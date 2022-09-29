Как иностранному бизнесу уйти из России

Российские ведомства (ФНС и Минэкономразвития) в марте 2022 года предлагали поправки по оперативному введению внешнего управления для компаний с долей иностранного участия свыше 25%. Для того, чтобы те резко не закрывали бизнес и не оставляли большое количество людей без работы.

Но и сами владельцы компаний понимают — прекратить бизнес на территории страны, с оборотами, с работниками, с запасами на складах, и, наконец, с недвижимостью, не так просто. Должны быть соблюдены юридические процедуры.

Более того, некоторые хотели бы оставить себе возможность для возврата на рынок. Политика меняется, отношения между странами в итоге возвращаются в деловое русло, а восстановление разорванных деловых связей может дорого обойтись.

Как же можно компании с иностранным участием уйти из России? Вариантов несколько.

Опцион

Опцион — это контракт, по которому одна из сторон (приобретатель опциона) получает право, а другая сторона (продавец опциона), берет на себя обязательство купить или продать определенный актив в будущем по заранее оговоренной контрактом цене. За это право приобретатель опциона выплачивает продавцу опциона опционную премию.

Опционы бывают двух видов. Call («колл») — дает право на покупку актива по заранее оговоренной цене (право, но не обязательство). Другой вариант опциона — Put («пут») дает право на продажу.

Также опционы делятся по сроку, в который можно воспользоваться правом на его исполнение, на американские, азиатские и европейские.

Европейский опцион дает право покупателю опциона заключить сделку по покупке или продаже актива строго в определенный день.

Американский опцион , напротив, дает право им воспользоваться в любой день до истечения срока опциона.

Азиатский опцион — в определенный период между концом срока и некой заранее оговоренной датой.

Что же дает опцион? Это, по сути, страхование рисков. Покупатель опциона получает гарантию, что указанная в договоре цена останется таковой в будущем.

Как вариант, оговоренная в уставе ООО, заранее определенная цена при продаже доли — это вариант опциона. Однако никто не мешает заключить отдельное соглашение.

Применительно к уходу бизнеса из РФ. Продается доля в уставном капитале, покупатель соответственно получает право ее купить, а продавец — выкупить в будущем.

Еще один вариант использования опциона — передача бизнеса не третьему лицу, а топ-менеджменту компании.

Некоторые иностранные компании использовали опционы для поощрения топ-менеджмента через возможность получения ими долей (акций) в уставном капитале. Можно воспользоваться этой возможностью и в случае полной передачи долей.

С передачей бизнеса был скандал у компании OBI. Немецкий собственник объявил о прекращении деятельности в России с 8 марта, однако магазины сети продолжали работать до 17 марта. После чего российские собственники объявили, что торговые точки скоро снова откроются, а компания Obi GmbH это опровергла, назвав «спекуляциями». Как раз в этом случае и шла речь о передаче активов российскому топ-менеджменту.

Продажа доли в уставном капитале

Уйти можно и без каких-либо договоренностей о выкупе в будущем. Но нужно найти желающего выкупить бизнес. причем по достойной цене.

Можно продать долю в уставном капитале российской компании или физическому лицу (лицам). Это и есть продажа бизнеса.

«Коммерсантъ» писал в марте 2022 года, что британская табачная компания Imperial Brands (бренды Davidoff, Richmond и Gitanes) заявила о переговорах с российским юридическим лицом о передаче бизнеса в России. То же самое заявляли и British American Tobacco (BAT, бренды Dunhill, Lucky Strike и Rothmans) и Philip Morris.

Конкретно о способах передачи газета не писала, но, как правило, это либо продажа доли в уставном капитале, либо реорганизация через присоединение или слияние. Только в одном случае остается «старое» юридическое лицо, а во втором происходит передача активов правопреемнику.

А вот с продажей акций есть сложности. Указ Президента № 81 от 1 марта 2022 года, и принятое по нему постановление Правительства № 295 от 06.03.2022 (в силу вступило с 07.03.2022) требуют получать разрешение от правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями на совершение сделок резидентами РФ с иностранными лицами из недружественных стран. В том числе и сделки по отчуждению недвижимости или ценных бумаг.

Кроме того, в п. 5 постановления № 295 есть указание и на доли в хозяйственных обществах, а потому, скорее всего, продажу доли тоже нужно согласовывать.

Есть радикальный вариант с ликвидацией компании, когда активы распродаются, за их счет удовлетворяются требования кредиторов, а то, что останется — получают учредители. В этом случае, например, недвижимость (а это — заводы, склады, торговые помещения и т. д.), оборудование, транспорт и прочее имущество могут купить все желающие и фактически получить готовое производство или магазины.

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Управляющая компания

Иностранному бизнесу совсем не обязательно продавать долю в российской компании со своим участием. Можно просто передать исполнительные полномочия управляющей компании.

Получается, непосредственные решения иностранный собственник не принимает, дистанцируется. Однако и право собственности не теряет.

Какой бизнес уже ушел из России. Примеры

Продажу топ-менеджменту провел, например, финский производитель оборудования для энергетики и судостроения Wartsila Digital Technologies. То же самое планирует сделать производитель электроники и бытовой техники Electrolux, а также американская компания Beam Suntory, которая выпускает бурбон Jim Beam.

Просто об уходе объявили Сеть отелей Marriott, компания Nike и производитель электроники ABB.

Издательство и разработчик мобильных игр Game Insight также уходит из РФ, при этом ликвидирует ООО и увольняет сотрудников.

Компания Whirlpool, производитель холодильников, продает свой российский бизнес турецкой компании Arcelik.

Ушел и McDonald's, при этом заведения, действующие по франшизе, выкупил российский бизнесмен Александр Говор. Кстати, как писал «Коммерсантъ», по словам бизнесмена, сделка предусматривает опцион на обратный выкуп.