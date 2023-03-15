Артем Кадников, агентство «Числист»: «В России сейчас несколько миллионов потенциальных банкротов»

Наш собеседник Артем Кадников – ведущий юрист правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры», руководитель отдела агентства «Числист».

– Артем, как бы Вы описали проблему банкротства физлиц в 2023 году? Насколько она масштабная?

– В октябре 2015 года закон о банкротстве был дополнен десятой главой, регламентирующей порядок банкротства физлиц. Но необходимость введения в России института банкротства физлиц назрела значительно раньше. У общества есть запрос – на законную процедуру социально-финансовой реабилитации. Ситуация проста и понятна. Среди тех, кто берет в долг, найдутся и те, кто не сможет его вернуть.

Но любые серьезные нововведения приживаются не сразу, не стало исключением и банкротство физлиц. Правоприменители задавались вопросом, каким путем пойдет банкротство граждан в России? Чьи интересы будет защищать новый законодательный институт? И не станет ли банкротство граждан законным инструментом отъема последнего у должников?

В законе о банкротстве главный принцип – социальная реабилитация физлиц. Добросовестные должники по итогам процедур банкротства должны освобождаться от непосильных обязательств.

Число личных банкротств в России растет от года к году в среднем в полтора раза. Это говорит о востребованности банкротства, как инструмента выхода из экономического пике, в котором может оказаться каждый – и наемный работник, в одночасье лишившийся источника дохода, и индивидуальный предприниматель, субъект малого бизнеса, не пережившего тяжелые времена.

Но нужно понимать, что низкий уровень правовой грамотности населения породил страх перед банкротством. Страх судебных разбирательств. Страх перед финансовым управляющим, обязательной фигурой в делах о банкротстве гражданина, назначаемого судом. Страх ограничений, налагаемых на должника в ходе процедуры банкротства и после нее. И самый главный страх – лишиться последнего.

– Давайте скорректируем термин. Все же само банкротство как процедура – не проблема, проблемы кроются в нюансах этой процедуры. Или в чем-то еще?

– Человек может быть признан банкротом по решению суда, либо через МФЦ, во внесудебном порядке. При этом в судебном порядке в отношении такого банкрота могут быть введены процедуры реструктуризации долгов, реализации имущества и мировое соглашение.

Поясню: на практике чаще всего в отношении должников вводится реализация имущества. Это когда должнику и кредиторам не удалось договориться о реструктуризации долгов, прийти к мировому соглашению, а также если должник не выполнил план реструктуризации долгов или если он не соответствует требованиям для утверждения плана реструктуризации долгов.

Цель реализации имущества – пропорционально погасить долги перед кредиторами денежными средствами, вырученными от продажи имущества должника. Из конкурсной массы исключается лишь имущество, на которое по ГПК (ст. 446) нельзя обратить взыскание.

И вот с такими нюансами связан основной страх перед банкротством, о котором я выше сказал. Кроме того, в самой процедуре не все просто и существуют реальные проблемы.

– Что это за проблемы?

– Порядок подачи заявления на банкротство (в первую очередь, речь идет о пакете документов) все еще остаётся неоправданно сложным.

Большие обязательные платежи, необходимые для инициирования процедуры банкротства в судебном порядке. То есть человек, будучи уже фактически банкротом (хотя этот факт еще не установлен судом), должен найти средства для внесения их на депозит суда. Учитывая тот факт, что в некоторых регионах нашей страны 25 000 рублей являются средней зарплатой, приходится признать, что судебное банкротство и сейчас остаётся многим не по карману. А ведь речь идет только о платежах, необходимых для инициирования процедуры.

– А что с внесудебным банкротством?

Внесудебное банкротство (через МФЦ), в отличие от судебных процедур является для гражданина бесплатным, но и оно не обходится без проблем.

Весьма жесткие критерии вхождения в процедуру, долговой порог в 500 000 рублей и, пожалуй, главное – необходимость оконченного исполнительного производства в связи с невозможностью взыскания, сделали процедуру внесудебного банкротства доступной далеко не всем.

Наконец, скажу о неприятных последствиях признания банкротом гражданина и/или индивидуального предпринимателя.

Так, с момента принятия судом решения о признании ИП банкротом утрачивает силу госрегистрация гражданина в качестве ИП. А также аннулируются выданные ему лицензии на осуществление отдельных видов предпринимательской деятельности. Повторно зарегистрироваться в качестве ИП можно лишь по истечении пяти лет с момента завершения процедуры реализации имущества гражданина или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры.

Как следствие, для предпринимателей, у кого бизнес – это единственный источник средств к существованию, банкротство становится неприемлемым.

Помимо этого, законодательство о банкротстве предусматривает запрет занимать должности в органах управления юридического лица. Для граждан такой запрет действует в течении трех лет с даты завершения процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры, а для индивидуальных предпринимателей – в течении пяти лет.

В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего банкротства. В течение этого же времени не может быть возбуждено новое дело о банкротстве по заявлению самого гражданина.

– Как на проблему с банкротством повлияли последние три года – ковид, санкционный период?

– Последние три года – время испытаний как для всего мира, так и для России. Пандемия коронавирусной инфекции, политические и экономические меры, введённые недружественными государствами и международными организациями в отношении нашей страны – все это не могло не сказаться на стабильности финансового положения обычных граждан.

Многие эксперты предсказывали буквально «цунами» новых неплательщиков по долгам, с которым не справится ни государство, ни банки.

По данным статистического бюллетеня Федресурса, за семь лет банкротами признаны более 750 000 граждан, при этом в подавляющем большинстве процедур заявителями выступали сами должники. И если в 2021 году зафиксировано 192 тысячи процедур банкротства граждан, то по итогам 2022 года число таких процедур перевалило за отметку в 270 тысяч.

Пожалуй, этот факт наиболее красноречиво свидетельствует о востребованности банкротства граждан в России.

– Почему, на Ваш взгляд, так много (сколько?) людей в России находится на границе банкротства?

– Потенциальных банкротов в России несколько миллионов. С одной стороны, это обусловлено все еще низкой финансовой грамотностью населения. Нашим гражданам бывает сложно оценить свои реальные финансовые возможности, даже в среднесрочной перспективе. Отсюда возникает ситуация «снежного кома», когда один кредит берется с целью покрыть обязательства по другим. В перспективе это приводит к неконтролируемому наращиванию долгов и, как следствие, добросовестный заемщик превращается в должника, потенциального банкрота.

Доступность потребительского кредитования создает иллюзию финансового благосостояния. И здесь очень важно помнить русскую поговорку: «Берешь чужие и на время, а отдаешь свои и навсегда».

С другой стороны, нельзя не сказать и о внешних факторах, повлиявших на сокращение реальных доходов населения, о которых я уже говорил, это и пандемия коронавируса, и политические и экономические санкции.

– Как решать долговую проблему без процедуры банкротства? Какие у этого способа (способов) есть плюсы и минусы?

– До последнего времени для добросовестных заемщиков, оказавшихся в сложном (а порой и в критическом) положении, не существовало действенных инструментов разрешения финансового кризиса.

Банки, а именно они, как правило, кредитуют граждан, в подавляющем большинстве случаев весьма равнодушно относятся к проблемам своих клиентов.

Предлагаемые ими программы реструктуризации или рефинансирования не облегчают положения заемщика, а лишь дают небольшую передышку.

– Вы сказали «до последнего времени». То есть проблему пытаются решать?

– Да, поиски рабочих альтернатив банкротству происходят постоянно. Кто-то пытается найти такую сам – переодолжить у друзей, сменить работу и повысить заработок, воспользоваться все-таки рефинансированием или самостоятельно продать имущество.

Системных выходов из ситуации практически нет, хотя мне хочется надеяться, что таким станет, например, работа нашего агентства. Суть механизма – добровольное соглашение кредиторов простить часть долга. Чтобы в выигрыше были и кредиторы, и сам человек.

– Какой плюс у того, чтобы избежать банкротства?

– Из плюсов – самое важное. Это отсутствие неприятной публичности и ограничений, накладываемых законом о банкротстве на гражданина – возможности распоряжаться собственным имуществом, занимать должности в органах управления юридического лица или принимать на себя кредитные обязательства.

Однако не все долги подходят для избавления от них без банкротства. Например, ипотека, накопленные долги по административным штрафам, налогам, коммунальным платежам – среди них.

– Кому тогда все же лучше выбрать банкротство?

– Если гражданин осознает наличие обстоятельств, которые очевидно свидетельствуют о том, что он не в состоянии исполнять обязательства по кредитам и займам, то он вправе обратиться в суд с заявлением о признании его банкротом. К таким обстоятельствам, в частности, можно отнести потерю работы или проблемы со здоровьем.

Тем не менее, торопиться с банкротством не стоит. Если обстоятельства, которые привели к образованию долгов, носят временный, исправимый характер, разумно обратиться к кредиторам и обоснованно доказать им причины просрочек. Тут увы: часто такие обращения не дают желаемого для заемщика результата.

Обязанность обратиться с заявлением о признании банкротом возникает у гражданина в том случае, если размер долгов превышает пятьсот тысяч рублей и эти обязательства не исполнены им в течение трех месяцев.

Подводя итог, можно сказать, что банкротство – это исключительная мера, обращение к которой необходимо в том случае, когда все иные способы выхода из финансового кризиса исчерпаны.

– Ваши рекомендации: как избежать долговой ямы, как не доводить до банкротства и о каких последствиях надо помнить?

– Трезвая оценка своих финансовых возможностей и наличие финансовой «подушки безопасности» – вот два краеугольных камня, определяющих способность гражданина пережить периоды экономической турбулентности.

Избежать долговой ямы помогут базовые финансовые правила формирования семейного бюджета.

Золотое финансовое правило «50/30/20» по грамотному распределению средств, где 50 % семейного бюджета выделяется на обязательные расходы (питание, покупка необходимой одежды, оплата жилья, выплаты по кредитам), 30% на траты необязательного характера (отпуск, развлечение, хобби) и 20 % – та самая финансовая подушка безопасности, поможет структурировать семейный бюджет, и позволит грамотно управлять своими финансами.

А если все же избежать долговой ямы не получилось, последнее, на что надо рассчитывать – это наш любимый русский «авось пронесет». Решение всегда найдется. Для одних – это процедура банкротства, для других – программы реструктуризации и рефинансирования, для третьих – что-то еще.

Ну и в ситуации, когда единственным способом освобождения от долгов все же стала процедура банкротства, нужно помнить о том, что ваше банкротство суд может и не признать. Например, в случае привлечения к уголовной или административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве, мошенничество или предоставление кредиторам заведомо ложных сведений. Тогда от долгов вас не освободят, а вот все неприятности от статуса банкрота никуда не денутся.