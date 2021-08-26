«Утренний бухгалтер». Трудовой договор с директором-учредителем заключать нельзя, но можно

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Роструд считает, что с директором-учредителем не может быть трудовых отношений, потому что нельзя заключать трудовой договор с самим собой. А если все-таки заключили, то и ладно. Сойдет и так.

Работодатели не имеют права навьючивать сотрудника кучей несвойственных его должности обязанностей.

Титов предложил снизить пенсионный возраст до 55 лет, но если хотите пенсию побольше – работайте дальше. Еще он выдвинул идею покупки пенсионного стажа. Правда, идея эта уже не нова.

ПФР обещает оформлять пенсии автоматически и всего за 3 часа.

В новых правилах аннулирования налоговых деклараций, сервисе ФНС по предупреждению блокировки счетов, системе прослеживаемости разберемся на бесплатном вебинаре «Налоговые новости: что надо знать бухгалтеру и руководителю».

Новости

События

Профессия «Куратор онлайн-курсов»

Дата проведения: 1 сентября, среда

«Проджект-менеджмент 2.0» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 31 августа, вторник

Отраслевая оптимизация налогов: что знать бухгалтеру и директору?

Дата проведения: 30 августа, понедельник

«Корпоративные финансы» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 30 августа, понедельник

Налоговые новости: что надо знать бухгалтеру и руководителю

Дата проведения: 27 августа, пятница

Онлайн-интенсив: профессия «Копирайтер-маркетолог»

Дата проведения: 27 августа, пятница

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Документы

Правительство РФ: Постановление № 2463 от 31.12.2020

Роструд: Письмо № ПГ/20827-6-1 от 29.07.2021

Минтруд РФ: Письмо № 14-1/ООГ-6636 от 12.07.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Сотрудникам надо платить за лишнюю работу, даже если она прописана в должностной инструкции

Минтруд РФ: Письмо № ПГ/19821-6-1 от 20.07.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Работодателю не надо заключать допсоглашение, если работница сменила фамилию

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