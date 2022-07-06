Новинки от ФНС и Минфина. Отчеты об авансовых платежах, ФСБУ 14/2022, новый регистр учета по НДФЛ

Будущее уже наступило. Не верите? Вот двум ботам Тинькофф что-то не понравилось в карте клиента, и они ее просто заблокировали.
ФНС выпустила целый манифест, в котором утверждается, что налоговики и бизнес будут доверять друг другу. Никаких ассоциаций не вызывает? Это же практически евангельская картина, где лев и ягненок вместе, и никто никого не обижает. Чего не скажешь об отмене льгот на присоединение к электросетям, которое подорожает минимум в 27 раз.
А уже в следующем году богатые заплатят на 40% налогов больше. И откуда возьмут? Богатых станет больше? Ведь менять что-то в прогрессивной шкале налогообложения власти не намерены. Видимо, мы чего-то не знаем.
А вот что мы знаем абсолютно точно, так это рецепт нового салата из курицы, рукколы и овощей, который сегодня предлагаем вам оттестировать. Нам понадобится 70 гр. рукколы, 200 гр. вареной курицы, 6 помидоров черри, 1 сладкий перец, оливковое масло, лимонный сок, французская (дижонская) горчица, соль, перец.
Куриное мясо нужно разобрать на удлиненные полоски-жгутики. Сладкий перец любого цвета нарезаем соломкой. Помидоры черри разрезаем на 4 части. Вымытую и обсушенную рукколу кладем в тарелку, сверху посыпаем соломкой из перца и кусочки курятины, перемешиваем. Делаем соус с оливковым маслом, лимонным соком и дижонской горчицей, приправляем перцем. Поливаем соусом салат, помидорчиками окружаем нашу салатную композицию — и приятного аппетита!
А теперь о том, что происходит сегодня и случится в ближайшее время.
Важно
- С 2023 года надо будет сдавать в ИФНС новые отчеты об авансовых платежах.
- Правительство сможет диктовать трудовые правила, которых нет в ТК.
- Если не перечислить аванс по УСН за полугодие, потом будут пени. Или не будут, но это не точно.
- Заработал единый налоговый платеж. Узнайте, сколько компаний и ИП перешли на новую систему.
- С 1 июля на 100 тыс. руб. вырастут выплаты на развитие своего дела.
- Пошли в оборот новые сторублевки с QR-кодом.
- Учет НДФЛ придется вести в новом регистре.
- На уплату авансовых платежей по УСН будет больше времени: таблица с новыми сроками.
- Единый налоговый счет заработает с 2023 года. Теперь уже точно.
- Вышел новый ФСБУ 14 по учету нематериальных активов.
- Справку 182н отменят, а данные для оплаты больничных работодателям будет давать СФР.
Обращаем внимание
- Всех банковских клиентов разделили на зеленых, желтых и красных. Заработала платформа ЗСК.
- Отчитываться за 2022 год по сделкам и основным фондам придется по новым формам.
- Должники смогут легко разблокировать счета. ФНС запустила новый сервис.
- Самозанятые не будут платить свой налог на единый налоговый счет.
- ИП-москвич может применять АУСН, даже если ведет торговлю в другом регионе.
- Введут новый статус 31 для платежек по исполнительным листам.
- Расходы на нематериальные активы будут капвложениями. Внесли поправки в ФСБУ 26/2020.
- Компания-банкрот тоже должна исправлять недостоверный адрес в ЕГРЮЛ.
- Налоговики грозятся прийти в компанию, чтобы сверить копии документов с оригиналами.
- Трудовой договор действителен и без адреса сотрудника, разъяснил Роструд.
- Соцвычет на лечение и фитнес можно будет получить на детей до 24 лет.
- Отсрочка для взносов на травматизм не действует.
Для информации
- Россия с 15 июля снимает COVID-ограничения на пересечение границы.
- В НК исправили норму об НДФЛ в обособках. «Клерк» разобрался, что меняется.
- Центробанк ограничил с 3 июля переплату по новым ипотечным кредитам.
- Прослеживаемость товаров в ЕАЭС опробуют на холодильниках.
- Для НДС-вычета по материалам на работы за границей не нужна таможенная декларация.
- Новые гостиницы внесут в реестр для НДС 0%.
- Закон о «дачной амнистии» вступит в силу с 1 июля.
- Центробанк будет снижать ключевую ставку вслед за инфляцией.
- Банки смогут не выполнять решение суда по исполнительным листам.
- По цифровым финансовым активам будет налог на прибыль 13% и не будет НДС.
Лайфхаки — берем на вооружение
- За 10,5 месяцев работы положена компенсация отпуска, как за полный год.
- Суд решил, что увольнение не лишает работника права на компенсацию расходов по ТК.
- Пришил вкладыш к трудовой — заплати НДС! Минфин не дремлет.
- Налоговики проиграли в суде ресторану. Инспекторы уверяли, что в пожарных проходах тоже едят.
- Минфин призвал не путать проценты по займам с процентами по вкладам. Первые облагаются НДФЛ.
- ЦБ объяснил, как клиенту банка установить запреты самому себе.
Про АУСН
- ФНС выложила перечень банков, которые работают с АУСН. Их всего пять.
- На АУСН будут новые коды доходов и вычетов.
В планах
- Рубль ослабят при помощи валютных интервенций. Это планы Минфина.
- Уголовные статьи за налоговые нарушения предлагают смягчить в два раза.
- Аренду апартаментов хотят перевести на НПД.
А тем временем...
- Ушедший бизнес оставил после себя пустые рабочие места.
- Банки получили указания, как отличить параллельный импорт от серых схем.
- Компания Thales по защите платежей ушла из России. Безопасность переводов под вопросом.
- Honor прекратила поставки техники в Россию и надеется на параллельный импорт.
- У оборудования Cisco и IBM в РФ заканчиваются лицензии. Параллельный импорт не поможет.
УПС...
- Налоговики не раскроют доходы мужа его жене.
- Если досрочно выйти из отпуска по беременности и родам, часть пособия придется вернуть в ФСС.
О как!
- Из-за НДС вслед за пальмовым маслом подорожают его фракции.
- ФНС поможет банкротам сохранить бизнес. Создадут площадку реструктуризации долга.
- Физлицам можно переводить за рубеж до $1 млн в месяц. Центробанк разрешил.