«Утренний бухгалтер». Расходы на СБП малому бизнесу будут снова компенсировать

Программу коменсаций за использование СБП малому бизнесу продлят до конца 2022 года.

Опять хотят править НК. По новому проекту, если компания не вправе отказаться от подарка, налог на прибыль платить не придется.

Очередные смягчения требований по валюте от Центробанка. На продажу валютной выручки у экспортеров теперь есть 120 дней.

Несколько важных нюансов работы банкротного моратория и ФНС. Не попадитесь.

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Новости

События

Финансовая бизнес квалификация CPA для работы в транснациональных компаниях

Дата проведения: 3 июня, пятница

Презентация программ MBA

Дата проведения: 2 июня, четверг

Что изменилось в работе иностранного бизнеса из-за санкций

Дата проведения: 2 июня, четверг

Пивной магазин в 2022: как открыть и торговать без штрафов

Дата проведения: 2 июня, четверг

Налоговые осмотры: практика по статье 92 НК

Дата проведения: 2 июня, четверг

Онлайн-семинар: Ключевые навыки руководителя

Дата проведения: 2 июня, четверг

CPA :Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании

Дата проведения: 2 июня, четверг

Реальная экономия и защита бизнеса в кризис 2022 г. Все изменения в налоговом планировании и контроле

Дата проведения: 1 июня, среда

CPA:Курсы для тех, кто идет на собеседование в крупную организацию

Дата проведения: 1 июня, среда

Бухгалтерия для новичков — курс удаленного обучения

Дата проведения: 1 июня, среда

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Пенсии и МРОТ вырастут на 10%

Так сказал Путин.

— Почему слишком крепкий рубль может навредить экономике?

В последнее время на фоне серьезных валютных ограничений курс российского рубля к иностранным валютам укрепился до уровня даже выше, чем был до событий конца февраля.

— Перенос отпуска для сотрудника из-за его болезни: нужна ли корректировка декларации по налогу на прибыль?

В случае принятия решения о корректировке расходов 2021 года организации необходимо представить уточненную декларацию по налогу на прибыль.

— Плюсы моратория о банкротстве: проверяйте расчеты пени за налоговой инспекцией

С 1 апреля 2022 действует шестимесячный мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами. Мораторий работает для всех юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, кроме тех, кто от него отказался, а также застройщиков проблемных объектов недвижимости.

— Как считать облагаемые НДФЛ доходы работника филиала? Разбираем письмо ФНС

Физлицо может работать и получать доходы и в головной организации и в филиале одновременно.

🔒 Кто должен сдать отчет о движении средств по зарубежным счетам образец отчета

До 1 июня надо сдать отчет о движении денежных средств по счетам в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами России. В отчет надо включить и перевод денежных средств без открытия банковского счета с использованием иностранных электронных средств платежа.

— Нарушения налоговиками сроков при проведении налоговых проверок: что говорят судьи

Расскажем, на какие сроки ориентироваться при совершении налоговым органом тех или иных действий и мероприятий налогового контроля, а именно при проведении проверки и принятии итогового решения по ее результатам?

— Цитата дня. Про 60 пунктов

Никогда такого не было и вот опять: бесконечные требования налоговиков часто не отличаются ни умом, ни сообразительностью. Эксперт привел пример.

— «Ночной бухгалтер». Налоговики проскальзывают в щели и пытаются топить бизнес в суде фотографиями

Мы бы хотели сказать, что подвезли вам на ночь страшилку, но увы, выглядит жалко и смешно. Аргумент мытарей в суде из разряда «на голову не натянешь».

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/4222 от 24.01.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/37092 от 25.04.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Минфин разъяснил, когда признавать расходы по цессии