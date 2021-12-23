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«Утренний бухгалтер». Налоговые комиссии официально отменили

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

ФНС выпустила письмо, где официально запретила вызывать бизнес на комиссии по легализации налоговой базы. Правда, юристы говорят, что по факту ничего не изменилось: просто официально термина больше не будет.

Доступ к Госуслугам сделают в два этапа, чтобы лучше защитить данные пользователей.

Обязательный техосмотр для легковых автомобилей отменили. Правда, есть несколько исключений.

Бухгалтеры обсуждают, как платитть зарплату иностранцу, если у него нет карты. Присоединяйтесь к дискуссии.

Лучший новогодний подарок бухгалтеру: ввод первички в 1С в 10 раз быстрее от Entera. Подробности тут.

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Новости

События

Как повысить эффективность работы бухгалтерии в HoreCa?

Дата проведения: 27 декабря, понедельник

Идет набор! Профессиональный рост для финансистов. CPA: Управленческий учет; Финансовый учет(МСФО); Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА

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Дата проведения: 24 декабря, пятница

Идет запись! Новая профессия- «Специалист по управленческому и финансовому учету» очно или очно-дистанционно

Дата проведения: 24 декабря, пятница

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Дата проведения: 23 декабря, четверг

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Дата проведения: 23 декабря, четверг

Главная новость годовой отчетности: 6-НДФЛ за 2021 год сдаем по новой форме

Дата проведения: 23 декабря, четверг

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Дата проведения: 23 декабря, четверг

Идет набор! Карьерная квалификация CPA: Финансовый учет (МСФО); Управленческий учет; Налоги; Право

Дата проведения: 23 декабря, четверг

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Документы

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Подробнее о документе мы писали в новости Самозанятые могут быть водителями у юрлиц. Но только без трудовых признаков

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/17284@ от 10.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Самозанятый может работать с компанией, где он раньше был исполнителем по ГПХ. Но налоговики все проверят

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/96089 от 26.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости У патента с 1 января по 31 декабря 2021 года налоговый период – год, а не месяц

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Жалоба в ФНС России сроки

Уведомление об отказе применения УСН ИП

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