Как посчитать торговую наценку: четыре способа

Торговые компании часто учитывают наценку отдельно, используют для этого специальный счет — 42 «Торговая наценка». Но если уж решили делать все правильно — давайте разберемся, как эту самую наценку рассчитать.

Для расчета наценки бухгалтер может воспользоваться Методическими рекомендациями Роскомторга (утверждены Письмом Роскомторга № 1—794/32—5 от 10.07.1996). В соответствии с п.12.1.3 товары можно учитывать двумя способами: по количественно-стоимостной и стоимостной схеме учета.

Что это значит?

Количественно-стоимостная схема подразумевает, что товары учитываются в бухгалтерии как по количеству, так и по стоимости. Так бывает чаще всего.

Стоимостная схема означает, что бухгалтер по каким-то причинам не может вести учет товаров по количеству, поэтому оценивает их только в стоимостном выражении. А вот количественный учет ведут, например, на складе или в магазине. Он должен быть в любом случае.

Посчитать наценку можно 4 способами:

По общему товарообороту. По ассортименту товарооборота. По ассортименту остатка товаров. По среднему проценту.

Вести учет товаров удобнее в сервисе МойСклад. Быстрая автоматизация, до 50% экономии на оборудовании, печать чеков, ценников и этикеток, поддержка 54-ФЗ и маркировки, экспорт данных в 1С. Зарегистрируйтесь и попробуйте прямо сейчас — это бесплатно.

Способ 1. Расчет реализованной торговой наценки по товарообороту

Допустим, вы продаете только диваны и на все делаете одну и ту же наценку. Тогда такой способ вам подойдет.

Рассчитать можно по формуле:

Валовой доход = Товарооборот * Расчетная ТрНц / 100,

где Расчетная ТрНц = ТрНц / (100 + ТрНц), %

ТрНц — торговая наценка.

Валовый доход рассчитывается очень просто. Из суммы денег, вырученных за продажу, вычтите средства, потраченные на покупку.

Пример 1. Расчет наценки по товарообороту, если ее размер в течение отчетного периода не изменялся.

Определяем Расчетную ТрНц:

РН = ТрНц / (100 + ТрНц) = 25 / (100 + 25) = 20 %

где ТрНц — это и есть наша торговая наценка (в данном примере она составляет 25%).

Теперь посчитаем валовой доход:

ВД = Т * РН / 100 = 48 000 руб. * 20% / 100% = 9 600 руб.

В бухучете операции отразим так:

Получена в кассу выручка: Дебет 50 Кредит 90.1 – 48 000 руб., в том числе НДС

Выделяем НДС: Дебет 90.3 Кредит 68 – 8 000 руб.;

Списываем наценку (ту, что относится к проданным товарам): Дебет 90.2 Кредит 42 (сторно) – 9 600 руб.;

Списание товаров по продажной стоимости: Дебет 90.2 Кредит 41 – 48 000 руб.;

А еще транспортные расходы: Дебет 90.2 Кредит 44 – 1 000 руб.;

Финансовый результат: Дебет 90.9 Кредит 99 – 600 руб.

Способ 2. Расчет ТрНц по ассортименту товарооборота

Вы продаете косметику. Есть косметика дорогих брендов и более экономные варианты. На бренды наценка выше, а вот недорогие кремы и маски вы продаете с меньшей наценкой.

То есть у вас несколько видов товаров и на каждый из них наценка будет разной. Тогда используем этот способ расчета ТрНц.

Товар нужно разбивать на группы по размеру наценки.

Используем формулу для расчета:

Валовой доход = (Т1 * РТрНц 1 + Т2 * РТрНц2 + ... + Тn * РТрНцn) / 100

где Т — товарооборот по группам товаров 1, 2,...n.

РТрНц — расчетная торговая надбавка по группам товаров.

Пример 2. Будем считать, что размер наценки в течение отчетного периода оставался неизменным. Пусть Товар 1 — это маленькие фирменные наборы Lego, а Товар 2 — наборы конструктора-аналога. Видно, что брендовые игрушки дороже, покупают их реже и, судя по всему, их купили меньше, а вот более дешевые наборы разбирают хорошо, поэтому их закупили в июле сразу на 35 000 руб.

РТрНц нужно рассчитать отдельно по каждой группе товаров:

Для Товара 1: РТрНц = ТрНц / (100 + ТрНц) = 30 / (100 + 30) = 23,077%.

Для Товара 2: РТрНц = ТрНц / (100 + ТрНц) = 25 / (100 + 25) = 20%.

Соответственно, ВД составит:

ВД = (Т1 * РТрНц1 + Т2 * РТрНц2) / 100 = (18 000 руб. * 23,077% + 30 000 руб. * 20%) / 100 = 10 153,86 руб.

Теперь разнесем наши операции по счетам:

Снова наша выручка (часть поступила на счет по эквайрингу, а часть в кассу): Дебет 50/51 Кредит 90.1 – 48 000 руб., в т.ч НДС;

Отражение НДС 20%: Дебет 90.3 Кредит 68 – 8 000 руб.;

Списываем (сторнируем) наценку: Дебет 90.2 Кредит 42 (сторно) – 10 153,86 руб.;

Отражаем себестоимость проданных товаров: Дебет 90.2 Кредит 41 – 48 000 руб.;

Расходы по доставке: Дебет 90.2 Кредит 44 — 1 000 руб.;

Вычисляем результат (прибыль): Дебет 90.9 Кредит 99 – 1 153,86 руб.

В программе МойСклад вы можете учитывать продажу любых товаров, а еще управлять торговыми точками и продажами. А еще следить за аналитикой и всегда быть в курсе потребительского спроса — когда повысить наценку, а когда сделать скидку за залежалый товар.

Способ 3. Расчет по ассортименту остатка товаров

Если вы настолько педантичны, что готовы регулярно проводить инвентаризацию своих товаров, то это способ для вас.

Ежемесячно определяйте стоимость остатка товаров и стоимость проданных товаров.

Вычисляем наш валовый доход:

ВД = (ТрНцнач + ТрНцпост — ТрНцвыб) – ТрНцкон,

где ТрНцнач — наценка на остатки товаров (на начало периода)

ТрНцпост — наценка по товарам, которые поступили в течение периода;

ТрНцвыб — ТрНц на реализованные товары за период;

ТрНцкон — ТрНц на остаток товаров на конец отчетного периода.

Пример 3. Расчет реализованной ТрНц по ассортименту остатка товара. Давайте будем продавать на этот раз продукты — много разных.

Рассчитаем реализованную торговую наценку.

ВД = (ТрНцнач + ТрНцпост — ТрНцвыб) — ТрНцкон = (12 000 руб.+ 4 000 руб.— 0 руб.) – 6 400 руб. = 9 600 руб.

Заходим в нашу бухгалтерскую программу и формируем проводки:

Отражение выручки: Дебет 50/51 Кредит 90.1 – 48 000 руб., в том числе НДС;

Отражение НДС: Дебет 90.3 Кредит 68 – 8 000 руб.;

Сторно наценки: Дебет 90.2 Кредит 42 (сторно) – 9 600 руб.;

Списание товаров по продажной стоимости: Дебет 90.2 Кредит 41 – 48 000 руб.;

Списание транспортных расходов: Дебет 90.2 Кредит 44 — 1 000 руб.;

Результат (прибыль): Дебет 90.9 Кредит 99 – 600 руб.

Чтобы избежать ошибок, лучше вести складской учет в специальной программе. В МоемСкладе собрано все, что нужно для ведения торговли — инструменты для работы с онлайн-кассами и маркировка. Первые 14 дней длится пробный период, чтобы вы могли оценить все возможности сервиса. Затем можно либо выбрать тариф, который подходит под ваши задачи, либо и дальше работать бесплатно, если у вас один пользователь и одно юридическое лицо.

Способ 4. Расчет по среднему проценту

Этот способ всех уравнивает и усредняет данные, но именно поэтому он может быть менее точным — по разным товарам может быть существенное отклонение. Зато если стоимость товаров не отличается сильно, то можете смело применять средний процент наценки.

Рассчитать его можно по формуле:

ВД = (Т * Пвд) / 100

где Пвд — средний процент валового дохода.

Рассчитаем средний % валового дохода:

Пвд = (ТрНцнач + ТрНцпост — ТрНцвыб) / (Т + ОК) * 100%,

где ТрНцнач — сумма наценки на начало периода по остаткам товара;

ТрНцпост — наценка на товары, которые поступили в рассматриваемый период;

ТрНцвыб — и наценка по выбывшим товарам;

ОК — остаток товаров на конец периода (сальдо счета 41).

Пример 4. Расчет реализованной торговой наценки по среднему проценту.

Посчитаем наценку.

Расчет среднего процента валового дохода:

Пвд = (ТрНцнач + ТрНцпост — ТрНцвыб) / (Т + ОК) * 100 = (1 200 руб. + 12 500 руб. — 0 руб.) / (48 000 руб. + 7 200 руб.) * 100% = 24,48%.

Соответственно, сумма ВД (реализованной торговой наценки) составит:

ВД = (Т * Пвд) / 100 = (48 000 руб.* 24,48%) / 100% = 11 750,40 руб.

И снова проводки в бухучете:

Наша выручка: Дебет 50/51 Кредит 90.1 – 48 000 руб., в том числе НДС;

НДС: Дебет 90.3 Кредит 68 – 8 000 руб.;

Торговая наценка: Дебет 90.2 Кредит 42 (сторно) – 11 750,40 руб.;

Продажная стоимость товаров: Дебет 90.2 Кредит 41 – 48 000 руб.;

Транспортные расходы: Дебет 90.2 Кредит 44 – 1 000 руб.;

Выявление финансового результата от реализации (прибыль): Дебет 90.9 Кредит 99 – 2 750,40 руб.

Помните, что подход к формированию и расчету наценки в бухгалтерии и у руководителя, отдела маркетинга может быть разный. Бухгалтер ведет учет в своей программе, а руководитель хочет контролировать процесс в сервисе, где ему все будет предельно.