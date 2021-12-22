«Утренний бухгалтер». Поторопитесь с 3-НДФЛ до 31 декабря

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Если хотите получить налоговый вычет за 2018 год, не забудьте сдать 3-НДФЛ до конца года.

По новому закону материнский капитал будут повышать по фактической, а не прогнозируемой инфляции — с 1 февраля 2022 года.

Драматическая история. Бывший начальник отдела оперативного контроля ИФНС № 1 по Москве получил 7,5 лет строгого режима и штраф 2,5 млн рублей — за взятки в общей сумме 527 500 рублей.

Адвокат рассказал, как реагировать на запросы от ОБЭП и почему не стоит сразу их пугаться. Берите на заметку.

Рассказываем, как устроен внутренний аутсорсинг для бизнеса, как доказать реальность сделки — и многое другое в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».

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Новости

События

Как повысить эффективность работы бухгалтерии в HoreCa?

Дата проведения: 27 декабря, понедельник

Новое в учете основных средств и транспорта в 2021-2022 гг.: ФСБУ, «Аренда», «ОС», лизинг, ремонт, бензин (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 24 декабря, пятница

Как оформлять отношения с фрилансером? Научим избегать штрафов от налоговой

Дата проведения: 23 декабря, четверг

Пережить налоговую проверку: мастер-класс адвоката про методы защиты

Дата проведения: 23 декабря, четверг

Главная новость годовой отчетности: 6-НДФЛ за 2021 год сдаем по новой форме

Дата проведения: 23 декабря, четверг

Набор! Для прохождения тестирования при трудоустройстве на практике: МСФО; Трансформация; Управленческий учет; Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА

Дата проведения: 23 декабря, четверг

К чему налоговики придираются в договорах?

Дата проведения: 22 декабря, среда

«Применение электронного кадрового документооборота в 2022 году (обзор изменений в трудовом законодательстве)»

Дата проведения: 22 декабря, среда

Как работать с ПБУ 18/02 в 1С БП 8.3 в связи с введением новых ФСБУ?

Дата проведения: 22 декабря, среда

Строительство: изменения 2021-2022 г. по ДДУ. Новое в учете и отражении строительных затрат в отчетности застройщика (22-23 декабря 2021 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 22 декабря, среда

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Готовятся новые поправки в 115-ФЗ

Будет новый черный список банковских клиентов.

— Цифровой рубль в 2022 году: в чем риски и выгоды

Цифровой рубль совсем скоро станет частью реальности: прототип платформы цифрового рубля Центробанк РФ планирует запустить уже в начале 2022 года. О том, что он может принести для экономики, рассуждает Дмитрий Спиридонов, генеральный директор и сооснователь компании CloudPayments.

— Ответственность главбуха: что про нее нужно знать

Главный бухгалтер в наше время отвечает не только за бухгалтерский и налоговый учет, но и за финансовые операции организации. Многие считают, что главбух несет ответственность за все ошибки и недочеты в финансовой деятельности. Так ли это? Разберемся в нашей статье.

— Шесть самых распространенных мошеннических схем в период новогодних праздников

В канун Нового года, когда люди загружены задачами по работе и хлопотами с выбором подарков, у злоумышленников начинается сезон охоты за невнимательными пользователями сайтов.

— Счета бухгалтерского учета в 2022 году: таблица для бухгалтера

Приведем перечень утвержденных счетов бухгалтерского учета на 2022 год в таблице с расшифровкой.

— Бухгалтерский баланс: актив, пассив, разделы, виды

Бухгалтерский баланс — это важнейший документ бухгалтерской отчетности организации. Рассмотрим, что он собой представляет и по каким правилам следует его заполнять, а также расскажем, какие нюансы нужно учесть в 2022.

— Как понять, что вам пора использовать аутсорсинг: чек-лист для руководителя

Отдать выполнение текущих рабочих задач кому-то на стороне и спокойно, вместе с командой, заняться продажами, клиентами и прочими нужными вещами — привлекательная перспектива. Но как понять, что какое-то дело превратилось в рутину, а отдельный процесс может выполнить аутсорсер, а не штатный работник?

— «Ночной бухгалтер». Будет новый способ зарегистрироваться самозанятым

Для самозанятых придумали новый способ оформить свой статус — через Госуслуги.

🔒 С 2022 года у общепита не будет НДС

Можно продавать не только приготовленные блюда с пылу-жару, но и хлеб, молоко, печенье, полуфабрикаты, еду от других компаний. Все это не будет облагаться НДС. А вот с продажи того же печенья через автомат НДС придется платить.

🔒 Что меняется в трудовом законодательстве в 2022 году

Краткий обзор основных изменений в трудовом законодательстве в 2022 году.

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Документы

Правительство РФ: Постановление № 1946 от 16.11.2021

Минтруд РФ: Приказ № 629н от 14.09.2021

Минтруд РФ: Приказ № 512н от 18.07.2019

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/17504@ от 15.12.2021

Правительство РФ: Постановление № 601 от 28.04.2020