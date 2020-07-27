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Как провести аванс и зачет в БУ и НУ

При заключении договора на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) его стороны могут предусмотреть как и предварительную (полную или частичную) оплату, так и последующую.

Точно также, если это не разовая сделка, предварительная оплата может быть зачтена при поступлении товара (принятия результата работ, оказания услуги) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не в полном размере, а только частично. Остальная сумма аванса будет подлежать зачету при следующей поставке товара (передаче результата работ, оказания следующей услуги).

Такой порядок зачета предварительной оплаты при исполнении договора будет применяться при отражении данного факта хозяйственной деятельности как в регистрах бухгалтерского учета, так и для целей налогообложения (в том числе и учета НДС).

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Налоговый кодекс не дает какого-либо особенного толкования таким терминам, как «предварительная оплата», «зачет предварительной оплаты», «задолженность» и пр.

Следовательно, в полном соответствии с п. 1 ст. 11 НК РФ, при исчислении и учете всех налогов понимать и применять их надо точно также, как и в регистрах бухгалтерского учета. Не следует уподобляться некоторым особенно «грамотным» юристам, которые любят выстраивать навороченные схемы по оптимизации налогов, руководствуясь принципом «раз в Налоговом кодексе об этом не сказано, то...»

Если в Налоговом кодексе об этом не сказано, то упоминается (с очень большой вероятностью) в Гражданском кодексе, в других кодексах либо законодательных актах

Поэтому не следует давать волю фантазии, а всего лишь внимательно изучать действующее законодательство, и ничего более.

Кстати, частно поднимается тема о том, что зачет предоплаты в бухгалтерском учете отражается якобы иначе, чем при учете НДС.

Так вот, ничего подобного.

Например, при заключении договора поставки стороны пришли к соглашению, что покупатель предварительно должен выплатить поставщику аванс в установленном размере. При поступлении первой партии товара к зачету принимается только 75% стоимости поступившего товара. Остальные 25% покупатель должен оплатить по отдельному счету не позднее 5 рабочих дней со дня поступления этой партии.

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Порядок оплаты следующих отгрузок будет аналогичен: — 75% стоимости засчитывается авансом, остальные 25% — оплачиваются по отдельно выставленному счету.

Допустим, что величина аванса согласована сторонами в размере 24 млн. руб.

Получивший его поставщик обязан включить эту сумму в базу по начислению НДС (п. 1 ст. 167 НК РФ) на дату зачисления средств на расчетный счет и «вытащить» из нее налог в сумме 4 млн. руб. (24 млн. руб. : 120% х 20%). Далее он также обязан выписать «авансовый» счет-фактуру (по правилам п. 5.1 ст. 169 НК РФ), зарегистрировать его в книге продаж текущего налогового периода (то бишь квартала) и отправить покупателю.

Покупатель полученный счет-фактуру имеет право зарегистрировать в книге покупок и указанный в нем НДС (те самые 4 млн. руб.) принять к вычету. Если он этим правом не воспользуется, то, согласно довольно многочисленным (но весьма спорным, по нашему мнению) письмам Минфина России, перенести его на следующий налоговый период не сможет.

В установленный договором срок поставщик отгружает первую партию товара на сумму, допустим, 16 млн. руб.,плюс НДС 3,2 млн. руб.

И опять, как и при получении аванса, он обязан включить стоимость отгруженного (реализованного) товара в облагаемую базу по НДС и начислить сумму налога (3,2 млн. руб.). Выписанный счет-фактура на реализацию товара (по правилам п. 5 ст. 169 НК РФ) регистрируется в книге продаж (также в обязательном порядке) и отправляется покупателю.

По условиям договора к зачету в счет предоплаты принимаются не все 19,2 млн. руб. а только три четверти этой суммы, то есть 14.4 млн. руб. Следовательно, и к вычету (п. 6 ст. 172 НК РФ) поставщик имеет право принять только 2,4 млн. руб. налога на добавленную стоимость. Именно на эту сумму он может зарегистрировать свой «авансовый» счет-фактуру в книге покупок текущего периода.

Таким образом, по данной отгрузке база по НДС вырастет на 800 тыс. руб., а кредиторская задолженность перед покупателем составит 9,6 млн. руб.

Вдобавок возникает дебиторка покупателя на сумму 4,8 млн. руб., которую тот должен погасить в установленный договором срок.

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Покупатель, получивший и оприходовавший товар на 16 млн. руб. имеет право (п. 1 ст. 172 НК РФ) принять к вычету указанный в счете-фактуре НДС (3,2 млн. руб.) к вычету. Использовать его он может как в периоде получения товара (полностью или частично), так и в следующие три года (п 1.1 ст. 172 НК РФ).

Одновременно он обязан восстановить ранее принятый к вычету НДС от аванса в сумме 2,4 млн. руб. (подп. 3 п. 3 ст. 170 НК РФ). И он будет должен зарегистрировать полученный ранее от поставщика «авансовый» счет-фактуру в книге продаж текущего периода в этой сумме.

После получения товара дебиторская задолженность поставщика уменьшается на сумму зачета (на 14,4 млн. руб.), и становится равной 9,6 млн. руб. (как и кредиторка у поставщика). Плюс к этому возникает кредиторка перед поставщиком на 4,8 млн. руб.

Цифры взаиморасчетов между покупателем и поставщиком совпадают (и должны совпадать при нормальном учете) с точностью до копейки. Кредиторка одного равна дебиторке другого и наоборот.

А вот данные в декларациях по НДС могут и различаться.

Обязанностью по начислению (восстановлению) налога ни поставщик, ни покупатель манкировать не могут.

Но свое право на принятие вычета по приобретенным товарам покупатель может использовать как сразу (и в полном объеме), так и позже (и по частям). То есть сумма налога на добавленную стоимость, начисленная поставщиком при отгрузке товара, может быть больше, чем величина налога, принятая к вычету покупателем при его оприходовании.

Налог с аванса, принятый к вычету поставщиком при проведении зачета, должен обязательно совпадать с налогом, восстановленным покупателем.

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