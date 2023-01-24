Какой размер пенсии за работу в районах Крайнего Севера?

«Северные» пенсии: нормативное регулирование

Сейчас в РФ действует 3 основных закона, в соответствии с которыми начисляется пенсия:

закон «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 № 400-ФЗ (его положения распространяются на граждан, выходящих на пенсию после 01.01.2015);

закон «О трудовых пенсиях» от 17.12.2001 № 173-ФЗ (с 01.01.2015 действует только в части положений, регулирующих исчисление и выплату пенсий, которые назначены до 01.01.2015 при условии, что соответствующие нормы не противоречат ФЗ «О страховых пенсиях»);

закон «О государственном пенсионном обеспечении» № 166-ФЗ (регулирует исчисление пенсий для госслужащих и иных категорий граждан РФ, находящихся на государственном обеспечении).

Можно отметить, что в соответствии с положениями закона № 173-ФЗ осуществлялось исчисление российских пенсий до 01.01.2015. Сейчас пенсионеры РФ, в том числе и жители Севера, получают пенсию, рассчитанную преимущественно в том порядке, который утвержден новым нормативным актом – законом № 400-ФЗ.

Нормы закона № 173-ФЗ применяются, только если это требуется в целях исчисления пенсий по новому закону. Но при исчислении конкретно северных пенсий они в расчет практически не берутся.

Изучим особенности исчисления северных пенсий с учетом положений указанных нормативных актов – актуального закона № 400-ФЗ, а также закона № 166-ФЗ.

Пенсия на Севере досрочно

Прежде всего имеет смысл отметить, что граждане, работавшие на Севере, имеют возможность выйти на пенсию значительно раньше, чем россияне, трудящиеся в более южных регионах.

Так, мужчины, имеющие общий стаж в 25 лет и проработавшие на Крайнем Севере 15 лет либо в регионах, приравненных к нему, 20 лет, могут выходить на пенсию в 55 лет. Женщины вправе выходить на пенсию в 50 лет при условии, что имеют общий стаж работы в 20 лет и те же показатели длительности работы на Севере, что и мужчины. В свою очередь, мужчины, работавшие в более южных регионах, выходят на пенсию в 60 лет, а женщины – в 55 лет.

Если мужчина или женщина имели стаж работы на Крайнем Севере в качестве оленевода, рыбака или охотника, составляющий, соответственно, для каждого пола 25 и 20 лет – они вправе выходить на пенсию еще на 5 лет раньше возрастов, обозначенных выше.

Повышение пенсионного возраста коснется и работников Крайнего Севера. Переходный период по повышению пенсионного возраста продлится так же как и у всех жителей РФ с 2019 по 2028 годы. Ниже приведем таблицу выхода на пенсию в связи с нововведениями:

Северный стаж как преференция при назначении пенсии

Опыт работы человека на Севере может дать ему право выйти пенсию раньше и в том случае, если указанные показатели стажа не достигнуты, но соразмерны с ними.

Если человек проработал на КС не менее чем 7 лет и 6 месяцев, то он получает вправе выйти на пенсию раньше, исходя из того, что его пенсионный возраст уменьшается на 4 месяца за каждый год, проработанный на Крайнем Севере. При этом каждый год работы в районах, приравненных к КС, соответствует 9 месяцам трудовой деятельности на Крайнем Севере.

В общем случае стаж, который составляет 15 лет при работе на КС или 20 лет в районах, что приравнены к нему, снижает пенсионный возраст человека на 5 лет для большинства категорий трудящихся, у которых есть основания для выхода на пенсию. Например, тех категорий, которые указаны в пп. 1–10, 16–18 ст. 30 закона № 400-ФЗ.

Закон № 400-ФЗ («О страховых пенсиях»): северная надбавка к фиксированной выплате

Пенсия по закону № 400-ФЗ состоит из следующих основных компонентов:

страховой пенсии (вычисляется по сложной формуле – с применением индивидуальных пенсионных коэффициентов и показателей их стоимости);

фиксированной выплаты (которая устанавливается в соответствии с п. 1 ст. 16 закона № 400-ФЗ).

Размер страховой пенсии напрямую не зависит от того, работал человек на Севере или нет.

В свою очередь, в соответствии с п. 4 ст. 17 закона «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 № 400-ФЗ получать фиксированную выплату, увеличенную на 50%, вправе:

мужчины, имеющие стаж 25 лет и более и проработавшие 15 лет и более на Крайнем Севере;

женщины, обладающие стажем 20 лет и более и проработавшие 15 лет и более на КС.

Текущая величина фиксированной выплаты – 4 982 руб. 90 коп. в месяц (п. 1 ст. 16 закона № 400-ФЗ).

Получается, что фиксированная выплата по пенсиям гражданам, работавшим на Крайнем Севере и имеющим указанный выше стаж, становится равной 7 474 руб. 35 коп. (4 982 руб. 90 коп. + 50%). Таким образом, пенсия гражданина, работавшего на КС, в общем случае больше, чем пенсия гражданина, работавшего южнее, на 2 491 руб. 45 коп.

Если у получателей пенсии, работавших на Крайнем Севере, находятся нетрудоспособные члены семьи на иждивении либо если получателям соответствующей пенсии исполнилось 80 лет или если они имеют инвалидность 1-й группы, увеличение фиксированной выплаты по основаниям, указанным в пп. 1–3 ст. 17 закона № 385-ФЗ, дополняется доплатами в размере 50% от соответствующего увеличения.

Так, если человеку, работавшему на КС, 80 лет, то он: во-первых, получает фиксированную выплату, увеличенную на 2 491 руб. 45 коп. относительно южной пенсии;

во-вторых, получает 100%-ю доплату к фиксированной выплате – в размере 4 982 руб. 90 коп. (п. 1 ст. 17 закона № 400-ФЗ);

в-третьих, получает доплату к указанному 100%-му увеличению фиксированной выплаты в размере 50%, то есть 2 491 руб. 45 коп.

В соответствии с п. 5 ст. 17 закона № 400-ФЗ фиксированная выплата как самостоятельный элемент пенсии (то есть показатель, закрепленный в законе № 400-ФЗ), а также как элемент расчета северной пенсии с учетом положений пп. 1–3 ст. 17 закона № 400-ФЗ увеличивается в аналогичных случаях на 30% при исчислении пенсий для граждан того же возраста и пола, что указаны выше, а также имеющих аналогичный стаж – если они работали в регионах, которые приравнены к КС, в течение 20 лет и более.

Повышенная пенсия для жителей Севера с применением коэффициента

В соответствии с п. 9 ст. 17 закона № 400-ФЗ получать увеличенную фиксированную выплату по п. 1 ст. 16 закона № 400-ФЗ вправе получать граждане, проживающие на КС, обладающие правом на пенсию, но не имеющие опыта работы на Крайнем Севере и в районах, которые приравнены к нему. Но в этом случае вместо надбавок применяется установленный законом районный коэффициент.

Аналогично, если жителю Севера исполнилось 80 лет или же в случаях, если у него есть инвалидность 1-й группы либо если он имеет на иждивении нетрудоспособных лиц, он получает дополнительные выплаты, гарантированные пп. 1–3 ст. 17 закона № 400-ФЗ, которые также увеличены на районный коэффициент.

При переезде человека в другой район КС или территорию, приравненную к нему, могут применяться другие коэффициенты – что определены для соответствующей местности (п. 10 ст. 17 закона № 400-ФЗ). Сейчас коэффициенты, о которых идет речь, используются те, что приведены в информписьме Департамента по вопросам пенсионного обеспечения Минтруда РФ от 09.06.2003 № 1199-16.

Так, например, на Чукотке соответствующий коэффициент равен 2. Соответственно, фиксированная выплата к его пенсии составит в общем случае 9 965 руб. 80 коп. (4 982,90 × 2).

Порядок, по которому исчисляются и выплачиваются «северные» доплаты к фиксированным выплатам, установленные пп. 9, 10 ст. 17 закона № 400-ФЗ, более детально регулируется постановлением Правительства РФ от 18.03.2015 № 249.

Исчисление северной пенсии по выбору: коэффициент или надбавка?

Если человек может получать доплаты к фиксированным выплатам к страховой пенсии по 2 основаниям (то есть, во-первых, он имеет «северный» стаж, а во-вторых – проживает на Севере), то он должен самостоятельно выбрать одно из них (п. 13 ст. 17 закона № 400-ФЗ). То есть определиться с тем, будет ли он получать пенсию с учетом надбавок, устанавливаемых законом № 400-ФЗ, либо с применением районных коэффициентов.

Основной критерий, на который в данном случае имеет смысл ориентироваться – величина районного коэффициента, фактически установленная в его регионе. Если она больше, чем применяемое увеличение фиксированной выплаты, зафиксированное в положениях ст. 17 закона № 400-ФЗ, имеет смысл выбрать схему, по которой пенсия исчисляется с учетом соответствующего коэффициента.

Северная пенсия: нюансы исчисления

Итак, северная пенсия – это пенсия, которая может быть увеличена относительно стандартной за счет одного из 2 оснований (по выбору гражданина):

применения надбавок к фиксированной выплате (при достаточном стаже работы на Севере);

умножения фиксированной выплаты на районный коэффициент (если человек проживает на Севере).

В период действия закона № 173-ФЗ северная пенсия исчислялась по схожим принципам: надбавки и коэффициенты начислялись на фиксированный размер страховой части трудовой пенсии (некий аналог фиксированной выплаты по закону № 400-ФЗ).

Таким образом, чем выше фиксированная выплата, тем выше северная пенсия. Иные составляющие формулы пенсии – будь то индивидуальный коэффициент или показатели его стоимости, не меняются, исходя из того факта, что у человека есть стаж работы на Севере.

Фиксированная выплата – главный показатель для исчисления северной пенсии – в общем случае должна индексироваться соотносительно с инфляцией.

Нужно ли подтверждать право на северную пенсию?

Если гражданин переезжает в северный район, в котором установлен более высокий коэффициент к фиксированной выплате по пенсии, то получить право на возникающую доплату он сможет только при условии обращения в территориальное подразделение Пенсионного фонда. Пенсия с учетом перерасчета будет начисляться с 1-го числа месяца, следующего за тем, когда было осуществлено обращение в ПФР (подп. 2 п. 1 ст. 23 закона № 400-ФЗ).

Если человек переезжает в регион, не относящийся к территориям КС либо районам, что приравнены к нему, то его пенсия должна быть пересчитана с учетом того, что законные основания для применения повышающего коэффициента исчезают (п. 9 ст. 23 закона № 400-ФЗ). Законом установлены следующие критерии признания соответствующего переезда состоявшимся:

осуществлена регистрация гражданина в населенном пункте за пределами Севера (подп. «в» п. 10 ст. 23 закона № 400-ФЗ);

осуществлена подача в представительство ПФР в соответствующем населенном пункте заявления о выдаче пенсионного дела;

осуществлена подача в представительство ПФР заявления о переезде;

фондом зафиксировано несоблюдение процедур подтверждения регистрации на Севере в порядке, установленном п. 19 ст. 21 закона № 400-ФЗ;

фондом зафиксировано несоблюдение процедур подтверждения регистрации на Севере в порядке, установленном п. 5 правил, установленных постановлением № 249.

По нормам ст. 23 закона № 400-ФЗ переезд также может подтверждаться фактом снятия гражданина с регистрационного учета в северном населенном пункте – в силу истечения срока регистрации либо по желанию самого получателя пенсии (подп. «а», «б», п. 10 ст. 23 закона № 400-ФЗ). Однако Верховный суд РФ решением от 07.10.2015 № АКПИ 15-859 признал соответствующие подпункты п. 10 ст. 23, а также корреспондирующие с ними положения п. 11 ст. 23 недействующими.

«Северные» доплаты к пенсиям граждан на государственном обеспечении

Отдельным правовым актом регулируется начисление пенсий государственным служащим, а также иным категориям граждан, которым гарантируется государственное обеспечение, – речь идет о законе «О государственном пенсионном обеспечении» от 15.12.2001 № 166-ФЗ. Рассмотрим, каким образом положения этого закона определяют порядок исчисления «северных» пенсий.

Закон № 166-ФЗ устанавливает отдельные правила исчисления пенсии для следующих категорий граждан:

для государственных гражданских служащих;

для военнослужащих;

для ветеранов Великой Отечественной войны, а также жителей блокадного Ленинграда;

для пострадавших в результате наступления последствий радиационных, техногенных катастроф, а также членов их семей;

для космонавтов и членов их семей;

для летчиков и испытателей;

для нетрудоспособных граждан.

Все виды специальных пенсий, установленные государством для указанных категорий граждан, которые проживают на Севере (например, это могут быть пенсии за выслугу лет), увеличиваются на районные коэффициенты – те же, которые используются при исчислении обычной пенсии. Как только человек выезжает с территории Севера, соответствующие коэффициенты не задействуются при расчете пенсии.

Итоги

Граждане, трудившиеся на Севере и заработавшие себе там пенсию, вправе получать ее в увеличенном размере. Соответствующая надбавка определяется законами, регулирующими исчисление и выплату пенсий для различных категорий населения.