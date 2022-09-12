Оптимизация налогообложения

Способ оптимизации налоговых платежей

Переход на давальческую схему работы организации как законный способ оптимизации налоговых платежей в условиях нестабильной экономической ситуации. Рассказывает АКГ «Созидание и Развитие».

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Способ оптимизации налоговых платежей

Давальческая схема работы — это построение процессов производства, при которой одна компания (заказчик) передаёт другой компании (подрядчику) своё сырье для изготовления продукции с установленными договором характеристиками.

С точки зрения гражданского законодательства — это подрядные работы с использованием материалов заказчика, регулируемые положениями гл. 37 ГК «Подряд».

Заказчик передаёт подрядчику сырье для переработки на основании накладной по форме № М-15 с отметкой «передано на давальческой основе». Подрядчик, в свою очередь, передаёт результат работы, остатки сырья и отчитывается о том, какое количество сырья было израсходовано в процессе создания продукции, предусмотренной договором. С согласия заказчика цена работы с учётом стоимости остающегося у подрядчика неиспользованного материала может быть уменьшена (ст. 713 ГК).

В случае применения давальческой схемы работы себестоимость продукции снижается по сравнению с традиционным производством, что является конкурентным преимуществом на рынке.

Однако, это не единственный плюс. Построение хозяйственных отношений на основе переработки давальческого сырья может снизить налогообложение заказчика, в связи с тем, что реализуется его собственная продукция и не возникает перепродажи.

Кроме того, при передаче материалов на переработку заказчиком исполнителю и при передаче готовой продукции не возникает реализации, которая описана в ст. 39 НК. Следовательно, у заказчика нет налоговой базы по безвозмездно полученным ТМЦ, а у исполнителя возникает база только в части полученного вознаграждения по проведённым работам за вычетом сумм расходов на производство.

Если исполнитель применяет УСН, то отсутствие реализации в части передачи готовой продукции и налогообложения только в отношении вознаграждения в указанном случае позволяет соблюдать требования по применению этого специального налогового режима. В свою очередь, передающая компания уменьшает налог на прибыль (при ОСН) путём учёта вознаграждения исполнителя.

При всех своих плюсах, использование такой схемы взаимодействия может вызвать вопросы со стороны налоговых органов. Тем не менее, случаи споров с налоговой возникают не так часто, что говорит о том, что налоговые органы лояльно относятся к такой схеме взаимодействия организаций.

Работали или работаете с давальческой схемой производства?

АКГ «Созидание и Развитие»
АКГ «Созидание и Развитие»

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Оптимизация налогообложения

Способ оптимизации налоговых платежей

Переход на давальческую схему работы организации как законный способ оптимизации налоговых платежей в условиях нестабильной экономической ситуации. Рассказывает АКГ «Созидание и Развитие».

Способ оптимизации налоговых платежей
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