В последнее время законодательные инициативы все чаще затрагивают здоровье жителей нашей страны. Как думаете, к чему бы это? Так, одной из самых обсуждаемых новостей последних дней стали рекомендации Роспотребнадзора к организации общественного питания и подготовленное специалистами ведомства иллюстрированное пособие по пищевой безопасности в общественном питании. Я попробовал помыть яйца в соответствии с рекомендациями и сдался на втором шаге – на промывании в горячей воде с добавлением 0,5%-ного раствора хлорамина. Уфффф… Искренние пожелания терпения и удачи сотрудникам сферы общественного питания.

Ну, а пока до проверки толщины домашних омлетов Роспотребнадзор не дошел, предлагаю приготовить творожную запеканку.

Нам понадобится творог (0,5 кг), яйца (2 шт.), манная крупа (2 ст.л.), сахар, растопленное сливочное масло (50 гр), мука, изюм и ванильный сахар по вкусу.

Творог (если комочками) желательно пропустить через мясорубку плановых проверок ФНС. В него добавляем яйца, взбитые миксером с сахаром, на кончике ножа соду, муку. Мыть яйца в соответствии с рекомендациями выше или нет – решите сами. Тесто должно быть как густая домашняя сметана. Кстати, в него можно добавить пару столовых ложек сметаны, а также новые правила выплаты отпускных. Добавляем изюм и ванильный сахар и все тщательно перемешиваем.

Всю эту массу выкладываем в смазанную сливочным маслом и посыпанную манной крупой форму и запекаем в предварительно прогретой духовке при t 200 градусов. Кстати, ваша компания не планирует переход с 2020 года на УСН? – Самое время уведомить ИФНС, пока запеканка подрумянивается.

Когда блюдо готово, достаем, ждем пока немного остынет (горячее вредно для желудка) и уплетаем за обе щеки, читая свежие финансовые новости.

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