Как одновременно управлять крупными компаниями и собственным бизнесом? Карьерный путь Дмитрия Кутузова

Дмитрий Михайлович Кутузов является не просто хорошим, а отличным специалистом и бизнесменом, опыт, компетенции и профессионализм которого позволяют ему эффективно управлять такими компаниями, как «КомплексСнаб» и ООО «Металлосервисный Холдинг», совмещая должности заместителя генерального директора в этих предприятиях с развитием своей оптовой компании «СантехМетиз» и розничной — «КрепСантех».
Поговорили о том, как добиться успеха на высококонкурентном рынке, о профессиональных достижениях и будущем индустрии.
Дмитрий, управление двумя крупными организациями и ведение собственного бизнеса требует большого уровня профессионализма и сильных навыков менеджмента. Какие этапы своего профессионального пути вы считаете самыми значимыми в формировании этих навыков?
— Сложно выделить что-то конкретно. Каждый период в моей карьере сыграл важную роль в формировании меня как управленца и предпринимателя, потому что на каждом месте работы и во время учебы я совершенствовал свои навыки и развивался как специалист.
Прекрасный фундамент знаний я заложил еще во время получения высшего образования за счет большой тяги к знаниям и академической активности: я часто принимал участие в конференциях и исследовательских работах.
На сегодняшний день у меня имеется два высших образования, по каждому из которых я получил красный диплом, а также я включен в справочник «Лучшие выпускники заведений высшего, средне-специального и начального образования Тверского региона — 2008».
После прохождения обучения профессиональный путь выбрал в направлении продаж, менеджмента и экономики.
Основное мое развитие в качестве специалиста по продажам пришлось на компанию «КомплексСнаб», в которой с позиции менеджера я вырос до сегодняшней должности управляющего.
Впоследствии мои навыки, приобретенный опыт и компетенции помогли получить позицию управляющего в компании ООО «Металлосервисный Холдинг», на которой нахожусь и сегодня по совместительству.
Безусловно, одним из важнейших этапов было открытие своего бизнеса. В данном случае получилось применить весь накопленный опыт в продажах, менеджменте и организации бизнес-процессов для успешного развития своего дела.
Сейчас важный период проходим с компанией «КрепСантех», которая работает в сфере ритейла бытовой и инженерной сантехники, а также других товаров в смежных группах.
Компания основана относительно недавно — в 2021 году, но за этот небольшой период существования компании было открыто уже 3 магазина в Твери и планируется открытие четвертого в городе Ржев в Тверской области.
Как вам удается совмещать управление всеми компаниями?
— Управление четырьмя организациями звучит сложно, но важно отметить, что все это происходило постепенно.
Как я уже сказал, на каждом этапе карьеры я получал и оттачивал навыки, которые использовал в дальнейшем. Полученный опыт мне всегда помогал сориентироваться в новом проекте, а близость специфики бизнесов и компаний помогла перенести некоторые решения и адаптировать их под реалии новых проектов.
К примеру, навыки менеджмента, работы с бизнес-процессами и сотрудниками имеют очень много пересечений даже в самых разных сферах бизнеса, поэтому эффективные решения в этом плане можно просто масштабировать, что отчасти я и делал.
Хочу также сказать, что сердце любой компании, особенно крупной — это ее сотрудники, команда.
Именно эффективное командное взаимодействие может создать качественный продукт или услугу, особенно если мы говорим про компании большого масштаба.
Следовательно, формирование коллектива мотивированных профессионалов, которым интересна работа, было одной из приоритетных целей на первоначальном этапе.
Моя же работа в компаниях по большей части затрагивает стратегическое планирование, но я также всегда слежу за всеми процессами.
Внимательность к деталям — это отличительная черта хорошего руководителя.
Сегодня множество представителей частного бизнеса и крупных сетей приостанавливают развитие и открытие новых розничных магазинов. Что позволяет вам расти даже во время кризиса?
— Если не считать глубокий анализ рынка, понимание и оптимизацию многих бизнес-процессов, то это наша лояльность к клиентам.
Мы видим, что потребность в предоставляемых нами товарах, сервисе и формате есть, поэтому присутствуют возможности для развития.
Среди самых приоритетных наших направлений мы выделяем качество оказываемого сервиса, коммуникацию с клиентами, а также предоставление богатого и разнообразного ассортимента товаров.
В наших магазинах есть возможность приобрести уникальную продукцию по очень выгодным ценам. Также ввиду широкого ассортимента предлагаемых товаров мы сильно экономим время наших покупателей, которые всегда могут приобрести все необходимое в наших магазинах без необходимости посещать несколько узкопрофильных организаций.
Более того, мы понимаем важность географического развития компании, поэтому ключевым направлением в процессе нашего масштабирования является увеличение территории присутствия на рынке.
Таким образом мы и приняли решение об открытии магазина в городе Ржев: у населения города есть потребность в качественных товарах при достаточно низком уровне предложения на рынке.
Хотел бы также отметить, что важным этапом в развитии нашего бизнеса был запуск сайта и интернет-магазина, с помощью которого мы смогли вывести оказываемый сервис на качественно новый уровень.
Многим покупателям необходимо проанализировать в спокойной обстановке товары перед принятием решения, а на некоторые уникальные позиции с помощью нашего сайта клиенты могут оформить заказ с доставкой в любую точку России и стран бывшего СНГ.
Как вы считаете, в современных реалиях необходимо ли компаниям параллельно с открытием розничных магазинов запускать сайт и интернет-магазин?
— Конечно, данные ресурсы и площадки — это еще один важный способ привлечения клиента и коммуникации с ним. С другой стороны, это дополнительные финансовые издержки и трудозатраты.
Тут нужно исходить из готовности выделить бюджет и степени налаженности многих бизнес-процессов.
Классическая картина у нас на рынке бывает следующая: компании создают сайт для продвижения себя и демонстрации продаваемых товаров или оказываемых услуг.
Но когда бизнес понимает, что трафик на сайте образуется достаточно весомый, допустим, 5 000-10 000 человек за период времени, то менеджмент принимает решение об активном развитии интернет-площадки. Вместе с этим постепенно внедряются функции по доставке, онлайн-продаже, функции колл-центра.
Также хочу заметить, что трансформация розничных магазинов в интернет-магазины является сегодня очень распространенной практикой.
Дмитрий, расскажите, как компании «КомплексСнаб» и ООО «Металлосервисный Холдинг» развиваются со времени вашего прихода на управляющую позицию?
— На позициях заместителя генерального директора в компаниях мне удалось качественно организовать и настроить многие процессы внутри организаций.
Хотя эти компании растут в разных темпах, их объединяет одно - стабильный рост даже в кризисных условиях.
Показатели выручки «КомплексСнаб» выросли за 2021 год практически в два раза — на 86%. Это был очень сильный подъем.
По ООО «Металлосервисный Холдинг» мы не видим резких скачков, но мы стабильно увеличиваем показатели в среднем примерно на 25% ежегодно, что является прекрасным темпом на высококонкурентном рынке, а также с учетом кризисов.
По результатам масштабного исследования и оценки компаний в РФ, данные организации занимают 15 и 21 позиции в своей категории.
Поэтому с уверенностью могу сказать, что мы развиваемся очень хорошими темпами.
Дмитрий, как вы считаете, какое будущее ожидает вашу отрасль?
— Я считаю, что рынок металлопроката продолжит свое развитие, несмотря на трудности последних лет.
Спрос на металл в строительстве и производстве сегодня остается высоким, а внедрение новых технологий в будущем позволит улучшить качество и снизить себестоимость производства.
В качестве одной из основных тенденций на рынке металлопроката я бы выделил рост использования инновационных материалов и технологий: металлических композитов, покрытий и сплавов с высокими свойствами прочности и долговечности.
Конечно, гарантировать какие-то тенденции и будущее сейчас сложно, особенно в сфере ритейла ввиду множества влияющих факторов.
Но если опираться на сформировавшиеся в последние годы тенденции на рынке розничной торговли бытовой и инженерной сантехникой, то можно выделить увеличение спроса на продукцию премиум-класса.
Потребители за последние годы стали все более требовательными не только к качеству, но и к дизайну, покупатели стали готовы платить за эксклюзивность и инновационность.
Кроме того, повышенный интерес к экологически чистой продукции, которая не содержит вредных веществ, начал формировать новые возможности для развития брендов в этом направлении.