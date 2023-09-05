Отстранение от работы: основания и порядок

Отстранение от работы: ТК

Отстранение от работы — это временное недопущение сотрудника к выполнению им своих трудовых обязанностей. Порядок такой процедуры определяется ст. 76 ТК.

Работодатель обязан не допустить работника к труду при наличии следующих обстоятельств:

сотрудник появился на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;

работник не прошел обучение, проверку знаний и навыков в области охраны труда;

не были пройдены обязательный медицинский осмотр и обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных законодательством;

у сотрудника, согласно данным от врача, выявлены противопоказания к работе по трудовому договору;

в отношении работника действует приостановление на срок до двух месяцев специального права, если это влечет невозможность лица исполнять трудовые обязанности по договору и если нельзя перевести его на другую имеющуюся работу с письменного согласия. Речь идет о приостановлении действия лицензии, лишении водительских прав, прав на ношение оружия;

по требованию органов или их должностных лиц, уполномоченных положениями законов и иными нормативно-правовых актов РФ. Требовать отстранения вправе, например, государственный инспектор труда, судья, следователь, главный санитарный врач;

сотрудник не использует средства индивидуальной защиты при выполнении работ с вредными или опасными условиями труда, а также на работах с особыми температурными условиями;

в иных, предусмотренных законодательством случаях.

При этом лицо должно быть отстранено от трудовой деятельности на весь период времени до устранения указанных обстоятельств.

Нарушение порядка отстранения может повлечь для работодателя административную ответственность по ст. 5.27 КоАП . Так, должностное лицо оштрафуют на сумму от 1 до 5 тыс. рублей, а организацию — 30 до 50 тыс. рублей.

Нередко возникают случаи, когда отстранение сотрудника от работы суд признает незаконным. Тогда данное время будет признано вынужденным прогулом, а работодатель понесет материальную ответственность.

Поэтому к процедуре недопущения к работе следует относиться очень внимательно. В частности, каждое отстранение важно зафиксировать актом, что в дальнейшем подтвердить законность действий работодателя.

Как по мнению судов нельзя увольнять сотрудников, узнаете здесь.

Приказ об отстранении от работы

При недопущении сотрудника к работе на любых основаниях необходимо издать приказ.

В шапке документа указывается наименование работодателя, далее — название документа, дата и место его составления.

В тексте приказа прописывают должность и Ф.И.О. сотрудника, информацию о причине, дате и сроке отстранения. Помимо этого, нужно зафиксировать условие об оплате или ее отсутствии за данный период, а также указать лицо, которое контролирует исполнение распоряжения.

В конце проставляют подписи должностных лиц, составивших приказ и ознакомленных с ним. Как правило, это руководитель организации, специалист по охране труда и управлению персоналом, главный бухгалтер.

Кроме того, с документом под подпись необходимо ознакомить и отстраняемого сотрудника.

Образец приказа об отстранении сотрудника от работы.

Отстранение от работы: алкогольное опьянение

Если сотрудник появился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, его необходимо отстранить от работы. В противном случае ответственность за возможные негативные последствия действий работника ложится на работодателя (ст. 5.27.1 КоАП). Также может последовать и уголовное наказание, если в результате действий работника пострадают люди (ст. 143 УК).

При обнаружении опьянения сотрудника перед началом работы или в течение рабочего дня руководителю подразделения следует составить акт, докладную или служебную записку.

В документе должны быть указаны Ф.И.О. работника, дата и время события, иные обстоятельства. К последним относятся, например, внешние признаки, характер поведения и прочие.

При этом алкогольное опьянение может быть выявлено и в результате медицинского осмотра.

Чтобы установить факт опьянения, издается приказ о создании комиссии. В документе указывают дату создания, состав комиссии, цель и сроки ее действия, а также полномочия. Членов комиссии с приказом нужно ознакомить под подпись.

В процессе работы проводятся мероприятия для выяснения всех обстоятельств и событий, производится документирование доказательств, необходимых для обоснования отстранения работника. К таким процедурам относятся:

выявление у работника признаков алкогольного опьянения;

получение письменных объяснений сотрудника в течение двух рабочих дней;

сбор свидетельских показаний других сотрудников-очевидцев;

направление лица на медицинское освидетельствование.

Бывают ситуации, при которых распитие спиртных напитков произошло на рабочем месте. Тогда необходимо зафиксировать обстановку, составив акт осмотра.

По результатам своей работы комиссия составляет акт о появлении сотрудника на работе в состоянии опьянения. Форма документа произвольная. С таким актом работник должен ознакомиться под подпись. В случае отказа в акте делается соответствующая отметка.

На основании собранных документов издается приказ об отстранении сотрудника от работы. После этого работника необходимо вывести с рабочего места, в связи с тем, что работодатель несет ответственность за все время пребывания пьяного работника на территории предприятия.

Время отсутствия отражается в табеле учета рабочего времени с помощью буквенного кода НБ или цифрового 35.

Если работодатель решает сохранить трудовые отношения с провинившимся сотрудником, при устранении причин отсутствия нужно издать приказ о его допуске к работе. В распоряжении фиксируют дату, когда лицо должно приступить к выполнению трудовых обязанностей. С документом сотрудник должен быть ознакомлен под подпись.

Отстранение от работы: непрохождение медосмотра

Трудовое законодательство определяет категории работников, в отношении которых работодатель обязан организовать обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры.

Речь идет о лицах, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда, работах, связанных с движением транспорта. Кроме того, обследование проходят работники пищевой промышленности, общественного питания и торговли, медицинских и детских учреждений (ст. 220 ТК).

В данном случае работодатель издает приказ о направлении работника на прохождение периодического медосмотра. В документе указывают место, дату, время и сроки проведения процедуры, Ф.И.О. работника.

Сотруднику вручают направление на осмотр, на основании которого он должен явиться в медицинскую организацию в установленный срок. Если работник отказывается или уклоняется от прохождения медосмотра, его необходимо отстранить от работы до тех пор, пока медосмотр не будет пройден (ст. 76 ТК).

Факт непрохождения желательно зафиксировать письменно в виде докладной записки руководителя или акта с описанием события. Это позволит подтвердить законность отстранения от выполнения трудовых обязанностей.

При этом сотрудника следует отстранить от работы независимо от того, является ли причина отказа от прохождения медосмотра уважительной или нет. Это влияет на условие оплаты и возможности привлечения сотрудника к дисциплинарной ответственности. Поэтому о причинах непрохождения обследования у работника нужно запросить письменные пояснения.

Далее издается приказ о недопущении сотрудника к работе, с которым он знакомится под подпись. Документ прикладывается к акту.

Период отсутствия работника отмечается в табеле.

Чтобы сотрудник вернулся к выполнению обязанностей, необходимо повторно провести медосмотр. Для этого назначают новую дату обследования. Когда осмотр пройден, а противопоказания к работе отсутствуют, издается распоряжение о допуске сотрудника к работе с указанием даты ее начала.

Важно помнить, что повторный отказ сотрудника от обязательного медосмотра после применения к нему дисциплинарного взыскания может стать основанием для увольнения за неоднократное невыполнение должностных обязанностей (п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК).

Отстранение от работы по медицинским показаниям

Бывают случаи, когда по результатам планового медосмотра или прохождения иных медицинских процедур у сотрудника выявлены противопоказания к выполнению трудовых обязанностей. Тогда работодатель, получив медицинское заключение, должен немедленного отстранить работника даже без его согласия (абз. 5, ч. 1 ст. 76 ТК).

Дело в том, что такая процедура направлена на охрану здоровья гражданина и является одной из гарантий его права на труд в безопасных условиях.

В данном случае издается приказ об отстранении, а факт отсутствия отмечается в табеле.

Если срок недопущения по данным медицинского заключения не превышает 4 месяца, то работодатель должен:

предложить работнику временный перевод на другую работу , которая не противопоказана ему по состоянию здоровья;

отстранить работника на весь период с сохранением рабочего места при отказе от перевода или отсутствия подходящей работы (ч. 2 ст. 73 ТК).

Когда же период запрета на определенную трудовую деятельность превышает4 месяца, работнику предлагают другую постоянную работу. При этом необходимо рекомендовать все вакансии, которые имеются у работодателя и подходят сотруднику.

При отсутствии подходящей работы или отказа сотрудника работодатель оформляет увольнение в общем порядке (п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК).

Отстранение от работы: оплата

Если сотрудник отстранен от работы на законных основаниях, заработная плата за время отсутствия не начисляется, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством. Например, когда в отношении отстраненного от выполнения трудовых обязанностей государственного служащего проводится служебная проверка, зарплата сохраняется за весь период недопущения (ст. 59 закона «О государственной службе» от 27.07.2004 № 79-ФЗ).

В случае отстранения работника, который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда или обязательных медосмотров не по своей вине, оплата такого времени производится как простой.

Если он произошел по вине работодателя, выплачивают не менее двух третей средней зарплаты сотрудника. Время простоя по причинам, которые не зависят от работника или работодателя, оплачивается в величине не менее двух третей тарифной ставки или оклада, рассчитанных пропорционально периоду простоя.

Аналогично оплачивается и период недопущения к труду, который по решению суда признан незаконным.