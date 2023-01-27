Низкий уровень налоговой нагрузки – повод для выездной налоговой проверки

Налоговая нагрузка – что это?

Налоговая нагрузка – это расчетный показатель. Она бывает двух видов: абсолютной и относительной.

Абсолютная налоговая нагрузка. Показатель определяется в рублях и отражает, какую сумму налогов выплатила компания за конкретный период.

Относительная налоговая нагрузка. Показатель определяется в процентном соотношении, и отражает обязательства компании к полученной выручке. Если говорить проще, то относительная нагрузка демонстрирует, какая часть средств уходит на оплату налогов.

Ежегодно, налоговая служба публикует данные по разным видов экономической деятельности. Эта информация актуальна как для компании, так и для территориальных ИФНС. В случае, если уровень налоговой нагрузки налогоплательщика ниже установленной нормы, вероятность планового визита ФНС возрастает.

Налоговую нагрузку предприятия не только важно, но и нужно знать. Это действие позволит самостоятельно определить риски и в случае их обнаружения, минимизировать вероятность развития неблагоприятной ситуации.

Важно! Низкий уровень налоговой нагрузки не означает, что налогоплательщик нарушил закон. Не исключено, что проблема вызвана объективными причинами.

В случае отклонения от установленной нормы, выездная проверка может приехать не сразу. На практике ФНС сначала проводит предпроверочный анализ, в его основе лежит допрос директора компании с целью выявления причины развития неблагоприятной ситуации. При наличии объективных причин снижения нагрузки проверки не будет. При их отсутствии, компания может быть включена в план выездных проверок.

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Расчет налоговой нагрузки – как рассчитать и оценить уровень?

Рассчитать уровень налоговой нагрузки можно самостоятельно. Все среднеотраслевые показатели находятся в открытом доступе, что значительно облегчает процесс подсчета.

Для определения налоговой нагрузки, необходимо:

Определить размер выручки за определенный период. Чаще, это один год.

Уточнить налоговые обязательства, исполняемые в течение года.

Определить процент, который приходится на налоговые обязательства по отношению к иным обязательствам.

Показатель, полученный при расчете и есть налоговая нагрузка. Где брать требуемую информацию? Все сведения компании находятся в налоговых декларациях и в бухгалтерском учете.

Рассчитывая выручку, необходимо учитывать все доходы компании, а не только те, которые были получены в ходе реализации товаров или услуг.

Расчет налоговой нагрузки – основные правила

Казалось бы, все предельно просто. Но при расчете налоговой нагрузки необходимо учитывать следующие правила (ст. 12 НК, письма ФНС от 29.06.2018 № БА-4-1/12589@, Минфина от 11.01.2017 № 03-01-15/208):

При расчете выручки, нужно учитывать данные бухучета. При этом НДС и акцизы не берутся во внимание.

При определении налогов, важно учитывать и НДФЛ .

При расчете налоговой нагрузки страховые взносы в учет не берутся, в силу того, что не являются налогом.

НДС также не учитывается. Но, это касается той продукции, которая ввозится на территорию РФ. Учитывать не нужно и таможенные пошлины.

При расчете налоговой нагрузки учитывается все предприятие в целом, а не отдельные его подразделения.

Важно! В некоторых случаях, среднеотраслевой показатель по конкретному виду деятельности рассчитать невозможно. В данной ситуации необходимо отталкивается от данных в целом по отрасли своей деятельности. Если и данная информация отсутствует, нужно ориентироваться по уровню налоговой нагрузки в целом по РФ (письмо ФНС от 22.08.2018 № ГД-3-1/5806@).

Для облегчения процесса, сайт ФНС разработал специальный калькулятор, позволяющий налогоплательщику самостоятельно рассчитать налоговую нагрузку. Сервис доступен всем налогоплательщикам на ОСНО.

Для определения налоговой нагрузки для компаний на УСН требуется расчет суммы перечисленного единого налога за текущий период (год) и иных налогов. Дополнительно требуется определить, какой процент данная сумма занимает из общего показателя доходов.

Стоит отметить, что показатель налоговой нагрузки для УСН может быть ниже установленной нормы. Данная информация официальная, и размещена на сайте ФНС.

Эксперты Созидание и Развитие проведут анализ показателей налоговой нагрузки и оценят риски назначения налоговой проверки в отношении организации или ИП.

Выездная проверка – что может стать поводом?

Низкая налоговая нагрузка – это не единственная причина для выездной проверки. Вызвать подозрения у налоговой службы могут и другие критерии.

Существует несколько критериев, которые повышают вероятность попадания компании или индивидуального предпринимателя в «зону риска»:

Убытки в отчетности в течение нескольких налоговых периодов.

Отражение в отчетности налоговых вычетов по НДС выше 90%.

Стремительное увеличение расходов, которые не сопоставимы с доходами.

Уровень заработной платы сотрудников ниже, чем в среднем по отрасли.

Сумма расходов равна сумме доходов.

Приближение к предельным значениям, которые установлены НК.

Отсутствие пояснений на выявленные несоответствия показателей деятельности.

Построение финансово-хозяйственной деятельности на основании договоров, заключенным с перекупщиками или посредниками.

Необеспечение сохранности документов, которые используются в процессе расчета налогов.

Регулярное снятие и постановка на учет, связанные с изменением места расположения. Проще говоря, миграция между налоговыми органами.

Отклонение уровня рентабельности по отчету, с установленным уровнем рентабельности по каждому виду деятельности.

Как упоминалось ранее, прежде чем предприятие или индивидуальный предприниматель будет включен в план выездных проверок, будет проведен предпроверочный анализ. И на данном этапе все еще можно исправить.

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