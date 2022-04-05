«Утренний бухгалтер». Появилась форма для перехода на единый налоговый платеж

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Для перехода на ЕНП появилась официальная форма. Подать заявление надо успеть до 30 апреля 2022 года.
Рассказываем, кому дадут отсрочку по УСН: готов перечень кодов ОКВЭД.
НДС на книги и учебники хотят отменить, потому что они слишком сильно дорожают.
Пенсионный фонд напомнил, что не индексирует пенсию самозанятым ИП.
Из разряда странных историй: покупатель на УСН требует от фирмы на ОСНО счет-фактуру без НДС. Бухгалтер в шоке.
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События
Электронная транспортная накладная 2022: изменения в законе и выгоды бизнеса
Дата проведения: 11 апреля, понедельник
Закупка у единственного поставщика в 2022 году
Дата проведения: 11 апреля, понедельник
Отчетность за 1 квартал 2022 года для НКО: учет ОС, аренды и целевых средств по новым ФСБУ. Зачет часов ИПБ
Дата проведения: 11 апреля, понедельник
Учет зарплаты в 2022 году: что изменилось
Дата проведения: 8 апреля, пятница
Финансовое планирование в кризис – руководство к действию
Дата проведения: 8 апреля, пятница
Увольнения, сокращения и расчеты с работниками в кризис
Дата проведения: 8 апреля, пятница
CPA :Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании
Дата проведения: 8 апреля, пятница
Презентация программы «Бизнес-коучинг»
Дата проведения: 7 апреля, четверг
Личный кабинет сотрудника: ЭКДО и другие HR-сервисы
Дата проведения: 7 апреля, четверг
КАК бухгалтеру не остаться за забором в 2022 году?
Дата проведения: 7 апреля, четверг
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Документы
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/3695@ от 28.03.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Бухгалтерам надо пересдавать расчеты 6-НДФЛ за 2021 год, если там был доход с кодом 2610
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/18004 от 11.03.2022
Подробнее о документе мы писали в новости За задержку зарплаты работодатель выплатит компенсацию. НДФЛ с нее платить не надо
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/106198 от 27.12.2021
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/15886 от 04.03.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/19631 от 16.03.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Освобождение от НДС по статье 145 НК не спасет от налога при покупке госимущества
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