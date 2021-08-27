«Ночной бухгалтер». Будет новая форма РСВ

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«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

С 2022 года РСВ будем сдавать по новой форме. ФНС хотела внести поправки в действующую, но передумала и разработала новый проект.

По мнению Минфина, при продаже прослеживаемых товаров подотчетному лицу надо направлять по ЭДО счет-фактуру компании-покупателю.

До 01.07.2022 за отсутствие в счете-фактуре РНПТ штрафовать не будут.

Росстат утвердил 16 новых форм отчетов.

На основе судебной практики по дроблению бизнеса за 6 месяцев 2021 года расскажем о положительных кейсах по структурированию бизнеса в различных отраслях и их оценке налоговыми органами и судами. Записывайтесь на вебинар «Отраслевая оптимизация налогов: что знать бухгалтеру и директору?».

С 1 января 2021 года стал применяться ФСБУ 5/2019 «Запасы». Он внес изменения (довольно существенные) в сложившийся почти за 20 лет порядок учета материалов. Разобраться в этом поможет наш онлайн-курс «ФСБУ 5/2019 «Запасы»: понятно о том, в чем разбираться почти каждой компании» Записывайтесь!

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События

Изменения в трудовом праве и кадровом делопроизводстве 2021 : правильное толкование и применение

Дата проведения: 3 сентября, пятница

Допросы в налоговой: что нового

Дата проведения: 2 сентября, четверг

Налоговый мониторинг в корпоративных решениях фирмы 1С

Дата проведения: 2 сентября, четверг

Профессия «Куратор онлайн-курсов»

Дата проведения: 1 сентября, среда

«Проджект-менеджмент 2.0» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 31 августа, вторник

Отраслевая оптимизация налогов: что знать бухгалтеру и директору?

Дата проведения: 30 августа, понедельник

«Корпоративные финансы» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 30 августа, понедельник

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 27-01-22/67650 от 23.08.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Продавцы прослеживаемых товаров должны проверять каждого человека, не является ли он подотчетником?

Минфин РФ: Письмо № 23-01-06/65272 от 13.08.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Переплату по штрафам в ГИБДД можно вернуть только в течение трех лет. Но есть исключение

ФНС РФ: Письмо № ЕА-4-15/11507@ от 16.08.2021

Подробнее о документе мы писали в новости С 11 сентября отчет о прослеживаемости надо сдавать только по новому формату

Роструд: Письмо № ПГ/19729-6-1 от 19.07.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Трансформация срочного трудового договора в бессрочный оформляется допсоглашением

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