«Утренний бухгалтер». Пенсии и МРОТ вырастут на 10%

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Коллеги! Подготовили для вас топ-5 сложных вопросов и новостей, которые вы должны учесть уже сейчас

При расчете амортизации в 2022 г. посчитайте затраты на утилизацию основных средств и доход от их ликвидации (ФСБУ 6/2020). Расходы на плановые капитальные ремонты с периодичностью более года учитывайте в качестве основных средств и амортизируете (ФСБУ 6/2020). По арендованным основным средствам ставьте на баланс ППА. Делайте это даже если у вас малый бизнес, но вы сдаете помещения в субаренду (ФСБУ 25/2018). Обратите внимание на новые реквизиты путевых листов, подготовьтесь их выписывать электронно (Закон от 06.03.2022 № 39-ФЗ). Для экономии затрат воспользуйтесь льготами по НДС и отсрочкой по уплате страховых взносов за II и III кварталы 2022 г. (Постановление Правительства РФ от 29.04.2022 № 776).

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Дата проведения: 1 июня, среда

Презентация программы «Бизнес-коучинг»

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1С: групповой учет ОС и ввод документов по сканам

Дата проведения: 31 мая, вторник

Новый сервис 1С:Распознавание первичных документов в помощь бухгалтеру

Дата проведения: 31 мая, вторник

Может ли бухгалтер совместить функционал финансиста

Дата проведения: 31 мая, вторник

Критерии безопасного договора с самозанятым

Дата проведения: 30 мая, понедельник

Мораторий на банкротство 2022: как это работает

Дата проведения: 30 мая, понедельник

CPA :Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании

Дата проведения: 28 мая, суббота

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Документы

Правительство РФ: Постановление № 745 от 23.04.2022

Минюст России: Письмо № 04-52513/22 от 07.05.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Мораторий на банкротство – только для тех, кто без пяти минут банкрот, считает Минюст. Что скажет на это Верховный суд?

ФНС РФ: Письмо № СД-4-11/5607@ от 06.05.2022

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