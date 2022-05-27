Единый отчет в новый фонд, отчет о договорах ГПХ за один день, МРОТ опять повышают. Дайджест для бухгалтера

Полагаем, такой подход лучше, чем выйти на работу после новогодних праздников, а тут опаньки – нежданчик в виде новых отчетов и сроков сдачи. Во всяком случае, появится более четкое понимание будущего.
Но в то же время неделя, что называется, подарила эффект deja vu, в частности, в России возродят оптово-розничные рынки. Помните, как это было?
На волне воспоминаний предлагаем приготовить торт «Муравейник». Существует множество рецептов его приготовления, мы выбрали «тот самый вкус». Нам понадобится маргарин — 250 гр, мука – 400-500 гр., сахар — 0,5 стакана, яйцо куриное — 2 шт., сода пищевая — на кончике ножа и щепотка соли. Для крема: банка сгущенного молока (вареное) и 200 гр. сливочного масла.
Замешиваем тесто из размягченного маргарина, муки, сахара и яиц, добавляем соль и соду. Тесто должно быть крутым и эластичным, отправляем его в холодильник для остывания минут на 30. После этого пропускаем его через мясорубку: жгуты теста выкладываем в один слой на противень с пергаментной бумагой. Выпекаем при температуре 150-170 градусов до зарумянивания – около 20 минут. Поле этого достаем жгуты и охлаждаем. Готовим крем для торта: взбиваем сливочное масло и добавляем в него вареную сгущенку. Когда все готово, ломаем выпеченные жгуты на кусочки (можно это делать колотушкой), смешиваем с кремом, смесь выкладываем на тарелку в виде горки и отправляем в холодильник, чтобы пропиталось. Вспомнили вкус?
Ну, а теперь – к дню сегодняшнему и его новостям.
Важно!
- С 1 июня вырастут пенсии и МРОТ.
- Когда надо платить страховые взносы за 2 и 3 кварталы 2022 года: таблица с новыми сроками.
- Нельзя начислять зарплату директору-учредителю.
- Не прошло и года. ФСС утвердил бланки для оплаты больничных.
- За нарушения с прослеживаемостью не будут штрафовать до 2024 года.
- СЗВ-СТАЖ надо будет сдавать не по всем работникам.
- С 2023 года все налоги надо будет платить до 28 числа.
- С 2023 года тариф взносов с превышения предельной базы будет 15,1%.
Обращаем внимание!
- Изменили правила по расходу наличных из кассы организации.
- Банк не должен мешать компаниям выплачивать дивиденды во время моратория на банкротство.
- Через специальный реестр налоговики будут отправлять в банки поручения на налоговые долги.
- Новый лимит в 120 млн рублей не применяется к контролируемым сделкам 2021 года.
- С 1 июля у гостиниц будет ставка НДС 0%.
- Налоговики рассылают бизнесу сообщения о налогах на землю и транспорт.
- После перехода на ЕНС вернуть переплату по налогам можно будет за 1 день.
- Зарплата временно пребывающих иностранцев будет облагаться взносами по единому тарифу.
- Налоги на IТ-бизнес снизили в 31 регионе.
Для информации
- Готовы правила обмена электронными транспортными накладными.
- Строительные компании внесут в единый реестр.
- Электронный чек при онлайн-покупке обязаны выдать даже иностранцу.
- Уведомление на авансы по налогам для ЕНС можно будет делать через личный кабинет.
- При приеме на работу иностранцев полис ДМС будет не нужен.
- С 1 сентября 2023 года введут обязательную маркировку на лампочки и елочные гирлянды.
- Стать ИП через представителя не получится.
- ИП может подать заявление в ФСС о регистрации добровольцем или работодателем без привязки к месту жительства.
Лайфхаки - берем на вооружение
- Документы, которые не касаются налогов, вы вправе не давать налоговикам вне рамок проверки.
- ИП вместо штатного директора – это нормально, подтвердил суд.
- Зарегистрируйтесь самозанятым, если сдаете квартиру предпринимателям. Иначе будут претензии от налоговой.
- Бизнес-центр облагайте по кадастру, даже если у земли под ним назначение иное.
- Из-за длинного отпуска без содержания сдвигается период для ежегодного отпуска: пример.
- Если в чужую книгу покупок затесался ваш несуществующий счет-фактура, это надо объяснить налоговикам.
- Можно торговать жильем, будучи ИП на УСН.
Узнайте, как…
- … посчитать стаж для ежегодного отпуска после выхода из декрета: пример.
- … налоговики будут считать налог на машино-место.
В планах
- На пенсию копите самостоятельно. Готов проект новой накопительной системы.
- За параллельный импорт наказывать не будут.
- Погасивших налоги не будут уголовно преследовать.
- В России появится новый способ расчетов с иностранными правообладателями.
- Если компания оплатит штраф за 20 дней, его снизят вдвое.
- Могут ввести единый НДФЛ-вычет по инвестициям.
А тем временем…
- Wildberries ввела массовые штрафы за отказ от товара.
- Центробанк отключили от международной статистики.
- Для оформления карт Visa и MasterCard россияне отправляются в Минск. Это новое направление «карточного» туризма.
- «Карточные туры» в Казахстан и Армению становятся сложнее. Банки ужесточают требования к открытию счетов.
- В июне выйдет упрощенная Lada Granta без опций безопасности.
- «Спасибо» от Сбера предсказуемо мельчает.
УПС…
- Бизнесу на УСН или ПСН от отсрочки по взносам не будет никакой выгоды.
- Бизнес стали штрафовать чаще, но на меньшие суммы.
- Повысит цены из-за посредников. Что не так с параллельным импортом.
- Смартфон без RuStore купить не получится.
О как!
- «Фейк месяца»: Центробанк опроверг информацию о введении лимитов на снятие наличных.
- После объединения ПФР и ФСС у бизнеса будет меньше платежек и штрафов, считают в правительстве.
О валюте…
- Валюту для заграничной поездки можно купить в банке или платить безналом по карте «Мир»: совет от ЦБ.
- Рублю не дадут стать еще лучше.
- Банки снова будут продавать клиентам наличную валюту. Кроме долларов и евро.
Импортозамещение
- Nike уходит из России. Но купить продукцию под этим брендом в России будет можно.
- Zara планирует вернуться в Россию, но под новым брендом.
- Польские Reserved и Cropp открылись под новыми брендами после продажи китайской компании.
И о хорошем
- Ковидная амнистия в Москве. Штрафы можно не платить. Тем, кто платил, вернут деньги.
- Бизнес теперь будет продавать 50% валютной выручки.
- Срок сдачи в ФНС информации по международному автоматическому обмену продлили на 2 месяца.
- Документ о постановке на учет владельцам жилья и автомобилей придет в личный кабинет налогоплательщика.
- Регистрировать детей теперь можно на Госуслугах без визита в ЗАГС.
- Сотрудники с аутизмом смогут трудиться в IT-компаниях. Квоты обсуждаются.