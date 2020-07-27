Каждой семье по ФСБ-шнику: чем грозит пилотный проект в IT-сфере

Добрый день, друзья.

Новое постановление правительства произвело шок в кругу специалистов-айтишников. Если бы оно касалось только их, то я бы промолчал, но оно будет касаться каждого жителя нашей страны. Жителю-то абсолютно пофиг, ну, будет у государства прямой доступ в его телефон ко всем фотографиям, переписке и что? Что с него брать? Кому он нужен, по большому счету. Лишь бы не бунтовал и сидел смирно. А вот если к бизнесмену залезут в телефон, будет все немного иначе... Поэтому берем и изучаем это постановление.

Недавно я проводил вебинар по цифровым технологиям. И одна моя приятельница мне написала, что у нее возникает животный страх. Я рассказывал про закон об искусственном интеллекте, который вступил в силу с 1 июля — закон № 168-ФЗ. Хоть я старался быть очень аккуратным, но все равно это людей почему-то пугает. Но вернемся к нашей теме.

Постановление Правительства РФ от 30.06.2020 № 963 «О реализации пилотного проекта по использованию российских криптографических алгоритмов и средств шифрования в государственных информационных системах».

Целью пилотного проекта является организация электронного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти с гражданами. Если у власти будет своя криптография, то и у нас должна быть своя. Потому что вышел, например, закон о проведении эксперимента, когда у нас паспорта потихонечку будут заменяться телефоном. В телефоне будет QR-код, с помощью которого вы сможете осуществлять сделки, продавать-покупать недвижку, автомобили, получать выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРН. Здесь же у вас будет встроенная усиленная квалифицированная электронно-цифровая подпись и вся биометрия. Но никто не сказал, что делать, если телефон украли.

Давайте я процитирую мнение одного моего друга-программиста. Он пишет, что после внедрения будет так: «вплоть до того, что могут сайт твой подменить, блог подменить, что-нибудь нехорошее там написать». А тебе потом доказывать, что это не ты написал.

Цитирую дальше: «К сожалению, переход государственных органов, организаций и граждан на электронное взаимодействие с использованием сертифицированных, по требованию ФСБ, шифровальных криптографических средств, в рамках работы информационных систем — это как раз и является целями проекта». Чтобы мы были под контролем ФСБ.

Цитирую Постановление:

«...переход государственных органов, организаций и граждан на электронное взаимодействие с использованием сертифицированных по требованиям Федеральной службы безопасности Российской Федерации шифровальных (криптографических) средств в рамках работы информационных систем».

На этот счет есть много постановлений правительства. И дальше расписаны сроки:

«до 10 июля 2020 г. представляют в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации предложения по плану реализации пилотного проекта в части выполняемых ими работ и сроков их выполнения»;

«до 1 августа 2020 г. актуализируют модели угроз безопасности информации в информационных системах и согласовывают их с Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю»;

«до 1 декабря утвердить временные рекомендации федеральным органам исполнительной власти»;

«до 1 марта внести в правительство соответствующие законодательные акты».

Вплоть до того, что, как говорят компьютерщики, может случиться такое, что мы будем с вами пользоваться российскими разработками. Сейчас, чтобы выйти в интернет, мы используем (я в этом плохо разбираюсь) иностранные TSL-сертификаты, а дальше будут использоваться российские. Давайте я лучше прочитаю вам, что думают на этот счет программисты.

«15 июля начинается эксперимент по использованию российской криптографии в государственных информационных системах. При этом будут использоваться только российские криптографические алгоритмы и средства шифрования (алгоритм шифрования «Кузнечик» и другие) и только российские TLS-сертификаты.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 30.06.2020 № 963, в пилотном проекте участвуют Государственная информационная система ЖКХ (ГИС ЖКХ), федеральные государственные информационные системы «Реестры программ для электронных вычислительных машин и баз данных», Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) и Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО).

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Пилотный проект продлится до 1 марта 2021 года. К этому сроку министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ должно внести в правительство проекты соответствующих актов.

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Источник, близкий к НИИ «Восход», подтверждает, что предустановка софта, который поддерживает TLS с отечественной криптографией, возможна. «Но тут надо действовать очень осторожно — у нас граждане мнительные, везде видят „большого брата“, слежку. В принципе, это сделать можно, и такая возможность обсуждается, но стоит иметь в виду общественную реакцию», — сказал собеседник «Медузы».

И вот я хочу от вас услышать, какая общественная реакция будет, особенно если вы в этом разбираетесь. Я в этом не разбираюсь. Мне только программисты сказали, что это плохо.

«Вся эта история с отечественными TLS-сертификатами — лишь часть государственных амбиций по переводу всего российского сегмента сети на отечественную криптографию, — сказал руководитель крупной IT-компании в интервью «Медузе». — Есть еще масштабные истории по переводу всех платежных систем к 2024 году на российскую криптографию, продаже «доверенных» сим-карт с отечественным шифрованием. В общем, размах довольно впечатляющий — это такое «импортозамещение 2.0».

Я специально зачитал вам очень аккуратные, консервативные отзывы. Потому что мне вообще компьютерщики говорили вещи намного более жесткие. Но так как я в этом не являюсь специалистом, то не знаю, что значит замена иностранных TSL-сертификатов на российские. Я не знаю, что значит замена иностранной криптографии на российскую, под контролем ФСБ. Но чувствую, что для бизнесменов это не очень хорошо.

Бизнес и так под колпаком, а теперь у них будет в каждой организации, в каждом доме филиал ФСБ. Прав я или нет? Верны ли мои опасения? Не надо меня закидывать яйцами и помидорами, я честно признался, что не специалист. Выскажитесь, если вы специалисты. Разжуйте мне, бестолковому, может, я зря волнуюсь? Может, мои знакомые айтишники излишних страхов нагоняют?

Спасибо и удачи в делах.