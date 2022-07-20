«Утренний бухгалтер». Право на льготную ставку по УСН в регионе надо еще доказать

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Чтобы иметь льготную ставку в регионе, ИП надо вести деятельность в этом субъекте.

​​​​​​​Билеты на электрички еще 5 лет будут облагать НДС по ставке 0%.

Если купить сертификаты OZON и подарить их своим покупателям, придется платить НДС без права на вычет.

Центробанк не хочет раздавать льготные кредиты всем подряд, поэтому нем останутся компании с активами и кредитной нагрузкой меньше 8 млрд. руб..

Продавцы будут выдавать гарантии на «серую» технику.

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Новости

События

Налогообложение – налоговые споры – аргументы сторон: налоговые проверки, НДС, налог на прибыль, применение ст. 54.1 НК РФ

Дата проведения: 26 июля, вторник

СPA : Повышение квалификации для трудоустройства в крупные компании

Дата проведения: 26 июля, вторник

Кризис в транспортной логистике vol.2

Дата проведения: 25 июля, понедельник

Расчет 6-НДФЛ за полугодие: практические рекомендации эксперта

Дата проведения: 25 июля, понедельник

Закрываем полугодие: на что обратить внимание по новым ФСБУ

Дата проведения: 22 июля, пятница

Презентация программы ACCA «Финансы и управление бизнесом»

Дата проведения: 21 июля, четверг

Как учредителю оказать финансовую помощь своей компании: три варианта

Дата проведения: 21 июля, четверг

CPA: Управленческий учет. Курс обучения поможет, тем, кто хочет получить знания и опыт и подготовиться к квалификационным экзаменам

Дата проведения: 21 июля, четверг

CPA :Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании

Дата проведения: 21 июля, четверг

НДС: от счета-фактуры до декларации

Дата проведения: 21 июля, четверг

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Бизнес опять будет платить агентский НДС за электронные иностранные услуги

Это касается и ИП.

— Расходы, подтвержденные квитанцией от ИП на патенте, — можно ли такие затраты принять к учету?

Расскажем про порядок признания «сомнительного» расхода у предпринимателя.

— Как округлять среднесписочную численность работников за год

Каждому работодателю рано или поздно придется посчитать, сколько у него сотрудников. Но часто расчеты дают в результате дробное число, и непонятно, округляется или нет среднесписочная численность работников, а если округляется, то как.

— Не выплатили премию — законно ли это?

Обращаясь к разным юристам — мы получали разные ответы, давайте разберемся вместе.

— Перенос вычета НДС по основным средствам в 1С

Практически ни одна компания в процессе осуществления хозяйственной деятельности не может обойтись без основных средств. К примеру, это может быть недвижимое имущество или дорогостоящее оборудование. Но что делать с входящим НДС, который, как правило, составляет внушительную сумму? Каким образом принять его к вычету и можно ли это сделать, разделив его на части? Обо всех нюансах и вариантах переноса вычета НДС по ОС в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 расскажем в этом материале.

— Когда за расхождения в РСВ и СЗВ-СТАЖ не оштрафуют. Обзор примера из судебной практики

Сопоставив данные РСВ и СЗВ-СТАЖ, контролеры выявили несоответствие, да не одно, что в итоге привело к наложению на фирму санкций. Однако страхователь сумел добиться справедливости: все три инстанции, а затем и Арбитраж Московского округа встал на сторону фирмы (постановление от 09.03.2022 № Ф05-1241/2022).

🔒 Отказываемся от налоговой тайны: что для этого нужно сделать

Что такое налоговая тайна и как сделать её общедоступной.

— «Ночной бухгалтер». Копите дебиторку на УСН? Рискуете попасть под каток налоговиков

Суды согласились с налоговиками, которые обвинили компанию в нарочном накоплении дебиторской задолженности, чтобы не слететь с упрощенки. Не все так просто, конечно: было еще несколько признаков вполне реальной схемы.

🔒 Что изменилось в законах по НДФЛ за последнее время

С этого года будет больше налоговых льгот по НДФЛ: расширили возможности для соцвычета, отменили НДФЛ на золото и перевод ценных бумаг. Много поправок по НДФЛ будет для налоговых агентов с 2023 года.

Блоги компаний

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/59483 от 22.06.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Если купить сертификаты OZON и подарить их своим покупателям, придется платить НДС без права на вычет

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