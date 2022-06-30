Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Появился еще один новый ФСБУ

На этот раз стандарт касается нематериальных активов.

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Минфин утвердил новый федеральный стандарт бухучета 14/22 «Нематериальные активы».

Если досрочно выйти из отпуска по беременности и родам, то придется вернуть часть пособия в ФСС.

Трудовой договор действителен и без адреса сотрудника, это не обязательный реквизит трудового договора, сказал Роструд.

По цифровым финансовым активам надо платить налог на прибыль 13%, но без НДС.

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Бухучет с нуля — как стать бухгалтером из другой профессии? — БЕСПЛАТНЫЙ мастер-класс

Дата проведения: 5 июля, вторник

Порядок увольнения: общий алгоритм и особенные случаи

Дата проведения: 5 июля, вторник

Как не потерять статус IT-компании и принять к учету инвестиции

Дата проведения: 5 июля, вторник

Бесплатный мастер-класс «Организационное проектирование для среднего бизнеса»

Дата проведения: 4 июля, понедельник

Новое в отчетности за 6 месяцев 2022 года: как отчитаться без штрафов

Дата проведения: 4 июля, понедельник

Что нужно знать про АУСН

Дата проведения: 4 июля, понедельник

Бухгалтерская и налоговая отчетность за полугодие 2022 г. Все изменения в Налоговом кодексе и новые ФСБУ (4-5 июля 2022 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 4 июля, понедельник

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ВСЕ ОБ УЧЕТЕ ПО НОВЫМ СТАНДАРТАМ

Дата проведения: 4 июля, понедельник

Ответственность за нарушение договора для бухгалтера

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— Как провести в 1С расчеты с поставщиком в разных валютах

Нередко встречаются такие виды договоров, когда стоимость договора выражена в одной иностранной валюте, а оплата по нему осуществляется в другой иностранной валюте. Возникающие в данном случае разницы не являются курсовыми, а возникают из-за разницы между рублевой оценкой обязательства в одной валюте и в другой валюте.

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Режим НПД под новый механизм не попадает.

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Почему же бизнесу проще работать с плательщиками НПД? Ответ прост — заработать побольше исполнителю и сэкономить бизнесу.

— Подозрительные операции клиентов с точки зрения банков

При подозрении в незаконной деятельности, уходе от налогов или отмывании средств банкиры могут отказать в проведении операции, списать большую комиссию или вовсе заблокировать счет компании. Такие указания им дали законодатель и Банк России.

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Досрочное погашение кредита может быть выгодно для заемщика — в этом случае он экономит на процентах. Особенно это актуально в кризисные времена, поэтому при наличии возможности граждане стремятся закрыть все имеющиеся у них задолженности.

Блоги компаний

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/54380 от 08.06.2022

Подробнее о документе мы писали в новости На нежилой садовый дом имущественный вычет не дадут

Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/55588 от 10.06.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Минфин не поддерживает идею обнулить НДС на автомобили. «Они все равно не подешевеют»

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ФСБУ Капвложения

✔ Расходы на нематериальные активы будут капвложениями. Внесли поправки в ФСБУ 26/2020

С бухотчетности за 2024 год надо будет применять ФСБУ 26/2020 по капвложениям в новой редакции. Сейчас капвложения – это затраты на основные средства. С 2024 года в качестве капвложений надо учитывать расходы на нематериальные активы.

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Самозанятые

Три часто задаваемых вопроса о самозанятости

В своей работе мы часто сталкиваемся с одними и теми же вопросами, которые беспокоят бизнес. И неважно, работают ли уже эти компании с самозанятыми или только собираются сотрудничать с плательщиками НПД. Сегодня мы постараемся ответить на три наиболее часто задаваемых вопроса, чтобы расставить, наконец, точки над i.

Три часто задаваемых вопроса о самозанятости

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Электронные подписи

Электронная подпись. Как получить и работать с ЭП сотрудникам компаний

С 1 марта 2022 согласно редакции 63-ФЗ «Об электронной подписи» возможно применение квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (далее — КЭП, ЭП, ЭЦП) сотрудника компании «старых» и «новых» форматов.

Электронная подпись. Как получить и работать с ЭП сотрудникам компаний
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Honor прекратила поставки техники в Россию и надеется на параллельный импорт

Китайский производитель электроники Honor приостановил официальные поставки устройств в Россию из-за проблем с доставкой. Компания намерена ввозить смартфоны с помощью параллельного импорта и ищет партнеров в СНГ.

Коды ОКВЭД

Как выбрать код ОКВЭД, не нарушив закон

Через современные сервисы зарегистрировать ИП несложно. Но закон требует указать правильные коды ОКВЭД. Предприниматель может вести только ту деятельность, которую он обозначил в реестре, а еще есть ограничения — не все сферы для ИП доступны. ФНС отказывает в регистрации 10% предпринимателей, причины нередко кроются в неправильном выборе кодов.

Как выбрать код ОКВЭД, не нарушив закон