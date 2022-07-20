Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Право на льготную ставку по УСН в регионе надо еще доказать

Ситуацию разбираем с экспертом.

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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Чтобы иметь льготную ставку в регионе, ИП надо вести деятельность в этом субъекте.

​​​​​​​Билеты на электрички еще 5 лет будут облагать НДС по ставке 0%.

Если купить сертификаты OZON и подарить их своим покупателям, придется платить НДС без права на вычет.

Центробанк не хочет раздавать льготные кредиты всем подряд, поэтому  нем останутся компании с активами и кредитной нагрузкой меньше 8 млрд. руб..

Продавцы будут выдавать гарантии на «серую» технику.

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