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«Утренний бухгалтер». Хотят ввести новые льготы по НДС

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Бизнес просит власти ввести льготы по НДС для онлайн-кинотеатров и интернет-рекламы. Это поможет снизить цены на их услуги, считают авторы инициативы.

В Думу собираются внести проект закона об индексации пенсий работающим пенсионерам. Не опять, а снова, как говорится.

Помните одиозную идею с четырехдневной рабочей неделей? Первый банк — «Совкомбанк» решил испытать ее на части своих сотрудников.

Орский предприниматель «науклонялся» от налогов — не много, не мало — на 75 миллионов рублей. Теперь ему грозит реальный срок.

На «Клерке» стартовал новый курс повышения квалификации — по госзакупкам. Уникальная программа от настоящих гуру в этой области! Узнать подробнее и записаться можно здесь.

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События

Кадровые изменения-2022: охрана труда, новые отчеты в ФСС и службу занятости

Дата проведения: 9 февраля, среда

Бизнес завтрак. Налогообложение физических лиц, имеющих иностранные активы в 2022 г. Подготовка к сдаче деклараций 3-НДФЛ

Дата проведения: 9 февраля, среда

Презентация MBA PwC с отраслевой специализацией «Фармацевтический бизнес»

Дата проведения: 8 февраля, вторник

Новое в налоговом администрировании и налоговом контроле с 2022

Дата проведения: 8 февраля, вторник

Прямой эфир: Лицензия на допобразование: отказы 2021

Дата проведения: 8 февраля, вторник

Курсы для тех, кто идет на собеседование в крупную организацию

Дата проведения: 5 февраля, суббота

Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании

Дата проведения: 5 февраля, суббота

CPA-профессиональный рост для финансистов : управленческий учет, МСФО, финансовый менеджмент, налоги, право и аудит МСА

Дата проведения: 5 февраля, суббота

Новая профессия: «Специалист по управленческому и финансовому учету»

Дата проведения: 5 февраля, суббота

Престижная квалификация CPA для работы в транснациональных компаниях

Дата проведения: 5 февраля, суббота

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Декларация по НДС: налоговики рассказали, в чем вы можете ошибиться

Берите на карандаш топ самых распространенных ошибок.

— Бухгалтерская отчетность за 2021 год: важные детали

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» трижды в течение 2021 года претерпел изменения, последние были внесены перед самым новым годом. В статье поговорим о том, кто, куда и какие формы отчетности должен представлять, рассмотрим их состав и порядок заполнения, руководствуясь актуальными изменениями в бухгалтерском законодательстве.

— Сколько банков покинет российский рынок в 2022 году?

ЦБ РФ вышел на стабильные цифры по отзывам банковских лицензий, слияния и поглощения тоже сокращают число банков в России. Каковы причины ухода банков в 2021 году и прогнозы на 2022-й?

— Как налоговый спор с энергетиками дошел до Конституционного суда. И причем тут амортизация

Конституционный суд по запросу правительства Санкт-Петербурга и энергетиков проверит положения ст. 256 Налогового кодекса РФ, устанавливающие перечень амортизируемого имущества, сообщается на сайте суда. Суд вмешается в налоговый спор, который касается доначисления налога на прибыль в отношении имущества, приобретенного за счет городского бюджета и переданного в хозяйственное ведение «ТЭК СПб».

— Зарплатный проект без сотрудников: возможно ли такое?

Предложения банков о подключении зарплатного проекта предпринимателям без сотрудников набирают обороты. Кому-то такая услуга кажется обманом, а кто-то не видит ничего странного. Сегодня разберем принцип работы этой системы и расскажем, как правильно выводить заработанные деньги.

— Зачем нужны долгосрочные инвестиции и причем тут ранняя пенсия?

Кто такие ранние пенсионеры и зачем к ним присоединяться? Разберемся в статье.

— Мошенники теперь ловят жертв на торгах: новая массовая схема

Плох тот солдат, что не мечтает стать генералом. Плох тот предприниматель, что не мечтает выиграть тендер с Газпромом, Роснефтью, Ростелекомом и т.п. Этим и пользуются мошенники. Расскажу вам об очередной схеме.

— Цитата дня. Про то, что могло бы быть хуже

Аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин рассказал, как хорошо власти помогли поддержать занятость населения во время пандемии.

— «Ночной бухгалтер». Работодателей запутали с новыми отчетами в центры занятости

Новая отчетность, которую теперь придется сдавать в центры занятости, пока вызывает у бизнеса больше вопросов, чем ответов.

🔒 За ошибки по прослеживаемости бизнес скоро будут штрафовать

Налоговики находят много ошибок в отчетах по прослеживаемости. То там не указывают нужную информацию, то сдают отчет вместо декларации, то неправильно заполняют счета-фактуры.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 07-01-09/102450 от 15.12.2021

ФНС РФ: Письмо № АБ-4-11/13649@ от 25.08.2020

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/1572 от 14.01.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Оплата вынужденного прогула облагается НДФЛ

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