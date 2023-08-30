Товарный знак — это необходимость: для чего вашему бизнесу регистрация в Роспатенте

Если вы до сих пор сомневаетесь и не знаете, нужно ли вам пройти регистрацию, предлагаю узнать, что получит ваш бизнес, когда у него появится зарегистрированный бренд.

Я руковожу патентным бюро «Лирейт». Мы зарегистрировали более 3 500 товарных знаков для клиентов по всей России и за рубежом, регулярно делимся полезными материалами в Телеграм-канале. Если у вас свой бизнес, вы хотите развивать его, следите за нашими публикациями. Вы найдете много полезной информации, в том числе по товарным знакам, патентам, договорам франшизы, работе на маркетплейсах.

Что значит зарегистрировать товарный знак

Зарегистрировать товарный знак — значит, по порядку выполнить следующие действия:

Провести предварительную проверку своего обозначения, убедиться, что оно уникально и не нарушает права третьих лиц.

Определить класс товаров или услуг, для которых будет использоваться знак.

Собрать и заполнить заявочную документацию.

Направить пакет документов в Роспатент.

Оплатить пошлины.

Дождаться ответа. Эксперты проверят всю информацию и ваше обозначение, после чего могут задать уточняющие вопросы, на которые нужно корректно ответить.

Получить свидетельство. Если все хорошо, ведомство вынесет решение о внесении бренда в реестр.

Сложная процедура пугает многих предпринимателей, некоторые не хотят тратить деньги на защиту собственного бренда. Действительно, без регистрации можно проработать много лет и избежать большинства проблем. Однако везет не всем. С каждым годом работать без регистрации товарного знака становится рискованнее.

Товарный знак стал необходимостью для большинства предпринимателей, планирующих развиваться. С июля 2023 года к их числу примкнули самозанятые.

Почему вам нужно зарегистрировать товарный знак?

Для регистрации товарного знака есть множество причин, о популярных расскажу подробно.

Регистрировать товарный знак нужно, если вы хотите:

Повысить узнаваемость.

Задача товарного знака делать товары или услуги предпринимателей узнаваемыми. Потребители узнают товары по названию, логотипу, слогану или дизайну упаковки.

Важно, чтобы внешнее выражение вашего бренда было уникальным. Иначе вашу продукцию будут путать с конкурентами, возможно, у бренда появятся подделки.

Из этого следует, что главная возможность, которую дает регистрация — создание узнаваемого бренда, который будет ассоциироваться с вашей компанией.

Например, столовая GOLD PAPRIKA, товарный знак которой мы зарегистрировали недавно, будет более узнаваемой, чем аналогичные заведения без названия и логотипа.

Получить монополию.

Регистрация товарного знака дает право его обладателю на использование этого обозначения в течение 10 лет с возможностью последующего продления. Вы можете уверенно пользоваться товарным знаком столько лет, сколько это будет актуально.

Защитить товарный знак.

Регистрация в Роспатенте обеспечивает защиту товарного знака от незаконного использования со стороны конкурентов.

К нарушителям прав на обозначение можно применить санкции, например взыскать компенсацию от 10 000 до 5 000 000 рублей, либо в двойном размере стоимости контрафакта или прав использования. Если действия конкурента принесли вам подтвержденный ущерб, то можно указать в иске эту сумму.

Так 2 марта 2023 года Арбитражный суд Пермского края вынес решение по делу № А50-25244/2022 о взыскании 600 000 рублей за незаконное использование сходного до степени смешения товарного знака.

Увеличить стоимость компании.

Зарегистрированный бренд может стать значимым активом при продаже бизнеса или его части.

Товарный знак можно внести в уставный капитал. Компания станет дороже, значит, привлекательнее для партнеров и инвесторов.

Снизить налоги.

После регистрации вы сможете уменьшить налоговую нагрузку на ваше предприятие. Есть множество законных вариантов это сделать с помощью товарного знака. Специалист может подобрать тот способ, который будет выгоден именно вам.

Выиграть в суде.

Если возникнет судебный спор, вы можете предоставить в качестве доказательства свидетельство на товарный знак. Это будет решающим фактором при рассмотрении спора о принадлежности товарного знака.

Запустить франшизу.

Зарегистрированный товарный знак можно передать по франшизе и таким образом масштабировать свой бизнес.

Повысить доход.

Товарный знак можно «сдавать в аренду» по лицензионному договору и получать дополнительную прибыль. Когда обозначение станет уже не нужно, вы можете его продать.

Взять кредит под залог товарного знака.

Это новый способ использовать товарный знак во благо вашего бизнеса. Многие банки уже принимают такой вид залога. Потом они могут реализовать ваш товарный знак, если выплатить сумму кредита у вас не получится.

Ставить маркировку ®.

После регистрации вы сможете ставить значок ® рядом со своим товарным знаком, кроме правообладателя законно использовать такую маркировку не может никто. Маркировка вызывает доверие у потребителей.

Запустить рекламу.

Рекламировать товары и услуги в СМИ можно только с зарегистрированным товарным знаком. К тому же если ваше обозначение на латинице, вы можете столкнуться с проблемами при настройке рекламы в соцсетях и поисковых системах.

Администрация ресурсов может потребовать подтверждение того, что ваше обозначение зарегистрировано на латинице в Роспатенте. Это касается и вывесок.

Использовать обозначение на латинице без перевода или транслитерации нельзя. В некоторых регионах вовсе запретили использовать иностранные вывески, если это незарегистрированный товарный знак.

Запретить импорт контрафакта.

При наличии зарегистрированного товарного знака вы можете следить за тем, чтобы товары под вашим обозначением не ввозили на территорию страны и не вывозили в другие государства без вашего разрешения. Для этого обозначение вносят в реестр таможенной службы.

Быть уверенным в безопасности.

Если ваш товарный знак зарегистрирован, вы в безопасности. К вам точно не придет претензия или иск от третьего лица из-за нарушения прав на обозначение.

Работать на маркетплейсе.

Работать на маркетплейсах или сотрудничать с крупными супермаркетами желательно при наличии зарегистрованного товарного знака. Не все площадки готовы рисковать своим именем и репутацией, поэтому охотнее сотрудничают только с правообладателями торговых марок.

Подведем итоги

Регистрация позволяет бизнесу укрепить позиции на рынке, защитить свой бренд и предотвратить возможные проблемы в будущем. Она нужна с самого начала вашего предпринимательского пути, если вы хотите расти и развиваться.