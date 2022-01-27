«Утренний бухгалтер». Если вам важно сдать нулевой 6-НДФЛ, это можно сделать в 1С

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Многие бухгалтеры сдают даже нулевую форму 6-НДФЛ. В 1С рассказали, как это сделать в программе.

Проблемы с приемом отчетности у бухгалтеров продолжаются. Все точно так же сложно, как и три года назад.

Очередная уголовка за кражу бюджетных денег светит бухгалтеру из Тюмени.

Повышение пенсий задним числом теперь уже точно одобрили. Так что в этом году пенсии вырастут не на 5,9%, а на 8,6%.

Разобрались и рассказываем вам, как подать уведомление об освобождении от НДС. Это можно сделать электронно.\

Новости

События

Мастер класс «Инновации в традиционном бизнесе — решения от экспертов PwC»

Дата проведения: 1 февраля, вторник

Презентация программы «Бизнес-коучинг» (Business Coaching Diploma)

Дата проведения: 1 февраля, вторник

Подготовка и аттестация профессиональных бухгалтеров в соответствии с проф. стандартом "Бухгалтер"

Дата проведения: 1 февраля, вторник

Новые ФСБУ и изменения в ПБУ: как сдавать годовую отчетность

Дата проведения: 31 января, понедельник

Онлайн-кассы (ККТ) и оперативный контроль в 2021-2022 гг. Новый порядок ведения кассовых операций (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 31 января, понедельник

Налоговые комиссии 2022: что это такое и к чему готовиться

Дата проведения: 28 января, пятница

Налоговая проверка: изменения 2021 -2022 гг. Как подготовиться к контролю и защитить предприятие (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 28 января, пятница

Новый год — новая профессия: финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании

Дата проведения: 28 января, пятница

Профессиональный рост для финансистов CPA: управленческий учет, МСФО, финансовый менеджмент, налоги, право и аудит МСА

Дата проведения: 28 января, пятница

Презентация CIMA (комплексный ситуационный экзамен)

Дата проведения: 27 января, четверг

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Половина бухгалтеров разочаровались в профессии, но готовы терпеть ради денег

Такие грустные данные приводит опрос Superjob. Впрочем, и в опросе на «Клерке» они примерно такие же.

— Как я ходила на собеседование в ВТБ и оказалась в начале 2000-х

Итак, быстро ввожу в курс дела. Мне чуть более 40 лет, 16 из которых я продаю разные банковские продукты. На сайте vc.ru давно, но как читательница. Теперь решила написать про личный опыт и впечатление от свежего собеседования в госбанке.

— Цитата дня. Про не совсем небогатых

Замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин прокомментировал новую ставку НДФЛ по вкладам.

— Тренды маркетинга и бизнес-тренды на 2022 год

2020 и 2021 годы внесли немало новшеств в деловой и корпоративный мир. Многие из них продиктованы пандемией, а с другой стороны, естественную эволюцию никто не отменял. Подобно людям, привыкшим к ношению масок в общественных местах, компании подстраиваются под условия времени. И эти тенденции в ближайшие годы будут только крепнуть.

— Как проверить РСВ на ошибки? Обзор бесплатных программ

РСВ — сложный документ, и при его заполнении высока вероятность допущения ошибок. Для их обнаружения разработаны специальные программы.

— Топ YouTube-каналов для бухгалтера, на которые стоит подписаться

Перерыв на работе, чашка кофе: чем заняться и что посмотреть с пользой? Мы собрали топовые блоги на Ютубе, которые могут быть полезны для бухгалтера.

🔒 До 10 марта надо сдать декларацию о НВОС: разбираемся, как это сделать правильно

Малый бизнес не освобожден от платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). Но если у вас только офис (объект IV категории), то платить не надо.

— «Ночной бухгалтер». Бухгалтер отбилась в суде от 2,7 млн по субсидиарке

Кажется, Галина Ахмадеева прошла все круги судебного ада, и вот награда — новая победа в кассации.

— Что изменится в налогах в 2022 году?

Я подготовила обзор изменений по налогам и сборам с небольшими комментариями от себя. А принесут ли изменения пользу или проблемы, судить вам.

— Отказ от оплаты сверхурочной работы: что делать

«Окажи услугу», «работа встала», «Задержись, отчет горит»... Как бывает вежлив и мил начальник, если надо что-то срочно сделать, а рабочий день окончен... И как много он может найти отговорок, чтобы за сверхурочную работу не платить. В общероссийском Профсоюзе работников торговли и услуг рассказали, как заставить работодателя оплатить дополнительные часы труда.

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Документы

Росприроднадзор: Письмо № АА-06-02-31/370 от 11.01.2019

Минприроды: Письмо № 19-50/16689-ОГ от 19.12.2019

Минприроды: Письмо № 09-47/34954 от 14.12.2017

ФНС РФ: Письмо № ЕА-3-26/5773@ от 19.08.2021

ФНС РФ: Письмо № ПА-4-20/523@ от 20.01.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Специально перерегистрировать ККТ из-за маркировки не надо

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