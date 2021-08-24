Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Налоговики подтвердили, что у них наблюдается сбой в программе, из-за чего квитанция об обработке отчетности приходит с опозданием.
Кстати, большинство налоговиков, по их личному признанию, не любят свою работу.
Роструд разъяснил, что нельзя заставлять секретаря выполнять работу курьера или кадровика бесплатно.
В ТПП заявили, что надо ввести бессрочный мораторий на проверки малого бизнеса. И вообще вся бухгалтерия любой организации сейчас практически как на ладони у налоговиков.
Обзор самых важных налоговых споров-2021 разберем на бесплатном вебинаре 26 августа. Подключайтесь!
Выход новых законов ведёт за собой разработку тех или иных форм электронных документов. В связи с выходом закона N 248-ФЗ чек-листы, приказы и вся соответствующая документация должна быть переведены в электронный вид и формализована.
На вебинаре 25 августа поговорим о нововведениях в нормативном регулировании электронного документооборота - планах, новых сроках и правилах, касающихся:
- электронной отчетности;
- сроках начала действия новые видов ЭДО: по транспортным накладным, по договорам и т.п.;
- сроках начала действия машиночитаемых доверенностей и правилах их использования;
- системе доверенных УЦ для выдачи ключей ИП и юридическим лицам;
- эксперименты в сфере международного документооборота.
Ведущий специалист 1С:Апрель Софт ответит на вопросы участников.
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- Если адрес отсутствует в госреестре — в регистрации компании или ИП откажут
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- Для полноценного отдыха людям надо более двух недель отпуска. А вы сколько отдыхаете?
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События
«Корпоративные финансы» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 30 августа, понедельник
Налоговые новости: что надо знать бухгалтеру и руководителю
Дата проведения: 27 августа, пятница
Онлайн-интенсив: профессия «Копирайтер-маркетолог»
Дата проведения: 27 августа, пятница
Обзор самых важных налоговых споров-2021. На что обратить внимание
Дата проведения: 26 августа, четверг
Вебинар «Налогообложение личных доходов: сложные вопросы»
Дата проведения: 26 августа, четверг
Бизнес-завтрак: ФНС увидит весь импорт. Национальная система прослеживаемости импортных товаров
Дата проведения: 26 августа, четверг
«IT-рекрутер» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 26 августа, четверг
Онлайн-интенсив: профессия «Личный помощник»
Дата проведения: 26 августа, четверг
«Создание fashion-бренда» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 26 августа, четверг
Пять способов взыскать долг: все о дебиторской задолженности
Дата проведения: 25 августа, среда
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Документы
ФНС РФ: Письмо № ЕА-4-15/10852@ от 02.08.2021
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