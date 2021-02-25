Как правильно отразить дивиденды в форме 6-НДФЛ?

Вопросом, как отразить дивиденды в 6-НДФЛ, интересуются, конечно, бухгалтеры только коммерческих организаций. Но таких организаций много, поэтому обсудим этот вопрос детально в статье.

Есть ли разница в отчетности по дивидендам в зависимости от статуса и системы налогообложения компании?

По любым выплатам дивидендов следует отчитаться в налоговую:

справками по форме 2-НДФЛ;

расчетом по форме 6-НДФЛ.

В отношении применяемой системы налогообложения можно сказать следующее: выплачивая подлежащие обложению НДФЛ суммы физлицам, предприятие приобретает обязанности налогового агента по ст. 226 НК РФ. В то время как обязанности исчислять и уплачивать налоги, связанные с коммерческой деятельностью юрлица, следуют из других положений НК. Следовательно, применяемая система налогообложения, касающаяся налога на доходы, никак не должна влиять на обязанности организации как налогового агента по ст. 226 НК РФ, в том числе на подачу отчетов по форме 6-НДФЛ.

Далее в статье мы рассматриваем заполнение 6-НДФЛ по форме, действующей с 1-го квартала 2021 года.

С отчетности за I квартал 2021 года нужно подавать расчет 6-НДФЛ по новой форме. В его составе нужно сдавать справку о доходах и суммах налога физлица (В 2020 году это 2-НДФЛ). В приложении к приказу, утвержденному ФНС, есть и форма справки о доходах, которую выдают работникам.

Как отражается дата фактического получения дохода в 6-НДФЛ при выплате дивидендов

При заполнении 6-НДФЛ особое значение имеет вопрос, как отразить дивиденды в 6-НДФЛ верно по времени. Для дивидендов такой датой будет считаться день, когда произведены соответствующие выплаты.

Если выдаваемые дивиденды облагаются по отличающимся ставкам налога, то суммы дивидендов отражаются в разных листах. Если соответствующие средства выдаются не в один день отчетного периода, их распределяют по разным группам строк с одними номерами.

Как должно проводиться заполнение 6-НДФЛ у АО при выплате дивидендов в 2021 году

Форму 6-НДФЛ начиная с отчетности за 1 квартал 2021 года заполняйте на новом бланке, утв. приказом ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@.

В соответствии с алгоритмом формирования отчета сводные данные о суммах выплат физлицам, включая дивиденды, в 6-НДФЛ отражаются в разделе 1.

Ставка по НДФЛ с дивидендов составляет:

13% — если налоговая база за налоговый период меньше или равна 5 млн руб.;

650 тыс. руб. и 15% налоговой базы, превышающей 5 млн руб. — если налоговая база превышает 5 млн руб.

Если налоговый агент выплачивал физлицам доходы, облагаемые по разным ставкам, разделы 1 и 2 заполняется для каждой из них (письмо ФНС России от 01.12.2020 № БС-4-11/19702@).

Рассмотрим порядок заполнения раздела 1:

Строка Показатель Примечание 010 КБК — 182 1 01 02010 01 1000 110 В части суммы, превышающей 650 тыс. руб., относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 млн руб. КБК 182 1 01 02080 01 1000 110 020 сумма удержанного налога, срок перечисления которого приходится на последние три месяца отчетного периода 021 дата, не позднее которой должен быть перечислен удержанный налог 022 общая сумма удержанного налога, срок перечисления которого приходится на дату, из строки 021 Сумма значений всех полей 022 должна соответствовать значению поля 020

Алгоритм заполнения раздела 2:

Поле Показатель 100 ставка НДФЛ: 13% или 15% 105 КБК для каждой из ставок 110 общая сумма доходов по всем физлицам, к которым применяется ставка налога из стр.100 111 сумма дивидендов 120 количество физлиц, получивших облагаемый доход с начала года 130 общая сумм налоговых вычетов с начала года, в т.ч. сумма, которая уменьшает налоговую базу по дивидендам (вычет с кодом «601»). 140 сумма НДФЛ, исчисленная по ставке из стр.100 141 сумма НДФЛ, исчисленная с выплаченных дивидендов по всем физлицам с начала года 160 общая сумма налога, фактически удержаная с начала года

Сведения о выплаченных дивидендах и суммах НДФЛ отображаются в справке при составлении годового расчета.

Если вы еще не отчитались о доходах физлиц за 2020 год, заполнить 6-НДФЛ с дивидендами вам поможет следующий раздел.

Как заполнить 6-НДФЛ при выплате дивидендов в 2020 году

За 2020 год отчитывайтесь на бланке из приказа ФНС от 14.10.2015 №ММВ-7-11-450@.

Для внесения данных в 6-НДФЛ по дивидендам предусмотрены:

стр. 025 — информация об общем размере начисленных дивидендов за период;

стр. 045 — информация об удержанном из сумм дивидендов НДФЛ.

Заметим, что данные строки являются расшифровывающей информацией, показывающей объем дивидендов и налога по ним в общем объеме доходов и налоговых удержаний по всем физлицам:

стр. 025 раскрывает сумму дивидендов, входящих в итоговый показатель по суммам доходов по стр. 020;

стр. 045 содержит сведения о размере НДФЛ по дивидендам во всем объеме исчисленного НДФЛ, указанного по стр. 040.

Перед тем как отражать дивиденды в 6-НДФЛ, следует ознакомиться с предлагаемым алгоритмом формирования 1-го раздела 6-НДФЛ для АО:

Стр. 020 — отражается сумма полученных физлицами доходов нарастающим итогом с начала года. При этом:

В строку включаются все доходы, в отношении которых АО выступает налоговым агентом: и в части дивидендов, и в части всех других видов выплат физлицам (например, зарплатных), т. е. данные и из приложения 2 к декларации по прибыли, и из 2-НДФЛ.

Должно быть заполнено столько разделов 1 отчета, сколько налоговых ставок было применено. То есть если дивиденды причитались физлицам-нерезидентам — по ним формируется отдельный раздел.

Стр. 025 — указывается информация о размере дивидендов, вошедших в состав показателя по строке 020.

Стр. 040 — представляются сведения об удержанном НДФЛ с сумм, показанных по строке 020.

Стр. 045 — уточняется, какой размер НДФЛ с дивидендов вошел в показатель по строке 040.

Стр. 070 — НДФЛ с дивидендов включается в обобщенный показатель удержанного налога (т. к. выплаты дивидендов по общему правилу производятся уже без удержанного НДФЛ).

При формировании раздела 2 отчета есть нюанс, связанный с определенным в законодательстве сроком перечисления НДФЛ с дивидендов в бюджет.

В соответствии с подп. 3 п. 9 ст. 226.1 НК РФ АО, заплатившее дивиденды, имеет в запасе месяц, чтобы уплатить в бюджет НДФЛ с этой операции. При этом, если АО начинает расчет по дивидендам в одном периоде, а заканчивает в другом, то данные в раздел 2 вносятся в том периоде, в каком вся операция завершена. Об этом говорят разъяснения ФНС России (письмо от 09.08.2016 № ГД-4-11/14507).

Пример

В АО 30.09.2020 были распределены дивиденды за 2019 год, общая сумма составила 500 000 руб. и была выплачена в таком порядке: 19.10.2020 — 300 000 руб., 11.12.2020 — 200 000 руб. Сумма НДФЛ к удержанию с дивидендов составила с 300 000 руб. — 30 000 руб., с 200 000 руб. — 20 000 руб.

Налог к удержанию по дивидендам АО рассчитывается по специальной формуле, представленной в п. 5 ст. 275 НК РФ. Размер НДФЛ по дивидендам каждого получающего их физлица зависит не только от доли этого физлица в объеме распределяемой прибыли, но и от того, получала ли распределяющая компания свои дивиденды от других компаний. При этом действует правило: дивиденды, полученные самой компанией от участия в других компаниях, второй раз налогообложению не подлежат (на такие суммы предусмотрена корректировка в формуле).

В отчете за 1-й квартал, полугодие и 9 месяцев 2020 года информации по дивидендам не будет, т. к. не происходило фактических выплат.

В отчете за год следует указать такие данные:

Раздел 1:

Стр. 020 — 500 000 (в составе общей суммы отражаемых доходов физлиц за период).

Стр. 025 — 500 000.

Стр. 040 — 50 000 (в составе сводной суммы исчисленного НДФЛ).

Стр. 045 — 50 000.

Стр. 070 — 50 000 (в составе сводной суммы удержанного НДФЛ).

Раздел 2:

Стр. 100 — 19.10.2020.

Стр. 130 — 300 000.

Стр. 110 — 19.10.2020.

Стр. 140 — 30 000.

Стр. 120 — 18.11.2020.

А декабрьская выплата, по которой срок уплаты налога наступит в январе, во 2-й раздел отчета за год не попадет. Данные по ней нужно будет включить в отчет за 1 квартал 2021 года по новой форме.

📌 Реклама

Выплата дивидендов учредителю в ООО: пример и образец заполнения 6-НДФЛ

Общий порядок формирования раздела 1 у ООО будет аналогичным тому, о котором мы рассказали выше.

Отличия появляются относительно раздела 2. На ООО не распространяются положения ст. 226.1 НК РФ, следовательно, в отношении сроков перечисления в бюджет налога надо применять требования ст. 226 НК РФ. Тогда крайним сроком перечисления в бюджет удержанного с выплаченных дивидендов НДФЛ для ООО будет следующий рабочий день после дня фактического платежа физлицу.

Соответственно, уплачивает налог и заполняет раздел 2 формы ООО по отличающемуся от АО принципу.

Итоги

Ответ на вопрос, как отражать дивиденды в 6-НДФЛ в конкретной организации, зависит от того, какова правовая форма компании, которая платит эти дивиденды. Для АО и ООО существует разный порядок исчисления сроков, в которые следует перечислить удержанный налог в бюджет, поэтому возникают отличия в порядке формирования данных раздела 2 отчета.