«Утренний бухгалтер». Трудовой договор с директором-учредителем заключать нельзя, но можно

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Роструд считает, что с директором-учредителем не может быть трудовых отношений, потому что нельзя заключать трудовой договор с самим собой. А если все-таки заключили, то и ладно. Сойдет и так.
Работодатели не имеют права навьючивать сотрудника кучей несвойственных его должности обязанностей.
Титов предложил снизить пенсионный возраст до 55 лет, но если хотите пенсию побольше – работайте дальше. Еще он выдвинул идею покупки пенсионного стажа. Правда, идея эта уже не нова.
ПФР обещает оформлять пенсии автоматически и всего за 3 часа.
В новых правилах аннулирования налоговых деклараций, сервисе ФНС по предупреждению блокировки счетов, системе прослеживаемости разберемся на бесплатном вебинаре «Налоговые новости: что надо знать бухгалтеру и руководителю».
Новости
- ИП без работников уведомили о несдаче РСВ за полугодие. Отписаться или жаловаться?
- Пенсии будут назначать автоматически за 3 часа
- Как привлечь деньги в бизнес? Кредит не предлагать. Приглашаем на бесплатный вебинар
- Работникам не стоит выбрасывать бумажные трудовые при переходе на ЭТК
- Налоговики не должны запрашивать разрешение на обработку персональных данных
- Контрагент не хочет платить? Бесплатный вебинар по взысканию дебиторки через час
- Многодетных хотят освободить от налога на имущество
- Путин подписал указ о новом почетном знаке «За успехи в труде»
- Работодателю не надо заключать допсоглашение, если работница сменила фамилию
- Путин заявил, что жилищный вопрос будет решен
- Расскажите, как вам работа с компанией «Первый Бит»?
- Титов предложил снизить пенсионный возраст до 55 лет. А выходить на пенсию или нет — выбор каждого
- С начала года было изъято больше 12 тыс. незаконных сим-карт. Регистрация корпоративных сим-карт ускорит темпы
- ПФР хочет знать о способе ведения трудовых книжек. Что ответить?
- Кто должен сдавать СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ: бухгалтер или кадровик?
- Есть ли риски субсидиарки, если налоговики хотят банкротить компанию? Комментирует эксперт
- Компании могут проверить риск блокировки счета в личном кабинете налогоплательщика
- С директором-учредителем ООО не надо заключать трудовой договор, но можно и заключить: рассуждения Роструда
- Налоговики утверждают, что ЭЦП от коммерческих УЦ закончат действие 1 января 2022 года. Но это не так!
- Сотрудникам надо платить за лишнюю работу, даже если она прописана в должностной инструкции
- 1 сентября в школах пройдет очно
- ВТБ переходит на новую программу — бухгалтеры жалуются на невозможность работы
- Каждый второй работник хочет пройти дополнительное обучение, а часть из них — потом сменить работу
- Трудовую книжку можно выдавать на руки по заявлению работника для банка. В чем неправ Роструд
События
Профессия «Куратор онлайн-курсов»
Дата проведения: 1 сентября, среда
«Проджект-менеджмент 2.0» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 31 августа, вторник
Отраслевая оптимизация налогов: что знать бухгалтеру и директору?
Дата проведения: 30 августа, понедельник
«Корпоративные финансы» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 30 августа, понедельник
Налоговые новости: что надо знать бухгалтеру и руководителю
Дата проведения: 27 августа, пятница
Онлайн-интенсив: профессия «Копирайтер-маркетолог»
Дата проведения: 27 августа, пятница
Статьи
- Как получить субсидиарку после ликвидации предприятия
Многие думают, что если успеть ликвидировать компанию, то субсидиарка контролирующим должника лицам уже не грозит и можно расслабиться, а кредиторам забыть про свои денежки. Но так было раньше, и практика может измениться в ближайшее время, а кредиторы могут вновь попробовать вернуть свои деньги через привлечение КДЛ к субсидиарной ответственности.
- Верховный суд разберется с повторным привлечением к субсидиарке
Верховный суд России примет решение, можно ли повторно привлекать к субсидиарной ответственности руководителей юрлица, которое однажды проходило через банкротство, но дело было прекращено, а позже возбуждено заново. Это следует из картотеки арбитражных дел.
- «Утренний бухгалтер». При учете рабочего времени каждая секунда на счету
Не думай о секундах свысока…
- Система внутреннего контроля при налоговом мониторинге: что про нее надо знать и как ее организовать
Всё больше компаний переходит от обычных налоговых проверок на налоговый мониторинг. К тому же каждый год ФНС постепенно снижает критерии вхождения в этот режим контроля. В связи с этим приказ ФНС России от 25.05.2021 № ЕД-7-23/518 утвердил требования к организации системы внутреннего контроля и формы (форматы) документов при налоговом мониторинге для отчётности.
- Защита заемщиков от своеволия банков: ситуации с выдачами кредита и разглашением банковской тайны
Как защитить себя на основе позитивной судебной практики.
- Электронный больничный лист: как получить, проверить и закрыть
Частые вопросы по электронным бланкам, которые уже через пару лет полностью вытеснят бумажные.
- Малый бизнес применяет пониженные ставки пенсионных взносов. Отразится ли это на пенсиях работников?
Разбираемся, влияют ли пониженные ставки пенсионных взносов на пенсии работников.
- Формула для расчета рентабельности продаж по балансу
Раскроем формулу рентабельности продаж и расскажем, какие показатели бухотчетности нужно задействовать, чтобы правильно ее вычислить.
- Какие налоговые льготы положены работодателям за взносы в НПФ
Чтобы работодатели охотнее внедряли у себя корпоративные пенсионные программы, в НК для таких случаев предусмотрен ряд налоговых льгот. Разберемся в них.
- «Ночной бухгалтер». Что делать с вашей бумажной трудовой из-за перехода на электронные книжки
Главное — точно не выбрасывайте!
Блоги компаний
- Сколько зарабатывает бухгалтер в час и где предлагают зарплату повыше
Сервис КНАП
- Как посчитать торговую наценку: четыре способа
МойСклад
- Почему лизинг не спасет от НДС, и кто вешает вам лапшу
Кирилл Соппа
- Госуслуги для иностранцев
RosCo
- Как тупые ошибки в продажах угробили бизнес. Законна ли выемка документов? Анекдот про ИФНС
Школа бизнеса Турова
- Присутствовали при составлении завещания — попрощайтесь с наследством
КСК ГРУПП
- Почему компаниям придется думать об экологии, социалке и публиковать нефинансовый отчет
Комплаенс Алгоритмы
- Сколько должен стоить товар, чтобы его покупали? При чем тут лестницы, архитектура и якоря
Laba
- Бухгалтерам нужен «Клерк.Премиум». Зачем вам наша бомбическая подписка
Блог «Клерка»
Документы
Правительство РФ: Постановление № 2463 от 31.12.2020
Роструд: Письмо № ПГ/20827-6-1 от 29.07.2021
Минтруд РФ: Письмо № 14-1/ООГ-6636 от 12.07.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Сотрудникам надо платить за лишнюю работу, даже если она прописана в должностной инструкции
Минтруд РФ: Письмо № ПГ/19821-6-1 от 20.07.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Работодателю не надо заключать допсоглашение, если работница сменила фамилию
Новые темы форума
- Будет ли ФСС штрафовать?
- Маркированный товар документооборот
- Смена порядка зачета авансов в 1с в док-те "Банковская выписка"
- Директор не предоставил чек для авансового отчета: как поступить?
- Принуждение к договору аренды
- Товарный чек с расшифровкой наименования
- Исключение учредителей Дачного кооператива
- Приобретение недвижимости - ОС или товары?
- Компенсация за неиспользованный отпуск
- Авансовые отчеты
- Уменьшение патента на страховые взносы
- Компенсация отпуска за вредные условия труда при увольнении
- Поступление импортного товара - как установить 19.05
- Закрытый Клуб бухгалтеров. Новости проекта
- Анжелика Кузнецова - новый эксперт в «Клерк.Консультациях»
- Поступление услуги от комиссионера, один отчет, три сч.фактуры
- Требование о зачете авансов полученных (НДС)
- Срочный договор
- Сдача в аренду ООО на УСН, где учредитель является директором и владельцем коммерческого помещения3
- НЗП в программе 1С УПП 8.2