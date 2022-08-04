Программы для бухучета в бюджете. Почему обычному бухгалтеру в них не разобраться?

Чем отличается учет бюджетных организаций от коммерческих?
У бюджетных и коммерческих организаций есть много общего в ведении бухгалтерского учета (эти положения закреплены в законе о бухгалтерском учете).
Кратко:
- Всем субъектам экономики необходимо вести бухгалтерский учет (исключения — ИП и иностранные компании при соблюдении налогового законодательства).
- Глава организации несет ответственность за все бухгалтерские операции.
- Учетная политика составляется организацией самостоятельно.
- В первичных документах отмечаются все экономические операции организации.
- В организации периодически необходимо пересчитывать активы и обязательства.
- Учет ведется в рублях.
- Организация несет обязательства о достоверности отчетной информации.
- Должен производиться внутренний контроль.
Эти утверждения справедливы и для государственных учреждений. Однако, в ведении бухучета в бюджете существует много особенностей:
- Отличие плана счетов: у государственных учреждений 5 разделов в плане счетов (у коммерческих — 8).
Разделы бухучета в бюджете:
- «Нефинансовые активы»;
- «Финансовые активы»;
- «Обязательства»;
- «Финансовый результат»;
- «Санкционирование расходов» (такого раздела у коммерческих организаций нет).
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- Количество забалансовых счетов: для госучреждения предусмотрено больше 30 (для коммерческих — 11). И бюджетная, и коммерческая организации могут открыть дополнительные забалансовые счета — в этом принципы ведения учета схожи.
- Количество разрядов в номере счета бухучета бюджетного учреждения — 26.
- Увеличенный объем отчетности и различие сроков сдачи: коммерческие организации сдают бухгалтерские отчеты 1 раз в год, у бюджетных учреждений есть ежемесячные, ежеквартальные и годовые формы отчетности.
Согласно приказу № 33н бюджетные и автономные организации дополнительно сдают:
- баланс государственного учреждения;
- отчет о финансовых результатах деятельности;
- отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности;
- данные о дебиторской и кредиторской задолженности;
- сведения об остатках денежных средств.
Все эти отличия дают понять, что использование одинаковых программ бюджетными и коммерческими организациями невозможно. Поэтому для госучреждений было разработано ПО, которое полностью отвечает требованиям законодательства о бухучете таких организаций.
Какими программами пользуются в бюджетных учреждениях?
1С:Бухгалтерия бюджетных учреждений
ПО разработано на основе «1С:Бухгалтерия 7.7» и доработана под требования ведения учета бюджетных учреждений.
Данная программа используется в бюджетных организациях, которые стоят на самостоятельном балансе и финансируются из бюджета (федерального или местного).
В программе реализованы все требования нормативно-правовых актов по ведению учета в бюджетных учреждениях, а при необходимости ее можно настроить под особенности организации.
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8
В данной программе могут вести учет все муниципальные, государственные и региональные учреждения «1С:Бюджетная отчетность 8».
Программа помогает структурировать все сведения, подготовить отчет и передать его в вышестоящую организацию.
Все виды программного обеспечения 1С поддерживают актуальность форм отчетности и своевременно автоматически обновляются. Но работать в программах тоже необходимо уметь!
Ведение бухучета и отчетности бюджетной организации имеет свои сложности, в которых бухгалтеру, работающему с коммерческими организациями, трудно и затратно по времени разбираться самостоятельно. Да и есть вероятность допустить ошибки.
По ведению учета коммерческих компаний часто легко найти информацию в интернете (правда, в этом случае нужно ее тщательно проверять на актуальность). Но по ведению бюджетного учета информации меньше. Поэтому чтобы работать в бухгалтерии бюджетного учреждения, стоит пройти дополнительное обучение и набраться опыта у профессионалов.
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На обучении вы поймете как:
- проверять правильность корректировок в регистрах и отчетных формах;
- принимать отложенные обязательства;
- настраивать 1С для различных задач и многое другое.
Вы полностью разберетесь во всех деталях работы с программами 1С для муниципальных организаций. Т.е. в зависимости от уровня бюджета и типа учреждения существуют свои особенности ведения учета
Обучение подойдет для бухгалтеров, которые:
- переходят из коммерческой организации в бюджетную (мы уже убедились, что учет и отчетность в организациях сильно отличаются, самостоятельно разобраться в учете, не совершая ошибок, сложно);
- планируют получить дополнительные навыки для профессионального роста и стабильность;
- хотят облегчить себе работу, зная все нюансы законодательства по бухгалтерии бюджетных учреждений и имея навык работы в специализированных программах.
Основные программы обучения для бухгалтеров госучреждений:
В школе также есть профпереподготовка на 250 академических часов есть по четырем программам:
- для главного бухгалтера казенного учреждения;
- для главного бухгалтера бюджетного учреждения;
- для рядового бухгалтера;
- для бухгалтера по зарплате.
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В учете бюджетной организации можно разобраться и самостоятельно. Но без наставников-экспертов, и владения навыками работы в специфической программе, карьера ваша пополнится досадными промахами и ошибками. Не рискуйте работой и заработком — повышайте квалификацию.