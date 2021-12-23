«Утренний бухгалтер». Налоговые комиссии официально отменили

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
Итак, читайте главное.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
ФНС выпустила письмо, где официально запретила вызывать бизнес на комиссии по легализации налоговой базы. Правда, юристы говорят, что по факту ничего не изменилось: просто официально термина больше не будет.
Доступ к Госуслугам сделают в два этапа, чтобы лучше защитить данные пользователей.
Обязательный техосмотр для легковых автомобилей отменили. Правда, есть несколько исключений.
Бухгалтеры обсуждают, как платитть зарплату иностранцу, если у него нет карты. Присоединяйтесь к дискуссии.
Лучший новогодний подарок бухгалтеру: ввод первички в 1С в 10 раз быстрее от Entera. Подробности тут.
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Новости
- Комиссии по легализации налоговой базы запретили так называть. Но суть осталась
- Накопительную пенсию заморозили до 2024 года
- У патента с 1 января по 31 декабря 2021 года налоговый период – год, а не месяц
- Самозанятый может работать с компанией, где он раньше был исполнителем по ГПХ. Но налоговики все проверят
- Почему директора боятся управленческого учета
- Утвердили формулу накопительной пенсии на 2022 год: пример расчета
- Как пережить налоговую проверку? Бесплатный вебинар уже завтра
- Доступ к Госуслугам усложнят
- В Санкт-Петербурге хотят тоже ввести АУСН, чтобы бизнес экономил на бухгалтерах
- Отменили обязательный техосмотр
- Максимальная ставка по рублевым вкладам во второй декаде декабря — 7,4%
- Самозанятые могут быть водителями у юрлиц. Но только без трудовых признаков
- Учтите все эти изменения по страховым взносам – 2022
- Соцвыплаты и прожиточный минимум защитили от списания по долгам
- Как платить зарплату иностранцу, если карты у него нет и получить ее он не может?
- Бухгалтеры предпочитают работу, где их не дергают и не унижают
- С 29 декабря иностранцам будут выдавать патенты на работу по новой форме
- Номинальный директор и учредитель фирмы получил реальный срок
- Что делать, если налоговики поставили отметку о недостоверном адресе в ЕГРЮЛ?
- Инвесторы рекомендуют вкладываться в склады для доставки товаров, офисы «на час» и в дома престарелых
- Как внести в 1С большое количество первички и не вбивать руками?
- В Сочи подняли курортный сбор в пять раз
- Кто учился в SkillFactory? Расскажите нам впечатления
СобытияКак повысить эффективность работы бухгалтерии в HoreCa?
Дата проведения: 27 декабря, понедельник
Идет набор! Профессиональный рост для финансистов. CPA: Управленческий учет; Финансовый учет(МСФО); Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА
Дата проведения: 26 декабря, воскресенье
Новый год-новая профессия: Финансовый директор, Финансовый аналитик; Эксперт; Руководитель транснациональной компании
Дата проведения: 25 декабря, суббота
Новое в учете основных средств и транспорта в 2021-2022 гг.: ФСБУ, «Аренда», «ОС», лизинг, ремонт, бензин (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 24 декабря, пятница
Идет запись! Новая профессия- «Специалист по управленческому и финансовому учету» очно или очно-дистанционно
Дата проведения: 24 декабря, пятница
Как оформлять отношения с фрилансером? Научим избегать штрафов от налоговой
Дата проведения: 23 декабря, четверг
Пережить налоговую проверку: мастер-класс адвоката про методы защиты
Дата проведения: 23 декабря, четверг
Главная новость годовой отчетности: 6-НДФЛ за 2021 год сдаем по новой форме
Дата проведения: 23 декабря, четверг
Набор! Для прохождения тестирования при трудоустройстве на практике: МСФО; Трансформация; Управленческий учет; Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА
Дата проведения: 23 декабря, четверг
Идет набор! Карьерная квалификация CPA: Финансовый учет (МСФО); Управленческий учет; Налоги; Право
Дата проведения: 23 декабря, четверг
Статьи🔒 Заполняем форму СЗВ-СТАЖ при декрете и отпуске по уходу за ребенком
Как указать в форме СЗВ-СТАЖ сотрудниц, находящихся в отпусках по беременности и родам и по уходу за ребенком.
— «Утренний бухгалтер». Поторопитесь с 3-НДФЛ до 31 декабря
Это нужно, если хотите получить вычет за 2018 год.
🔒 Как ИП отказаться от патента на 2022 год
Некоторые регионы увеличили стоимость патентов на 2022 год — и многие предприниматели стали от ПСН отказываться. Разберемся, как это сделать и какие могут быть подводные камни.
— Кадровый ЭДО в приложениях 1С: несколько важных моментов
Электронные больничные листы и электронные трудовые книжки уже мало кого удивляют. Постепенно бизнес переводит в электронный формат и другие документы по кадрам: различные приказы, заявления, расчетные листки. Рассмотрим, как организовать кадровый ЭДО с помощью программ 1С.
— Журнал операций расчетов с подотчетными лицами № 3: что надо знать бухгалтеру
Журнал расчетов с подотчетными лицами № 3 — это название формы бухгалтерского регистра, применяемого в организациях бюджетной сферы и во внебюджетных фондах. Однако такой же номер установлен и для журнала, в котором учитываются расчеты с подотчетниками на субъектах малого предпринимательства. Рассмотрим особенности ведения такого журнала.
— Списываются ли штрафы при банкротстве должника?
Штрафы ГИБДД, ФНС, по договорам списываются, если должник был добросовестным.
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Рассказываем, как защититься от кибератак, кражи персональных данных и любых проблем с безопасностью в пользовании ежедневными сервисами.
— Затраты на организацию командировки: что учесть при планировании?
По ТК затраты на командировку — это сумма трех статей расхода: суточные, жилье и проезд. Но если забыть выпустить приказ, ошибиться в расчетах или неверно спланировать выдачу денежных средств, то компания может понести дополнительные финансовые траты — штрафы или даже судебные расходы. Напомним условия оформления документации и выплат и расскажем про возможные особые случаи.
— Увольнение по Zoom: что может пойти не так
Удаленная работа стала привычным явлением. Может возникнуть ситуация, когда работодателю по каким-то причинам нужно расстаться с сотрудником. Выясним, как происходит в этом случае увольнение, какие проблемы могут возникнуть, и как сотруднику защитить свои права.
— «Ночной бухгалтер». Бизнесу на АУСН бухгалтеры будут не нужны
Закон об автоматической упрощенке одобрили в Госдуме. А еще власти, похоже, считают, что это поможет бизнесу сэкономить...на бухгалтерии.
— Как ФНС ищет сговор между поставщиками и заказчиками
Предлагаемые решения ФНС по выходу из порочного круга ухода от уплаты налогов направлены больше на потребителей, чем на поставщиков (во всяком случае в клининговой отрасли).
Блоги компаний
- Применение УСН адвокатами (Юзвак Максим)
- Как получить 250 тысяч — соцконтракт для ИП и самозанятых (Профдело)
- Допросы бывших сотрудников в налоговой (BGP Litigation)
- До 1 января все работодатели должны выдать работникам новый документ (Школа Главбуха на упрощенке)
- ФСБУ 25/2018: как изменится бухгалтерский учёт аренды с 2022 года (Моё дело)
- Иностранные IT-компании должны зарегистрироваться на сайте Роскомнадзора (Школа бизнеса Турова)
- Реорганизация как способ купли-продажи бизнеса (RosCo)
- Рубль и доллар: чего ожидать в 2022 году (Афинанс.рф)
- В 2022 году нужно использовать ФСБУ 27/2021: как по-новому работать с документами (Делис Архив)
- Новый МРОТ с 2022 года: какие выплаты работникам вырастут (БухСофт)
ДокументыМинфин РФ: Письмо № 03-11-11/98272 от 03.12.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Самозанятые могут быть водителями у юрлиц. Но только без трудовых признаков
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/17284@ от 10.12.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Самозанятый может работать с компанией, где он раньше был исполнителем по ГПХ. Но налоговики все проверят
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/96089 от 26.11.2021
Подробнее о документе мы писали в новости У патента с 1 января по 31 декабря 2021 года налоговый период – год, а не месяц
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— Как зачесть переплату по налогам через личный кабинет ИП
— Пункт выдачи заказов. БУ/НУ/Документооборот?
— Командировка расходы на гостиницу
— ИП на УСН 6% без работников, как вернуть переплату ЕН?
— Принципы внутреннего контроля в УП
— ИП на ПСН сдавал отчетность и уплачивал НДФЛ В ИФНС по месту регистрации, а не по месту ведения деятельности
— УСН правомерность применения
— Освобождение от НДФЛ и взносов зарплаты за ноябрь-декабрь у пострадавшего бизнеса
— ЕНВД 2018 год и прием наличных
— Продажа товара через кредит от банка
— Закрывающие документы при проведении работ
— Соглашение об ЭДО с ПФР в г. Сочи
— Налогообложение ИП на УСН при продаже валютного дохода с брокерского счёта физлица
— Запрет реализации фруктовых вин с 01.01.2022. 345-ФЗ
— Уведомление об отказе применения УСН ИП
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