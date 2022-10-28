Налоговые требования

Дружба оказалась дороже штрафов

Заметки консалтера (выпуск 2). В данной рубрике мы будем делиться с вами интересными случаями из практики АКГ «Созидание и Развитие» в качестве налоговых консультантов.

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Дружба оказалась дороже штрафов

Основным видом деятельности компании «Альфа» является оказание услуг транспортной экспедиции. Для исполнения Договора с заказчиками, компания «Альфа» заказывает услуги грузоперевозки у компании «Бета».

Как выяснилось впоследствии, компания «Бета» не имела сотрудников в штате, собственного транспорта на балансе, а также других контрагентов – что является очевидными признаками фирмы-однодневки.

Налоговая инспекция провела предпроверочный анализ деятельности компании «Альфа» (странно при этом, почему не «Бета»), обнаружила разрывы по НДС и направила требование руководителю компании «Альфа» явиться для дачи пояснений.

Руководитель компании «Альфа» в процессе беседы с налоговым инспектором не смог назвать физический адрес компании «Бета».

Единственным критерием при выборе данной компании в качестве контрагента был тот факт, что данную фирму порекомендовал его давний товарищ: дал контакты и заверил, что фирма «Бета» надежная и «своя». Будучи старыми приятелями, директор даже не усомнился в предложенном выборе и заключил договор подряда с компанией «Бета», не проводя при этом даже минимального анализа. К тому же, цена услуг данной компании весьма радовала.

Почему-то такие доводы не удовлетворили налогового инспектора. Он пригрозил руководителю компании «Альфа» выездной проверкой и последующим штрафами. После чего директор обратился к нам в АКГ «Созидание и Развитие» для разрешения ситуации.

Налоговым консультантам удалось решить конфликт мирным путем: были внесены корректировки в данные налоговых деклараций и выдана рекомендация доплатить налоги в бюджет. После уплаты налогов, претензий к компании «Альфа» со стороны налоговой не поступало.

Со своей стороны, крайне не рекомендовали директору компании «Альфа» в дальнейшем прислушиваться к «товарищам» в вопросах выбора контрагентов.

Дружба дороже штрафов, как считаете?

АКГ «Созидание и Развитие»
АКГ «Созидание и Развитие»

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