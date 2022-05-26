«Утренний бухгалтер». Пенсии и МРОТ вырастут на 10%

С 1 июня вырастут пенсии, с 1 июля — МРОТ. Причем на 10%, пообещал Путин.
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Очередной бренд уходит из России. На этот раз Nike.
С 1 сентября заработают новые правила обмена электронными транспортными накладными.
Документы, которые не касаются налогов, вы вправе не давать налоговикам вне рамок проверки, объяснил эксперт.
Коллеги! Подготовили для вас топ-5 сложных вопросов и новостей, которые вы должны учесть уже сейчас
- При расчете амортизации в 2022 г. посчитайте затраты на утилизацию основных средств и доход от их ликвидации (ФСБУ 6/2020).
- Расходы на плановые капитальные ремонты с периодичностью более года учитывайте в качестве основных средств и амортизируете (ФСБУ 6/2020).
- По арендованным основным средствам ставьте на баланс ППА. Делайте это даже если у вас малый бизнес, но вы сдаете помещения в субаренду (ФСБУ 25/2018).
- Обратите внимание на новые реквизиты путевых листов, подготовьтесь их выписывать электронно (Закон от 06.03.2022 № 39-ФЗ).
- Для экономии затрат воспользуйтесь льготами по НДС и отсрочкой по уплате страховых взносов за II и III кварталы 2022 г. (Постановление Правительства РФ от 29.04.2022 № 776).
Узнайте все эти вопросы подробнее на семинаре 6-7-июня 2022 г. «Бухгалтерская и налоговая отчетность за полугодие 2022 г.: все изменения в Налоговом кодексе и новые ФСБУ».
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Воспользуйтесь подсказкой: Чек-лист: «переходим на ФСБУ 6/2020. Проверь себя!»
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События
Реальная экономия и защита бизнеса в кризис 2022 г. Все изменения в налоговом планировании и контроле
Дата проведения: 1 июня, среда
Бухгалтерия для новичков - курс удаленного обучения
Дата проведения: 1 июня, среда
"Почти даром!" - получите Аттестат бухгалтера - 2022 со скидкой 70%
Дата проведения: 1 июня, среда
Презентация программы «Бизнес-коучинг»
Дата проведения: 31 мая, вторник
1С: групповой учет ОС и ввод документов по сканам
Дата проведения: 31 мая, вторник
Новый сервис 1С:Распознавание первичных документов в помощь бухгалтеру
Дата проведения: 31 мая, вторник
Может ли бухгалтер совместить функционал финансиста
Дата проведения: 31 мая, вторник
Критерии безопасного договора с самозанятым
Дата проведения: 30 мая, понедельник
Мораторий на банкротство 2022: как это работает
Дата проведения: 30 мая, понедельник
CPA :Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании
Дата проведения: 28 мая, суббота
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Документы
Правительство РФ: Постановление № 745 от 23.04.2022
Минюст России: Письмо № 04-52513/22 от 07.05.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Мораторий на банкротство – только для тех, кто без пяти минут банкрот, считает Минюст. Что скажет на это Верховный суд?
ФНС РФ: Письмо № СД-4-11/5607@ от 06.05.2022
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