«Утренний бухгалтер». Хотят ввести новые льготы по НДС

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Бизнес просит власти ввести льготы по НДС для онлайн-кинотеатров и интернет-рекламы. Это поможет снизить цены на их услуги, считают авторы инициативы.
В Думу собираются внести проект закона об индексации пенсий работающим пенсионерам. Не опять, а снова, как говорится.
Помните одиозную идею с четырехдневной рабочей неделей? Первый банк — «Совкомбанк» решил испытать ее на части своих сотрудников.
Орский предприниматель «науклонялся» от налогов — не много, не мало — на 75 миллионов рублей. Теперь ему грозит реальный срок.
На «Клерке» стартовал новый курс повышения квалификации — по госзакупкам. Уникальная программа от настоящих гуру в этой области! Узнать подробнее и записаться можно здесь.
Новости
- Бухгалтеры говорят, что им становится труднее искать работу
- Работодатели будут сдавать в ЦЗН новые отчеты
- Для продажи маркированных товаров используйте онлайн-кассу с ФФД 1.2
- Бухгалтеры, где вы учитесь? Расскажите нам
- Оплата вынужденного прогула облагается НДФЛ
- Хотят реформировать пенсионную систему и вернуть индексацию работающим пенсионерам
- Компании должны удерживать НДФЛ у контрагента-ИП без нужного кода ОКВЭД, заявил Минфин
- Добычу криптовалюты предлагают легализовать и считать бизнесом
- НДС для онлайн-кинотеатров и интернет-рекламы хотят снизить
- В Совкомбанке для части сотрудников ввели четырехдневку
- Доллар и нефть падают, акции Meta тоже. Инвестиционный дайджест дня
- Бухгалтеру не заплатили за полгода, и она хочет слить базу 1С в налоговую
- Малоценный инвентарь можно по-прежнему учитывать на 10 счете
- Как реагировать на письмо от налоговиков, которое вроде как повестка, но при этом уведомление? Мы тоже не знаем
- Работающих родителей предложили первыми переводить на удаленку
- Как работать с госзакупками в 2022 году? На «Клерке» стартовал курс повышения квалификации
- Налоговики меньше взыскивают при проверках и делают упор на добровольные уточнения
- Арбитражник превратил птицефабрику в майнинг-ферму и должен 118 миллионов
- Бизнесмен науклонялся от налогов на 75 миллионов. Теперь сидит под следствием
- Ищем тех, кто пользуется «Консультант Плюс»
- Заявление на ПСН можно подать в МФЦ
- Хотим ваши отзывы о компании «Профдело»
События
Кадровые изменения-2022: охрана труда, новые отчеты в ФСС и службу занятости
Дата проведения: 9 февраля, среда
Бизнес завтрак. Налогообложение физических лиц, имеющих иностранные активы в 2022 г. Подготовка к сдаче деклараций 3-НДФЛ
Дата проведения: 9 февраля, среда
Презентация MBA PwC с отраслевой специализацией «Фармацевтический бизнес»
Дата проведения: 8 февраля, вторник
Новое в налоговом администрировании и налоговом контроле с 2022
Дата проведения: 8 февраля, вторник
Прямой эфир: Лицензия на допобразование: отказы 2021
Дата проведения: 8 февраля, вторник
Курсы для тех, кто идет на собеседование в крупную организацию
Дата проведения: 5 февраля, суббота
Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании
Дата проведения: 5 февраля, суббота
CPA-профессиональный рост для финансистов : управленческий учет, МСФО, финансовый менеджмент, налоги, право и аудит МСА
Дата проведения: 5 февраля, суббота
Новая профессия: «Специалист по управленческому и финансовому учету»
Дата проведения: 5 февраля, суббота
Престижная квалификация CPA для работы в транснациональных компаниях
Дата проведения: 5 февраля, суббота
Статьи
— «Утренний бухгалтер». Декларация по НДС: налоговики рассказали, в чем вы можете ошибиться
Берите на карандаш топ самых распространенных ошибок.
— Бухгалтерская отчетность за 2021 год: важные детали
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» трижды в течение 2021 года претерпел изменения, последние были внесены перед самым новым годом. В статье поговорим о том, кто, куда и какие формы отчетности должен представлять, рассмотрим их состав и порядок заполнения, руководствуясь актуальными изменениями в бухгалтерском законодательстве.
— Сколько банков покинет российский рынок в 2022 году?
ЦБ РФ вышел на стабильные цифры по отзывам банковских лицензий, слияния и поглощения тоже сокращают число банков в России. Каковы причины ухода банков в 2021 году и прогнозы на 2022-й?
— Как налоговый спор с энергетиками дошел до Конституционного суда. И причем тут амортизация
Конституционный суд по запросу правительства Санкт-Петербурга и энергетиков проверит положения ст. 256 Налогового кодекса РФ, устанавливающие перечень амортизируемого имущества, сообщается на сайте суда. Суд вмешается в налоговый спор, который касается доначисления налога на прибыль в отношении имущества, приобретенного за счет городского бюджета и переданного в хозяйственное ведение «ТЭК СПб».
— Зарплатный проект без сотрудников: возможно ли такое?
Предложения банков о подключении зарплатного проекта предпринимателям без сотрудников набирают обороты. Кому-то такая услуга кажется обманом, а кто-то не видит ничего странного. Сегодня разберем принцип работы этой системы и расскажем, как правильно выводить заработанные деньги.
— Зачем нужны долгосрочные инвестиции и причем тут ранняя пенсия?
Кто такие ранние пенсионеры и зачем к ним присоединяться? Разберемся в статье.
— Мошенники теперь ловят жертв на торгах: новая массовая схема
Плох тот солдат, что не мечтает стать генералом. Плох тот предприниматель, что не мечтает выиграть тендер с Газпромом, Роснефтью, Ростелекомом и т.п. Этим и пользуются мошенники. Расскажу вам об очередной схеме.
— Цитата дня. Про то, что могло бы быть хуже
Аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин рассказал, как хорошо власти помогли поддержать занятость населения во время пандемии.
— «Ночной бухгалтер». Работодателей запутали с новыми отчетами в центры занятости
Новая отчетность, которую теперь придется сдавать в центры занятости, пока вызывает у бизнеса больше вопросов, чем ответов.
🔒 За ошибки по прослеживаемости бизнес скоро будут штрафовать
Налоговики находят много ошибок в отчетах по прослеживаемости. То там не указывают нужную информацию, то сдают отчет вместо декларации, то неправильно заполняют счета-фактуры.
Блоги компаний
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- Сервис «Мой арбитр» выдвинут на антипремию «Малиновая Фемида» (Дмитрий Жданухин)
- Эти бухгалтеры получают от 150 тыс. руб. Почему к нам на курс по управленческому учету стоит очередь. Записывайтесь тоже (Блог «Клерка»)
- Переход на ФФД 1.2 завершен или нет? Что нужно знать пользователям онлайн-касс (Платформа ОФД)
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- У людей будут списывать долги без суда. Но это можно будет оспорить (Налоги и финансовое право)
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- Какие налоговые льготы для IT-компаний действуют в 2022 году (Профдело)
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 07-01-09/102450 от 15.12.2021
ФНС РФ: Письмо № АБ-4-11/13649@ от 25.08.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/1572 от 14.01.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Оплата вынужденного прогула облагается НДФЛ
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