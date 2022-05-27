Единый отчет в новый фонд, отчет о договорах ГПХ за один день, МРОТ опять повышают. Дайджест для бухгалтера

Полагаем, такой подход лучше, чем выйти на работу после новогодних праздников, а тут опаньки – нежданчик в виде новых отчетов и сроков сдачи. Во всяком случае, появится более четкое понимание будущего.

Но в то же время неделя, что называется, подарила эффект deja vu, в частности, в России возродят оптово-розничные рынки. Помните, как это было?

На волне воспоминаний предлагаем приготовить торт «Муравейник». Существует множество рецептов его приготовления, мы выбрали «тот самый вкус». Нам понадобится маргарин — 250 гр, мука – 400-500 гр., сахар — 0,5 стакана, яйцо куриное — 2 шт., сода пищевая — на кончике ножа и щепотка соли. Для крема: банка сгущенного молока (вареное) и 200 гр. сливочного масла. Замешиваем тесто из размягченного маргарина, муки, сахара и яиц, добавляем соль и соду. Тесто должно быть крутым и эластичным, отправляем его в холодильник для остывания минут на 30. После этого пропускаем его через мясорубку: жгуты теста выкладываем в один слой на противень с пергаментной бумагой. Выпекаем при температуре 150-170 градусов до зарумянивания – около 20 минут. Поле этого достаем жгуты и охлаждаем. Готовим крем для торта: взбиваем сливочное масло и добавляем в него вареную сгущенку. Когда все готово, ломаем выпеченные жгуты на кусочки (можно это делать колотушкой), смешиваем с кремом, смесь выкладываем на тарелку в виде горки и отправляем в холодильник, чтобы пропиталось. Вспомнили вкус?

Ну, а теперь – к дню сегодняшнему и его новостям.

Важно!

Обращаем внимание!

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