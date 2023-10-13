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Про бухгалтерский бизнес с Екатериной Сидиченко
Бухгалтерский аутсорсинг

Отрывок из книги о бухгалтерском бизнесе «Я МОГУ БОЛЬШЕ» Автор Екатерина Сидиченко

Вика, главный бухгалтер, которая решилась начать работать на себя и учиться привлекать первый клиентов.
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Отрывок из книги о бухгалтерском бизнесе «Я МОГУ БОЛЬШЕ» Автор Екатерина Сидиченко
Иллюстрация: freepik/freepik

Как запустить сарафанное радио?

— Представь, если бы тебе сейчас понадобился юрист, что бы сделала? 

— Я бы поспрашивала у знакомых, у кого есть юрист, и воспользовалась бы их рекомендациями. 

— Все верно! Так и поступает большинство людей. И это и есть один из каналов привлечения клиентов. Многие думают, что сарафанное радио работает само по себе. Частично так и есть, но его необходимо запустить и постоянно подогревать. Тебе нужно уведомить всех своих знакомых о том, что ты готова взять предпринимателей на бухгалтерское сопровождение, возможно, им или их знакомым понадобится бухгалтер. Тогда они сразу о тебе вспомнят. 

Перед тем как ты начнешь запуск сарафанного радио, хочу предупредить, что если его делать как-то «по-другому», то и результат будет другой. Это как открыть рецепт борща, но вместо мясного бульона отварить рыбный, вместо свеклы добавить брокколи, и в итоге мы получим не борщ, а что-то новенькое, и не факт, что съедобное.

Так что если хотим результат, то отключаем лень, эмоции и просто выполняем необходимые проверенные действия.

Запиши в свой блокнот 5 шагов запуска «сарафанки»:

  1. Создаем таблицу в Excel.

  2. Вносим туда имена всех людей, о существовании которых тебе известно. Уверена, к 32 годам это тысячи человек, но всех сразу не вспомнишь, поэтому со временем список будет продолжать расти.

  3. Рассылаем по всем доступным нам мессенджерам или соцсетям уведомление.

  4. Отмечаем в таблице дату уведомления.

  5. Вносим в таблицу данные по текущей сфере деятельности контакта и отмечаем возможность заключения партнерской программы. 

Пример уведомления:

— Андрей, привет! Это Вика. Мы с тобой вместе учились в школе. Я сейчас бухгалтер, набираю клиентов. Если тебе или твоим знакомым нужны будут бухуслуги, смело обращайся. Сохрани мой номер как «Вика — бухгалтер».

— Привет! О, круто! Буду иметь в виду.

— А ты сейчас чем занимаешься?

Мы обязательно спрашиваем сферу деятельности наших знакомых, так как возможно, что и их услуги нам когда-то понадобятся, а также они в будущем смогут стать нашими партнерами.

Кто такой партнер для бухгалтерского агентства?

Это компания или фрилансер, которые работают в сфере B2B, то есть оказывают услуги или продают товары другим юридическим лицам.

Их клиенты являются предпринимателями, а значит, всем им нужны бухгалтерские услуги. Он доверяет своему контрагенту, а значит, и послушает его рекомендацию обратиться к вам за бухгалтерским сопровождением. По сути, это то же сарафанное радио и приход клиентов по рекомендации.

Но есть главное отличие. Если твой знакомый один раз тебя кому-то порекомендовал, так как не часто встречаются на его пути предприниматели, то партнер в смежной сфере услуг с предпринимателями взаимодействует постоянно, а значит, сможет приводить тебе клиентов регулярно в течение многих лет.

И это уже второй канал привлечения клиентов, назовем его — «Партнерские программы».

Давай сразу проговорим основную ошибку — не стоит выбирать, кого уведомлять, а кого нет. Мы делаем рассылку абсолютно всем, без разбора, и даже другим бухгалтерам.

— Как бухгалтерам!? — удивленно воскликнула Вика. — Никто не захочет отдавать своих клиентов!

— Вика, тут ты сильно заблуждаешься, большинство моих клиентов пришли ко мне по рекомендациям от других бухгалтерских агентств. И я иногда отдаю своих клиентов другим бухгалтерам. У нас ведь тоже есть сферы бизнеса, которые мы ведем, а есть те, которые не ведем. Например, есть бухгалтеры, которые никогда не работали с внешнеэкономической деятельностью, они, например, специализируются на общепите. Но у них запущена реклама, по которой может прийти запрос на работу с экспортом и импортом.

Они отдают клиента тебе, а ты им за это выплачиваешь денежное вознаграждение. То же самое и в обратную сторону, если к тебе придет общепит.

— Катя, это невероятно! Так и есть! — Вика была в восторге.

— Также бывают ситуации, когда бухгалтер просто загружен работой и не может взять еще одного клиента, он отдаст его тебе и получит выплату. Все остаются в плюсе. Так что уведомлять нужно всех. И самых близких подруг, и малознакомых людей, с кем вы даже не встречались лично.

По моим наблюдениям, если каждый месяц уведомлять хотя бы по 150 человек, то по 1 заявке минимум мы будем получать. Это, кстати, называется конверсией. Запомни этот термин, с ним в дальнейшем будем очень много работать. Ну и, конечно, еще один плюс сарафанного радио в том, что еще очень много лет оно будет работать. Ко мне приходили клиенты со словами «несколько лет назад ты мне писала»...

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БУХГАЛТЕРСКИЙ БИЗНЕС|Екатерина Сидиченко

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Про бухгалтерский бизнес с Екатериной Сидиченко

Про бухгалтерский бизнес с Екатериной Сидиченко

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Комментарии

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    Вика, главный бухгалтер, которая решилась начать работать на себя и учиться привлекать первый клиентов.

    Отрывок из книги о бухгалтерском бизнесе «Я МОГУ БОЛЬШЕ» Автор Екатерина Сидиченко
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