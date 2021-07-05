«Утренний бухгалтер». 3-НДФЛ при продаже недорогой недвижимости больше не нужно сдавать

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Подписан закон, отменяющий обязанность подавать декларацию 3-НДФЛ при продаже недорогой недвижимости. Декларацию можно не сдавать, если доход от продажи недвижимости меньше, чем максимальный вычет.
Ходят слухи, что налоговики введут специальный налоговый режим для малого бизнеса. Пока только слухи, но вокруг темы уже разворачивается серьезная дискуссия.
О том, какие сейчас налоговые режимы доступны бизнесу — онлайн-курс на «Клерке». Записаться и пройти можно прямо сейчас.
Собрали в статье несколько полезных бесплатных сервисов для предпринимателей — берите себе на заметку.
Интересный прецедент в практике банкротства физлиц: у банкрота впервые забрали единственное жилье.
Режим работы сотрудника определяется трудовым договором, а не внутренними документами — свежее разъяснение от Роструда.
Рассказываем, каким работодатель хочет видеть идеального бухгалтера, и о многом другом — в новом выпуске «Утреннего бухгалтера». Хорошей вам недели!
Новости
- У банкрота впервые забрали единственное жилье
- Утверждена новая форма декларации по акцизам на нефтяное сырье
- Прожиточный минимум на 2022 год – 11 950 руб. МРОТ – 13 617 рублей
- Актуальный список регионов с обязательной вакцинацией
- Уволить декретницу при прекращении одного направления деятельности нельзя. Только при ликвидации работодателя
- Первичные документы можно подписывать простой электронной подписью
- Власти разъяснили, как сдать отчет об обязательной вакцинации сотрудников
- Режим работы сотрудника определяется трудовым договором, а не внутренними документами
- Иностранец не может стать самозанятым. Но есть и исключения
- Вышел указ о выплате на школьников по 10 000 рублей
- Каждый третий бухгалтер ждет разъяснений по вакцинации
- Работодатели обязаны применять пониженные тарифы страховых взносов
- Как оптимизировать рабочее время и трудозатраты бухгалтера? Бесплатный вебинар
- Крупный общепит освободили от НДС и дали льготы по тарифам страховых взносов
- «Госуслуги» не справляются с большим потоком пользователей. Предлагают подождать до 30 мин
- Теперь многодетным будут давать по 450 тыс. на строительство дома в ипотеку
- Заболевшие ОРВИ должны самоизолироваться до получения отрицательного ПЦР-теста
- Юристы обсуждают новый налоговый режим для малого бизнеса. Мнения противоположны
- Большинству на работе не нравится жара, маленькая зарплата и сверхурочная работа
- Организации культуры освободили от авансовых платежей по налогу на прибыль
- Эксперты поддерживают «новый спецрежим». Но опасаются, что банки задерут комиссии
- Декларации по налогу на имущество отменили, но только по части недвижимости
- Доступ к социально значимым сайтам сделали бесплатным. Но перечня их пока нет
- Отменена обязанность сдавать 3-НДФЛ при продаже недорогой недвижимости
- Налоговики вне рамок проверки хотят кучу документов. Что дать по-минимуму, чтобы отстали?
- Фирма-банкрот должна восстановить НДС по основным средствам
- Новый руководитель должен пройти обучение по охране труда. Даже если недавно проходил
- Мнение: МФО нужно запретить, а кредитовать до зарплаты должны работодатели в связке с банками
- Вышел закон об учете ушибов и ссадин сотрудников
- В компанию прилетел запрос из МВД. Что делать, кроме как пить корвалол?
- Декретницы входят в нормировку по обязательной вакцинации
- Сотрудник ушел на больничный, не представив никаких документов, и пропал. В табеле ставим — неявка по невыясненным причинам
- Челябинская пенсионерка настолько сурова, что сама обманула телефонных мошенников на деньги
- Собянин вернет 100% НДФЛ первой сотне компаний и ИП, которые привьют 60%
- Останется ли Россия без шампанского?
События
«Разрывы» по НДС: как легально не платить за других и при этом избежать ВНП
Дата проведения: 8 июля, четверг
Строительство: все изменения 2021 г. по ДДУ и счетам эскроу. Налоги и отчетность застройщиков и подрядчиков (8-9 июля 2021 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 8 июля, четверг
Бухгалтер-финансист: каким работодатель видит идеального бухгалтера?
Дата проведения: 7 июля, среда
Бизнес-завтрак: Актуальные тенденции 2021 в налогообложении физических лиц в России и за рубежом. Как защитить свои активы?
Дата проведения: 7 июля, среда
Онлайн-курс «Управление техническими проектами» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 7 июля, среда
Прослеживаемость товаров с 1 июля 2021 года: все, что нужно знать
Дата проведения: 6 июля, вторник
Онлайн-курс «Финансовый директор» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 6 июля, вторник
Статьи
В июле можно еще использовать старую форму.
Нередкая ситуация в малом бизнесе — в компании отсутствует финансовый директор, и обязанность ведения управленческого учета возлагается на плечи бухгалтера. Но бухгалтерская и управленческая отчетность — это разные виды учета, о чем может и не знать руководитель, который ставит задачу.
После вынужденной паузы на карантине Банк России возобновил в этом году зачистку банковской системы. С начала года с рынка ушли уже 23 игрока. При этом изменился механизм выбывания — всё чаще акционеры небольших и средних частных банков сдают лицензии по своей воле. К этому решению их толкают снижение рентабельности бизнеса, ужесточение регулирования и дорогая цифровизация. По мнению экспертов, тренд на добровольную ликвидацию во втором полугодии усилится.
Работница вышла замуж и сменила фамилию. Как внести изменения в трудовой договор в связи с изменением фамилии? Нужно ли делать дополнительное соглашение к договору или можно обойтись внесением корректировок в его текст? Ответы на эти вопросы вы найдете в статье.
Многие медиа-гиганты зарегистрированы в иностранных юрисдикциях, а в России они присутствуют с помощью своих дочерних организаций. Каким законам в России они теперь должны подчиняться и почему, разберем в статье.
Страсти по обязательной вакцинации сотрудников не утихают, регионы продолжают один за другим присоединяться к эстафете. Поэтому неудивительно, что вебинар на «Клерке» с Юлией Жижериной на эту тему собрал много зрителей и настолько много вопросов, что не на все из них эксперт успела ответить. Рассказываем, что можно узнать из записи вебинара и что ответила Юлия на дополнительные вопросы.
Наконец-то в новой отчетности появилась конкретика: власти не только дали разъяснения, но еще и подготовили нужную форму и запустили специальный сервис.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/43471 от 03.06.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Работодатели обязаны применять пониженные тарифы страховых взносов
Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/45792 от 10.06.2021
Подробнее о документе мы писали в новости С выплаты за вынужденный прогул восстановленному сотруднику уплачиваем НДФЛ и страховые взносы
Минфин РФ: Письмо № СД-4-3/8474@ от 17.06.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Фирма-банкрот должна восстановить НДС по основным средствам
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