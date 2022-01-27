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«Утренний бухгалтер». Если вам важно сдать нулевой 6-НДФЛ, это можно сделать в 1С

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

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Повышение пенсий задним числом теперь уже точно одобрили. Так что в этом году пенсии вырастут не на 5,9%, а на 8,6%

Разобрались и рассказываем вам, как подать уведомление об освобождении от НДС. Это можно сделать электронно.\

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Мастер класс «Инновации в традиционном бизнесе — решения от экспертов PwC»

Дата проведения: 1 февраля, вторник

Презентация программы «Бизнес-коучинг» (Business Coaching Diploma)

Дата проведения: 1 февраля, вторник

Подготовка и аттестация профессиональных бухгалтеров в соответствии с проф. стандартом "Бухгалтер"

Дата проведения: 1 февраля, вторник

Новые ФСБУ и изменения в ПБУ: как сдавать годовую отчетность

Дата проведения: 31 января, понедельник

Онлайн-кассы (ККТ) и оперативный контроль в 2021-2022 гг. Новый порядок ведения кассовых операций (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 31 января, понедельник

Налоговые комиссии 2022: что это такое и к чему готовиться

Дата проведения: 28 января, пятница

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Дата проведения: 28 января, пятница

Новый год — новая профессия: финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании

Дата проведения: 28 января, пятница

Профессиональный рост для финансистов CPA: управленческий учет, МСФО, финансовый менеджмент, налоги, право и аудит МСА

Дата проведения: 28 января, пятница

Презентация CIMA (комплексный ситуационный экзамен)

Дата проведения: 27 января, четверг

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Итак, быстро ввожу в курс дела. Мне чуть более 40 лет, 16 из которых я продаю разные банковские продукты. На сайте vc.ru давно, но как читательница. Теперь решила написать про личный опыт и впечатление от свежего собеседования в госбанке.

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Документы

Росприроднадзор: Письмо № АА-06-02-31/370 от 11.01.2019

Минприроды: Письмо № 19-50/16689-ОГ от 19.12.2019

Минприроды: Письмо № 09-47/34954 от 14.12.2017

ФНС РФ: Письмо № ЕА-3-26/5773@ от 19.08.2021

ФНС РФ: Письмо № ПА-4-20/523@ от 20.01.2022

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