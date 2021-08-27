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«Ночной бухгалтер». Будет новая форма РСВ

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

С 2022 года РСВ будем сдавать по новой форме. ФНС хотела внести поправки в действующую, но передумала и разработала новый проект.

По мнению Минфина, при продаже прослеживаемых товаров подотчетному лицу надо направлять по ЭДО счет-фактуру компании-покупателю.

До 01.07.2022 за отсутствие в счете-фактуре РНПТ штрафовать не будут.

Росстат утвердил 16 новых форм отчетов.

На основе судебной практики по дроблению бизнеса за 6 месяцев 2021 года расскажем о положительных кейсах по структурированию бизнеса в различных отраслях и их оценке налоговыми органами и судами. Записывайтесь на вебинар «Отраслевая оптимизация налогов: что знать бухгалтеру и директору?».

С 1 января 2021 года стал применяться ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Он внес изменения (довольно существенные) в сложившийся почти за 20 лет порядок учета материалов.

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Минфин РФ: Письмо № 27-01-22/67650 от 23.08.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Продавцы прослеживаемых товаров должны проверять каждого человека, не является ли он подотчетником?

Минфин РФ: Письмо № 23-01-06/65272 от 13.08.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Переплату по штрафам в ГИБДД можно вернуть только в течение трех лет. Но есть исключение

ФНС РФ: Письмо № ЕА-4-15/11507@ от 16.08.2021

Подробнее о документе мы писали в новости С 11 сентября отчет о прослеживаемости надо сдавать только по новому формату

Роструд: Письмо № ПГ/19729-6-1 от 19.07.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Трансформация срочного трудового договора в бессрочный оформляется допсоглашением

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