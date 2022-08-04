Программы для бухучета в бюджете. Почему обычному бухгалтеру в них не разобраться?

Государственные учреждения имеют свои особенности учета. Поэтому они не могут использовать программы для учета и отчетности, которые предназначены для коммерческих организаций. Рассмотрим, какими программами пользуются бухгалтера-бюджетники и почему они не могут работать в ПО для коммерции.

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Программы для бухучета в бюджете. Почему обычному бухгалтеру в них не разобраться?

Чем отличается учет бюджетных организаций от коммерческих?

У бюджетных и коммерческих организаций есть много общего в ведении бухгалтерского учета (эти положения закреплены в законе о бухгалтерском учете).

Кратко:

  • Всем субъектам экономики необходимо вести бухгалтерский учет (исключения — ИП и иностранные компании при соблюдении налогового законодательства).
  • Глава организации несет ответственность за все бухгалтерские операции.
  • Учетная политика составляется организацией самостоятельно.
  • В первичных документах отмечаются все экономические операции организации.
  • В организации периодически необходимо пересчитывать активы и обязательства.
  • Учет ведется в рублях.
  • Организация несет обязательства о достоверности отчетной информации.
  • Должен производиться внутренний контроль.

Эти утверждения справедливы и для государственных учреждений. Однако, в ведении бухучета в бюджете существует много особенностей:

  • Отличие плана счетов: у государственных учреждений 5 разделов в плане счетов (у коммерческих — 8).

Разделы бухучета в бюджете:

  1. «Нефинансовые активы»;
  2. «Финансовые активы»;
  3. «Обязательства»;
  4. «Финансовый результат»;
  5. «Санкционирование расходов» (такого раздела у коммерческих организаций нет).

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  • Количество забалансовых счетов: для госучреждения предусмотрено больше 30 (для коммерческих — 11). И бюджетная, и коммерческая организации могут открыть дополнительные забалансовые счета — в этом принципы ведения учета схожи.
  • Количество разрядов в номере счета бухучета бюджетного учреждения — 26.
  • Увеличенный объем отчетности и различие сроков сдачи: коммерческие организации сдают бухгалтерские отчеты 1 раз в год, у бюджетных учреждений есть ежемесячные, ежеквартальные и годовые формы отчетности.

Согласно приказу № 33н бюджетные и автономные организации дополнительно сдают:

  • баланс государственного учреждения;
  • отчет о финансовых результатах деятельности;
  • отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности;
  • данные о дебиторской и кредиторской задолженности;
  • сведения об остатках денежных средств.

Все эти отличия дают понять, что использование одинаковых программ бюджетными и коммерческими организациями невозможно. Поэтому для госучреждений было разработано ПО, которое полностью отвечает требованиям законодательства о бухучете таких организаций.

Какими программами пользуются в бюджетных учреждениях?

1С:Бухгалтерия бюджетных учреждений

ПО разработано на основе «1С:Бухгалтерия 7.7» и доработана под требования ведения учета бюджетных учреждений.

Данная программа используется в бюджетных организациях, которые стоят на самостоятельном балансе и финансируются из бюджета (федерального или местного).

В программе реализованы все требования нормативно-правовых актов по ведению учета в бюджетных учреждениях, а при необходимости ее можно настроить под особенности организации.

1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8

В данной программе могут вести учет все муниципальные, государственные и региональные учреждения «1С:Бюджетная отчетность 8».

Программа помогает структурировать все сведения, подготовить отчет и передать его в вышестоящую организацию.

Все виды программного обеспечения 1С поддерживают актуальность форм отчетности и своевременно автоматически обновляются. Но работать в программах тоже необходимо уметь!

Ведение бухучета и отчетности бюджетной организации имеет свои сложности, в которых бухгалтеру, работающему с коммерческими организациями, трудно и затратно по времени разбираться самостоятельно. Да и есть вероятность допустить ошибки.

По ведению учета коммерческих компаний часто легко найти информацию в интернете (правда, в этом случае нужно ее тщательно проверять на актуальность). Но по ведению бюджетного учета информации меньше. Поэтому чтобы работать в бухгалтерии бюджетного учреждения, стоит пройти дополнительное обучение и набраться опыта у профессионалов.

Пройдите курсы в Школе Главбуха госучреждения. У нас есть программы общей подготовки, включающие обучение в 1С, и специализированные курсы, например, «Как работать с резервами на отпуска в программе 1С»

На обучении вы поймете как:

  • проверять правильность корректировок в регистрах и отчетных формах;
  • принимать отложенные обязательства;
  • настраивать 1С для различных задач и многое другое.

Вы полностью разберетесь во всех деталях работы с программами 1С для муниципальных организаций. Т.е. в зависимости от уровня бюджета и типа учреждения существуют свои особенности ведения учета

Обучение подойдет для бухгалтеров, которые:

  • переходят из коммерческой организации в бюджетную (мы уже убедились, что учет и отчетность в организациях сильно отличаются, самостоятельно разобраться в учете, не совершая ошибок, сложно);
  • планируют получить дополнительные навыки для профессионального роста и стабильность;
  • хотят облегчить себе работу, зная все нюансы законодательства по бухгалтерии бюджетных учреждений и имея навык работы в специализированных программах.

Основные программы обучения для бухгалтеров госучреждений:

В школе также есть профпереподготовка на 250 академических часов есть по четырем программам:

  1. для главного бухгалтера казенного учреждения;
  2. для главного бухгалтера бюджетного учреждения;
  3. для рядового бухгалтера;
  4. для бухгалтера по зарплате.

Возьмите бесплатный демодоступ к курсам и начните учиться прямо сейчас. В Школе Главбуха госучреждения вы обучитесь у профессионалов и получаете возможность конкурировать с коллегами в Едином реестре аттестованных бухгалтеров госсектора. Результат обучения будет подтвержден дипломом или удостоверением — в зависимости от выбранного курса.

В учете бюджетной организации можно разобраться и самостоятельно. Но без наставников-экспертов, и владения навыками работы в специфической программе, карьера ваша пополнится досадными промахами и ошибками. Не рискуйте работой и заработком — повышайте квалификацию.

 

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