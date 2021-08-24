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«Утренний бухгалтер». Налоговики признались, что их программа ЭДО сбоит

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Налоговики подтвердили, что у них наблюдается сбой в программе, из-за чего квитанция об обработке отчетности приходит с опозданием.

Кстати, большинство налоговиков, по их личному признанию, не любят свою работу.

Роструд разъяснил, что нельзя заставлять секретаря выполнять работу курьера или кадровика бесплатно.

В ТПП заявили, что надо ввести бессрочный мораторий на проверки малого бизнеса. И вообще вся бухгалтерия любой организации сейчас практически как на ладони у налоговиков.

Обзор самых важных налоговых споров-2021 разберем на бесплатном вебинаре 26 августа. Подключайтесь!

Выход новых законов ведёт за собой разработку тех или иных форм электронных документов. В связи с выходом закона N 248-ФЗ чек-листы, приказы и вся соответствующая документация должна быть переведены в электронный вид и формализована.

На вебинаре 25 августа поговорим о нововведениях в нормативном регулировании электронного документооборота - планах, новых сроках и правилах, касающихся:

  • электронной отчетности;
  • сроках начала действия новые видов ЭДО: по транспортным накладным, по договорам и т.п.;
  • сроках начала действия машиночитаемых доверенностей и правилах их использования;
  • системе доверенных УЦ для выдачи ключей ИП и юридическим лицам;
  • эксперименты в сфере международного документооборота.

Ведущий специалист 1С:Апрель Софт ответит на вопросы участников.

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