Как сдать билеты в театр, на концерт или в цирк

Можно ли вернуть билеты в театр, цирк, концерт и на другие культурные мероприятия? О последних изменениях в законодательстве, сроках и порядке возврата билетов расскажем в предлагаемой статье.
Основания для возврата билетов на культурные мероприятияВ конце 2019 года в России в Основы законодательства о культуре от 09.10.1992 № 3612-1 внесены изменения, которые подробно определяют право зрителя на возврат билетов на культурные мероприятия, а также возможность организатора данных мероприятий удерживать часть стоимости билета при его возврате.
Для справки: нормы Основ о возврате билетов распространяются на широкий круг организаций, к которым относятся театры, филармонии, концертные комплексы, музеи, цирк и т. д. В отношении этих организаций применяются единые правила возврата билетов
Можно ли сдать билеты в театр, цирк или на концерт?Согласно ст. 32 закона РФ «О защите...» от 07.02.1992 № 2300-1 зритель имеет право на отказ от посещения культурного мероприятия в любое время при условии возмещения театру или концертной организации фактически понесенных расходов.
Однако ст. 52.1 Основ позволяет культурной организации не возвращать часть или даже полную стоимость билета в зависимости от того, за сколько дней до начала представления производится возврат билета. Сроки возврата билета и размер удерживаемой части указаны в таблице:
Важно! Ст. 52.1 Основ закрепляет право (но не обязанность!) культурной организации удерживать при возврате билета полную или частичную его стоимость. При этом каждый театр или цирк может возвращать стоимость билета в полном объеме вне зависимости от срока до начала представления либо удерживать меньший процент, нежели указан в Основах. Соответственно, о позиции по данному вопросу конкретной организации можно узнать из правил продажи (возврата) билетов, которые обычно публикуются на сайте в интернете или доступны в кассе культурной организации.Если отказ от посещения культурного мероприятия вызван болезнью зрителя либо заболеванием (гибелью) его близких родственников, то согласно ч. 10 ст. 52.1 Основ зритель может сдать билеты в театр, цирк, иное культурное учреждение с возмещением полной стоимости вне зависимости от времени обращения до начала представления либо переоформить билет на другое время или мероприятие. Отметим, что в этом случае потребуется представить документ, подтверждающий данные обстоятельства.
Ч. 9 ст. 52.1 Основ также дает право зрителю вернуть заплаченные за билет деньги в случае, если представление не состоялось (отменено, перенесено или заменено).
Процедура возврата билетовПроцедура возврата билетов в театры, цирки, концертные организации нормами Основ не регулируется, следовательно, для получения точного и исчерпывающего ответа, как вернуть билет на концерт, необходимо руководствоваться правилами возврата билетов, установленными организациями.
На практике для возврата билета зрителю необходимо обратиться в кассу или администрацию организации с устным или письменным заявлением и иметь при себе:
- бумажный (электронный) билет;
- паспорт;
- документы, подтверждающие наличие заболеваний, а также факт родства с заболевшим членом семьи, если возврат происходит по данной причине.
Соответственно, деньги можно получить наличными, если возвращаемый билет был за них приобретен, либо на карту, с которой производилась оплата.