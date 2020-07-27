Как провести аванс и зачет в БУ и НУ

Налоговый кодекс не дает какого-либо особенного толкования таким терминам, как «предварительная оплата», «зачет предварительной оплаты», «задолженность» и пр.

Следовательно, в полном соответствии с п. 1 ст. 11 НК РФ, при исчислении и учете всех налогов понимать и применять их надо точно также, как и в регистрах бухгалтерского учета. Не следует уподобляться некоторым особенно «грамотным» юристам, которые любят выстраивать навороченные схемы по оптимизации налогов, руководствуясь принципом «раз в Налоговом кодексе об этом не сказано, то...»

Если в Налоговом кодексе об этом не сказано, то упоминается (с очень большой вероятностью) в Гражданском кодексе, в других кодексах либо законодательных актах

Поэтому не следует давать волю фантазии, а всего лишь внимательно изучать действующее законодательство, и ничего более.

Кстати, частно поднимается тема о том, что зачет предоплаты в бухгалтерском учете отражается якобы иначе, чем при учете НДС.

Так вот, ничего подобного.

Например, при заключении договора поставки стороны пришли к соглашению, что покупатель предварительно должен выплатить поставщику аванс в установленном размере. При поступлении первой партии товара к зачету принимается только 75% стоимости поступившего товара. Остальные 25% покупатель должен оплатить по отдельному счету не позднее 5 рабочих дней со дня поступления этой партии.

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Порядок оплаты следующих отгрузок будет аналогичен: — 75% стоимости засчитывается авансом, остальные 25% — оплачиваются по отдельно выставленному счету.

Допустим, что величина аванса согласована сторонами в размере 24 млн. руб.

Получивший его поставщик обязан включить эту сумму в базу по начислению НДС (п. 1 ст. 167 НК РФ) на дату зачисления средств на расчетный счет и «вытащить» из нее налог в сумме 4 млн. руб. (24 млн. руб. : 120% х 20%). Далее он также обязан выписать «авансовый» счет-фактуру (по правилам п. 5.1 ст. 169 НК РФ), зарегистрировать его в книге продаж текущего налогового периода (то бишь квартала) и отправить покупателю.

Покупатель полученный счет-фактуру имеет право зарегистрировать в книге покупок и указанный в нем НДС (те самые 4 млн. руб.) принять к вычету. Если он этим правом не воспользуется, то, согласно довольно многочисленным (но весьма спорным, по нашему мнению) письмам Минфина России, перенести его на следующий налоговый период не сможет.

В установленный договором срок поставщик отгружает первую партию товара на сумму, допустим, 16 млн. руб.,плюс НДС 3,2 млн. руб.

И опять, как и при получении аванса, он обязан включить стоимость отгруженного (реализованного) товара в облагаемую базу по НДС и начислить сумму налога (3,2 млн. руб.). Выписанный счет-фактура на реализацию товара (по правилам п. 5 ст. 169 НК РФ) регистрируется в книге продаж (также в обязательном порядке) и отправляется покупателю.

По условиям договора к зачету в счет предоплаты принимаются не все 19,2 млн. руб. а только три четверти этой суммы, то есть 14.4 млн. руб. Следовательно, и к вычету (п. 6 ст. 172 НК РФ) поставщик имеет право принять только 2,4 млн. руб. налога на добавленную стоимость. Именно на эту сумму он может зарегистрировать свой «авансовый» счет-фактуру в книге покупок текущего периода.

Таким образом, по данной отгрузке база по НДС вырастет на 800 тыс. руб., а кредиторская задолженность перед покупателем составит 9,6 млн. руб.

Вдобавок возникает дебиторка покупателя на сумму 4,8 млн. руб., которую тот должен погасить в установленный договором срок.

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Покупатель, получивший и оприходовавший товар на 16 млн. руб. имеет право (п. 1 ст. 172 НК РФ) принять к вычету указанный в счете-фактуре НДС (3,2 млн. руб.) к вычету. Использовать его он может как в периоде получения товара (полностью или частично), так и в следующие три года (п 1.1 ст. 172 НК РФ).

Одновременно он обязан восстановить ранее принятый к вычету НДС от аванса в сумме 2,4 млн. руб. (подп. 3 п. 3 ст. 170 НК РФ). И он будет должен зарегистрировать полученный ранее от поставщика «авансовый» счет-фактуру в книге продаж текущего периода в этой сумме.

После получения товара дебиторская задолженность поставщика уменьшается на сумму зачета (на 14,4 млн. руб.), и становится равной 9,6 млн. руб. (как и кредиторка у поставщика). Плюс к этому возникает кредиторка перед поставщиком на 4,8 млн. руб.

Цифры взаиморасчетов между покупателем и поставщиком совпадают (и должны совпадать при нормальном учете) с точностью до копейки. Кредиторка одного равна дебиторке другого и наоборот.

А вот данные в декларациях по НДС могут и различаться.

Обязанностью по начислению (восстановлению) налога ни поставщик, ни покупатель манкировать не могут.

Но свое право на принятие вычета по приобретенным товарам покупатель может использовать как сразу (и в полном объеме), так и позже (и по частям). То есть сумма налога на добавленную стоимость, начисленная поставщиком при отгрузке товара, может быть больше, чем величина налога, принятая к вычету покупателем при его оприходовании.

Налог с аванса, принятый к вычету поставщиком при проведении зачета, должен обязательно совпадать с налогом, восстановленным покупателем.