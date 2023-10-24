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Припаркуй, накорми и … заплати налоги

Многие компании в своей корпоративной политике используют различные методы привлечения и стимуляции сотрудников, в том числе компенсацию питания работников и парковочных мест. Сотрудникам это приятно и удобно. Выгода для компаний — снижаются потери рабочего времени, повышается лояльность коллектива. 
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Припаркуй, накорми и … заплати налоги
Иллюстрация: fabrikasimf/freepik

В то время как у бухгалтеров это вызывает ряд вопросов. Неправильное оформление таких операций чревато доначислением налогов и штрафов.

Налоговая цена бесплатного питания

Отношения сотрудников и работодателей в сфере предоставления питания регулирует локальный нормативный акт (ЛНА). Работодатель обязан в трудовом договоре с работниками сделать отсылку на такой ЛНА. Тогда стоимость питания будет частью заработной платы в денежном или натуральном выражении.

Работодатель может организовать питание сотрудников разными способами:

  •  компенсации и доплаты;

  •  заключение договора с организацией общественного питания;

  •  заказ готовых обедов в офис (кейтеринг);

  •  оборудование одного из кабинетов компании под кухню;

  •  создание собственной столовой.

В зависимости от того, какой способ организации питания персонала выбрал работодатель, в ЛНА нужно определить:

  • сумму, на которую может быть предоставлено бесплатное питание на работника;

  •  порядок персонализации;

  •  время и место для получения питания;

  • форму фиксации и контроля — талоны, пропуска, а также порядок их выдачи;

  • порядок выплаты компенсации, если стоимость обеда компенсируется работникам в денежной форме;

  • порядок удержания сумм НДФЛ из зарплаты работников и т.п.

Что с налогами

В общем случае на стоимость предоставляемого работникам питания нужно начислить НДС (письма Минфина от 25.10.2022 № 03-15-06/103218, ФНС от 04.03.2019 № СД-4-3/3817), также НДФЛ и страховые взносы (письмо Минфина от 07.02.2022 № 03-01-10/7881). Но можно рассчитывать и на вычеты по НДС. 

Что касается взносов на травматизм, то в определении ВС от 05.04.2021 № 304-ЭС21-2710 по делу № А46-5454/2020, судьи указали, что такие компенсации, не относятся к стимулирующим выплатам, не зависят от квалификации работника, сложности, качества, количества и условий самой работы, носят социальный характер. Следовательно, в базу по страховым взносам «на травматизм» включаться не должны. 

При этом ФНС неоднократно указывала, что стоимость питания, которое предоставляется работникам на основании ЛНА, а также компенсация расходов на питание должны облагаться взносами (письмо от 02.06.2020 № БС-4-11/9100). Поэтому безопаснее будет начислить взносы на травматизм.

Стоимость питания сотрудников можно учесть в расходах для налога прибыль, если оно предусмотрено трудовым договором и ЛНА и является частью системы оплаты труда работников. При этом должно выполняться условие — персонифицирована величина доходов каждого сотрудника, с начислением НДФЛ (письмо Минфина от 15.05.2023 № 03-03-06/1/43800).

В расходах по УСН можно учесть затраты на питание, которое предусмотрено законодательством или приравнивается к расходам на оплату труда (пп. 6 п. 1, п. 2 ст. 346.16 НК). Стоимость питания включаются в состав расходов на оплату труда, если оно предусмотрено трудовым договором и можно определить сумму дохода каждого работника.

Если организация безвозмездно предоставляет сотрудникам продукты питания, но не выполняются обязательства по выявлению конкретной величины доходов каждого работника, тообъекта налогообложения по НДФЛ, страховым взносам и НДС не возникает. Права на вычет по НДС, предъявленного по данным товарам, тоже нет. В расходах на прибыль и при УСН такие затраты учесть в этом случае нельзя.

При этом денежная компенсация стоимости питания сотрудникам не облагается НДС, поскольку на основании пп. 1 п. 1 ст.146 НК не возникает объекта обложения НДС.

Датой получения дохода в натуральной форме в целях исчисления НДФЛ считается день оплаты питания за работников. Об этом сообщил Минфин в письме от 14.09.2021 № 03-04-05/74365.

Все эти операции нужно отразить в налоговых декларациях.

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Сведем все выше сказанное в таблицу:

Способ компенсации питания

Персонифицификация /отражение в трудовом договоре

НДФЛ

Страхо

вые взносы

НДС

Вычеты НДС

Расхо

ды по налогу на прибыль

Статья затрат

Расходы УСН

1

Компенсации и доплаты

Да/да

+

+

-

-

+

Затраты на оплату труда

+

Да/нет

+

+

+

+

-

Прочие расходы (из чистой прибыли)

-

2

Заключение договора с организацией общественного питания

Да/да

+

+

+

+

+

Затраты на оплату труда

+

Да/нет

+

+

+

+

-

Прочие расходы (из чистой прибыли)

-

3

Заказ готовых обедов в офис (кейтеринг)

Да/да

+

+

+

+

+

Затраты на оплату труда

+

Да/нет

+

+

+

+

-

Прочие расходы (из чистой прибыли)

-

4

Корпоративные чай, кофе, печенья

Нет/нет

-

-

-

-

-

Прочие расходы (из чистой прибыли)

-

5

Шведский стол, собственная столовая

Да/да

+

+

+

+

+

Затраты на оплату труда

+

Нет/нет

-

-

-

-

-

Прочие расходы (из чистой прибыли)

-

Из анализа данных таблицы можно сделать вывод, что если компания закупает продукты без НДС, то выгоднее, чтобы сотрудники получали их без персонифицирования. Это минимизирует риски начисления НДС, НДФЛ и страховых взносов, что окупит потерю расходов по налогу на прибыль.

Кроме этого организовать питание можно таким образом, чтобы взаимоотношения возникали между поставщиком питания и сотрудниками, а работодатель лишь выстраивал процесс. Например, на основании письменных заявлений работников.

Есть случаи, когда организация питания предусмотрена законодательством, например, при особо вредных условиях труда. Тогда операции по предоставлению питания работникам не облагаются НДС. НДФЛ и страховые взносы в этом случае тоже платить не нужно.

Оплата парковочного места для личных автомобилей сотрудников 

Такой вид оплаты часто прописывают в положении о дополнительной мотивации. Возникает ли в этом случае объект обложения НДФЛ и страховыми взносами?

Если возмещенные затраты работников на платную парковку работодатель включает в расходы на оплату труда, то нужно заплатить НДФЛ и страховые взносы, так как в этом случае у сотрудников возникает доход в натуральной форме.

Оплата парковки автомобилей работников, которые они используют в личных целях, не поименована в ст. 217 НК в составе освобождаемых от НДФЛ доходов. И в составе сумм, которые не подлежат обложению страховыми взносами, ее тоже нет.

Касательно НДС: в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 146главы 21 НК объектом обложения налогом на добавленную стоимость признается реализация товаров (работ, услуг), а также передача имущественных прав. При этом в целях главы 21 НК передача права собственности на товары, результаты работ, услуг на безвозмездной основе признаются реализацией.

Это значит, что услуги по предоставлению парковочных мест, которые организация оказывает как на возмездной, так и на безвозмездной основе сотрудникам этой организации, облагаются НДС. Соответственно возникает и право на вычет по НДС.

Минфин (письмо от 15.10.2006 № 03-03-04/2/241) не считает затраты на аренду парковочных мест для автомобилей, которые не являются служебными, экономически обоснованными, так как они не направлены на получение дохода.

Но в письме от 15.05.2023 № 03-03-06/1/43735 тот же Минфин объяснил, что затраты компании на оплату парковочных мест для сотрудников можно учесть расходах на оплату труда в целях исчисления налога на прибыль при условии, что они предусмотрены трудовым и (или) коллективным договором.

Перечень расходов на оплату труда, который установлен ст. 255 НК, не является закрытым. А согласно пункту 25 этой статьи к расходам на оплату труда относятся и другие виды затрат, которые произведены в пользу работника. Поэтому компенсацию парковочных мест, можно учесть в расходах на оплату труда.

Если оплата парковки прописана в трудовом или коллективном договоре, ее можно учесть и в расходах по УСН или для налога на прибыль. Расходы обязательно должны подтверждаться документально. В локальном документе нужно предусмотреть:

  • перечень сотрудников, которым возмещаются расходы на парковку личного автотранспорта;

  • разрешенные способы оплаты парковок; 

  • порядок возмещения таких расходов сотрудникам; 

  • перечень подтверждающих документов; 

  • сроки представления таких документов в бухгалтерскую службу.

Вот такие сложности возникают при учете корпоративных «плюшек». Будьте внимательны при учете компенсационных выплат сотрудникам. 

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