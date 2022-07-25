«Утренний бухгалтер». Центробанк снизил ключевую ставку до 8%

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Ключевая ставка снижена с 9,5% до 8%.

Новых работников без трудового стажа уведомлять об КЭДО не обязательно.

Суд разрешил налоговикам скрыть от компании, кто и с какого IP сдал за нее фальшивую нулевку по НДС.

Если в подразделении организации оборудуют стационарные рабочие места, нужно ставить такую обособку на учет.

День совершения правонарушения будет входить в расчет срока давности по КоАП. Такие поправки предложил Минюст.

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Новости

События

Применение ККТ: отвечаем на самые популярные вопросы

Дата проведения: 29 июля, пятница

Презентация программы CIMA (комплексный ситуационный экзамен)

Дата проведения: 28 июля, четверг

ТОП-5 инструментов CRM для вашего бизнеса

Дата проведения: 28 июля, четверг

1С:LIMS — новое решение для автоматизации управления качеством продукции

Дата проведения: 28 июля, четверг

Выставки, конференции, фестивали: нанимаем сотрудников на сезон

Дата проведения: 28 июля, четверг

CPA: Управленческий учет. Курс обучения поможет, тем, кто хочет получить знания и опыт и подготовиться к квалификационным экзаменам

Дата проведения: 28 июля, четверг

CPA :Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании

Дата проведения: 28 июля, четверг

Презентация программы CIMA Rus (модуль Р1)

Дата проведения: 27 июля, среда

Пятый бесплатный бухгалтерский марафон

Дата проведения: 27 июля, среда

Топ изменений в налогах и учете для бухгалтера 2022

Дата проведения: 27 июля, среда

Статьи

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Близится середина лета — желанный период отпуска для многих специалистов. Вопросов, связанных с предоставлением и оформлением отпусков, много.

— Как бухгалтеру учитывать запасы по складам в 1С

Казалось бы, что может быть проще? Надо только в разделе «Администрирование» галочку «Учет запасов по складам» включить! Но нет! Всё «веселье» начинается, когда понимаешь, что уже несколько кварталов, а то и лет учет ведется без складов, в оборотно-сальдовой ведомости по счету 10 «Материалы» и 41 «Товары» накопилось огромное количество ТМЦ, и чтобы появилось субконто «Склад» необходимо вернуться в прошлые периоды и перепровести документы. Неужели нет другого выхода? Конечно, есть!

— Учет НДС: бухгалтерские проводки в 2022 году

Организации и предприниматели на практике часто сталкиваются с вопросом: как отразить в учете налог на добавленную стоимость? В нашей статье вы найдете бухгалтерские проводки по начислению и признанию вычетов по НДС с наглядными примерами.

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Рубль стал укрепляться по отношению к доллару с этой весны. 30 июня курс дошел до отметки — 51,6 Р за доллар. По оценкам экспертов, на тот момент рубль уже был слишком переукреплен и каждые 10 Р укрепления обходились российскому бюджету в триллион рублей. ⠀

— Доплата до фактического заработка при отпускных. Как установить и платить налоги

В статье рассмотрим учет доплаты до фактического заработка при выплате отпускных, если это закреплено в нормативных актах организации.

— Что изменилось в 2022 в части заполнения справки о заработке по приказу 182н

При расчете пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком используется заработок двух календарных годов, предшествующих году наступления страхового случая. Форма справки утверждена приказом № 182н. Напомним о правилах заполнения и выдачи справки, а также рассмотрим изменения, вступившие в силу с февраля 2022.

— За Федресурс теперь штрафуют! Как не получить штраф за неразмещение сообщения в Федресурсе?

В 2021 году надзорные органы впервые начали применять санкции за отсутствие обязательных сообщений в Федресурсе. В 2022 году практика штрафа за Федресурс стала повсеместной во всех регионах страны.

— Как автоматизировать работу с сотрудниками и тратить на неё минимум времени

Несмотря на то, что формально бухгалтер и HR-специалист — это разные профессии, часто в компаниях их должностные обязанности пересекаются. А иногда бухгалтер полностью берёт на себя задачи по работе с сотрудниками. Такое совмещение отнимает много времени и ресурсов. Чтобы разгрузить специалистов, часть задач можно автоматизировать. В статье мы разберём, какие обязанности по работе с кадрами могут выполнять специальные сервисы, и как выбрать современную удобную платформу для автоматизации.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № КВ-3-14/7539@ от 18.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Если компания создала рабочее место на непонятный срок, регистрировать обособку не надо

Роструд: Письмо № ПГ/16063-6-1 от 30.06.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Нельзя платить зарплату за неотработанный период

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