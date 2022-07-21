«Утренний бухгалтер». Чтобы погасить ипотеку маткапиталом, теперь не нужно идти в ПФР

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Погасить маткапиталом ипотеку можно будет из банковского приложения, без обращения в ПФР.

Даже если обособка не приносит прибыли, налог по ней все равно надо платить.

Транспортный налог за отечественные авто могут отменить на 3 года. Идею поддержал Минпромторг.

​​​​Суд разрешил сдавать декларацию по НДС, не дожидаясь завершения квартала.

Яхта является недвижимостью, за которую надо платить налог на имущество организаций.

​​​​​​​Курсы и вебинары для бухгалтера

Научитесь работать с ФСБУ «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот». ​​Все в одном курсе «Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ».

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Новости

События

Уплата налогов в 2022 году: новшества, льготы, перспективы, риски

Дата проведения: 27 июля, среда

СРА -cовременная финансовая квалификация для бизнеса: Финансовый учет; Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами

Дата проведения: 27 июля, среда

Проблемы учета договоров с расчетами в у.е. и курсовые разницы

Дата проведения: 26 июля, вторник

СPA : Повышение квалификации для трудоустройства в крупные компании

Дата проведения: 26 июля, вторник

Финансовый учет-1 (Ведение и составление отчетности в соответствие с МСФО) для тех, кто хочет получить опыт и знания, а также подготовиться квалификационным экзаменам CPA

Дата проведения: 26 июля, вторник

Кризис в транспортной логистике vol.2

Дата проведения: 25 июля, понедельник

Закрываем полугодие: на что обратить внимание по новым ФСБУ

Дата проведения: 22 июля, пятница

Особенности исчисления и уплаты налога на прибыль в 2022 году

Дата проведения: 22 июля, пятница

Статьи

— Мошенничество с уходящей IKEA. Ждем на очереди H&M?

Многие слышали про уход из России компании IKEA. Вот уже не первый день со сбоями проходит прощальная онлайн-распродажа остатков.

— Иностранные компании уходят из России. Как это отразится на качестве услуг

Большинство иностранных компаний, покидающих Россию, рассматривает в качестве основного варианта выхода продажу бизнеса. Сумеют ли новые владельцы поддержать на прежнем — высоком — уровне качество и клиентский сервис? Посмотрим на примере страхования, где такая история уже реализовалась.

— «Утренний бухгалтер». Право на льготную ставку по УСН в регионе надо еще доказать

Ситуацию разбираем с экспертом.

— Как бухгалтеру правильно заполнить заявление о возврате переплаты по налогу

Для возврата переплаты по налогам следует подать в свою налоговую инспекцию заявление установленной формы. В нем необходимо указать причину возврата, размер излишне уплаченной суммы и реквизиты для перечисления денежных средств. Подробные правила заполнения формы, а также бланк и образец заявления, доступные для скачивания, вы найдете в нашей статье.

— Законно ли контролировать рабочее время с помощью ПО и видеокамер

В любой компании так или иначе стремятся контролировать, на что именно работники тратят свое рабочее время. Для этого у многих введены цифровые пропуска, установлены видеокамеры, электронные пропускные системы внутри помещений. А, с переходом на удаленку на ПК сотрудников работодатели стали устанавливать специальное ПО. И это не противоречит трудовому законодательству.

— Зачем вашему бизнесу нужен финанализ, или Причем тут Тиндер

Пригоден ли финанализ для пикапа? Вряд ли. Но он может быть очень полезен в разных других случаях, которые бывают при ведении бизнеса: дьюдил, банкротство, налоговая схемотехника, структурирование бизнеса. Рассказывает эксперт.

— Аудиторское заключение в Федресурсе — теперь это сообщение о финансовой отчетности!

С января 2022 года ч. 6 ст. 5 ФЗ № 307 «Об аудиторской деятельности» утратила силу. В связи с этим обязанность по публикации сообщения о результатах обязательного аудита в Едином федеральном реестре (Федресурс) была упразднена. Однако на смену утратившей силу обязанности пришла новая — публикация сведений о финансовой отчетности (для абсолютно той же самой группы юридических лиц, которые проводят обязательный аудит).

— Доходов, облагаемых налогом на прибыль и НДС, стало меньше. Обзор нового закона

Налоговая нагрузка на ряд организаций стала меньше: из-за НДС и налога на прибыль выведены некоторые операции.

— «Ночной бухгалтер». Бухгалтерам разрешили сдавать декларации по НДС раньше срока. Хотя запрета на это и не было

Если вы отправите отчетность до того, как квартал закончится, налоговики не имеют права вам отказать. Так решили суды.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/8958@ от 13.07.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-04/32863 от 14.04.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-07-13/1/57162 от 16.06.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Научные работы для фирмы из Казахстана не облагаются НДС в России

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