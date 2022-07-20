«Утренний бухгалтер». Право на льготную ставку по УСН в регионе надо еще доказать

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Чтобы иметь льготную ставку в регионе, ИП надо вести деятельность в этом субъекте.
Билеты на электрички еще 5 лет будут облагать НДС по ставке 0%.
Если купить сертификаты OZON и подарить их своим покупателям, придется платить НДС без права на вычет.
Центробанк не хочет раздавать льготные кредиты всем подряд, поэтому нем останутся компании с активами и кредитной нагрузкой меньше 8 млрд. руб..
Продавцы будут выдавать гарантии на «серую» технику.
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- Сбербанк попал под блокировку. Европа заморозит все его активы
- Как работать с предпринимателями на АУСН и кому подходит новый режим? Последние места на вебинар
- Реальность деятельности в регионе с льготной ставкой по УСН надо доказать
- ВТБ запустит пилотный проект по переводам через СБП
- Если сотрудник взял отгул за работу в выходной, он не должен терять в зарплате
- Чтобы пользоваться иностранной интеллектуальной собственностью, надо заплатить за нее рублями
- Любая первичка подойдет для переноса данных в уведомление об остатках для прослеживаемости
- Об НДФЛ с 23 по 22 число надо сообщить до 25-го и заплатить налог до 28-го. И еще отчитаться раз в квартал. Таблица с новыми датами
- Работодателям снова разрешили покупать маски, антисептики и противочумные костюмы за счет ФСС
- Если у вас пониженная ставка налога по УСН, в декларации надо указать код льготы в строках 124 и 264
- Если у бывшего мужа-алиментщика резко снизилась зарплата, жена может пожаловаться на нарушение его трудовых прав
События
Налогообложение – налоговые споры – аргументы сторон: налоговые проверки, НДС, налог на прибыль, применение ст. 54.1 НК РФ
Дата проведения: 26 июля, вторник
СPA : Повышение квалификации для трудоустройства в крупные компании
Дата проведения: 26 июля, вторник
Кризис в транспортной логистике vol.2
Дата проведения: 25 июля, понедельник
Расчет 6-НДФЛ за полугодие: практические рекомендации эксперта
Дата проведения: 25 июля, понедельник
Закрываем полугодие: на что обратить внимание по новым ФСБУ
Дата проведения: 22 июля, пятница
Презентация программы ACCA «Финансы и управление бизнесом»
Дата проведения: 21 июля, четверг
Как учредителю оказать финансовую помощь своей компании: три варианта
Дата проведения: 21 июля, четверг
CPA: Управленческий учет. Курс обучения поможет, тем, кто хочет получить знания и опыт и подготовиться к квалификационным экзаменам
Дата проведения: 21 июля, четверг
CPA :Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании
Дата проведения: 21 июля, четверг
НДС: от счета-фактуры до декларации
Дата проведения: 21 июля, четверг
Статьи
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Это касается и ИП.
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Расскажем про порядок признания «сомнительного» расхода у предпринимателя.
— Как округлять среднесписочную численность работников за год
Каждому работодателю рано или поздно придется посчитать, сколько у него сотрудников. Но часто расчеты дают в результате дробное число, и непонятно, округляется или нет среднесписочная численность работников, а если округляется, то как.
— Не выплатили премию — законно ли это?
Обращаясь к разным юристам — мы получали разные ответы, давайте разберемся вместе.
— Перенос вычета НДС по основным средствам в 1С
Практически ни одна компания в процессе осуществления хозяйственной деятельности не может обойтись без основных средств. К примеру, это может быть недвижимое имущество или дорогостоящее оборудование. Но что делать с входящим НДС, который, как правило, составляет внушительную сумму? Каким образом принять его к вычету и можно ли это сделать, разделив его на части? Обо всех нюансах и вариантах переноса вычета НДС по ОС в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 расскажем в этом материале.
— Когда за расхождения в РСВ и СЗВ-СТАЖ не оштрафуют. Обзор примера из судебной практики
Сопоставив данные РСВ и СЗВ-СТАЖ, контролеры выявили несоответствие, да не одно, что в итоге привело к наложению на фирму санкций. Однако страхователь сумел добиться справедливости: все три инстанции, а затем и Арбитраж Московского округа встал на сторону фирмы (постановление от 09.03.2022 № Ф05-1241/2022).
🔒 Отказываемся от налоговой тайны: что для этого нужно сделать
Что такое налоговая тайна и как сделать её общедоступной.
— «Ночной бухгалтер». Копите дебиторку на УСН? Рискуете попасть под каток налоговиков
Суды согласились с налоговиками, которые обвинили компанию в нарочном накоплении дебиторской задолженности, чтобы не слететь с упрощенки. Не все так просто, конечно: было еще несколько признаков вполне реальной схемы.
🔒 Что изменилось в законах по НДФЛ за последнее время
С этого года будет больше налоговых льгот по НДФЛ: расширили возможности для соцвычета, отменили НДФЛ на золото и перевод ценных бумаг. Много поправок по НДФЛ будет для налоговых агентов с 2023 года.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/59483 от 22.06.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Если купить сертификаты OZON и подарить их своим покупателям, придется платить НДС без права на вычет
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