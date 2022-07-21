«Утренний бухгалтер». Чтобы погасить ипотеку маткапиталом, теперь не нужно идти в ПФР

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Погасить маткапиталом ипотеку можно будет из банковского приложения, без обращения в ПФР.
Даже если обособка не приносит прибыли, налог по ней все равно надо платить.
Транспортный налог за отечественные авто могут отменить на 3 года. Идею поддержал Минпромторг.
Суд разрешил сдавать декларацию по НДС, не дожидаясь завершения квартала.
Яхта является недвижимостью, за которую надо платить налог на имущество организаций.
Курсы и вебинары для бухгалтера
Научитесь работать с ФСБУ «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот». Все в одном курсе «Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ».
Есть сложности в работе? По ссылке найдете лучшие вебинары на все случаи жизни! Топовые спикеры, короткие и понятные лекции, ответы на любые ваши вопросы. И все бесплатно, только запишитесь.
Клерк Премиум — это все для бухгалтера в одной подписке! Акция только до 22 июля! 30% скидка и в подарок курс повышения квалификации!
Эксперты «Клерка» быстро ответят на любое количество вопросов. Мы на связи 24/7.
В подписку входят:
- 40 курсов и 300 вебинаров по изменениям в законах;
- безлимитные консультации в течении года;
- 35 новых инструкций и разборов по новым законам от главреда «Клерка» ежемесячно;
- доступ ко всем онлайн-курсам.
Новости
- Газпромбанк ввел комиссии для физлиц за любые SWIFT-переводы и обслуживание счетов в валюте
- Научные работы для фирмы из Казахстана не облагаются НДС в России
- Даже если обособка не приносит прибыли, налог по ней все равно надо платить
- Транспортный налог за отечественные авто могут отменить на 3 года. Минпромторг поддерживает
- Инвестдайджест. На рынке падение, но рубль укрепляется
- Злостные должники за свет установят себе систему учета. Это недешево
- Суд разрешил сдавать декларацию по НДС заранее, когда квартал еще не закончился
- Один завод IKEA продолжит работу в России. Работников увольнять не будут
- С 2023 года будет единая предельная база по взносам и единый тариф: таблица
- Через Госуслуги можно будет заявиться на банкротство, отказаться от общения с коллекторами и оформить кредитные каникулы
- Мошенники предлагают «очистку» плохой кредитной истории в обмен на новые долги
- Недвижимость, которая движется: яхта облагается налогом на имущество
- Некоторым инвесторам ограничат доступ к иностранным бумагам. Образование теперь не в счет
- ФАС берет спекулянтов под жесткий контроль. Доказывать сговор больше не потребуется
- Компенсацию за СБП бизнесу будут платить до конца 2022 года
- Погасить ипотеку маткапиталом можно без ПФР
- Отчетность кардинально меняется с 2023 года. Бухгалтеры еще не разобрались с новыми правилами
- Собираем мнения про онлайн-кассы. Расскажите, какой пользуетесь
- Возмещение из ФСС по выплатам родителям детей-инвалидов надо будет оформлять на новом бланке
События
Уплата налогов в 2022 году: новшества, льготы, перспективы, риски
Дата проведения: 27 июля, среда
СРА -cовременная финансовая квалификация для бизнеса: Финансовый учет; Управленческий учет; Финансовый менеджмент, Налоги, Право. Практика управления финансами
Дата проведения: 27 июля, среда
Проблемы учета договоров с расчетами в у.е. и курсовые разницы
Дата проведения: 26 июля, вторник
СPA : Повышение квалификации для трудоустройства в крупные компании
Дата проведения: 26 июля, вторник
Финансовый учет-1 (Ведение и составление отчетности в соответствие с МСФО) для тех, кто хочет получить опыт и знания, а также подготовиться квалификационным экзаменам CPA
Дата проведения: 26 июля, вторник
Кризис в транспортной логистике vol.2
Дата проведения: 25 июля, понедельник
Закрываем полугодие: на что обратить внимание по новым ФСБУ
Дата проведения: 22 июля, пятница
Особенности исчисления и уплаты налога на прибыль в 2022 году
Дата проведения: 22 июля, пятница
Статьи
— Мошенничество с уходящей IKEA. Ждем на очереди H&M?
Многие слышали про уход из России компании IKEA. Вот уже не первый день со сбоями проходит прощальная онлайн-распродажа остатков.
— Иностранные компании уходят из России. Как это отразится на качестве услуг
Большинство иностранных компаний, покидающих Россию, рассматривает в качестве основного варианта выхода продажу бизнеса. Сумеют ли новые владельцы поддержать на прежнем — высоком — уровне качество и клиентский сервис? Посмотрим на примере страхования, где такая история уже реализовалась.
— «Утренний бухгалтер». Право на льготную ставку по УСН в регионе надо еще доказать
Ситуацию разбираем с экспертом.
— Как бухгалтеру правильно заполнить заявление о возврате переплаты по налогу
Для возврата переплаты по налогам следует подать в свою налоговую инспекцию заявление установленной формы. В нем необходимо указать причину возврата, размер излишне уплаченной суммы и реквизиты для перечисления денежных средств. Подробные правила заполнения формы, а также бланк и образец заявления, доступные для скачивания, вы найдете в нашей статье.
— Законно ли контролировать рабочее время с помощью ПО и видеокамер
В любой компании так или иначе стремятся контролировать, на что именно работники тратят свое рабочее время. Для этого у многих введены цифровые пропуска, установлены видеокамеры, электронные пропускные системы внутри помещений. А, с переходом на удаленку на ПК сотрудников работодатели стали устанавливать специальное ПО. И это не противоречит трудовому законодательству.
— Зачем вашему бизнесу нужен финанализ, или Причем тут Тиндер
Пригоден ли финанализ для пикапа? Вряд ли. Но он может быть очень полезен в разных других случаях, которые бывают при ведении бизнеса: дьюдил, банкротство, налоговая схемотехника, структурирование бизнеса. Рассказывает эксперт.
— Аудиторское заключение в Федресурсе — теперь это сообщение о финансовой отчетности!
С января 2022 года ч. 6 ст. 5 ФЗ № 307 «Об аудиторской деятельности» утратила силу. В связи с этим обязанность по публикации сообщения о результатах обязательного аудита в Едином федеральном реестре (Федресурс) была упразднена. Однако на смену утратившей силу обязанности пришла новая — публикация сведений о финансовой отчетности (для абсолютно той же самой группы юридических лиц, которые проводят обязательный аудит).
— Доходов, облагаемых налогом на прибыль и НДС, стало меньше. Обзор нового закона
Налоговая нагрузка на ряд организаций стала меньше: из-за НДС и налога на прибыль выведены некоторые операции.
— «Ночной бухгалтер». Бухгалтерам разрешили сдавать декларации по НДС раньше срока. Хотя запрета на это и не было
Если вы отправите отчетность до того, как квартал закончится, налоговики не имеют права вам отказать. Так решили суды.
Блоги компаний
- НДС по услугам общепита в гостиницах (72)
- Освобождение от нотариальной пошлины инвалидов, повышение выплаты ухаживающим лицам в обзоре прав инвалидов (72)
- Топ-5 изменений в госзакупках с февраля по июль 2022. Специалисты осваивают новые навыки в работе (724116)
- Про оценку заявок Участников (44-ФЗ) (277)
- Buy Office Furniture In Dubai, The Top Quality Office Furniture Manufacturer and Supplier UAE (726290)
- Гражданско-правовая ответственность органов управления ООО (601300)
- Законно экономим на взносах в ФОТ и радуем директора: инструкция для бухгалтеров (1)
- Государство оплатит половину стоимости сервиса «Финансист» (370)
- Поступление товара (434549)
- Обзор практики Верховного Суда РФ по налогам за май 2022 (72)
- Судебная коллегия ВС сделала революционный вывод для ИП на патенте при оказании бытовых услуг юрлицам (601730)
- Доработки в сервисе 1C:Фреш: как внести изменения? (17)
- Центробанк предлагает ужесточить критерии, по которым вносят в реестр МСП (706762)
- Минэк рассказал, как будем жить до 2025 года (4)
- Какие способы налоговой оптимизации помогут работать в новых условиях (1)
- Юрист по трудовым спорам. Чем может помочь? (5)
- Начальник не подписывает отпуск (726473)
- Медицинская справка для РВП (5)
- Как заполнить заявку на регистрацию товарного знака без ошибок (140)
- Камеральная проверка. Какие документы вправе требовать ФНС (184)
Документы
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/8958@ от 13.07.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-04/32863 от 14.04.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-07-13/1/57162 от 16.06.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Научные работы для фирмы из Казахстана не облагаются НДС в России
Обсуждаемые темы форума
— Сбор за возврат билета проводки
— Переход из АО в ООО и списание убытков
— Не приходят уведомления на почту
— Принятие НДС к вычету с аванса
— Учет приобретения сырья Принципалом при закупке через агента
— Кроме необлагаемых 4000 мат помощь что еще необлагаемо выдаются сотруднику?
— Премия сотрудникам к празднику не включать в расходы по УСН
— Как в 1с перенести вычет на следующий налоговый период
— Нужно выдать денежные средства для оплаты поставщику коммунальных услуг , физическому лицу не являющемуся работником организации
— Как из-за границы выслать письмо в налоговую
— Выставление авансовых счет-фактур
— Как расчитать отпускные при повышении окладов по организации?
— Перемещение акций на другую площадку
— Платежное поручение в 1С на оплату счета с разными ставками НДС