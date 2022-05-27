«Утренний бухгалтер». Расходы на СБП малому бизнесу будут снова компенсировать

Программу коменсаций за использование СБП малому бизнесу продлят до конца 2022 года.
Опять хотят править НК. По новому проекту, если компания не вправе отказаться от подарка, налог на прибыль платить не придется.
Очередные смягчения требований по валюте от Центробанка. На продажу валютной выручки у экспортеров теперь есть 120 дней.
Несколько важных нюансов работы банкротного моратория и ФНС. Не попадитесь.
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События
Финансовая бизнес квалификация CPA для работы в транснациональных компаниях
Дата проведения: 3 июня, пятница
Дата проведения: 2 июня, четверг
Что изменилось в работе иностранного бизнеса из-за санкций
Дата проведения: 2 июня, четверг
Пивной магазин в 2022: как открыть и торговать без штрафов
Дата проведения: 2 июня, четверг
Налоговые осмотры: практика по статье 92 НК
Дата проведения: 2 июня, четверг
Онлайн-семинар: Ключевые навыки руководителя
Дата проведения: 2 июня, четверг
CPA :Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании
Дата проведения: 2 июня, четверг
Реальная экономия и защита бизнеса в кризис 2022 г. Все изменения в налоговом планировании и контроле
Дата проведения: 1 июня, среда
CPA:Курсы для тех, кто идет на собеседование в крупную организацию
Дата проведения: 1 июня, среда
Бухгалтерия для новичков — курс удаленного обучения
Дата проведения: 1 июня, среда
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— Почему слишком крепкий рубль может навредить экономике?
В последнее время на фоне серьезных валютных ограничений курс российского рубля к иностранным валютам укрепился до уровня даже выше, чем был до событий конца февраля.
— Перенос отпуска для сотрудника из-за его болезни: нужна ли корректировка декларации по налогу на прибыль?
В случае принятия решения о корректировке расходов 2021 года организации необходимо представить уточненную декларацию по налогу на прибыль.
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С 1 апреля 2022 действует шестимесячный мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами. Мораторий работает для всех юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, кроме тех, кто от него отказался, а также застройщиков проблемных объектов недвижимости.
— Как считать облагаемые НДФЛ доходы работника филиала? Разбираем письмо ФНС
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🔒 Кто должен сдать отчет о движении средств по зарубежным счетам образец отчета
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— Нарушения налоговиками сроков при проведении налоговых проверок: что говорят судьи
Расскажем, на какие сроки ориентироваться при совершении налоговым органом тех или иных действий и мероприятий налогового контроля, а именно при проведении проверки и принятии итогового решения по ее результатам?
Никогда такого не было и вот опять: бесконечные требования налоговиков часто не отличаются ни умом, ни сообразительностью. Эксперт привел пример.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/4222 от 24.01.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/37092 от 25.04.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Минфин разъяснил, когда признавать расходы по цессии