и работы фискальных накопителей, используются сервисы отслеживания корректности чеков и кодов маркировки. Увидев ошибку, бухгалтер сможет оперативно исправить нужные документы, чтобы избежать проверок и штрафов налоговой.

В разделе «Чеки» бухгалтер может:

Найти и посмотреть определенный чек, отфильтровав поиск по магазину, кассе, временному периоду и другим параметрам.

Проверить, принят ли чек налоговой.

Просмотреть все чеки по кассе за определенный период времени, отчеты об открытии и закрытии смен, чеки коррекции, БСО и БСО коррекции.

Выгрузить отчет по нужному виду документов.

Создать объяснительные к чекам коррекции по шаблону или самостоятельно.

Бухгалтерские документы по работе с «Платформой ОФД» содержатся в отдельном разделе «Лицевой счет». Здесь можно создать счет, проверить зачисление денег, активировать подписку ОФД, а также получить акт сверки.

Список продукции, которая подлежит обязательной маркировке, постепенно дополняется новыми товарными группами. Для работы с ними не обойтись без сервиса «Учет марок». С его помощью бухгалтер: Проверит корректность кодов маркировки, уточнит статус отдельного кода или списка кодов и сформирует отчет по их статусам.

Отследит выбытие подлежащих маркировке товаров.

При необходимости спишет коды маркировки.

Подпишет или отклонит УПД от поставщика, предварительно сверив коды во входящих документах. Подключить сервис маркировки товаров

Дополнительные сервисы для бухгалтера

«Платформа Госотчет» необходима для отправки документов в государственные органы. Бухгалтер сможет формировать отчеты без дополнительного ПО: формы поддерживаются в актуальном виде, а перед отправкой проверяются на ошибки.

Если документ нельзя передать в электронном виде, из сервиса можно отправить письмо в налоговую или Социальный фонд. Можно отправить запросы в ФНС на сверку с бюджетом, для проверки наличия переплат, пени или штрафов.

ООО на УСН и ИП на УСН и патенте должны вести книгу учета доходов и расходов. В сервисе «Электронная книга учета доходов и расходов» этот документ формируется автоматически из данных ЛК. Бухгалтеру остается только внести исправления при необходимости. КУДиР хранится в облаке, ее можно скачать в формате Excel-таблицы и распечатать.

Для работы с маркированными товарами нужно обязательно подключить ЭДО. Бизнесу, который с маркировкой не работает, ЭДО тоже полезен: помогает сэкономить на расходных материалах, отправке и хранении документов. «Платформа ЭДО» обеспечит простой обмен документами с контрагентами: Можно настроить интеграцию с вашей учетной системой по API или подключить готовую интеграцию с 1С.

Сервис поддерживает работу ЭЦП всех аккредитованных УЦ.

Система настраивается в несколько кликов.

Есть интеграция с «Честным ЗНАКом» для работы с маркировкой. Подключить «Платформа ЭДО»

Смежные сервисы

Для клиентов «Платформы ОФД» в ЛК доступны и сервисы партнеров:

LIFE PAY — бесконтактная оплата смартфоном.

«Мое дело» Интернет-Бухгалтерия — аутсорсинг бухучета для малых и средних компаний. При подключении — ЭДО в подарок.

«Звук Бизнес» — сервис управления аудио- и видеоконтентом в коммерческих помещениях.

Список инструментов «Платформы ОФД» регулярно расширяется — выбрать нужный сервис и познакомиться с тарифами можно здесь.

Платформа ЭДО Простой и оперативный обмен документами между организациями Подключить

Реклама: ООО «ЭВОТОР ОФД», ИНН: 9715260691, erid: