«Утренний бухгалтер». Появилась форма для перехода на единый налоговый платеж

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Для перехода на ЕНП появилась официальная форма. Подать заявление надо успеть до 30 апреля 2022 года.

Рассказываем, кому дадут отсрочку по УСН: готов перечень кодов ОКВЭД.

НДС на книги и учебники хотят отменить, потому что они слишком сильно дорожают.

Пенсионный фонд напомнил, что не индексирует пенсию самозанятым ИП.

Из разряда странных историй: покупатель на УСН требует от фирмы на ОСНО счет-фактуру без НДС. Бухгалтер в шоке.

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ежедневные статьи о последних изменениях в законах с инструкцией по применению. В общем, это друг и помощник бухгалтера, который всегда рядом. А сейчас на него еще и 50% скидка! Подробнее

Новости

События

Электронная транспортная накладная 2022: изменения в законе и выгоды бизнеса

Дата проведения: 11 апреля, понедельник

Закупка у единственного поставщика в 2022 году

Дата проведения: 11 апреля, понедельник

Отчетность за 1 квартал 2022 года для НКО: учет ОС, аренды и целевых средств по новым ФСБУ. Зачет часов ИПБ

Дата проведения: 11 апреля, понедельник

Учет зарплаты в 2022 году: что изменилось

Дата проведения: 8 апреля, пятница

Финансовое планирование в кризис – руководство к действию

Дата проведения: 8 апреля, пятница

Увольнения, сокращения и расчеты с работниками в кризис

Дата проведения: 8 апреля, пятница

CPA :Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании

Дата проведения: 8 апреля, пятница

Презентация программы «Бизнес-коучинг»

Дата проведения: 7 апреля, четверг

Личный кабинет сотрудника: ЭКДО и другие HR-сервисы

Дата проведения: 7 апреля, четверг

КАК бухгалтеру не остаться за забором в 2022 году?

Дата проведения: 7 апреля, четверг

Статьи

— Как получить вычет за спорт и фитнес-2022: условия, правила обращения и документы для оформления

В 2022 году работники могут получить социальный вычет по НДФЛ по расходам на спорт и фитнес. За вычетом работник вправе обратиться в бухгалтерию компании, в которой он трудится.

— Почему не надо хранить копии документов в личном деле?

Закон о персональных данных — один из самых суровых для работодателей. По некоторым нарушениям штрафы могут достигать несколько миллионов рублей.

— Как пересчитать налог на землю владельцу участка: что говорят налоговики и суды

Мужчина обжаловал кадастровую стоимость своего земельного участка, приравняв ее к рыночной. Затем он обратился в инспекцию, чтобы пересчитать налог за последние три года. Там решили, что срок слишком большой, и провели перерасчет только за два года. Тогда собственник земли обратился в суд.

— Мораторий на банкротство: нужен ли он в новый кризис?

С 9 марта 2022 года ФНС временно приостановила подачу заявлений о несостоятельности в суды в отношении должников, чтобы помочь им адаптироваться к новым экономическим реалиям. Однако решение налоговиков больше можно назвать актом доброй воли, чем государственным мораторием на банкротство.

— «Ночной бухгалтер». Из-за новой льготы расчеты 6-НДФЛ придется пересдавать. Бухгалтеры в ужасе

Любишь налоговые льготы, люби и с отчетами в два раза больше возиться. Иначе и не скажешь про перспективы сдавать уточненки, если был указан доход с кодом 2610.

— Цитата дня. Про сахар, который круче, чем биткоин

Ажиотажный спрос на сахар в магазинах уже давно перешел в мемы. Эксперты по инвестициям используют эту историю для неожиданных сравнений.

— Районный коэффициент и северную надбавку надо включать в расходы на оплату труда. Мнение Минфина

Как учитывать в прибыли районные коэффициенты и процентные надбавки за труд на Крайнем Севере и приравненных местностях?

Блоги компаний

Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/3695@ от 28.03.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Бухгалтерам надо пересдавать расчеты 6-НДФЛ за 2021 год, если там был доход с кодом 2610

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/18004 от 11.03.2022

Подробнее о документе мы писали в новости За задержку зарплаты работодатель выплатит компенсацию. НДФЛ с нее платить не надо

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/106198 от 27.12.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/15886 от 04.03.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/19631 от 16.03.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Освобождение от НДС по статье 145 НК не спасет от налога при покупке госимущества

Обсуждаемые темы форума

— Лимиты расчетов страховых взносов в 1С

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— ОСНО: что сдают организации за 1 квартал 2022 года

— Интернет-эквайринг при оплате услуг ИП на патенте

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— Увольнение директора с некоммерческой организации

— Патент и торговый сбор

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— Организации на УСН и ЕСХН: что сдаем за 4 квартал (год) 2021

— Налоги с зарплаты Белоруса

— Смена юридического адреса

— Оплата работы при сменном графике в праздничные дни

— Код налогового периода в декларации УСН после закрытия ИП

— Нумерация Решения (Учредительные документы)

— Переход на ПСН с УСН

— Обособленные подразделения при УСН

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— У ИП 2 ККТ, где пробивать доплату после аванса?

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