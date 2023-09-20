Налоговый учет у лизингополучателя

Лизинговые платежи учитывают в расходах при расчете налога на прибыль или единого налога на УСН. По лизинговому имуществу принимают к вычету НДС, а по автомобилям в лизинге в определенных ситуациях нужно платить транспортный налог. Рассказываем, как считать налоги по активам, взятым в лизинг.

Налог на прибыль

Плата за лизинговое имущество — это лизинговый платеж плюс выкупная стоимость. Последней может не быть, если по окончании финансовой аренды актив вернется лизингодателю. Лизинговый платеж и выкупная стоимость по-разному учитываются при подсчете налога на прибыль. На налоговый учет влияет дата заключения договора лизинга.

Если договор заключен после 01.01.2022

Лизинговые платежи. За минусом выкупной стоимости их включают в прочие расходы, связанные с производством и реализацией. Но если в лизинг взято оборудование для строительства, реконструкции или модернизации основного средства, тогда платежи попадут в его первоначальную стоимость (пп. 10 п. 1 ст. 264 НК, письма Минфина от 29.08.2022 № 03-03-06/1/83809, от 17.10.2017 № 03-03-06/1/67755).

При кассовом методе платежи признаются в день перевода денег лизингодателю (п. 3 ст. 273 НК). При методе начисления выбирают из двух вариантов:

дата перечисления платежа по условиям из договора;

последний день отчетного (налогового) периода.

Выкупная стоимость. Для налогообложения прибыли считается авансом за предстоящую покупку лизингового актива, поэтому в текущие расходы не попадает. Признается как затраты на приобретение актива после того, как на него получено право собственности. Минфин подтвердил это в письмах от 22.04.2021 № 03-03-06/1/30447, от 25.10.2019 № 03-03-06/1/82149, от 28.01.2019 № 03-03-06/1/4571.

Если срок использования выкупленного актива превысит год, а стоимость — 100 тыс. руб., он учитывается как амортизируемое имущество, а траты на приобретение списываются через амортизацию (п. 1 ст. 256 НК, п. 4 ст. 259 НК).

Если выкупленный актив не подходит под критерии амортизируемого, он признается материалом или товаром в зависимости от того, собирается компания использовать его в производстве или продать.

Суммы и условия признания. Величина лизинговых платежей и выкупной стоимости определяется по договору лизинга.

Расходы по лизингу должны быть экономически обоснованы, документально подтверждены и связаны с деятельностью, направленной на получение доходов (п. 1 ст. 252 НК). Поэтому нельзя учесть для налогообложения траты на непроизводственные активы, взятые в лизинг.

Если договор заключен до 01.01.2022

Для таких договоров применяется старый порядок, в котором есть отличие по учету амортизации. Ее начисляет лизингополучатель, если он учитывает лизинговое имущество по договору (п. 1 ст. 2, п. 3, 4 ст. 3 закона от 29.11.2021 № 382-ФЗ). Для договоров с датой после 01.01.2022 амортизацию всегда начисляет лизингодатель.

Амортизация лизингового актива начисляется по общим правилам из п. 1 ст. 256 НК и утратившего силу для новых договоров, но действующего для старых п. 10 ст. 258 НК (письмо Минфина от 24.02.2022 № 03-03-06/1/12877). При методе начисления лизинговые платежи уменьшаются на начисленную амортизацию. При кассовом методе лизинговые платежи включаются в расходы в полной сумме.

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НДС

Лизингополучатель возмещает НДС с лизинговых платежей, если выполняются условия для возмещения:

есть счет-фактура от лизингодателя;

лизинговое имущество используется в деятельности, облагаемой НДС;

лизинговый платеж учтен в бухгалтерском учете.

Для НДС, в отличие от налога на прибыль, выкупная стоимость — это не аванс. Поэтому для нее нет особого учета. Лизингодатель выставит один счет-фактуру на общий платеж за лизинговое имущество, а лизингополучатель примет налог к вычету с этой суммы без разделения на части. Об этом говорится в старом, но действующем письме Минфина от 07.07.2006 № 03-04-15/131.

УСН

Расходы по договору лизинга уменьшат налоговую базу, если лизингополучатель выбрал объект налогообложения «Доходы минус расходы». При применении объекте налогообложения «Доходы» никакие траты по лизинговому имуществу не учитываются.

Налоговый учет лизинговых платежей и выкупной стоимости на упрощенке похож на тот, что применяется для налога на прибыль. Но есть нюансы с датой признания и входным НДС.

Лизинговые платежи. За минусом выкупной стоимости и вместе с входным НДС признаются расходами в день оплаты (пп. 4, 8 п. 1 ст. 346.16 НК, п. 2 ст. 346.17 НК).

Выкупная стоимость. На упрощенке считается авансом в счет будущей покупки лизингового актива. Поэтому включается в расходы вместе с входным НДС только после получения права собственности на актив (ст. 624 ГК, 625 ГК, п. 1 ст. 11 закона «О финансовой аренде», пп. 1 п. 1 ст. 346.16 НК, п. 2 ст. 346.17 НК).

Выкупную стоимость учитывают:

Входящий НДС от выкупной стоимости списывают на: расходы на приобретение основных средств для амортизируемого имущества (пп. 3 п. 2 ст. 170 НК);

отдельную статью расходов для материалов или товаров (пп. 8 п. 1 ст. 346.16 НК).

Суммы и условия признания. В расходах суммы признаются на основании платежных документов (п. 2 ст. 346.17 НК). Плата лизингодателю включается в налоговые расходы, только если лизинговый актив используется для приносящей доход деятельности (п. 2 ст. 346.16 НК).

Транспортный налог

Лизингополучатель платит транспортный налог за лизинговый автомобиль, если он зарегистрировано на лизингополучателя в ГИБДД (ст. 357 НК). Чтобы эта норма работала, регистрировать нужно сразу на лизингополучателя. При регистрации автомобиля сначала на лизингодателя платить налог будет он, даже если потом перерегистрирует транспортное средство на лизингополучателя.

Правовое обоснование есть в письмах:

Если лизинг с выкупом, то по окончании договора транспортный налог будет платить лизингополучатель. Для этого ему нужно снять автомобиль с временной регистрации и зарегистрировать на себя на постоянной основе, ведь теперь собственник — он. Если выкупа нет, тогда налог продолжит или начнет платить лизингодатель.

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