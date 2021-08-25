«Утренний бухгалтер». При учете рабочего времени каждая секунда на счету

Роструд дал разъяснения по секундам рабочего времени. В 14:00:00 сотрудники еще могут трапезничать, но в 14:00:01 надо уже приступить к работе.
Процесс перехода с бумажной трудовой на электронную у кадровиков вопросов не вызывает. А как перейти на ЭТК с бумажной трудовой, которая утеряна? Этот вопрос обсуждают наши читатели.
Вас оповестят о размере будущей пенсии. Обрадует ли вас эта новая информация?
Старое пособие беременным от ФСС отменили с 1 июля, но еще некоторое время его будут платить.
Какие есть альтернативы банковским кредитам - инструменты по привлечению инвестиций? Разберем на бесплатном вебинаре «Как малому и среднему бизнесу привлекать деньги в бизнес?».
Очный семинар с акулами налоговой оптимизации в прекрасном Санкт-Петербурге. 23 сентября «Национальное агентство сохранения бизнеса» научит построению белых безналоговых схем и передовой практике защиты активов.
Как обелить бизнес и не нарваться на налоговиков; Как экономить, планируя налоги: Как выводить личный доход. И многое другое. Смотрите программу семинара и записывайтесь.
Новости
- Какой банк лучше всего выбрать для самозанятого?
- Людям будут рассылать оповещения о размере будущей пенсии
- По системе быстрых платежей можно будет переводить деньги за границу
- Как перевести работников на сокращенное рабочее время, если уменьшились обороты?
- В «Клерк.Консультациях» появился еще один крутой эксперт по 1С
- Старое пособие за ранние сроки беременности ФСС выплатит всем, кто встал на учет до 1 июля
- Контрагент не хочет платить? Бесплатный вебинар по взысканию дебиторки уже завтра
- Как заполнить справку о доходах по дивидендам, облагаемым НДФЛ 13 % и 15 %
- Запись в бумажную трудовую о дистанционной работе вносится по желанию сотрудника
- А вы хотели бы себе смарт-карту вместо паспорта?
- Как ответить на требование налоговиков, если они пропустили срок по камералке?
- Каждый пенсионер скоро получит по 10 000 рублей. Указ уже принят
- Минздрав разъяснил правила выдачи и действия ковидных QR-кодов
- Трудинспекция не будет реагировать на жалобы работников, направленные по простой и электронной почте
- Сотрудник потерял трудовую книжку и соврал, что ее не было. Как быть работодателю?
- Как сдавать отчетность, если закончился срок сертификата ЭЦП, а новый не выдают из-за недостоверности сведений? Советует эксперт
- Декретницам тоже надо индексировать зарплату
- Курортный сбор предлагают отменить навсегда
- Учителя в московских школах не обязаны преподавать в масках
- Как компаниям с большим потоком клиентов учитывать материалы в расходах? С каждого клиента?
- В личном кабинете ИП указана не переплата по налогам, а авансовые платежи. Снимать их не надо
- Прокурорам дадут доступ к банковской тайне? Путин поручил решить вопрос
- Во сколько надо приступить к работе после обеда? В 14:00:00 или в 14:00:01?
- Налоговики могут выдать ИП патент даже при пропуске 10-дневного срока. Но на свое усмотрение
- Отзывы на «Моё Дело» сами себя не напишут! Приходите все, кто пользуется сервисом
События«Проджект-менеджмент 2.0» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 31 августа, вторник
Отраслевая оптимизация налогов: что знать бухгалтеру и директору?
Дата проведения: 30 августа, понедельник
«Корпоративные финансы» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 30 августа, понедельник
Налоговые новости: что надо знать бухгалтеру и руководителю
Дата проведения: 27 августа, пятница
Онлайн-интенсив: профессия «Копирайтер-маркетолог»
Дата проведения: 27 августа, пятница
Обзор самых важных налоговых споров-2021. На что обратить внимание
Дата проведения: 26 августа, четверг
Вебинар «Налогообложение личных доходов: сложные вопросы»
Дата проведения: 26 августа, четверг
Бизнес-завтрак: ФНС увидит весь импорт. Национальная система прослеживаемости импортных товаров
Дата проведения: 26 августа, четверг
Расчёты с подотчётниками, сотрудниками, учредителями
Дата проведения: 26 августа, четверг
«IT-рекрутер» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 26 августа, четверг
Статьи
- Увольнение за прогулы: что важно учитывать
Основания увольнения за неоднократные и однократный прогул в ТК РФ прописаны в общих чертах, поэтому на практике часто возникают спорные ситуации, когда эта мера законна. Ведь разница очень существенная, и потом увольнение можно оспорить. Роструд помог с этим разобраться.
- «Утренний бухгалтер». Налоговики признались, что их программа ЭДО сбоит
Квитанция об обработке отчетности приходит с опозданием.
- Прослеживаемые товары: Минфин дал очень важное разъяснение
Ответы на четыре вопроса.
- Выбирайте доставку бухгалтерских новостей. Две рассылки «Клерка»
Каждый день отряды бухгалтерских гномиков несут своими усталыми, но трудолюбивыми ручками в почту сотен тысяч бухгалтеров две наши рассылки. «Утренний бухгалтер» — для консерваторов, «Ночной бухгалтер» — для тех, кто ценит юмор и хочет знать только главное.
- Упрощается привлечение к ответственности контролирующих лиц российских финансовых организаций
Поправки, вступившие в силу 1 июля 2021 года, существенно упрощают привлечение к ответственности контролирующих лиц по обязательствам финансовых организаций. Закон расширяет определение контролирующего лица, налагает новые обязательства на финансовые организации и предоставляет Банку России право самостоятельно определять контролирующих лиц не только в случаях неплатежеспособности финансовых организаций, но и в ходе их обычной хозяйственной деятельности.
- Как сократить штат ИП
Причины, особенности процедуры, частые ошибки.
- Зачеркивать записи в трудовой книжке нельзя. А что можно? Минтруд дал комментарий «Клерку»
С 1 сентября вступят в силу новые правила ведения трудовых книжек. Один момент этих правил вызвал у нас вопросы, и мы адресовали их в Минтруд. На днях ответ из Минтруда был получен. Делимся с вами, дорогие читатели.
- Билет на самолет оплачен милями: бухгалтерия не возместит
Важно, какая сумма указана в билете и в чеке. Возместить стоимость билета бухгалтерия вправе только в том случае, если в билете указана полная сумма без указания способа оплаты.
- «Ночной бухгалтер». Ну что, налоговая призналась в своем сбое
Справедливость существует, девочки! ФНС призналась, что у нее ПО, мягко говоря, неидеально. И что налоговики все равно примут вовремя отправленную по ТКС отчетность.
Блоги компаний
- Как списать подотчет: налоговые риски и правила для директора
НАСБ
- Дивиденды недвижимостью, возврат налогов при дроблении в обзоре налоговых споров
Юзвак Максим
- Налог на прибыль при ликвидации амортизируемого имущества
Юзвак Максим
- Повышенную сельскую пенсию при переезде в город хотят сохранить. А зачем?
Юзвак Максим
- Субсидиарная ответственность главного бухгалтера
Моё дело
- Как налоговая контролирует переводы по банковской карте
Олег Мясников
- Субсидий за трудоустройство безработных станет больше
КАМИН
- Закупки с полки по 44-ФЗ
Тендерплан
- Как инвестировать в недвижимость и не переплатить налоги
Олег Мясников
- ЭДО и электронная подпись для медицинских учреждений
Калуга Астрал
- Заплатили налоги через банк, у него отозвали лицензию. Чем это грозит и что делать?
Олег Мясников
- Как формировать первоначальную стоимость основных средств до и после 1 января 2022 года
СберРешения
- Тест. Какой ты бухгалтер - Осторожный котик или Мать драконов?
Контур.Школа
- Требования к уровню знаний мигрантов
RosCo
- Как будут регулировать оборот криптовалюты: налоги, отчетность, штрафы
Лекс Альянс
- Как отражать в бухгалтерском учете обеспечение по заявкам, контрактам и гарантийным обязательствам
Тендерплан
- Сколько зарабатывает бухгалтер в час и где предлагают зарплату повыше
Сервис КНАП
- Незавершенное производство и ФСБУ «Запасы» в 1С УПП 8.2
Первый Бит
- Как защитить бизнес от проблемных поставщиков с помощью налоговой оговорки
Олег Мясников
- Учет доходов при продаже залога
Юзвак Максим
ДокументыФНС РФ: Письмо № КВ-3-24/5482@ от 06.08.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Налоговики не должны запрашивать разрешение на обработку персональных данных
ФНС РФ: Письмо № АБ-3-20/2062@ от 19.03.2021
Подробнее о документе мы писали в новости
ФНС РФ: Письмо № СД-4-11/11028@ от 04.08.2021
Подробнее о документе мы писали в новости
Новые темы форума
- Директор не предоставил чек для авансового отчета: как поступить?
- Требование о зачете авансов полученных (НДС)
- Приобретение недвижимости - ОС или товары?
- Смена порядка зачета авансов в 1с в док-те "Банковская выписка"
- Поступление услуг +сч.фактура не полностью внесены были в 1 кв.21г., как правильно исправить? каким периодом?
- Доставка по агентскому договору
- Выплаты по больничному листу и доначисление до оклада
- Как заполнить Р13014
- Продажа товар с ООО на ИП учредителя
- Компенсация за неиспользованный отпуск
- Как зачесть ретробонус
- Закрытие ИП на НПД
- Оплата штрафа за несданный РСВ
- Исключение учредителей Дачного кооператива
- Подтверждение ГСМ
- Курсовая разница при выплате дивидендов
- Работник при приеме сказал, что у него нет трудовой книжки
- ИП требование предоставить расчет рсв
- Беларусь, экспорт, обособка
- Ответ на требование НД по НДС СбиСС+