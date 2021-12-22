«Утренний бухгалтер». Поторопитесь с 3-НДФЛ до 31 декабря

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Если хотите получить налоговый вычет за 2018 год, не забудьте сдать 3-НДФЛ до конца года.
По новому закону материнский капитал будут повышать по фактической, а не прогнозируемой инфляции — с 1 февраля 2022 года.
Драматическая история. Бывший начальник отдела оперативного контроля ИФНС № 1 по Москве получил 7,5 лет строгого режима и штраф 2,5 млн рублей — за взятки в общей сумме 527 500 рублей.
Адвокат рассказал, как реагировать на запросы от ОБЭП и почему не стоит сразу их пугаться. Берите на заметку.
Рассказываем, как устроен внутренний аутсорсинг для бизнеса, как доказать реальность сделки — и многое другое в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».
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Новости
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- С 2022 года вводятся четыре ФСБУ
- Жилье подорожает на 40%, если отказаться от труда мигрантов
- Как работать с ПБУ 18/02 в 1С БП 8.3? Расскажем завтра на бесплатном вебинаре
- Налоговики обратились в требовании с уважением. Но все равно перепутали статьи НК
- Бывший налоговик может сесть на 7,5 лет за взятки
- В декларации по налогу на имущество надо будет указывать новые коды льгот
- Что делать бухгалтеру, если его завалили работой и постоянно третируют?
- Население активно берет кредиты из-за Нового года и инфляции
- Успейте сдать 3-НДФЛ и заявление на возврат налога за 2018 год
- Налоговики теряют ответы на требования и присылают новые. Пользуйтесь формализованным ответом
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- Частные дома в 2021 году подорожали на рекордные 13%
- Маткапитал будут повышать по новым правилам
- Какой конфигурацией 1С вы пользуетесь
- Госдума одобрила новый налоговый режим АУСН
События
Как повысить эффективность работы бухгалтерии в HoreCa?
Дата проведения: 27 декабря, понедельник
Новое в учете основных средств и транспорта в 2021-2022 гг.: ФСБУ, «Аренда», «ОС», лизинг, ремонт, бензин (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 24 декабря, пятница
Как оформлять отношения с фрилансером? Научим избегать штрафов от налоговой
Дата проведения: 23 декабря, четверг
Пережить налоговую проверку: мастер-класс адвоката про методы защиты
Дата проведения: 23 декабря, четверг
Главная новость годовой отчетности: 6-НДФЛ за 2021 год сдаем по новой форме
Дата проведения: 23 декабря, четверг
Набор! Для прохождения тестирования при трудоустройстве на практике: МСФО; Трансформация; Управленческий учет; Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА
Дата проведения: 23 декабря, четверг
К чему налоговики придираются в договорах?
Дата проведения: 22 декабря, среда
«Применение электронного кадрового документооборота в 2022 году (обзор изменений в трудовом законодательстве)»
Дата проведения: 22 декабря, среда
Как работать с ПБУ 18/02 в 1С БП 8.3 в связи с введением новых ФСБУ?
Дата проведения: 22 декабря, среда
Строительство: изменения 2021-2022 г. по ДДУ. Новое в учете и отражении строительных затрат в отчетности застройщика (22-23 декабря 2021 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 22 декабря, среда
Статьи
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— Ответственность главбуха: что про нее нужно знать
Главный бухгалтер в наше время отвечает не только за бухгалтерский и налоговый учет, но и за финансовые операции организации. Многие считают, что главбух несет ответственность за все ошибки и недочеты в финансовой деятельности. Так ли это? Разберемся в нашей статье.
— Шесть самых распространенных мошеннических схем в период новогодних праздников
В канун Нового года, когда люди загружены задачами по работе и хлопотами с выбором подарков, у злоумышленников начинается сезон охоты за невнимательными пользователями сайтов.
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Бухгалтерский баланс — это важнейший документ бухгалтерской отчетности организации. Рассмотрим, что он собой представляет и по каким правилам следует его заполнять, а также расскажем, какие нюансы нужно учесть в 2022.
— Как понять, что вам пора использовать аутсорсинг: чек-лист для руководителя
Отдать выполнение текущих рабочих задач кому-то на стороне и спокойно, вместе с командой, заняться продажами, клиентами и прочими нужными вещами — привлекательная перспектива. Но как понять, что какое-то дело превратилось в рутину, а отдельный процесс может выполнить аутсорсер, а не штатный работник?
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🔒 С 2022 года у общепита не будет НДС
Можно продавать не только приготовленные блюда с пылу-жару, но и хлеб, молоко, печенье, полуфабрикаты, еду от других компаний. Все это не будет облагаться НДС. А вот с продажи того же печенья через автомат НДС придется платить.
🔒 Что меняется в трудовом законодательстве в 2022 году
Краткий обзор основных изменений в трудовом законодательстве в 2022 году.
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Документы
Правительство РФ: Постановление № 1946 от 16.11.2021
Минтруд РФ: Приказ № 629н от 14.09.2021
Минтруд РФ: Приказ № 512н от 18.07.2019
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/17504@ от 15.12.2021
Правительство РФ: Постановление № 601 от 28.04.2020
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