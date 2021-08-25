«Утренний бухгалтер». При учете рабочего времени каждая секунда на счету

Роструд дал разъяснения по секундам рабочего времени. В 14:00:00 сотрудники еще могут трапезничать, но в 14:00:01 надо уже приступить к работе.

Процесс перехода с бумажной трудовой на электронную у кадровиков вопросов не вызывает. А как перейти на ЭТК с бумажной трудовой, которая утеряна? Этот вопрос обсуждают наши читатели.

Вас оповестят о размере будущей пенсии. Обрадует ли вас эта новая информация?

Старое пособие беременным от ФСС отменили с 1 июля, но еще некоторое время его будут платить.

Какие есть альтернативы банковским кредитам - инструменты по привлечению инвестиций? Разберем на бесплатном вебинаре «Как малому и среднему бизнесу привлекать деньги в бизнес?».

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Дата проведения: 30 августа, понедельник

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Дата проведения: 27 августа, пятница

Онлайн-интенсив: профессия «Копирайтер-маркетолог»

Дата проведения: 27 августа, пятница

Обзор самых важных налоговых споров-2021. На что обратить внимание

Дата проведения: 26 августа, четверг

Вебинар «Налогообложение личных доходов: сложные вопросы»

Дата проведения: 26 августа, четверг

Бизнес-завтрак: ФНС увидит весь импорт. Национальная система прослеживаемости импортных товаров

Дата проведения: 26 августа, четверг

Расчёты с подотчётниками, сотрудниками, учредителями

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Дата проведения: 26 августа, четверг

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Подробнее о документе мы писали в новости Налоговики не должны запрашивать разрешение на обработку персональных данных

ФНС РФ: Письмо № АБ-3-20/2062@ от 19.03.2021

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ФНС РФ: Письмо № СД-4-11/11028@ от 04.08.2021

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