«Утренний бухгалтер». Появился еще один новый ФСБУ

Минфин утвердил новый федеральный стандарт бухучета 14/22 «Нематериальные активы».
Если досрочно выйти из отпуска по беременности и родам, то придется вернуть часть пособия в ФСС.
Трудовой договор действителен и без адреса сотрудника, это не обязательный реквизит трудового договора, сказал Роструд.
По цифровым финансовым активам надо платить налог на прибыль 13%, но без НДС.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/54380 от 08.06.2022
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Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/55588 от 10.06.2022
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