«Утренний бухгалтер». Налоговые комиссии официально отменили

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

ФНС выпустила письмо, где официально запретила вызывать бизнес на комиссии по легализации налоговой базы. Правда, юристы говорят, что по факту ничего не изменилось: просто официально термина больше не будет.

Доступ к Госуслугам сделают в два этапа, чтобы лучше защитить данные пользователей.

Обязательный техосмотр для легковых автомобилей отменили. Правда, есть несколько исключений.

Бухгалтеры обсуждают, как платитть зарплату иностранцу, если у него нет карты. Присоединяйтесь к дискуссии.

Лучший новогодний подарок бухгалтеру: ввод первички в 1С в 10 раз быстрее от Entera. Подробности тут.

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Новости

События

Дата проведения: 27 декабря, понедельник

Идет набор! Профессиональный рост для финансистов. CPA: Управленческий учет; Финансовый учет(МСФО); Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА

Дата проведения: 26 декабря, воскресенье

Новый год-новая профессия: Финансовый директор, Финансовый аналитик; Эксперт; Руководитель транснациональной компании

Дата проведения: 25 декабря, суббота

Новое в учете основных средств и транспорта в 2021-2022 гг.: ФСБУ, «Аренда», «ОС», лизинг, ремонт, бензин (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 24 декабря, пятница

Идет запись! Новая профессия- «Специалист по управленческому и финансовому учету» очно или очно-дистанционно

Дата проведения: 24 декабря, пятница

Как оформлять отношения с фрилансером? Научим избегать штрафов от налоговой

Дата проведения: 23 декабря, четверг

Пережить налоговую проверку: мастер-класс адвоката про методы защиты

Дата проведения: 23 декабря, четверг

Главная новость годовой отчетности: 6-НДФЛ за 2021 год сдаем по новой форме

Дата проведения: 23 декабря, четверг

Набор! Для прохождения тестирования при трудоустройстве на практике: МСФО; Трансформация; Управленческий учет; Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА

Дата проведения: 23 декабря, четверг

Идет набор! Карьерная квалификация CPA: Финансовый учет (МСФО); Управленческий учет; Налоги; Право

Дата проведения: 23 декабря, четверг

Статьи

Как указать в форме СЗВ-СТАЖ сотрудниц, находящихся в отпусках по беременности и родам и по уходу за ребенком.

— «Утренний бухгалтер». Поторопитесь с 3-НДФЛ до 31 декабря

Это нужно, если хотите получить вычет за 2018 год.

🔒 Как ИП отказаться от патента на 2022 год

Некоторые регионы увеличили стоимость патентов на 2022 год — и многие предприниматели стали от ПСН отказываться. Разберемся, как это сделать и какие могут быть подводные камни.

— Кадровый ЭДО в приложениях 1С: несколько важных моментов

Электронные больничные листы и электронные трудовые книжки уже мало кого удивляют. Постепенно бизнес переводит в электронный формат и другие документы по кадрам: различные приказы, заявления, расчетные листки. Рассмотрим, как организовать кадровый ЭДО с помощью программ 1С.

— Журнал операций расчетов с подотчетными лицами № 3: что надо знать бухгалтеру

Журнал расчетов с подотчетными лицами № 3 — это название формы бухгалтерского регистра, применяемого в организациях бюджетной сферы и во внебюджетных фондах. Однако такой же номер установлен и для журнала, в котором учитываются расчеты с подотчетниками на субъектах малого предпринимательства. Рассмотрим особенности ведения такого журнала.

— Списываются ли штрафы при банкротстве должника?

Штрафы ГИБДД, ФНС, по договорам списываются, если должник был добросовестным.

— Как не стать жертвой мошенников в быту

Рассказываем, как защититься от кибератак, кражи персональных данных и любых проблем с безопасностью в пользовании ежедневными сервисами.

— Затраты на организацию командировки: что учесть при планировании?

По ТК затраты на командировку — это сумма трех статей расхода: суточные, жилье и проезд. Но если забыть выпустить приказ, ошибиться в расчетах или неверно спланировать выдачу денежных средств, то компания может понести дополнительные финансовые траты — штрафы или даже судебные расходы. Напомним условия оформления документации и выплат и расскажем про возможные особые случаи.

— Увольнение по Zoom: что может пойти не так

Удаленная работа стала привычным явлением. Может возникнуть ситуация, когда работодателю по каким-то причинам нужно расстаться с сотрудником. Выясним, как происходит в этом случае увольнение, какие проблемы могут возникнуть, и как сотруднику защитить свои права.

— «Ночной бухгалтер». Бизнесу на АУСН бухгалтеры будут не нужны

Закон об автоматической упрощенке одобрили в Госдуме. А еще власти, похоже, считают, что это поможет бизнесу сэкономить...на бухгалтерии.

— Как ФНС ищет сговор между поставщиками и заказчиками

Предлагаемые решения ФНС по выходу из порочного круга ухода от уплаты налогов направлены больше на потребителей, чем на поставщиков (во всяком случае в клининговой отрасли).

Блоги компаний

Документы

Подробнее о документе мы писали в новости Самозанятые могут быть водителями у юрлиц. Но только без трудовых признаков

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/17284@ от 10.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Самозанятый может работать с компанией, где он раньше был исполнителем по ГПХ. Но налоговики все проверят

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/96089 от 26.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости У патента с 1 января по 31 декабря 2021 года налоговый период – год, а не месяц

Обсуждаемые темы форума

— Как зачесть переплату по налогам через личный кабинет ИП

— Расчет при увольнении

— Пункт выдачи заказов. БУ/НУ/Документооборот?

— Командировка расходы на гостиницу

— ИП на УСН 6% без работников, как вернуть переплату ЕН?

— Принципы внутреннего контроля в УП

— ИП на ПСН сдавал отчетность и уплачивал НДФЛ В ИФНС по месту регистрации, а не по месту ведения деятельности

— УСН правомерность применения

— Освобождение от НДФЛ и взносов зарплаты за ноябрь-декабрь у пострадавшего бизнеса

— Переход с ПСН на УСН

— ЕНВД 2018 год и прием наличных

— Обязательный аудит

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— Закрывающие документы при проведении работ

— Соглашение об ЭДО с ПФР в г. Сочи

— Налогообложение ИП на УСН при продаже валютного дохода с брокерского счёта физлица

— Запрет реализации фруктовых вин с 01.01.2022. 345-ФЗ

— Жалоба в ФНС России сроки

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