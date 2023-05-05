Как одновременно управлять крупными компаниями и собственным бизнесом? Карьерный путь Дмитрия Кутузова

Дмитрий Михайлович Кутузов является не просто хорошим, а отличным специалистом и бизнесменом, опыт, компетенции и профессионализм которого позволяют ему эффективно управлять такими компаниями, как «КомплексСнаб» и ООО «Металлосервисный Холдинг», совмещая должности заместителя генерального директора в этих предприятиях с развитием своей оптовой компании «СантехМетиз» и розничной — «КрепСантех».

Поговорили о том, как добиться успеха на высококонкурентном рынке, о профессиональных достижениях и будущем индустрии.

Дмитрий, управление двумя крупными организациями и ведение собственного бизнеса требует большого уровня профессионализма и сильных навыков менеджмента. Какие этапы своего профессионального пути вы считаете самыми значимыми в формировании этих навыков?

— Сложно выделить что-то конкретно. Каждый период в моей карьере сыграл важную роль в формировании меня как управленца и предпринимателя, потому что на каждом месте работы и во время учебы я совершенствовал свои навыки и развивался как специалист.

Прекрасный фундамент знаний я заложил еще во время получения высшего образования за счет большой тяги к знаниям и академической активности: я часто принимал участие в конференциях и исследовательских работах.

На сегодняшний день у меня имеется два высших образования, по каждому из которых я получил красный диплом, а также я включен в справочник «Лучшие выпускники заведений высшего, средне-специального и начального образования Тверского региона — 2008».

После прохождения обучения профессиональный путь выбрал в направлении продаж, менеджмента и экономики.

Основное мое развитие в качестве специалиста по продажам пришлось на компанию «КомплексСнаб», в которой с позиции менеджера я вырос до сегодняшней должности управляющего.

Впоследствии мои навыки, приобретенный опыт и компетенции помогли получить позицию управляющего в компании ООО «Металлосервисный Холдинг», на которой нахожусь и сегодня по совместительству.

Безусловно, одним из важнейших этапов было открытие своего бизнеса. В данном случае получилось применить весь накопленный опыт в продажах, менеджменте и организации бизнес-процессов для успешного развития своего дела.