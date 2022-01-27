«Утренний бухгалтер». Если вам важно сдать нулевой 6-НДФЛ, это можно сделать в 1С

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Многие бухгалтеры сдают даже нулевую форму 6-НДФЛ. В 1С рассказали, как это сделать в программе.
Проблемы с приемом отчетности у бухгалтеров продолжаются. Все точно так же сложно, как и три года назад.
Очередная уголовка за кражу бюджетных денег светит бухгалтеру из Тюмени.
Повышение пенсий задним числом теперь уже точно одобрили. Так что в этом году пенсии вырастут не на 5,9%, а на 8,6%.
Разобрались и рассказываем вам, как подать уведомление об освобождении от НДС. Это можно сделать электронно.\
Новости
- Громкое дело бухгалтера Ахмадеевой близится к завершению. К субсидиарке ее не привлекли
- С 1 мая начнется маркировка алкоголя и консервов из мяса, овощей и фруктов
- Субсидия за нерабочие дни не отражается в декларации по УСН
- Специально перерегистрировать ККТ из-за маркировки не надо
- Из 1С можно будет выгружать 6-НДФЛ с пустыми справками
- Индекс Мосбиржи растет на открытии торгов
- Налоговики перестали принимать сканы документов больше 5Мб за один раз. Операторы ЭДО тут ни при чем
- ИП жалуются на проблемы с электронной подписью для ЕГАИС. Объясняем, как их избежать
- Расчет налога на роскошные авто сделают более справедливым
- Главные новшества в налогах 2022 года: бесплатный вебинар завтра
- ЦБ ответил на критику запрета крипты. И напомнил о валютной ипотеке
- Налоговый чат-бот «Таксик» за год стал еще умнее, считают в ФНС
- Налоговики захотели счета фактуры и товарные накладные по займу. Товарный заем или чья-то невнимательность?
- Бухгалтеру грозит три года из-за 10,5 миллионов рублей
- Совет Федерации одобрил индексацию пенсий на 8,6 %
- Бухгалтеры становятся востребованее в ОЦО
- Подать уведомление об освобождении от НДС можно электронно
- Всегда ли кадровые документы должен вести отдел кадров? Бухгалтеры делятся мнениями
- Автомобили предлагают регистрировать в МФЦ
- Вот уже три года налоговики «тихонько принимают отчетность» в январе
- Путин попросил правительство и ЦБ прийти к единому мнению по крипте
События
Мастер класс «Инновации в традиционном бизнесе — решения от экспертов PwC»
Дата проведения: 1 февраля, вторник
Презентация программы «Бизнес-коучинг» (Business Coaching Diploma)
Дата проведения: 1 февраля, вторник
Подготовка и аттестация профессиональных бухгалтеров в соответствии с проф. стандартом "Бухгалтер"
Дата проведения: 1 февраля, вторник
Новые ФСБУ и изменения в ПБУ: как сдавать годовую отчетность
Дата проведения: 31 января, понедельник
Онлайн-кассы (ККТ) и оперативный контроль в 2021-2022 гг. Новый порядок ведения кассовых операций (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 31 января, понедельник
Налоговые комиссии 2022: что это такое и к чему готовиться
Дата проведения: 28 января, пятница
Налоговая проверка: изменения 2021 -2022 гг. Как подготовиться к контролю и защитить предприятие (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 28 января, пятница
Новый год — новая профессия: финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании
Дата проведения: 28 января, пятница
Профессиональный рост для финансистов CPA: управленческий учет, МСФО, финансовый менеджмент, налоги, право и аудит МСА
Дата проведения: 28 января, пятница
Презентация CIMA (комплексный ситуационный экзамен)
Дата проведения: 27 января, четверг
Статьи
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Такие грустные данные приводит опрос Superjob. Впрочем, и в опросе на «Клерке» они примерно такие же.
— Как я ходила на собеседование в ВТБ и оказалась в начале 2000-х
Итак, быстро ввожу в курс дела. Мне чуть более 40 лет, 16 из которых я продаю разные банковские продукты. На сайте vc.ru давно, но как читательница. Теперь решила написать про личный опыт и впечатление от свежего собеседования в госбанке.
— Цитата дня. Про не совсем небогатых
Замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин прокомментировал новую ставку НДФЛ по вкладам.
— Тренды маркетинга и бизнес-тренды на 2022 год
2020 и 2021 годы внесли немало новшеств в деловой и корпоративный мир. Многие из них продиктованы пандемией, а с другой стороны, естественную эволюцию никто не отменял. Подобно людям, привыкшим к ношению масок в общественных местах, компании подстраиваются под условия времени. И эти тенденции в ближайшие годы будут только крепнуть.
— Как проверить РСВ на ошибки? Обзор бесплатных программ
РСВ — сложный документ, и при его заполнении высока вероятность допущения ошибок. Для их обнаружения разработаны специальные программы.
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🔒 До 10 марта надо сдать декларацию о НВОС: разбираемся, как это сделать правильно
Малый бизнес не освобожден от платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). Но если у вас только офис (объект IV категории), то платить не надо.
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Я подготовила обзор изменений по налогам и сборам с небольшими комментариями от себя. А принесут ли изменения пользу или проблемы, судить вам.
— Отказ от оплаты сверхурочной работы: что делать
«Окажи услугу», «работа встала», «Задержись, отчет горит»... Как бывает вежлив и мил начальник, если надо что-то срочно сделать, а рабочий день окончен... И как много он может найти отговорок, чтобы за сверхурочную работу не платить. В общероссийском Профсоюзе работников торговли и услуг рассказали, как заставить работодателя оплатить дополнительные часы труда.
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- Регистрация изменений в уставе благотворительного фонда (RosCo)
Документы
Росприроднадзор: Письмо № АА-06-02-31/370 от 11.01.2019
Минприроды: Письмо № 19-50/16689-ОГ от 19.12.2019
Минприроды: Письмо № 09-47/34954 от 14.12.2017
ФНС РФ: Письмо № ЕА-3-26/5773@ от 19.08.2021
ФНС РФ: Письмо № ПА-4-20/523@ от 20.01.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Специально перерегистрировать ККТ из-за маркировки не надо
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021
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