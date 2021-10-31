Июльские поправки по РИП

Федеральным законом от 02.07.2021 № 305-ФЗ с 01.01.2022 изменен порядок применения льгот по налогу на прибыль и НДПИ, установленных для участников региональных инвестиционных проектов (РИП). На данный момент срок применения пониженной ставки по налогу на прибыль определен следующим образом (пункт 3 статьи 284.3 НК РФ):

по общему правилу последним налоговым (отчетным) периодом применения пониженной ставки является период, в котором экономия участника РИП от применения льготы превысила фактически произведенные вложения;

инвесторы, реализующие проекты в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, применяют льготные ставки 10 лет независимо от размера вложений.

С 2022 года прекращение пониженной ставки может произойти и раньше, в налоговом (отчетном) периоде, когда экономический эффект участника РИП от ее применения превысил сумму инвестиций, указанную в инвестиционной декларации. Излишек льготы уплачивается в бюджет.

Таким образом, теперь по общему правилу льгота по налогу на прибыль для участников РИП прекращает действовать, начиная с самого раннего из следующих налоговых (отчетных) периодов:

период, когда фактические инвестиции стали меньше размера экономического эффекта от льготы по налогу на прибыль;

период, когда размер эффекта от пониженной ставки превысил указанные в инвестиционной декларации вложения.

Льгота по НДПИ, которая предусмотрена исключительно для проектов в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, согласно актуальной редакции НК РФ прекращается в самом раннем из следующих налоговых периодов:

120-й период применения льготы;

период, когда задекларированные инвестиции становятся меньше, чем налоговая экономия.

В новой редакции НК РФ для определения момента прекращения льгот по РИП на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири эффект по НДПИ и налогу на прибыль будет суммироваться. То есть, льгота по налогу на прибыль для участников РИП, которые реализуют проекты в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, прекращается в самом раннем из следующих налоговых (отчетных) периодов:

период, когда размер суммарного эффекта от пониженной ставки налога на прибыль и льготы по НДПИ превысил указанные в инвестиционной декларации вложения

по истечению 10 лет с момента получения статуса участника РИП.

Льгота по НДПИ завершает свое действие, когда общий экономический эффект по НДПИ и по налогу на прибыль становится больше, чем продекларированные инвестиции.

Однако вступающие с 01.01.2022 поправки не означают, что инвестор связан суммой, которая изначально декларируется при получении им статуса участника РИП. Статья 25.12 НК РФ предусматривает возможность изменения инвестиционной декларации. То есть, даже если фактические вложения оказались выше продекларированных инвестиций, на размер дополнительных капитальных затрат также можно будет применить льготу — только для этого предварительно придется согласовать новую версию инвестиционной декларации.