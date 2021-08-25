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«Утренний бухгалтер». При учете рабочего времени каждая секунда на счету

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Роструд дал разъяснения по секундам рабочего времени. В 14:00:00 сотрудники еще могут трапезничать, но в 14:00:01 надо уже приступить к работе.

Процесс перехода с бумажной трудовой на электронную у кадровиков вопросов не вызывает. А как перейти на ЭТК с бумажной трудовой, которая утеряна? Этот вопрос обсуждают наши читатели.

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ФНС РФ: Письмо № КВ-3-24/5482@ от 06.08.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Налоговики не должны запрашивать разрешение на обработку персональных данных

ФНС РФ: Письмо № АБ-3-20/2062@ от 19.03.2021

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ФНС РФ: Письмо № СД-4-11/11028@ от 04.08.2021

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