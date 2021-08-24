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«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Налоговики подтвердили, что у них наблюдается сбой в программе, из-за чего квитанция об обработке отчетности приходит с опозданием.

Кстати, большинство налоговиков, по их личному признанию, не любят свою работу.

Роструд разъяснил, что нельзя заставлять секретаря выполнять работу курьера или кадровика бесплатно.

В ТПП заявили, что надо ввести бессрочный мораторий на проверки малого бизнеса. И вообще вся бухгалтерия любой организации сейчас практически как на ладони у налоговиков.

Обзор самых важных налоговых споров-2021 разберем на бесплатном вебинаре 26 августа. Подключайтесь!

Выход новых законов ведёт за собой разработку тех или иных форм электронных документов. В связи с выходом закона N 248-ФЗ чек-листы, приказы и вся соответствующая документация должна быть переведены в электронный вид и формализована. На вебинаре 25 августа поговорим о нововведениях в нормативном регулировании электронного документооборота - планах, новых сроках и правилах, касающихся: электронной отчетности;

сроках начала действия новые видов ЭДО: по транспортным накладным, по договорам и т.п.;

сроках начала действия машиночитаемых доверенностей и правилах их использования;

системе доверенных УЦ для выдачи ключей ИП и юридическим лицам;

эксперименты в сфере международного документооборота. Ведущий специалист 1С:Апрель Софт ответит на вопросы участников. Записаться

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События

«Корпоративные финансы» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 30 августа, понедельник

Налоговые новости: что надо знать бухгалтеру и руководителю

Дата проведения: 27 августа, пятница

Онлайн-интенсив: профессия «Копирайтер-маркетолог»

Дата проведения: 27 августа, пятница

Обзор самых важных налоговых споров-2021. На что обратить внимание

Дата проведения: 26 августа, четверг

Вебинар «Налогообложение личных доходов: сложные вопросы»

Дата проведения: 26 августа, четверг

Бизнес-завтрак: ФНС увидит весь импорт. Национальная система прослеживаемости импортных товаров

Дата проведения: 26 августа, четверг

«IT-рекрутер» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 26 августа, четверг

Онлайн-интенсив: профессия «Личный помощник»

Дата проведения: 26 августа, четверг

«Создание fashion-бренда» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 26 августа, четверг

Пять способов взыскать долг: все о дебиторской задолженности

Дата проведения: 25 августа, среда

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ФНС РФ: Письмо № ЕА-4-15/10852@ от 02.08.2021

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