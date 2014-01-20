Как налоговики будут оформлять ваши льготы по «личным» налогам

ФНС письмом № БС-4-21/147@ от 10.01.2018 довела до инспекторов рекомендации по вопросам обработки заявлений на льготы по имущественным налогом физлиц.

Расскажем, как будет происходить этот процесс.

Прием документов

Заявление о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц, уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физлиц, уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет по земельному налогу, принимаютсяЗаявление оформляется в соответствии с приказом ФНС России от 14.11.2017 N ММВ-7-21/897@ .

Уведомление о выбранном объекте оформляется в соответствии с приказом ФНС России от 13.07.2015 N ММВ-7-11/280@ (с изменениями, внесенными приказом ФНС России от 02.10.2017 N ММВ-7-21/773@).

До вступления в силу приказа ФНС России об утверждении формы Уведомления о выбранном земельном участке может применяться типовая (рекомендуемая) форма такого Уведомления или произвольная форма по выбору налогоплательщика.

Уведомление о выбранном земельном участке за налоговый период 2017 года может быть представлено налогоплательщиком в произвольной форме до 01.07.2018.

Вместе с тем на данный момент в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС нет технической возможности направления Заявления и Уведомления по установленным формам. В этой связи налоговыми органами должны приниматься и обрабатываться формы перечисленных документов в той версии, которая реализована в ЛК.



Вышеназванные заявление и уведомления регистрируются не позднее следующего рабочего дня со дня поступления в налоговый орган.

Когда заявление не будут рассматривать

В случае выявления оснований, не позволяющих по существу рассмотреть Заявление или Уведомление, налоговый орган сообщает налогоплательщику об указанных основаниях в срок не позднее 10 рабочих дней с даты регистрации документов.

Основаниями для информирования налогоплательщика о невозможности рассмотрения документов являются:

представление документов в нечитаемом виде или с несоблюдением требований к их оформлению (заполнению);



непредставление документов, подтверждающих полномочия лица действовать в качестве представителя налогоплательщика, если Заявление или Уведомление представляется представителем;



представление документов, содержащих недостоверные сведения (например, используемый в документах ИНН не соответствует имеющимся у налогового органа сведениям в отношении налогоплательщика).

Если сдать документы не в свою ИФНС

В случае представления Заявления или Уведомления в налоговый орган, в котором налогоплательщикпо факту владения объектом налогообложения, указанным в представленных документах, налоговый орган не позднее трех дней с даты приема документов обеспечивает передачу их для рассмотрения в налоговый орган по месту нахождения объекта налогообложения, указанного в Заявлении или Уведомлении.При этом необходимо уведомить налогоплательщика о том, что его документы направлены в другой налоговый орган для рассмотрения.

В случае невозможности определения налоговой инспекции, в которой налогоплательщик стоит на учете по факту владения объектом налогообложения, полученные документы направляются в адрес соответствующего УФНС по субъекту РФ. А уже УФНС регистрирует Заявление или Уведомление и направляет их в соответствующую налоговую инспекцию.

Если не оформлять льготу

Уведомления могут представляться налогоплательщиками в налоговый орган до 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении соответствующих объектов налогообложения применяется налоговая льгота/налоговый вычет.При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на налоговую льготу по налогу на имущество, Уведомления о выбранном объекте налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида с максимальной исчисленной суммой налога на имущество физлиц.

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на применение налогового вычета по земельному налогу, Уведомления о выбранном земельном участке налоговый вычет предоставляется в отношении одного земельного участка с максимальной исчисленной суммой земельного налога.

Рассмотрение документов

В налоговом органе по месту нахождения объекта налогообложения, указанного в Заявлении и (или) Уведомлении, проводится работа по идентификации налогоплательщика и объекта налогообложения в АИС.

В случае отсутствия в АИС сведений о налогоплательщике, указанных в Заявлении или Уведомлении, налоговый орган (отличный от налогового органа по месту жительства физлица) сообщает об этом в налоговый орган по месту жительства физлица для проведения в установленном порядке учетных действий/уточнения сведений ЕГРН в отношении данного физлица.



В налоговом органе по месту жительства физического лица должны:

проверить поступление из органов (организаций), осуществляющих регистрацию (учет) физлиц по месту жительства (месту пребывания), соответствующих сведений, в случае отсутствия сведений — направить запрос в соответствующий орган;

проконтролировать наличие соответствующих сведений в ЕГРН.

Если нет сведений об объекте либо несоответствия данных об объекте налогообложения, имеющихся в АИС и указанных в Заявлении или Уведомлении, налоговый орган направляет запрос в регистрирующие органы.После получения подтверждающего ответа от регистрирующих органов, налоговиками проводится работа по постановке на учет налогоплательщика по месту нахождения объекта налогообложения (если постановка на учет не была произведена ранее).

В случае отсутствия в регистрирующих органах сведений об объекте налогообложения, указанном в Заявлении или Уведомлении, налоговый орган направляет налогоплательщику письмо о не подтверждении сведений с указанием реквизитов ответа регистрирующего органа.



Если в инспекции нет документов, подтверждающих право налогоплательщика на налоговую льготу, отмеченную в Заявлении, в том числе не представлены налогоплательщиком самостоятельно, налоговый орган по информации, указанной в Заявлении, запрашивает сведения, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, у органов, организаций, должностных лиц, у которых имеются эти сведения. Направление запроса осуществляется в срок не позднее 5 дней со дня получения Заявления.

В случае получения сообщения о причинах неисполнения вышеуказанного запроса налоговый орган в течение 3 дней со дня получения такого сообщения обязан проинформировать налогоплательщика о неполучении по запросу сведений, подтверждающих право налогоплательщика на налоговую льготу, и о необходимости представления налогоплательщиком подтверждающих документов в налоговый орган.



При этом информирование налогоплательщика о результатах рассмотрения документов осуществляется с учетом указанного (выбранного) им в соответствующем документе способа информирования.