Учет НДС: бухгалтерские проводки в 2022 году

Учет входного НДС

Организация вправе уменьшить начисленный НДС при реализации товаров, работ, услуг или имущественных прав на входной налог, который контрагент предъявил к уплате (сумму вычетов).

Воспользоваться вычетами вправе только те организации и индивидуальные предприниматели, которые применяют общую систему налогообложения и не освобождены от обязанностей, связанных с уплатой НДС.

В остальных случаях суммы НДС нужно, работ, услуг и имущественных прав или же учитывать в расходах отдельно.

Для того чтобы заявить к вычету суммы входного налога, необходимо выполнить следующие четыре условия:

налог предъявлен поставщиком; покупка предназначена для облагаемых НДС операций; приобретенные товары, работы или услуги оприходованы в учете; получен правильно оформленный счет-фактура или универсальный передаточный документ.

При этом факт уплаты НДС поставщику в стоимости товаров, работ, услуг или имущественных прав значения для вычета не имеет.составляют несколько операций. Например, НДС со стоимости импортных товаров можно предъявить к вычету только после уплаты налога на таможне. Об этом сказано в ст. 169, 171, 172 НК

Проводки

Сначала входные суммы НДС, которые предъявил поставщик при приобретении товаров, работ, услуг, имущественных прав, отражают в учете следующей проводкой:

Дебет 19 «НДС по приобретенным ценностям» — Кредит 60 субсчет «Расчеты за товары, работы, услуги» — учтена сумма НДС со стоимости покупки.

Затем для принятия к вычету входных сумм НДС делают следующую проводку:

Дебет 68 субсчет «Расчеты по НДС» — Кредит 19 — принят к вычету НДС со стоимости покупки.

Начисление НДС: проводки

Начислять НДС нужно по всем операциям, которые признают объектом налогообложения. Налоговую базу определяют в том квартале, в котором организация совершила такую операцию.

В бухучете начисление налога отражают по дебету 90 субсчет «НДС», который корреспондирует с кредитом счета 68.

Проводки

Начисление НДС налог с выручки следующей проводкой:

Дебет 90 — Кредит 68 — начислен НДС в учете.

Расчет НДС поставщика: проводки

Поставщикам для расчета НДС необходимо перемножить два показателя — налоговую базу и налоговую ставку. Оба этих показателя зависят от того, какую операцию совершает поставщик.

Так, порядок определения налоговой базы отличается при:

продаже товаров, работ, услуг; реализации имущественных прав; безвозмездной передачи товаров, работ, услуг.

В большинстве случаев налоговой базой будет считаться сумма выручки, полученной от продажи товаров работ или услуг (п. 2 ст. 153 НК).

Налоговую базу умножают на ставку 20, 10, 0 процентов или на расчетную ставку 20/120, 10/110 и 16,67 процента. Ставка также зависит от вида операции.

В большинстве случаев применяют. При реализации в России или импорте некоторых социально значимых товаров используют. Перечни таких товаров утверждает правительство.

Нулевая ставка действует при экспорте, международных и транзитных перевозках, операциях такс-фри и других операциях. Нулевую ставку надо подтвердить в ИФНС документами, в частности, реестрами таможенных деклараций (ст. 164 НК).

Пример

В июне текущего года организация ООО «Сигма» продала ООО «Элипс» две партии товара. Стоимость первой партии составила 100 тыс. рублей (без учета НДС по ставке 20 процентов). Стоимость второй партии составила 200 тыс. рублей (без учета НДС по ставке 10 процентов).

Себестоимость первой партии — 50 тыс. рублей, второй партии — 100 тыс. рублей.

Сумма НДС, которую ООО «Сигма» предъявила к уплате ООО «Элипс», по первой партии товаров составила: 100 тыс. руб. × 20 % = 20 тыс. рублей.

Сумма НДС, которую ООО «Сигма» предъявила к уплате ООО «Элипс», по второй партии товаров составила: 200 тыс. руб. × 10 % = 20 тыс. рублей.

Таким образом, итоговая стоимость товаров составит:

Первая партия — 120 тыс. рублей (100 тыс. руб. + 20 тыс. руб.).

Вторая партия — 220 тыс. рублей (200 тыс. руб. + 20 тыс. руб.).

По результатам сделки в II квартале текущего года ООО «Сигма» начислит НДС в сумме 40 тыс. рублей (20 тыс. руб. + 20 тыс. руб.) Без учета вычетов налог к уплате составит также 40 тыс. рублей.

Проводки

Сначала необходимо отразить в учете ООО «Сигма» операции по продаже первой партии товаров. Проводки следующие:

Дебет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» — Кредит 90 — учтена выручка от продажи товаров ООО «Элипс» в размере 120 тыс. рублей.

Дебет 90 — Кредит 68 — начислен НДС с продажи товаров в размере 20 тыс. рублей.

Дебет 90 — Кредит 41 «Товары» — списана себестоимость товаров в размере 50 тыс. рублей.

Затем необходимо отразить в учете ООО «Сигма» операции по продаже второй партии товаров. Проводки следующие:

Дебет 62 — Кредит 90 — учтена выручка от продажи товаров ООО «Элипс» в размере 220 тыс. рублей.

Дебет 90 — Кредит 68 — начислен НДС с продажи товаров в размере 20 тыс. рублей.

Дебет 90 — Кредит 41 — списана себестоимость товаров в размере 100 тыс. рублей.

В самом конце отражают уплату НДС. Проводки следующие:

Дебет 68 — Кредит 51 «Расчетный счет» — отражена уплата НДС в бюджет в размере 40 тыс. рублей.

НДС при продаже товара: проводки в 2022 году

При реализации товаров, работ, услуг налоговой базой по НДС признают выручку. Размер выручки определяют из всех доходов организации, связанных с расчетами по оплате товаров, работ, услуг ( п. 2 ст. 153 НК ).

В общем случае выручку от реализации товаров, работ, услуг рассчитывают исходя из цен, которые установлены в договоре с контрагентом. Считается, что эти цены соответствуют рыночным. Однако в некоторых случаях налоговые инспекторы могут проверить, соответствуют ли указанные в договоре цены рыночным (п. 1 и 3 ст. 105.3 НК).

Проводки

Сначала в учете отражают выручку от продажи товаров.

Дебет 62 — Кредит 90 — учтена выручка от продажи товаров.

Затем в учете отражают операцию по начислению налога.

Дебет 90 — Кредит 68 — начислен НДС с продажи товаров.

Пример учета НДС с проводками в 2022 году

В июне текущего года организация ООО «Сигма» приобрела партию товара за 120 тыс. рублей (в том числе НДС), а затем продала ее покупателю ООО «Элипс» за 200 тыс. рублей (без учета НДС). Налоговая ставка НДС по товарам — 20 процентов.

Сумма НДС, которую ООО «Сигма» заявит к вычету с покупки товаров, составит:

120 тыс. руб. × 20 : 120 = 20 тыс. рублей.

В результате стоимость товаров, приобретенных ООО «Сигма», без учета НДС составит:

120 тыс. руб. — 20 тыс. руб. = 100 тыс. рублей.

Сумма НДС, которую ООО «Сигма» предъявит к уплате покупателю ООО «Элипс» составит:

200 тыс. руб. × 20% = 40 тыс. рублей.

Таким образом, итоговая цена партии товара с учетом НДС составит:

200 тыс. руб. + 40 тыс. руб. = 240 тыс. рублей.

По результатам сделки в II квартале текущего года ООО «Сигма» начислит НДС в сумме 40 тыс. рублей. Вычеты составят 20 тыс. рублей. Налог к уплате — 20 тыс. рублей (40 тыс. руб. — 20 тыс. руб.)

Проводки

Сначала необходимо отразить в учете ООО «Сигма» операции по покупке товаров.

Дебет 41 — Кредит 60 — учтена покупка товаров по стоимости 100 тыс. рублей.

Дебет 19 — Кредит 60 — учтена сумма НДС при покупке товара в размере 20 тыс. рублей.

Дебет 68 — Кредит 19 — принят к вычету НДС со стоимости покупки в размере 20 тыс. рублей.

Затем потребуется отразить в учете операции по продаже товаров. Проводки следующие:

Дебет 62 — Кредит 90 — учтена выручка от продажи товаров ООО «Элипс» в размере 240 тыс. рублей.

Дебет 90 — Кредит 68 — начислен НДС с продажи товаров в размере 40 тыс. рублей.

Дебет 90 — Кредит 41— списана себестоимость товаров в размере 100 тыс. рублей.

В самом конце отражают уплату НДС:

Дебет 68 — Кредит 51— отражена уплата НДС в бюджет в размере 20 тыс. рублей.