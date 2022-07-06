Обзор налоговых новостей

Новинки от ФНС и Минфина. Отчеты об авансовых платежах, ФСБУ 14/2022, новый регистр учета по НДФЛ

Какие еще важные новости пришли на неделе?

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Новинки от ФНС и Минфина. Отчеты об авансовых платежах, ФСБУ 14/2022, новый регистр учета по НДФЛ

Будущее уже наступило. Не верите? Вот двум ботам Тинькофф что-то не понравилось в карте клиента, и они ее просто заблокировали.

ФНС выпустила целый манифест, в котором утверждается, что налоговики и бизнес будут доверять друг другу. Никаких ассоциаций не вызывает? Это же практически евангельская картина, где лев и ягненок вместе, и никто никого не обижает. Чего не скажешь об отмене льгот на присоединение к электросетям, которое подорожает минимум в 27 раз.

А уже в следующем году богатые заплатят на 40% налогов больше. И откуда возьмут? Богатых станет больше? Ведь менять что-то в прогрессивной шкале налогообложения власти не намерены. Видимо, мы чего-то не знаем.

А вот что мы знаем абсолютно точно, так это рецепт нового салата из курицы, рукколы и овощей, который сегодня предлагаем вам оттестировать. Нам понадобится 70 гр. рукколы, 200 гр. вареной курицы, 6 помидоров черри, 1 сладкий перец, оливковое масло, лимонный сок, французская (дижонская) горчица, соль, перец.

Куриное мясо нужно разобрать на удлиненные полоски-жгутики. Сладкий перец любого цвета нарезаем соломкой. Помидоры черри разрезаем на 4 части. Вымытую и обсушенную рукколу кладем в тарелку, сверху посыпаем соломкой из перца и кусочки курятины, перемешиваем. Делаем соус с оливковым маслом, лимонным соком и дижонской горчицей, приправляем перцем. Поливаем соусом салат, помидорчиками окружаем нашу салатную композицию — и приятного аппетита!

А теперь о том, что происходит сегодня и случится в ближайшее время.

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