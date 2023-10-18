Изменения в форме 6-НДФЛ и справке о сальдо ЕНС, новое в чек-листах для трудовых проверок, новый бланк для регистрации ИП

О том, чем удивила, огорчила, позабавила, озадачила эта неделя бухгалтеров — в нашем дайджесте.

Неделя принесла много изменений в отчетных формах.

Так, изменят справку о сальдо ЕНС, поменяли форму 6-НДФЛ. В ней будет еще больше данных, стало известно, что изменится в справке о принадлежности ЕНП. А еще Госдума решила не нытьем, так катанием повышать рождаемость, и для этого Депутаты предлагают не платить маткапитал на первенца, если женщина родила его после 30 лет.

Очень неоднозначная инициатива, но когда это останавливало законодателей?

На этом фоне становится тревожно за бизнесменов, которые не хотят создавать в магазинах отдельные полки с отечественными товарами. Не хочется думать о том, какие инициативы будут предложены, чтобы заставить их делать это.

В отличие от законодательных органов, мы работаем с нашими клиентами исключительно на основе добровольности и желания повышать эффективность наших клиентов при работе с программами 1С и ведении бухучета.

Подробнее о том, чем удивила, огорчила, позабавила, озадачила эта неделя – в нашем дайджесте. И да, традиционный рецепт — после новостей.

Ну, что, поехали!

Важно

Из первых рук

Для информации

Узнайте,…

Лайфхаки: берем на вооружение

А тем временем

В планах

О как!

УПС…

И о хорошем

Мы привыкли, что шарлотка — это пирог с яблоками. Но сегодня мы предлагаем попробовать приготовить шарлотку с капустой. Нам понадобится: белокочанная капуста — 500 гр.,

укроп — 2 веточки,

растительное масло — 70 мл,

яйца — 3 шт.,

сахар — 1 ч. л.,

соль по вкусу,

мука — 600 гр.,

разрыхлитель — 1 ч. л.,

свежемолотый черный перец — по вкусу. Капусту мелко нарежьте. В сковороде нагрейте 10 мл растительного масла. Положите капусту и немного посолите. Влейте воду и тушите под крышкой на среднем огне 10 минут. Дайте остыть. Укроп вымойте и хорошо обсушите. Удалите грубые стебли. Оставшуюся зелень мелко нарежьте. Перемешайте с капустой. Посолите и поперчите начинку шарлотки по вкусу. Приготовьте тесто шарлотки. Яйца взбейте миксером с сахаром и солью до получения массы однородной консистенции. Не прекращая процесса, влейте тонкой струйкой оставшееся масло. Муку просейте с разрыхлителем через мелкое сито. Добавьте в яичную массу и перемешайте. Соедините с капустной начинкой. Снова тщательно перемешайте. Духовку нагрейте до 170°C. Форму выстелите бумагой для выпечки с силиконизированным покрытием. Вылейте в нее тесто шарлотки и разровняйте. Выпекайте около 40 минут.

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