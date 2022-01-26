«Утренний бухгалтер». Половина бухгалтеров разочаровались в профессии, но готовы терпеть ради денег

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Грустную статистику собрал SuperJob: только 54% бухгалтеров подтвердили бы сейчас свое решение прийти в эту профессию. Остальные разочаровались в том, что делают. Мало того — мы сделали опрос на сайте, и большинство клерков это подтвердили. Мол, терпят ради денег.
Может быть, выход — карьерный рост? Еще немного статистики: большинство считает, что самый важный фактор для роста — это имеющийся опыт.
Драма о налогах и взятке. Следователь хотел «спасти» ипэшника от уголовной ответственности — за полуторамиллионное вознаграждение. «Спасателя» поймали.
На форуме «Клерка» заспорили о кассовом методе бухучета в малом бизнесе. Обсуждают, стоит вообще на такое идти или это что-то из рода извращений.
Рассказываем, где узнать подробности о маркировке воды в 2022 году и как исправлять ошибки в учете, если они появились, в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».
Новости
- Электронную подпись в ИФНС дадут только директору лично, предупредили бухгалтеры
- Годовой отчет 4-ФСС при численности от 11 человек надо сдавать только электронно
- В Подмосковье больничные листы теперь закрывают дистанционно
- Как не попасть на штрафы из-за маркировки воды: бесплатный вебинар уже завтра
- Малый бизнес может вести бухучет кассовым методом без проводок и двойной записи
- Оплату выходных за вакцинацию не дают включать в расходы, потому что ее нет в ТК
- Меньше трети заемщиков согласились на одобренные банками кредиты в 2021 году
- Сегодня последний день нашей акции, и мы грустим
- Предложили давать людям три выходных дня при простуде без оформления больничного
- С 1 апреля налоговики начнут принимать от бизнеса заявления о переходе на единый налоговый платеж
- Банки стали реже блокировать счета бизнеса в 2021 году
- Срок владения квартирой для мужа и жены считают одинаково
- Экспорт лома драгметаллов запретили с 1 февраля
- Полиция и налоговики могут прийти в офис и по наводке конкурентов, считают бухгалтеры
- Следователь хотел за 1,5 миллиона помочь ИП уйти от наказания за неуплату налогов. А получит срок
- Мнение: криптовалюты также легко контролировать, как и цифровой рубль. Их не нужно запрещать
- Россияне назвали самые важные обстоятельства для карьерного роста
- Половина бухгалтеров разочаровались в профессии
- Криптовалюту нужно не запрещать, а регулировать, считают в Минфине
- На банк «Уралсиб» жалуются из-за страховок по потребкредитам
- Клиенты «Моего дела» хвалят техподдержку и недовольны навигацией по сервису
- При переходе на аутсорсинг лишних сотрудников надо увольнять по сокращению, сказал суд
- За расчет зарплаты и отчеты по работникам аутсорсерам нужно брать не менее 500 рублей, считают бухгалтеры
- Чтобы платить ипотеку в Москве, нужно зарабатывать вдвое больше, чем в среднем по стране
- Нужны отзывы про «Что делать Консалт». Есть что рассказать?
События
Новые ФСБУ и изменения в ПБУ: как сдавать годовую отчетность
Дата проведения: 31 января, понедельник
Онлайн-кассы (ККТ) и оперативный контроль в 2021-2022 гг. Новый порядок ведения кассовых операций (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 31 января, понедельник
Налоговые комиссии 2022: что это такое и к чему готовиться
Дата проведения: 28 января, пятница
Налоговая проверка: изменения 2021 -2022 гг. Как подготовиться к контролю и защитить предприятие (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 28 января, пятница
Новый год — новая профессия: финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании
Дата проведения: 28 января, пятница
Профессиональный рост для финансистов CPA: управленческий учет, МСФО, финансовый менеджмент, налоги, право и аудит МСА
Дата проведения: 28 января, пятница
Дата проведения: 27 января, четверг
Презентация CIMA (комплексный ситуационный экзамен)
Дата проведения: 27 января, четверг
ЭТрН 2022 (Электронно Транспортная Накладная): изменения в законе и выгоды бизнеса и облегчение в работе бухгалтерии от цифровизации грузоперевозок
Дата проведения: 27 января, четверг
Валютное законодательство: что нового?
Дата проведения: 27 января, четверг
Статьи
— «Утренний бухгалтер». С отчетности за 2021 год начала работать новая форма 3-НДФЛ
Там другой вид группировки доходов физлиц.
— Как написать пояснение в ФНС: примеры и детали
Пояснения в налоговую подают в случае, если от инспекции получено соответствующее требование. О том, как правильно составить пояснения, читайте в нашей статье.
— Цитата дня. Про налоговую прозрачность
Глава ФНС Даниил Егоров выступил на Общественном совете при ФНС России. И рассказал, зачем нужен единый налоговый платеж
— Топ-10 причин трудовых споров
Мало кто из нас в своей карьере хотя бы раз не встречался с трудовым спором. Инициируют их как сами работники, так и работодатели. При этом, как правило, истинные причины конфликта наружу всплывают редко, чаще обеим сторонам удобнее найти некий благовидный предлог. Однако если вы, как руководитель или владелец предприятия, хотите понять основные мотивы конфликтов сотрудников и бизнеса, то давайте разбираться.
— Кто и как может получить налоговый вычет в сокращенные сроки
Налоговые вычеты — это право на уменьшение или возврат налога от государства. С 21 мая 2021 года вычет можно получить в упрощенном порядке: в сокращенные сроки, без направления 3-НДФЛ и подтверждающих документов.
— Зачем бизнесу консолидация отчетности
Консолидация в финансах — это процесс сбора данных с дочерних компаний с целью предоставления их доходов, расходов, активов, обязательств, капитала и денежных потоков как элементов одного экономического субъекта — группы: от двух небольших компаний до крупных холдингов со сложной иерархичной структурой владения.
— Как уменьшить патент на страховые взносы в 2022 году
Стоимость патента можно уменьшить. Расскажем, как именно это сделать в 2022 году.
— «Ночной бухгалтер». Бухгалтерам не дают включать в расходы оплату выходных за вакцинацию
А знаете, почему? Барабанная дробь: потому что такого понятия нет в ТК.
🔒 Подтверждаем в ФСС вид основной деятельности
Не позднее 15 апреля организации обязаны подтвердить в ФСС основной вид экономической деятельности за 2021 год.
Блоги компаний
- Налог на прибыль при выплате за профессиональное мастерство (Юзвак Максим)
- 10 главных ошибок при ведении кадрового учета в 2022 году (IAS)
- Налоговая реконструкция и отказы в определениях ВАС по земельному налогу в обзоре (Юзвак Максим)
- Отпуск с последующим увольнением (RosCo)
- Что делать, если директору грозит субсидиарная ответственность (НАСБ)
- Как будет работать единый налоговый платёж для бизнеса в 2022 году (Моё дело)
- Отвечает ли жена по долгам мужа? (RosCo)
- «Платформа ЭДО» интегрировалась с товароучётным решением «ЦОР» от Штрих-М (Платформа ОФД)
- Получение электронной подписи в ФНС (Калуга Астрал)
- Чек коррекции: как избежать штрафа и что сказать налоговой (Платформа ОФД)
- Топ вопросов за сутки в «Клерк.Консультациях»: самозанятый и аренда — кому платить налог, как ИП сдать 6-НДФЛ, ошибка в УПД и сотрудник-банкрот (Клерк.Премиум)
- Что делать в случае покупки квартиры с долгами за ЖКХ? (RosCo)
- Госконтракт не подписали вовремя из-за болезни директора — в РНП нет оснований для включения (Константин Чупырь)
Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/106065 от 27.12.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Срок владения квартирой для мужа и жены считают одинаково
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/98308 от 03.12.2021
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/329@ от 14.01.2022
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