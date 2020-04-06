Как сдать билеты в театр, на концерт или в цирк

Можно ли вернуть билеты в театр, цирк, концерт и на другие культурные мероприятия? О последних изменениях в законодательстве, сроках и порядке возврата билетов расскажем в предлагаемой статье.

Основания для возврата билетов на культурные мероприятия

В конце 2019 года в России в Основы законодательства о культуре от 09.10.1992 № 3612-1 внесены изменения, которые подробно определяют право зрителя на возврат билетов на культурные мероприятия, а также возможность организатора данных мероприятий удерживать часть стоимости билета при его возврате.

Для справки: нормы Основ о возврате билетов распространяются на широкий круг организаций, к которым относятся театры, филармонии, концертные комплексы, музеи, цирк и т. д. В отношении этих организаций применяются единые правила возврата билетов

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Можно ли сдать билеты в театр, цирк или на концерт?

Согласно ст. 32 закона РФ «О защите...» от 07.02.1992 № 2300-1 зритель имеет право на отказ от посещения культурного мероприятия в любое время при условии возмещения театру или концертной организации фактически понесенных расходов.

Однако ст. 52.1 Основ позволяет культурной организации не возвращать часть или даже полную стоимость билета в зависимости от того, за сколько дней до начала представления производится возврат билета. Сроки возврата билета и размер удерживаемой части указаны в таблице:

Важно! Ст. 52.1 Основ закрепляет право (но не обязанность!) культурной организации удерживать при возврате билета полную или частичную его стоимость. При этом каждый театр или цирк может возвращать стоимость билета в полном объеме вне зависимости от срока до начала представления либо удерживать меньший процент, нежели указан в Основах. Соответственно, о позиции по данному вопросу конкретной организации можно узнать из правил продажи (возврата) билетов, которые обычно публикуются на сайте в интернете или доступны в кассе культурной организации.

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Если отказ от посещения культурного мероприятия вызван болезнью зрителя либо заболеванием (гибелью) его близких родственников, то согласно ч. 10 ст. 52.1 Основ зритель может сдать билеты в театр, цирк, иное культурное учреждение с возмещением полной стоимости вне зависимости от времени обращения до начала представления либо переоформить билет на другое время или мероприятие. Отметим, что в этом случае потребуется представить документ, подтверждающий данные обстоятельства.

Ч. 9 ст. 52.1 Основ также дает право зрителю вернуть заплаченные за билет деньги в случае, если представление не состоялось (отменено, перенесено или заменено).

Процедура возврата билетов

Процедура возврата билетов в театры, цирки, концертные организации нормами Основ не регулируется, следовательно, для получения точного и исчерпывающего ответа, как вернуть билет на концерт, необходимо руководствоваться правилами возврата билетов, установленными организациями.

На практике для возврата билета зрителю необходимо обратиться в кассу или администрацию организации с устным или письменным заявлением и иметь при себе:

бумажный (электронный) билет;

паспорт;

документы, подтверждающие наличие заболеваний, а также факт родства с заболевшим членом семьи, если возврат происходит по данной причине.

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: ряд культурных организаций допускает обращение за возвратом билета и в электронной форме. Например, согласно п. 7.1.6 Правил продажи билетов Большого театра иногородние зрители могут обратиться с заявлением о возврате денег за билет со своей электронной почты. При этом заявление на возврат заполняется по форме, утвержденной театром, с приложением электронной копии билета и паспорта. Купленный бумажный билет должен быть также возвращен в театр. Если зрителем Большого театра был приобретен электронный билет, то он, согласно п. 7.2.6 Правил, может быть сдан через личный кабинет после подачи электронного заявления.

Соответственно, деньги можно получить наличными, если возвращаемый билет был за них приобретен, либо на карту, с которой производилась оплата.