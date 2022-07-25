«Утренний бухгалтер». Центробанк снизил ключевую ставку до 8%

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Ключевая ставка снижена с 9,5% до 8%.
Новых работников без трудового стажа уведомлять об КЭДО не обязательно.
Суд разрешил налоговикам скрыть от компании, кто и с какого IP сдал за нее фальшивую нулевку по НДС.
Если в подразделении организации оборудуют стационарные рабочие места, нужно ставить такую обособку на учет.
День совершения правонарушения будет входить в расчет срока давности по КоАП. Такие поправки предложил Минюст.
НДС и налог на прибыль: важные поправки и актуальные вопросы
27 июля в 11.00 бесплатный вебинар
В. Варламова, советник налоговой службы II ранга, гл.эксперт по налогам «Правовест Аудит» расскажет о:
— новом порядке учета курсовых разниц;
— льготах для IT-компаний, выделении IT-подразделений в отдельное юрлицо;
— необлагаемых доходах при прощении долга по займу;
— кому выгодно перейти на авансовые платежи «по факту»;
— расширении перечня случаев для заявительного порядка возмещения НДС и т.д.
Курсы и вебинары для бухгалтера
Заканчивается набор на курс повышения квалификации Защита при налоговых проверках: практикум по всем видам контроля! Научим законным способам противостоять давлению налоговиков и не доводить до уголовной и субсидиарной ответственности.
Есть сложности в работе? По ссылке найдете лучшие вебинары на все случаи жизни! Топовые спикеры, короткие и понятные лекции, ответы на любые ваши вопросы.
Бесплатный вебинар «Топ изменений в налогах и учете для бухгалтера 2022»
27 июля в 11:00 по мск подробно поговорим:
— об изменениях по НДС в НК РФ во 2-м квартале;
— о всех изменениях в 2022 году с налогом на прибыль организаций и налога на имущество;
— о новых ФСБУ;
— об изменениях в бухгалтерском учете и многом другом.
Новости
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- Правительство расширило перечень недружественных государств. Бизнес с их резидентами теперь нужно вести в рублях
- Тем, кто снимает квартиру, обещают социальный налоговый вычет по НДФЛ
- Продукты с истекающим сроком годности магазины отдадут нуждающимся. Если одобрят налоговики
- Реформа избавит бизнес от излишней уголовной ответственности
- МСП получат льготные кредиты на новых условиях. По выданным кредитам банки изменят ставку
- Новых работников без трудового стажа уведомлять об КЭДО не нужно
- Банк России снизил ключевую ставку до 8%
- Суд разрешил налоговикам скрыть от компании, кто и с какого IP сдал за нее фальшивую нулевку по НДС
- Нельзя платить зарплату за неотработанный период
- Если компания создала рабочее место на непонятный срок, регистрировать обособку не надо
- ОСАГО можно взять в кредит или в рассрочку
- Сотрудница с ребенком до 3 лет может выбирать себе любой график работы
- ЦБ намерен продлить ограничение на выдачу наличной валюты
- Уход брендов — не проблема. Заменим своим, считают в ЦБ
- Срок давности по КоАП будут считать со дня правонарушения
События
Применение ККТ: отвечаем на самые популярные вопросы
Дата проведения: 29 июля, пятница
Презентация программы CIMA (комплексный ситуационный экзамен)
Дата проведения: 28 июля, четверг
ТОП-5 инструментов CRM для вашего бизнеса
Дата проведения: 28 июля, четверг
1С:LIMS — новое решение для автоматизации управления качеством продукции
Дата проведения: 28 июля, четверг
Выставки, конференции, фестивали: нанимаем сотрудников на сезон
Дата проведения: 28 июля, четверг
CPA: Управленческий учет. Курс обучения поможет, тем, кто хочет получить знания и опыт и подготовиться к квалификационным экзаменам
Дата проведения: 28 июля, четверг
CPA :Финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании
Дата проведения: 28 июля, четверг
Презентация программы CIMA Rus (модуль Р1)
Дата проведения: 27 июля, среда
Пятый бесплатный бухгалтерский марафон
Дата проведения: 27 июля, среда
Топ изменений в налогах и учете для бухгалтера 2022
Дата проведения: 27 июля, среда
Статьи
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Близится середина лета — желанный период отпуска для многих специалистов. Вопросов, связанных с предоставлением и оформлением отпусков, много.
— Как бухгалтеру учитывать запасы по складам в 1С
Казалось бы, что может быть проще? Надо только в разделе «Администрирование» галочку «Учет запасов по складам» включить! Но нет! Всё «веселье» начинается, когда понимаешь, что уже несколько кварталов, а то и лет учет ведется без складов, в оборотно-сальдовой ведомости по счету 10 «Материалы» и 41 «Товары» накопилось огромное количество ТМЦ, и чтобы появилось субконто «Склад» необходимо вернуться в прошлые периоды и перепровести документы. Неужели нет другого выхода? Конечно, есть!
— Учет НДС: бухгалтерские проводки в 2022 году
Организации и предприниматели на практике часто сталкиваются с вопросом: как отразить в учете налог на добавленную стоимость? В нашей статье вы найдете бухгалтерские проводки по начислению и признанию вычетов по НДС с наглядными примерами.
— Скачки рубля, евро стал дешевле доллара — что ждать дальше от мира финансов?⠀
Рубль стал укрепляться по отношению к доллару с этой весны. 30 июня курс дошел до отметки — 51,6 Р за доллар. По оценкам экспертов, на тот момент рубль уже был слишком переукреплен и каждые 10 Р укрепления обходились российскому бюджету в триллион рублей. ⠀
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— Что изменилось в 2022 в части заполнения справки о заработке по приказу 182н
При расчете пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком используется заработок двух календарных годов, предшествующих году наступления страхового случая. Форма справки утверждена приказом № 182н. Напомним о правилах заполнения и выдачи справки, а также рассмотрим изменения, вступившие в силу с февраля 2022.
— За Федресурс теперь штрафуют! Как не получить штраф за неразмещение сообщения в Федресурсе?
В 2021 году надзорные органы впервые начали применять санкции за отсутствие обязательных сообщений в Федресурсе. В 2022 году практика штрафа за Федресурс стала повсеместной во всех регионах страны.
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Несмотря на то, что формально бухгалтер и HR-специалист — это разные профессии, часто в компаниях их должностные обязанности пересекаются. А иногда бухгалтер полностью берёт на себя задачи по работе с сотрудниками. Такое совмещение отнимает много времени и ресурсов. Чтобы разгрузить специалистов, часть задач можно автоматизировать. В статье мы разберём, какие обязанности по работе с кадрами могут выполнять специальные сервисы, и как выбрать современную удобную платформу для автоматизации.
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Документы
ФНС РФ: Письмо № КВ-3-14/7539@ от 18.07.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Если компания создала рабочее место на непонятный срок, регистрировать обособку не надо
Роструд: Письмо № ПГ/16063-6-1 от 30.06.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Нельзя платить зарплату за неотработанный период
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