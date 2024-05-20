Нестандартное использование модуля Бюджетирования в 1С:ERP

В мире бизнеса, где сложность управления многопрофильной производственной деятельностью увеличивается с каждым днем, традиционные подходы к бюджетированию и финансовому планированию все чаще подвергаются переосмыслению.

Гибкий подход к формированию отчетности

Особенно это актуально для компаний, состоящих из нескольких юридических лиц, где стандартные методики управленческого учета и отчетности могут оказаться неэффективными или недостаточно гибкими для отражения реальной хозяйственной деятельности. В таких ситуациях поиск нестандартных решений становится не просто желанием, но и необходимостью.

Идея гибкого подхода к формированию нужных отчетных форм заключается в том, что нужно оставить всю первичную информацию и способ ее ввода без изменений, но при этом получать оперативно информацию в нужном для руководителя виде для разных руководителей.

В классическом исполнении Бюджетирование используется для того, чтобы можно было сформировать план бюджета с аналитикой, отличной от аналитики ведения бухгалтерского и управленческого учета и в последующем сравнить фактические показатели с плановыми.

Сложность реализации такой идеи на классической отчетности заключается в том, что бухгалтерский учет ведется по своим правилам, которые зачастую неудобны для управленческого анализа и нужно придумывать различные отборы и другую аналитику, которую нужно вводить в справочниках и первичной документации. Это задача для Аналитика и Разработчика. А еще, очень важно для такого решения, чтобы пользователи не ошибались, при этом функционал программы уже становится не типовым и нужно хранить специализированные инструкции.

Каждый раз, когда управленцу нужно изменить аналитический разрез в отчете, сотрудникам, которые вводят первичные данные, нужно тоже узнать какую именно аналитику вводить и не ошибиться во вводе данных в программу. Это очень высокая сложность ведения учета.

Если человек увольняется и на его место приходит новый, то ему сложнее погружаться в процесс учета, а зачастую может обучиться только через набивание шишек на практике, это больно не только самому пользователю, но и людям, кто является потребителем информации, за которую он отвечает.

Опираясь только на типовые отчеты пользователи рано или поздно сталкиваются с ситуацией, когда невозможно реализовать новую форму управленческой отчетности (ту, которая нужна одному из руководителей) без глобального изменения структуры справочников, а это может нарушить учет в систем или потребовать больших трудозатрат на исправление или перестройку учета. Можно воспользоваться помощью программистов и написать нужную форму бюджетирования или управленческой отчетности, но в таком случае для внесения изменений или дополнения отчета постоянно нужен программист.

Как функционал модуля Бюджетирования в 1С:ERP решает проблему

Предлагаемый подход – использовать функционал «Бюджетирования», который решает эти проблемы.

Приведу пример, как мы решали подобную задачу. К нам обратилась группа компаний, которая занимается производством автокомпонентов, в которой было зарегистрировано более 4-х юридических лиц, каждое из которых занималось своей задачей. В программе 1C:ERP 2 ведется регламентированный и управленческий учет, но для руководства собирались отчеты вручную в экселе, так как нужно было создать такую систему отчетности, которая бы отражала реальное положение дел и по нужным руководству показателям, без учета внутригрупповых оборотов и показатели рассчитывались по специализированным формулам.

Чтобы решить эту задачу, мы настроили несколько отчетов, используя блок бюджетирования, которые были собраны по формулам эксельной управленческой отчетности.

В результате, руководство получило такие преимущества:

Скорость. Руководство теперь может собирать информацию в режиме реального времени. Ранее, на сбор информации, перевод ее в эксель, расчет промежуточных показателей уходило от 2 до 4 дней. Также, накладывались ошибки человека, который создавал этот сложный отчет. Надежность. Так как вариант отчета настраивается только аналитиком, то пользователи первичных данных теперь не думают, какую аналитику им нужно заполнять. Для них ничего не меняется, они действуют по старой инструкции. Информация подается в индивидуальном виде, так как нравится непосредственному руководителю. Так руководство оперативнее принимает стратегические, тактические и оперативные планы в финансовой стратегии движении компании. Из за того, что первичные данные не меняются, у руководителей повышается доверие к электронному учету.

Если Вам понравились такие ценности как скорость, надежность, индивидуальность и вы готовы внедрить у себя Бюджетирование, то вот что Вам понадобиться:

Готовые формы отчетов и формулы получения цифр для каждой ячейки. Аналитик, который понимает где эти цифры брать в ЕРП (бухучет / упр учет). Должна соблюдаться дисциплина заполнения реквизитов документов, отвечающих за формирование первичных документов. Иначе не сработает формула. Если отчеты уже настроены, то нужно соблюдать дисциплину.

В итоге, используя модуль бюджетирования не по назначению, но в качестве мощного инструмента для управленческой отчетности и консолидации данных, компании могут значительно повысить эффективность внутренних процессов учета и аналитики. Это открывает перед руководством более широкие перспективы для принятия обоснованных стратегических решений, основанных на актуальной и полной картине финансовых потоков всей группы компаний.

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